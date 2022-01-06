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狗狗結紮的優點與缺點？

狗狗什麼時候結紮比較好？

狗狗需要做哪些術前檢查？

公狗跟母狗結紮的方式有差嗎？

結紮後，有哪些需要注意的事項？

結紮後，狗狗應該怎麼吃才好？

那你一定要看這篇文章，獸醫師以下將詳細分析狗狗結紮的優缺點以及所有注意事項喔！

狗狗結紮的優點V.S缺點

【優點】

一、減少日常偏差行為

 減少攻擊性、變得較溫馴親人

 減少標記的行為（公狗會抬腳尿尿）

 避免發情期的吠叫

 降低發情期的焦躁感

二、降低罹患相關疾病的風險

公狗 母狗 睪丸癌／睪丸腫瘤 乳腺腫瘤／乳腺炎 攝護腺疾病 子宮蓄膿／子宮癌 前列腺腫大 卵巢囊腫／卵巢癌 圍肛腺腫瘤 陰道脫垂 隱睪症 濾泡囊腫 疝氣 假懷孕

三、避免不必要的生育

如果沒有打算讓狗狗繁衍下一代，建議及早讓狗狗結紮，避免哪天出現「意外的驚喜」。（貼心小提醒：以目前的法律規範，除非擁有政府發放的執照，否則在家私自繁殖是違反動物保護法的喔～）

【缺點】

一、體態走樣

結紮後的狗狗因為新陳代謝的降低，如果飲食上不多多注意，就很容易讓狗狗的身材「走鐘」。

二、無法生育

因為結紮是永久性地移除狗狗的子宮及卵巢，所以結紮後的狗狗一輩子無法生育。

建議狗狗結紮的時間點

根據目前國外文獻，大多建議在狗狗施打完整疫苗後（約4～5個月大）就可以進行早期絕育，主要原因有3點：

 有利於狗狗的良好性格的養成

 手術時間較短，且利於術後快速恢復

 降低手術中發生併發症的機會



如果不想讓狗狗這麼早就結紮，也可以在成年前（小型狗1歲前，大型狗2歲前）完成：

l 母狗：約8~10個月（建議在第二次發情前），且已完成基礎疫苗接種。

l 公狗：約6～8個月，且已完成基礎疫苗接種。



狗狗結紮前，需要做的術前檢查

一、基本理學檢查

包含問診、聽診、觸診、體溫、糞便檢查（有無寄生蟲、消化狀況及菌叢量）等等。

二、血液學檢查

手術前一定會需要抽血進行血液學檢查及評估。包含血球計數、血清生化檢查、內分泌檢測等。

三、 X 光影像檢查

主要是檢查狗狗的胸腹腔內是否有異常團塊、以及骨骼型態和軟組織是否有病變等。

當獸醫師做過上述檢查並確認狗狗的身體狀況後，才會與毛爸媽預約確切的結紮手術時間。







公母大不同：狗狗結紮的方式



l 母狗：子宮卵巢摘除手術

將卵巢、輸卵管和子宮摘除，需要劃開腹部的皮膚和腹壁才能夠整個摘除。