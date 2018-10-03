如何幫幼犬洗澡？幫幼犬整理毛髮和清潔的小訣竅
透過本文您可以了解：
如何替幼犬洗澡
犬洗澡的頻率需根據被毛類型而變化。貼身短毛類的幼犬只有在髒汙狀況下才需洗澡，而短毛類的幼犬一年平均需要洗兩次澡，長毛類的幼犬大約每隔三個月需要洗澡一次。
如果您的愛犬喜歡游泳，那麼可別忘了游完泳要幫牠沖洗。來自河水和海水的殘留物留在毛皮上可能會引起刺激，小心沖洗防止這種情況發生。
為愛犬洗澡的步驟如下：首先請將打結和纏繞的毛髮梳刷開。接著把毛皮完全淋濕，塗抹犬類專用的洗毛精並搓出泡沫，同時注意不要讓泡沫碰觸到愛犬的眼睛或耳朵。溫水是最適合愛犬洗澡的，此外請使用幼犬專用的洗毛精以避免帶來刺激，或破壞皮膚天然的健康 pH 值。
讓洗毛精靜置幾分鐘，然後以大量清水沖洗。最後才幫愛犬洗頭是一個好辦法，因為牠們很可能會想要把頭上的水份甩乾。
洗完澡後要擦乾您的幼犬
洗完澡後可以稍微用力擦拭您的幼犬，然後讓牠們待在溫暖的空間裡直到毛髮完全乾燥。夏季時不妨在庭院裡帶幼犬去散步，注意不要讓牠們在泥巴地裡滾來滾去。如果愛犬喜歡，使用吹風機也不失為好辦法，但需注意不要把毛髮吹焦，還有吹的時候應該同時梳理牠們的毛髮。
愛犬毛髮上沾染焦油的清潔方法
如果愛犬的毛髮染上了焦油，重要的是記得不要使用油性清潔產品，因為它們具有非常高的毒性。將植物油塗抹在沾染的區域，等待幾分鐘讓它溶解焦油後再幫愛犬洗澡。
修剪幼犬的指甲
犬有兩種類型的指甲：懸趾和腳趾甲，兩者都會持續不斷生長。腳趾甲通常有自然磨損的情況，但若長得太長則需要修剪。
所有幼犬都需要適當的指甲護理；一般情況下不需要替幼犬修剪指甲，但若指甲已經長到接觸地板時會發出噪音，不妨為您的愛犬修一修指甲。請詢問您的獸醫師關於替犬修剪指甲的最佳技巧。
梳理愛犬的毛
與人類一樣，犬的毛髮也會生長和掉落。對應於日照的變化，飼養於戶外的犬每年有兩次換毛期 (春季和秋季) 。飼養於室內的犬不受日照變化的影響，因此牠們整年都不斷在換毛，而春季和秋季時則特別明顯。定期幫愛犬刷毛和洗澡有助於去除脫落的毛髮，選擇犬用清潔工具和頻率時需要考量您愛犬的毛皮特性。
為毛髮緊密的幼犬梳毛
雖然貼皮短毛犬不需要定期整理毛髮，但仍需要偶爾為牠們梳理。使用橡膠刷替愛犬梳毛時會讓死去的皮膚細胞和毛髮鬆動；這些皮屑可以經由使用鬃毛刷在全身順著毛髮方向梳理來去除。最後再用濕的麂皮擦拭給毛髮增加光澤。
為短毛或中毛的幼犬整理毛髮
照顧這類型的犬需要更頻繁地梳理牠們的毛髮：由於毛髮較為濃密，且是由底毛和衛毛組成的雙層毛，因此每週至少需要梳理一次。使用按摩針梳來梳理愛犬的毛髮，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑；
尾巴和腳爪則可使用寬齒梳。粗毛犬的毛需要以特別剃刀和手指配合來剃毛，每年需要剃四到五次毛。如果順著愛犬毛自然生長的方向剃毛便不會讓牠們不舒服。
替長毛類的幼犬刷毛
雖然看起來十分漂亮，長毛犬需要每天刷毛；以阿富汗獵犬為例，梳毛可能要花費一個小時。使用按摩針梳朝向毛髮方向梳理，將打結和纏繞的毛髮梳開。因為犬的毛髮很長，梳理的時候請小心別拉扯到皮膚，以避免幼犬受傷。
使用鬃毛刷幫絲質細毛犬梳毛，像是約克夏㹴和阿富汗獵犬來為毛皮增添光澤。
鋼絲刷對除去犬身上的脫落毛髮與皮屑非常有效，可用於底毛較厚的犬，如蘇格蘭長毛牧羊犬。
寬齒梳可用來梳開踝關節後面的毛髮。
每次使用後，所有整理毛髮的工具都應經過清理且存放於乾燥處。請保持鋼絲刷不生鏽，將它們妥善擦拭，然後以浸泡過植物油的抹布擦拭。
幼犬口腔護理
大多數犬都不喜歡讓人打開嘴巴，因此從小就讓幼犬習慣會是一個好點子。
牙齦健康情況下是粉紅色的；牙齒周圍若出現紅腫是發炎和疾病的徵兆，如果過於疼痛或造成犬的牙齒無法咬住和咀嚼食物，就很有可能導致牠們失去胃口。若有以上情況，需要由獸醫師檢查牙齒。
如何幫幼犬刷牙
照顧幼犬牙齒的最佳方法是，每週使用專為犬設計的牙刷和牙膏幫牠們刷牙許多次；
另一個好辦法是讓犬咀嚼潔牙棒，並透過其物理作用來減緩牙菌斑和牙垢形成。理想情況下，您應該每週給予愛犬兩到三根潔牙棒，預防牙菌斑和牙垢累積；不妨詢問您的獸醫師哪種類型的潔牙棒最適合您的愛犬。
清理幼犬的耳朵
犬的耳朵有兩個種類：垂下型或豎起型。耳朵垂下型的犬耳朵需要更頻繁地接受檢查，因為這類型較易出現耳道通風不良的情形。
您可在獸醫師的建議下使用特殊配方的清洗劑清潔愛犬的耳朵，將塗藥器的尖端放入耳道中，輕輕擠壓 1 至 2 滴，接著將塗藥器的尖端取出，輕輕按摩耳朵底部 30 秒，防止犬在這時轉動頭部，然後用棉毛材質的布擦拭耳廓部位。
保持幼犬的眼睛乾淨
眼睛應該是明亮濕潤的樣子，健康的眼瞼內部需呈現淡粉紅色。替愛犬清潔眼睛流出的分泌物十分重要，但您會發現眼睛附近的毛髮上總是仍有一些淚痕殘留，這是正常的；這是由於毛髮吸收了眼睛產生的水分。
針對眼睛周圍的污垢、泥土和淚液，可以用棉花搭配乾淨溫水輕柔地擦除。
無論您是否想在犬長為成犬時帶他們去寵物美容，從小就讓愛犬熟悉整理毛髮和衛生的步驟，可幫助牠們習慣被人整理毛髮，有助於避免長大後任何不適應的情況發生。
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