透過本文你可以了解：

為什麼我的幼犬需要注射疫苗？

幼犬出生時，完全依賴母乳中提供的抗體。抗體可保護幼犬免受致病微生物的侵害。

然而，這層保護會隨著時間消退，也就是說，幼犬可能會感染傳染病。在適當的年齡接受適當的疫苗注射，有助於預防幼犬罹患這類疾病或受到感染。

幼犬疫苗注射有什麼作用？

疫苗注射有助於預防傳染性疾病，甚至是致命疾病。有些疫苗是強制接種，有些是建議接種。

我的幼犬該接種哪些疫苗？

強制接種的疫苗包括：

犬瘟熱：這種疾病會出現數種症狀，因此經常難以診斷。一般來說，可能是高燒、呼吸道問題 (鼻炎或支氣管肺炎)、消化道問題 (胃腸炎)、眼、皮膚或神經問題，而且常會致命。

犬科傳染性肝炎：症狀從輕微發燒和粘膜充血，到嘔吐、黃疸、胃膨大、沉鬱、白細胞減少、肝區疼痛及重型肝炎。

犬小病毒疾病：小病毒具高度傳染性，會攻擊腸胃系統，造成食慾不振、嘔吐、發燒，且經常出現嚴重血便。可能很快出現嚴重脫水情形，並在 48 至 72 小時內致死。

鉤端螺旋體病：鉤端螺旋體病是一種人畜共通疾病，細菌藉由囓齒動物尿液傳播，能夠傳染給人類和其他動物。發病犬的症狀包括發燒、嘔吐、腹痛、腹瀉、食慾不振、嚴重虛弱和嗜睡、僵直、黃疸、肌肉疼痛、不孕及腎衰竭 (可能同時伴隨肝功能衰竭)。

建議接種的疫苗包括：

狂犬病：人與犬的致命疾病。常見症狀為走路搖晃、頸部疼痛、流口水，在某些情況下還會出現臉部肌肉抽搐。攻擊行為亦常見，如緊咬不放。

犬舍咳：這是犬隻的接觸性傳染病，例如，在狗舍或寵物展當中接觸。症狀是引起嚴重咳嗽，會隨著犬隻年齡及健康狀況而表現程度不同。

如何得知我的幼犬適合哪種疫苗？

與獸醫師討論，告之您的幼犬的生活狀態。可能包括：

寄宿犬舍

森林

日間照顧

同時告知獸醫師，您是否會帶愛犬一起出國旅行，以及可能會參與的任何活動，像是寵物展或運動賽事。

獸醫師將會為您的幼犬擬訂最符合需要的疫苗注射計劃。

我的幼犬什麼時候需要注射疫苗？

給幼犬定期接種疫苗是最有效的方法。您的幼犬通常會在 6 到 8 週大時開始疫苗注射計劃。

定期疫苗注射時間表大致包含以下內容：

7 至 9 週：犬瘟熱、傳染性肝炎、小病毒，若幼犬生活在感染危險環境中，可能會提早開始接種疫苗。

11 至 13 週：施打第二劑 3 種疫苗 + 狂犬病和鉤端螺旋體病。

15 至 17 週：再次施打狂犬病和鉤端螺旋體病疫苗。

15 個月：再次施打上述所有疫苗。

我的幼犬是否以後每年需要施打疫苗？

您的幼犬必須每年施打疫苗，確保牠們免疫成效。每年施打的疫苗如下：

犬瘟熱

傳染性肝炎

小病毒

我的幼犬注射疫苗後，可能出現什麼狀況？

打疫苗就是在幼犬體內注射極小量的病毒或細菌，藉此刺激牠們的免疫系統，對病毒產生特異性抗體。

疫苗是否可能讓我的幼犬感染病毒？

疫苗中使用的病毒或細菌大多是死毒疫苗的或滅活疫苗，通常不會致病。

我的幼犬接受注射後，會出現什麼樣的行為？

您的幼犬接受疫苗注射後可能會有點安靜，尤其是第一天。主要是因為牠們的免疫系統正在對疫苗產生反應。

我的幼犬注射疫苗後，我該做什麼？

注射疫苗後，務必讓幼犬有足夠的休息，因為牠們的免疫系統比平常更努力工作。

如果經過 24 小時後，您覺得牠沒有恢復平常的樣子，可以咨詢獸醫獲得建議。

您須為幼犬完成適合的疫苗注射計劃，因為犬疫苗注射是您可用的最重要的預防性醫療保健方法之一。一旦您將幼犬帶回家，務必與獸醫師討論，確保幼犬在適當時間接受適合牠的疫苗注射。