認識新的聲音 幼犬的聽覺非常敏感，因此聲音可能會嚇到牠們。在將幼犬帶回家後的第一週內，讓牠們習慣吹風機、門鈴、音樂和吸塵器的聲音。您可以與幼犬一起玩或給予食物獎勵，確保牠們在習慣聲音的過程中沒有負面的影響。一開始音量不要太大，以免嚇到牠們，然後隨著幼犬變得更為自在，再逐漸加大聲音音量。

協助幼犬探索 幼犬將需要學習面對不同的環境、地形和障礙物該如何應對。因此，讓牠們認識樓梯或階梯以及不同的地面，對牠們而言會很有幫助。

搭車旅行 不論您是要去找獸醫師或是要出門，您的幼犬都可能需要在某個階段和您一起搭車。因此建議您及早讓牠們能夠習慣。

讓幼犬習慣被人抱 獸醫師會從幼犬的鼻子到尾巴，全身都檢查一遍。最好溫柔地讓牠們習慣全身被抱起來和觸摸的感覺，而且確保一開始就給牠們愉快的體驗。