狗狗結紮流程與注意事項：公狗、母狗結紮術前後照護與影響

你還在猶豫要不要帶狗狗去結紮嗎？多數毛爸媽對於「結紮」的疑問不外乎是：
狗狗結紮流程總整理：公狗、母狗結紮術前術後照護

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狗狗結紮的優點與缺點？

狗狗什麼時候結紮比較好？

狗狗需要做哪些術前檢查？

公狗跟母狗結紮的方式有差嗎？

結紮後，有哪些需要注意的事項？

結紮後，狗狗應該怎麼吃才好？

 

那你一定要看這篇文章，獸醫師以下將詳細分析狗狗結紮的優缺點以及所有注意事項喔！

 

狗狗結紮的優點V.S缺點

【優點】

一、減少日常偏差行為

  減少攻擊性、變得較溫馴親人

  減少標記的行為（公狗會抬腳尿尿）

  避免發情期的吠叫

  降低發情期的焦躁感

二、降低罹患相關疾病的風險

公狗

母狗

睪丸癌／睪丸腫瘤

乳腺腫瘤／乳腺炎

攝護腺疾病

子宮蓄膿／子宮癌

前列腺腫大

卵巢囊腫／卵巢癌

圍肛腺腫瘤

陰道脫垂

隱睪症

濾泡囊腫

疝氣

假懷孕

三、避免不必要的生育

如果沒有打算讓狗狗繁衍下一代，建議及早讓狗狗結紮，避免哪天出現「意外的驚喜」。（貼心小提醒：以目前的法律規範，除非擁有政府發放的執照，否則在家私自繁殖是違反動物保護法的喔～）

 

【缺點】

一、體態走樣

結紮後的狗狗因為新陳代謝的降低，如果飲食上不多多注意，就很容易讓狗狗的身材「走鐘」。

二、無法生育

因為結紮是永久性地移除狗狗的子宮及卵巢，所以結紮後的狗狗一輩子無法生育。

 

建議狗狗結紮的時間點

根據目前國外文獻，大多建議在狗狗施打完整疫苗後（約45個月大）就可以進行早期絕育，主要原因有3點：

  有利於狗狗的良好性格的養成

  手術時間較短，且利於術後快速恢復

  降低手術中發生併發症的機會

 

如果不想讓狗狗這麼早就結紮，也可以在成年前（小型狗1歲前，大型狗2歲前）完成：

l  母狗：約8~10個月（建議在第二次發情前），且已完成基礎疫苗接種。

l  公狗：約68個月，且已完成基礎疫苗接種。

 

狗狗結紮前，需要做的術前檢查

一、基本理學檢查

包含問診、聽診、觸診、體溫、糞便檢查（有無寄生蟲、消化狀況及菌叢量）等等。

二、血液學檢查

手術前一定會需要抽血進行血液學檢查及評估。包含血球計數、血清生化檢查、內分泌檢測等。

三、X光影像檢查

主要是檢查狗狗的胸腹腔內是否有異常團塊、以及骨骼型態和軟組織是否有病變等。

 

當獸醫師做過上述檢查並確認狗狗的身體狀況後，才會與毛爸媽預約確切的結紮手術時間。

狗狗結紮前需要做的術前檢查

公母大不同：狗狗結紮的方式

l  母狗：子宮卵巢摘除手術

將卵巢、輸卵管和子宮摘除，需要劃開腹部的皮膚和腹壁才能夠整個摘除。

l  

公狗：睪丸摘除手術

將睾丸及副睪摘除，只需要劃開一個小開口就好。

 

由於狗狗與人類不同，牠們沒有更年期，所以一旦卵巢和睪丸還在體內（不斷產生賀爾蒙），牠們就會持續發情直到終老。所以如果不把整個睪丸或子宮卵巢取出，公狗的睪丸很容易引起疝氣或演變成腫瘤；母狗也很容易產生蓄膿。

 

狗狗結紮前V.S後的注意事項及照護

 

公狗

母狗

結紮前

禁水禁食

目前依照國際麻醉建議指南：

  健康動物的禁食時間為6-8小時，禁水時間為2-4小時。

  倘若狗狗年紀還小，可稍微減少禁食時間為4-6小時。

  如果狗狗本身有其他疾病造成腸胃蠕動變慢，則仍建議禁食時間為12小時。

全程陪伴

建議飼主在手術當天盡量空出完整的時間，如果後續觀察狗狗忽然有什麼狀況時才能即時送醫。

結紮後

恢復時間

手術約10-15分鐘

休息2-3小時即可出院

手術約30-60分鐘不等

休息3-4小時，等麻醉退去才可以出院

拆線時間

一般約7-10天可回診拆線，並建議拆線後2-3天再洗澡。

其他日常注意事項

  給狗狗帶上頭套避免狗狗去舔傷口，導致傷口不易癒合或細菌感染。

  盡量避免狗狗出現大動作或劇烈運動的行為，像是爬樓梯、跳躍、奔跑。

  維持狗狗平日在家會活動的區域的清潔與乾爽。

  如果在傷口癒合的過程中，發現有血水滲出，可能是傷口裂開，必須趕快帶狗狗回動物醫院檢查。

 

公母大不同：狗狗結紮方式

狗狗結紮後的飲食建議

通常狗狗在結紮後一週內身體狀況會慢慢恢復，有些狗狗約莫會在結紮後一個月開始逐漸發胖。因此建議飼主可以在手術後一週開始調整食物內容。

結紮後的狗狗飲食有以下建議：

l   選擇專門為結紮狗狗設計的配方：調整卡路里，並透過混合多種纖維來增加飽足感，幫助狗狗維持理想體重。

l   結紮後的公狗罹患草酸鈣尿石症的風險較高，挑選可以幫助狗狗的尿液維持適當 pH 值的配方，形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境。

 

延伸閱讀:
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