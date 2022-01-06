狗狗結紮流程與注意事項：公狗、母狗結紮術前後照護與影響
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狗狗結紮的優點與缺點？
狗狗什麼時候結紮比較好？
狗狗需要做哪些術前檢查？
公狗跟母狗結紮的方式有差嗎？
結紮後，有哪些需要注意的事項？
結紮後，狗狗應該怎麼吃才好？
那你一定要看這篇文章，獸醫師以下將詳細分析狗狗結紮的優缺點以及所有注意事項喔！
狗狗結紮的優點V.S缺點
【優點】
一、減少日常偏差行為
減少攻擊性、變得較溫馴親人
減少標記的行為（公狗會抬腳尿尿）
避免發情期的吠叫
降低發情期的焦躁感
二、降低罹患相關疾病的風險
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公狗
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母狗
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睪丸癌／睪丸腫瘤
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乳腺腫瘤／乳腺炎
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攝護腺疾病
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子宮蓄膿／子宮癌
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前列腺腫大
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卵巢囊腫／卵巢癌
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圍肛腺腫瘤
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陰道脫垂
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隱睪症
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濾泡囊腫
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疝氣
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假懷孕
三、避免不必要的生育
如果沒有打算讓狗狗繁衍下一代，建議及早讓狗狗結紮，避免哪天出現「意外的驚喜」。（貼心小提醒：以目前的法律規範，除非擁有政府發放的執照，否則在家私自繁殖是違反動物保護法的喔～）
【缺點】
一、體態走樣
結紮後的狗狗因為新陳代謝的降低，如果飲食上不多多注意，就很容易讓狗狗的身材「走鐘」。
二、無法生育
因為結紮是永久性地移除狗狗的子宮及卵巢，所以結紮後的狗狗一輩子無法生育。
建議狗狗結紮的時間點
根據目前國外文獻，大多建議在狗狗施打完整疫苗後（約4～5個月大）就可以進行早期絕育，主要原因有3點：
有利於狗狗的良好性格的養成
手術時間較短，且利於術後快速恢復
降低手術中發生併發症的機會
如果不想讓狗狗這麼早就結紮，也可以在成年前（小型狗1歲前，大型狗2歲前）完成：
l 母狗：約8~10個月（建議在第二次發情前），且已完成基礎疫苗接種。
l 公狗：約6～8個月，且已完成基礎疫苗接種。
狗狗結紮前，需要做的術前檢查
一、基本理學檢查
包含問診、聽診、觸診、體溫、糞便檢查（有無寄生蟲、消化狀況及菌叢量）等等。
二、血液學檢查
手術前一定會需要抽血進行血液學檢查及評估。包含血球計數、血清生化檢查、內分泌檢測等。
三、X光影像檢查
主要是檢查狗狗的胸腹腔內是否有異常團塊、以及骨骼型態和軟組織是否有病變等。
當獸醫師做過上述檢查並確認狗狗的身體狀況後，才會與毛爸媽預約確切的結紮手術時間。
公母大不同：狗狗結紮的方式
l 母狗：子宮卵巢摘除手術
將卵巢、輸卵管和子宮摘除，需要劃開腹部的皮膚和腹壁才能夠整個摘除。
l
公狗：睪丸摘除手術
將睾丸及副睪摘除，只需要劃開一個小開口就好。
由於狗狗與人類不同，牠們沒有更年期，所以一旦卵巢和睪丸還在體內（不斷產生賀爾蒙），牠們就會持續發情直到終老。所以如果不把整個睪丸或子宮卵巢取出，公狗的睪丸很容易引起疝氣或演變成腫瘤；母狗也很容易產生蓄膿。
狗狗結紮前V.S後的注意事項及照護
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公狗
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母狗
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結紮前
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禁水禁食
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目前依照國際麻醉建議指南：
健康動物的禁食時間為6-8小時，禁水時間為2-4小時。
倘若狗狗年紀還小，可稍微減少禁食時間為4-6小時。
如果狗狗本身有其他疾病造成腸胃蠕動變慢，則仍建議禁食時間為12小時。
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全程陪伴
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建議飼主在手術當天盡量空出完整的時間，如果後續觀察狗狗忽然有什麼狀況時才能即時送醫。
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結紮後
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恢復時間
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手術約10-15分鐘
休息2-3小時即可出院
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手術約30-60分鐘不等
休息3-4小時，等麻醉退去才可以出院
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拆線時間
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一般約7-10天可回診拆線，並建議拆線後2-3天再洗澡。
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其他日常注意事項
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給狗狗帶上頭套避免狗狗去舔傷口，導致傷口不易癒合或細菌感染。
盡量避免狗狗出現大動作或劇烈運動的行為，像是爬樓梯、跳躍、奔跑。
維持狗狗平日在家會活動的區域的清潔與乾爽。
如果在傷口癒合的過程中，發現有血水滲出，可能是傷口裂開，必須趕快帶狗狗回動物醫院檢查。
狗狗結紮後的飲食建議
通常狗狗在結紮後一週內身體狀況會慢慢恢復，有些狗狗約莫會在結紮後一個月開始逐漸發胖。因此建議飼主可以在手術後一週開始調整食物內容。
結紮後的狗狗飲食有以下建議：
l 選擇專門為結紮狗狗設計的配方：調整卡路里，並透過混合多種纖維來增加飽足感，幫助狗狗維持理想體重。
l 結紮後的公狗罹患草酸鈣尿石症的風險較高，挑選可以幫助狗狗的尿液維持適當 pH 值的配方，形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。
延伸閱讀:
貓咪結紮流程總整理：結紮前後照護與重點注意事項｜小布動物醫院 吳乃聖院長
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