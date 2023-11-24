乾濕混合餵食是什麼？乾濕換餵對狗狗有什麼好處？

狗食類型 濕糧與乾糧的成分最大差異，就是其中的含水量。乾糧的含水量是約 8%，而濕糧則通常是約 75%。也就是說，乾糧的營養成分，當然還有其中的代謝能也絕對比濕糧要來得高。

100 公克的乾狗糧熱量約 370 大卡。等量濕糧的熱量「只有」100 大卡。因此其中的差異非常明顯。這也會影響您愛犬攝取的食物份量。狗兒每天僅攝取乾糧，其實就足夠牠們一天的能量所需，而且餵食的乾糧份量應比濕糧少 3 到 4 倍。

濕糧的價值一定更高，而且也更能刺激愛犬的味覺。對部分犬來說乾糧較難咀嚼，可能會造成進食困擾。部分狗兒特別挑食，因此如果餵食乾狗糧，牠們只會玩而不會吃。這可能是因為乾硬的狗食不容易咀嚼所致。如果是這種情況，您可以使用玩具做為獎勵，而不要使用食物。

混合餵食 - 濕糧和乾糧混合 這兩種食物都各有優缺點，這就是為什麼越來越多的飼主選擇兩者混合。混合餵食能帶來許多益處，是個不錯的解決辦法。

結合濕糧和乾糧餵食有許多好處。如果需要改餵寵物濕糧飲食，牠們的身體也會為這種飲食改變做好準備。您可以有效率、快速地讓寵物做出這種飲食改變，而且最重要的是，這種改變不會帶來不良的後果。

餵食犬的時候，不需要在碗內混合乾糧和濕糧。其實您甚至也不需要同時給予乾糧和濕糧。乾糧的優點之一，就是不易變質或留下強烈的氣味，而且如果您的愛犬喜歡一次只吃一點食物而不是全部吃光，那麼您可以在白天的時候給予乾糧。然後您可以在晚上的時候再給予牠們濕糧。

適量的食物 乾糧因採用脫水處理，加上營養物質和熱量的濃縮，因此與等量濕糧的養分計算並不相同。對您的愛犬來說，如果是相同的熱量與營養，乾糧的份量應小於濕糧的份量 3.5 倍。如果一天餵食一次乾糧一次濕糧，很重要的一點是要避免過度餵食。