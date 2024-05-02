從幼犬到成犬的成長過程

幼犬一出生時要面對的最大挑戰，就是要能夠自主呼吸、維持體溫並喝奶，這樣牠們才有機會存活下去。為了幫助牠們克服這個難關，一定要準備好適當的生產箱。您可以放幾碗水或使用加濕器，讓環境濕度在 65 至 70％並促進狗兒正確呼吸，還可以使用加熱器或紅外線燈保持環境溫度。

育種者會在幼犬出生後立即秤重，約略了解幼犬的健康狀況並判定幼犬的體重是否過輕。對於育種者而言，幼犬在出生後前 48 小時內的體重和成長速度是關鍵，他們也會依此判定新生幼犬的健康狀況及是否有猝死的風險。