什麼是鉤端螺旋體病？

鉤端螺旋體病是一種由老鼠傳播的人畜共通細菌感染，通常是透過受污染的水源傳染。這是一種非常嚴重的疾病，而且對犬隻而言往往會致命。

鉤端螺旋體病有哪些症狀？

臨床症狀從輕度的無症狀性感染到多重器官衰竭和死亡都有。事實上，近年來幼犬罹患鉤端螺旋體病時最常見的是急性急性腎損傷。受鉤端螺旋體病感染的犬隻可能出現以下臨床症狀：

發燒和疾病

肌肉酸痛，且不願意移動

虛弱

精神委靡

食慾不振

嘔吐

腹瀉

咳嗽

鼻腔分泌物

為什麼會感染鉤端螺旋體病？

鉤端螺旋體病來自透過囓齒動物尿液傳播的細菌，而且這種疾病可能傳染人類和特定動物，包含犬隻在內 (人畜共通疾病)。這種細菌在潮濕的環境中最為常見，也可以在沼澤或泥濘地區找到。犬隻通常會透過受污染的水於感染鉤端螺旋體病，可能是游泳、飲水或涉水時感染。

我家小狗可以接種鉤端螺旋體病疫苗嗎？

透過接種疫苗的方式可預防感染鉤端螺旋體病，因此務必讓您的幼犬在適當年齡接受必要的疫苗注射。

定期接受疫苗接種，疫苗注射是最有效的方法。幼犬通常會在 6 至 8 週大的時候開始接受疫苗注射。幼犬通常會在 11 至 13 週大的時候注射第一劑鉤端螺旋體病疫苗，並在 15 至 17 週大的時候注射第二劑。

幼犬必須完成兩劑注射後才算完成鉤端螺旋體病疫苗注射。

如何得知我家小狗是不是需要接種疫苗？

提供給幼犬的疫苗包括強制性和推薦性的。鉤端螺旋體病的疫苗是強制性疫苗之一，因此會包含於獸醫師為您幼犬進行的整體疫苗接種當中。

疫苗注射是不是一定能讓我的狗狗對鉤端螺旋體病免疫？

某些疾病 (包含鉤端螺旋體病在內) 有許多傳染源。疫苗注射雖然可以避免感染，但不保證絕對不會感染。

接種疫苗後，幼犬如果接觸不同的菌株，而疫苗對此類菌株沒有效用，就仍可能會發病。建議您安排愛犬每年定期注射疫苗，確保愛犬不會感染任何新的或常見的菌株。

若我覺得狗狗受感染了，該怎麼辦

若您的愛犬開始出現鉤端螺旋體病的任何症狀，請立即諮詢獸醫師。由於這種病毒人畜共通，也就是說這種病毒可以在不同的物種之間傳播 (包括人類和其他動物在內)，因此如果懷疑患有鉤端螺旋體病，請務必小心處理。建議一定要穿戴保護手套。

請為獸醫師提供完整的幼犬醫療健康和生活方式紀錄。獸醫師會進行一些測試 (包血細胞計數、血糖譜和尿液分析)，以判斷您的愛犬是否感染鉤端螺旋體病，並提出最合適的療程。

不論您認為自己的愛犬是否可能感染特定疾病，都務必提供完整的強制性疫苗注射，並且與獸醫師討論愛犬的生活方式，以確保為愛犬接種最合適的疫苗。