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如何替幼犬洗澡

犬洗澡的頻率需根據被毛類型而變化。貼身短毛類的幼犬只有在髒汙狀況下才需洗澡，而短毛類的幼犬一年平均需要洗兩次澡，長毛類的幼犬大約每隔三個月需要洗澡一次。

如果您的愛犬喜歡游泳，那麼可別忘了游完泳要幫牠沖洗。來自河水和海水的殘留物留在毛皮上可能會引起刺激，小心沖洗防止這種情況發生。

為愛犬洗澡的步驟如下：首先請將打結和纏繞的毛髮梳刷開。接著把毛皮完全淋濕，塗抹犬類專用的洗毛精並搓出泡沫，同時注意不要讓泡沫碰觸到愛犬的眼睛或耳朵。溫水是最適合愛犬洗澡的，此外請使用幼犬專用的洗毛精以避免帶來刺激，或破壞皮膚天然的健康 pH 值。

讓洗毛精靜置幾分鐘，然後以大量清水沖洗。最後才幫愛犬洗頭是一個好辦法，因為牠們很可能會想要把頭上的水份甩乾。

洗完澡後要擦乾您的幼犬

洗完澡後可以稍微用力擦拭您的幼犬，然後讓牠們待在溫暖的空間裡直到毛髮完全乾燥。夏季時不妨在庭院裡帶幼犬去散步，注意不要讓牠們在泥巴地裡滾來滾去。如果愛犬喜歡，使用吹風機也不失為好辦法，但需注意不要把毛髮吹焦，還有吹的時候應該同時梳理牠們的毛髮。

愛犬毛髮上沾染焦油的清潔方法

如果愛犬的毛髮染上了焦油，重要的是記得不要使用油性清潔產品，因為它們具有非常高的毒性。將植物油塗抹在沾染的區域，等待幾分鐘讓它溶解焦油後再幫愛犬洗澡。

修剪幼犬的指甲

犬有兩種類型的指甲：懸趾和腳趾甲，兩者都會持續不斷生長。腳趾甲通常有自然磨損的情況，但若長得太長則需要修剪。

所有幼犬都需要適當的指甲護理；一般情況下不需要替幼犬修剪指甲，但若指甲已經長到接觸地板時會發出噪音，不妨為您的愛犬修一修指甲。請詢問您的獸醫師關於替犬修剪指甲的最佳技巧。

梳理愛犬的毛

與人類一樣，犬的毛髮也會生長和掉落。對應於日照的變化，飼養於戶外的犬每年有兩次換毛期 (春季和秋季) 。飼養於室內的犬不受日照變化的影響，因此牠們整年都不斷在換毛，而春季和秋季時則特別明顯。定期幫愛犬刷毛和洗澡有助於去除脫落的毛髮，選擇犬用清潔工具和頻率時需要考量您愛犬的毛皮特性。

為毛髮緊密的幼犬梳毛

雖然貼皮短毛犬不需要定期整理毛髮，但仍需要偶爾為牠們梳理。使用橡膠刷替愛犬梳毛時會讓死去的皮膚細胞和毛髮鬆動；這些皮屑可以經由使用鬃毛刷在全身順著毛髮方向梳理來去除。最後再用濕的麂皮擦拭給毛髮增加光澤。

為短毛或中毛的幼犬整理毛髮

照顧這類型的犬需要更頻繁地梳理牠們的毛髮：由於毛髮較為濃密，且是由底毛和衛毛組成的雙層毛，因此每週至少需要梳理一次。使用按摩針梳來梳理愛犬的毛髮，盡可能地去除脫落毛髮和皮屑，並翻梳起底毛。利用鬃毛刷以順毛方向梳愛犬的毛，去除皮屑；

尾巴和腳爪則可使用寬齒梳。粗毛犬的毛需要以特別剃刀和手指配合來剃毛，每年需要剃四到五次毛。如果順著愛犬毛自然生長的方向剃毛便不會讓牠們不舒服。

替長毛類的幼犬刷毛

雖然看起來十分漂亮，長毛犬需要每天刷毛；以阿富汗獵犬為例，梳毛可能要花費一個小時。使用按摩針梳朝向毛髮方向梳理，將打結和纏繞的毛髮梳開。因為犬的毛髮很長，梳理的時候請小心別拉扯到皮膚，以避免幼犬受傷。

使用鬃毛刷幫絲質細毛犬梳毛，像是約克夏㹴和阿富汗獵犬來為毛皮增添光澤。

鋼絲刷對除去犬身上的脫落毛髮與皮屑非常有效，可用於底毛較厚的犬，如蘇格蘭長毛牧羊犬。

寬齒梳可用來梳開踝關節後面的毛髮。

每次使用後，所有整理毛髮的工具都應經過清理且存放於乾燥處。請保持鋼絲刷不生鏽，將它們妥善擦拭，然後以浸泡過植物油的抹布擦拭。