幫助幼犬融入新環境
與幼犬相處的第一天
讓居家保持平靜
幼犬可會對新的景象、聲音和氣味，以及與母犬分離感到壓力重重。因此請讓家中保持平靜，避免增加牠們的壓力。
讓牠們去外面
當您回到家後，一定要馬上讓幼犬到院子裡或去戶外區域，這樣牠們才可以去上廁所。如果牠們有如廁，用開心正面的聲音來獎勵牠們。
讓幼犬探索
幼犬到戶外之後，帶牠們到您圍起來的安全區域，然後讓牠們自己慢慢開始嗅聞並探索。
隨時注意
在幼犬熟悉您的住家和庭院的過程中，您一定要隨時注意。讓幼犬主動向您尋求安撫協助，而不是您主動給予安撫協助，因為有的幼犬可能會因有太多人類接觸而感到壓力。
將幼犬放到床窩上
請將沾了自己氣味的東西放在幼犬床上，並用毯子將幼犬裹住。接著在旁邊放一個會發出滴答聲的時鐘對幼犬也有幫助，因為這很像母犬的心跳聲。
幼犬需要知道該怎麼做。規劃好餵食、散步上廁所、運動和整理毛髮的時間，然後就可以開始第一天的生活。如果您事先知道育種者採用的時間方式，為了能夠維持一致，建議您在家也照著做，直到幼犬完全適應為止。
與幼犬相處的第一個晚上
和人類嬰兒一樣，有些幼犬從第一天晚上開始就很快能夠入睡，而有些則需要更長時間，讓您整晚無法安睡。請一定要有耐心，並持續採用這些秘訣。
使用幼犬圍籠
在選擇幼犬睡覺的地方時，圍籠會比籃子要來得好，因為這樣牠們可以看得到也聞得到您，又不會四處亂跑。首先，將圍籠放在您睡覺的地方附近。
如果幼犬嗚咽該怎麼辦
如果幼犬嗚咽，而您認為牠們可能需要上廁所，請為牠們繫上牽繩，然後帶牠們去可以上廁所的地方。如果您認為牠們是感到孤單或害怕，以平緩、堅定的聲音和牠們說話，但不要碰觸牠們或與牠們玩耍。如果牠們嗚咽而您又給予過多注意，可能導致牠們發展出尋求注意的行為，但是無視幼犬又可能導致牠們感到焦慮和挫折。
幼犬非常容易感到疲倦，而且需要大量睡眠才能健康發育並促進身心健康，因此請務必讓牠們有足夠的休息時間。一開始牠們每天要睡 18 到 20 個小時之久。待進入成年後，睡眠時間就會減少到 12 到 14 個小時左右。
第一次如何餵食幼犬
一開始給予固定的飲食
在起初的一兩週內，按照包裝上的餵食建議給予幼犬和牠們之前飼主給予的相同食物。任何突然的飲食變化，都可能會讓牠們感覺有壓力或造成消化不良。
提供安靜的進食空間
這應為遠離您和其他寵物的進食位置。幼犬在進食的時候請不要打擾牠們，避免牠們感覺焦慮或出現護食的行為。
開始餵食時間表
狗狗若知道何時餵食就會感到安心，因此請從第一天開始規律餵食。在斷奶期間，幼犬每天需要吃到四餐，直到至少四個月大為止，之後一天只需要三餐。如果您不確定如何拿捏，請向獸醫師尋求建議。
認識幼犬的營養及餵食
幼犬建議一天餵食 3 或 4 次，少量多餐，不要一天為一兩次大餐。您可以使用牠們主食的一小部分做為正確行為和訓練的食物獎勵，以避免過度餵食。
更換幼犬飲食的安全方式
帶幼犬去看獸醫師
第一次帶您的幼犬去看獸醫師
如果您不確定幼犬是否健康，請在將幼犬接回家後的幾天之後就帶牠們去找獸醫師做健康檢查，這一點非常重要。如果您做好充分的準備，這對您的幼犬而言百益無害。同時，您也可以好好利用這個機會進一步學習如何照顧牠們。第一次看獸醫
讓幼犬學習社交
您可以透過以下幾種方式，讓幼犬在與您相處的第一週開始社會化。
幼犬在白天和晚上的活動
讓幼犬在剛來之後的前幾天和幾週內可以融入您的家庭，並成為一隻行為良好的犬非常重要。可能的話，建議您第一週請假在家。然後您就可以專心建立例行活動，讓牠們有安全感，也知道自己該遵守哪些規矩。
如廁行為
幼犬無法控制膀胱，因此需要在進食、飲水、睡覺或玩耍後立即上廁所。早上起床、每頓飯後和午睡後以及就寢前，請將幼犬帶去戶外同一個如廁地點，並使用一致簡單的口令，例如「上廁所」或「噓噓」。同時一邊留意幼犬如廁的跡象，例如轉圈圈或嗅聞地面。
餵食
您一定要每天固定在相同的地方，於固定的時間餵食幼犬，這樣牠們才能知道什麼時候可以吃飯。可以將幼犬帶回家的時候，牠們應該都已經斷奶，而且大多數一天會吃三餐。
體力活動
幼犬固定每天都一定要運動，才能保持牠們的健康良好。當牠們接種疫苗之後，就可以出門散步。建議您每天帶牠們出門散步兩次，但一開始每次以 15 分鐘為限。
行為
雖然對幼犬必須溫柔以待，但您一定要從一開始就保持原則一致，這樣牠們才能了解在家中要遵守的規則 (例如：不上沙發)。
訓練課程
當幼犬完成疫苗注射後，定期參加訓練課程是協助牠們社會化並建立良好行為的好方式。記得也要每天練習您在課程中學到的技巧。
體力活動
睡覺前進行大量的運動，有助於讓幼犬入睡，因此如果牠們的第二次日常散步是在晚上，建議您採用這種方式。
如廁行為
如果您是要在睡前帶幼犬去散步，牠們就有機會可以上廁所。如果沒有，您就必須在睡覺前帶幼犬去戶外牠們固定上廁所的地方。幼犬在晚上的時候也需要約每三個小時出去上廁所一次。
互動
首先，建議您讓幼犬睡在您睡覺地方附近的籠子裡。讓牠們準備睡覺前，盡量不要與牠們有太多互動。如果牠們嗚咽，您可以用平穩的聲音安撫牠們，不要抱牠們；如果要帶牠們去上廁所，也要保持沉著安靜。
幼犬第一次散步
當幼犬接種完預定的疫苗之後，而且獸醫師也確認牠們可以與其他犬接觸時，就可以一天帶牠們散步兩次。第一次散步對幼犬來說非常重要，而且您想要牠們樂在其中，這樣以後散步都會感到很自在。
請按照以下步驟進行，幫助幼犬對散步這件事有個美好的開始。
選擇合適的項圈和牽繩
請洽詢您的獸醫師，取得最適合幼犬的項圈和牽繩種類相關建議。一開始伸縮牽繩會很有幫助，因為這樣才不會一直拉扯到幼犬的脖子。確保項圈大小適中，不會從牠們的頭頂滑落。
在家練習
讓幼犬在自己感到舒適自在的地方習慣使用項圈和牽繩。慢慢縮短牽繩的長度，並鼓勵幼犬跟著您走。如果在行進期間要改變方向並讓牠們跟著您走，建議不要用力拉牽繩，而是彎下腰鼓勵牠們。
選擇一個安靜不受打擾的地方
幼犬第一次去戶外散步時，請選擇一個安靜的地方，這樣牠們才不會受到大聲噪音或人來人往的驚嚇。
不要太長
幼犬第一次散步，請盡量控制在五至十分鐘之內，這樣牠們才不會太累或感到有壓力。您可以在接下來的幾天和幾週之內，慢慢延長到 15 至 20 分鐘。
幼犬在 4 到 16 週齡時，大腦正在發育，因此會更願意接受新的體驗。此時正好是開始讓牠們認識新體驗並開始基本訓練的理想時間。幼犬若未試著接觸不同的景象、聲音、氣味、質地、陌生人和其他寵物，可能會在成長過程中發生一系列行為和情緒問題。