從幼犬到成犬的成長過程
了解幼犬從出生到成年經歷的驚人轉變，協助確保牠們在每個發育階段都獲得適當的營養。
出生
幼犬出生後應立即引導牠們去喝奶。母犬會在生產的最初數小時和數天裡，將重要的抗體與營養素哺乳給幼犬，滿足牠們健康發育的需求。
出生
行為
幼犬出生時，眼睛是緊閉的，因此什麼都看不見。話雖如此，幼犬仍會透過氣味和觸感爬向母親和手足身邊，尋求溫暖、庇護和營養。幼犬初期大部分時間都在睡覺。
出生
發育
幼犬剛出生時，體重應為成犬體重的 1 - 5%。有母犬提供的營養，牠們的體重很快就會增加。幼犬在出生後前幾天會增加的體重，視牠們的品種體型而定。一般來說，視成犬預期的體重而定，幼犬的體重每天會增加 2 到 4 公克。
出生
飼養環境
新生幼犬的體溫調節功能尚未完全成熟，因此出生的頭幾個小時內，請務必讓牠們待在適當的環境中。分娩箱的溫度應維持在 29.5-32°C 之間。之後的七到十天內，溫度可以逐漸降低至約 26.7°C。分娩箱應位於通風良好的地方，既不會空氣流動太大，也不至於悶熱。
出生
健康
幼犬一出生時要面對的最大挑戰，就是要能夠自主呼吸、維持體溫並喝奶，這樣牠們才有機會存活下去。為了幫助牠們克服這個難關，一定要準備好適當的生產箱。您可以放幾碗水或使用加濕器，讓環境濕度在 65 至 70％並促進狗兒正確呼吸，還可以使用加熱器或紅外線燈保持環境溫度。
育種者會在幼犬出生後立即秤重，約略了解幼犬的健康狀況並判定幼犬的體重是否過輕。對於育種者而言，幼犬在出生後前 48 小時內的體重和成長速度是關鍵，他們也會依此判定新生幼犬的健康狀況及是否有猝死的風險。
出生
營養
幼犬出生後要盡快喝奶，這點非常重要。初生幼犬喝的母乳，實際上是初乳，這是母犬分泌的一種物質，能支持和增強幼犬的免疫系統。
新生期
從一出生到約三週都算新生期。這個階段也稱為生長階段，因為牠們大多數的時間都在睡覺，而且反射活動也很少。
0-3 週
行為
在成長的第一階段，幼犬的大部分時間都花在進食或睡覺上。這對良好的健康發展而言非常重要，此時需要注意不要打擾剛出生的幼犬或剛分娩完不久的母犬。
0-3 週
發育
幼犬會在出生後的 10 到 14 天慢慢開眼，而且在第三週之後，耳朵也會逐漸開始發揮功用。這兩種感官能力一開始都很弱，不過會慢慢變得越來越好。
0-3 週
飼養環境
雖然幼犬在這個時期大多時間都在圍欄裡或爬幾步就能到母親身邊的範圍內活動，但定時與人類溫和接觸，有助於幼犬培養日後生活中的抗壓能力，以及加強適應日後與人類的接觸。
0-3 週
健康
負責任的育種者，一定會在幼犬出生沒多久就請獸醫師檢查。獸醫師會檢查幼犬是否有先天缺陷，以及一般健康狀況。完成健康檢查後，就可以開始驅蟲。
0-3 週
營養
幼犬出生後將繼續仰賴母親，攝取體內合成所需的重要蛋白質。隨著幼犬逐漸成長，牠們也可能會開始對母親的食物感興趣。在開始加入固態食物之後，牠們也開始斷奶的過程。
離乳
離乳是幼犬的關鍵時期，這代表牠們開始獨立的時刻。在此階段，膳食必須適應幼犬消化功能的發育狀況。
4 至 8 週
行為
小的腳掌跨出了第一步，盡情地與兄弟姐妹打鬧，開始學習如何社交互動，牠們會練習吠叫，還有搖搖尾巴。
4 至 8 週
發育
幼犬現在會有某種程度的視力和聽力，牠們也會開始對光和聲音有反應。
4 至 8 週
飼養環境
多樣化的環境有助於幼犬的身心發育。負責任的育種者會隨著這個階段的進度，逐步增加幼犬與人類互動的頻率、準備各種玩具，以及讓幼犬適應各種聲音和其他刺激。
4 至 8 週
健康
幼犬這時應該學會在沒有母犬幫助的下開始排尿和排便了。如果在此階段結束時沒有這些進展，建議您帶愛犬前往獸醫師處看診。
4 至 8 週
營養
在斷離乳期間，母犬仍會為幼犬提供所有所需的營養。雖然這個階段的幼犬大部分仍是以乳汁為主食，但是會開始對母犬食用的東西更感興趣。此時多數的幼犬都已經能舔碗裡的水來喝了。
幼犬時期
這時的幼犬要開始學習與他人共處。幼犬在這個階段學到的行為，對生活影響甚鉅。
8 週以上
行為
在這個階段當中，最重要的是組織結構、活動和重複規矩。幼犬在這個年齡有與生俱來的學習能力，因此必須遵守這個時期學到的經驗，並且需要維持訓練和增廣交際。這會幫助幼犬發展成為充滿自信、身心健康成犬。
8 週以上
發育
視品種大小而定，幼犬的骨骼和肌肉多在 6月齡至 9 月齡期間發育。此時幼犬會換牙，而且也會換毛。在幼犬 6 個月大至 12 個月大的時候會開始學會抬腳，或第一次發情。
8 週以上
飼養環境
確保幼犬有自己的地方可吃東西和睡覺，以及有各種玩具可玩，這樣有助於理解基本家規。探索各種戶外環境並接觸新體驗，將激發幼犬的學習能力，培養自信心，並與主人建立緊密的關係。
8 週以上
健康
這時是開始依照幼犬發育階段安排活動和運動計畫的好時機。現在就養成良好的習慣，對幼犬的發育很有幫助，也可以為幼犬健康的未來打好基礎。請與獸醫師討論接種疫苗的時間表，以及幼犬是否應該要絕育 (切除卵巢或結紮)。
8 週以上
營養
這是幼犬身體發育的關鍵階段，確保其攝取專為滿足此一特定發育階段需求的食物是不可或缺的。請參閱我們的幼犬營養指南以了解詳情，或瀏覽我們的幼犬產品。
成年
雖然不同的品種的犬是一個物種，但是在體型、體重和營養需求方面可說是天差地遠。這些差異在幼犬成長時期就會顯現出來。五種不同體型的犬種，達到成年的年齡各有不同。
12 至 24 月齡
發育
幼犬的成長過程會視品種的體型而異。迷你型犬可能 8 個月就能完全發育成熟，而巨型犬則需要 2 年才算完全長大。
大型犬和巨型犬在長達八或九個月的時間經歷快速骨骼成長階段，其餘幾個月則專注於發育肌肉，直到達到成年體重為止 (大型犬比出生時體重多 70 倍，巨型犬比出生時體重多 100 倍)。
12 至 24 月齡
營養
隨著幼犬逐漸成長為成犬，牠們對營養的需求也會改變。此時您可以逐漸隨著牠們的成長讓牠們改用成犬食物，為牠們提供適合牠們體型、品種和生活方式所需的營養。