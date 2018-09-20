養狗須知：養狗前需要考慮哪些事？養狗前六大必看指南
養犬將永遠改變您的生活，不過在選擇自己的新寵物之前自己先思考方向正確的問題，就能以更好的方式決定成年犬貓是否適合您。
很多問題會影響您應該飼養成犬或幼犬的決定，也會影響您要飼養的犬種類行、選擇去救援中心領養或是向育種者購買的決定。但是，在這麼多的問題之中，最重要的是您要確定自己現在的生活方式是否可以養狗，並且詳細了解養狗須知，如果要做出任何改變，您是否準備好做出這些改變？
養狗須知：養犬之前要考慮的問題
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養狗須知一、您有小孩嗎？如果有，他們的年紀多大？您可能須要花時間教導年幼的孩子，讓他們知道如何與犬相處。您可能還需要考慮當您不在的時候，犬應安置在什麼地方，因為年幼的兒童不能單獨與犬相處。
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養狗須知二、您有其他寵物嗎？
如果有，牠們對新來的成員可能會有什麼反應。您必須慢慢地向家中的寵物介紹新來的犬。
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養狗須知三、您有花園嗎？
如果有，安全嗎？您是否需要確認圍欄是否有洞，或是否種植有毒植物和其他危險。如果您沒有花園，犬需要去外面的時候可以去哪裡？
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養狗須知四、您有全職工作嗎？
如果有，您會整天在外面嗎？當您不在的時候，是否有人可以幫忙照顧犬，在幼年的時候協助訓練，或帶犬去散步，並確保有水可以飲用？
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養狗須知五、您有多常旅行？
如果您經常去度假，您的愛犬會跟您一起去嗎？如果不能跟您一起去，您有什麼規劃？
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養狗須知六、您是否可以在經濟上負擔犬的需求相關費用?
包括寵物保險、食物、獸醫費用以及整理毛髮的費用？
養狗須知：您有時間照顧幼犬嗎？
養狗須知中最重要的一個問題，是您有沒有時間照顧和訓練幼犬。幼犬需要大量的照顧，而且需要經常注意，才能確保牠們不會受傷、訓練牠們，並協助牠們成為身心均衡的犬。
舉例來說：
- 幼犬需要花很多時間訓練並協助牠們適應新家。隨著牠們的成長，牠們將持續需要大量的定期運動。如果您整天都不在家，那麼幼犬可能就不適合您。
- 您的訓練必須盡早開始，而幼犬是學習的黃金時期。訓練也許非常耗時，而且需要不斷加強訓練，但是結果一定會讓您滿意。
- 當犬剛剛來到您家時，您必須管理幼犬飼料份量與時間，並監督牠在家裡的訓練行為。
- 因為幼犬充滿活力，而且對一切都非常好奇，所以需要一點玩耍的時間，而且經常需要照顧、注意和規劃。舉例來說，幼犬應與其他犬一起玩耍，這樣才能學習社會化。
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您的居家環境對於犬來說夠安全嗎？
沒有一種居家環境是絕對適合犬的。您可能要考慮到孩童或現有的寵物。您可能居住在城市、鄉間、公寓或獨棟房子裡。無論環境如何，重要的是它對您的愛寵來說安全無虞。
特別是幼犬非常容易適應環境，而不好的經驗會讓牠們留下長久的陰影。如今的居住地多是城市，而城市生活常伴隨許多視聽上十分頻繁的刺激。最重要的是，不要讓幼犬的生活環境中出現驚嚇或任何不愉快的感覺。
雖然城市生活可能非常刺激，但對於幼犬來說很容易就無力抵抗。建議您花時間讓幼犬慢慢熟悉周遭環境，以及牠們將要面對的多種情況：汽車、手扶梯、電梯、火車、電車或公車等。
幼犬還必須學會在家中獨處，有時會持續較長時間，而不致受到驚嚇或變得具破壞性或吵鬧。
要考慮的事項包括：
- 暴露的電線。
- 幼犬可能卡住或掉落的任何地方，如窗戶、陽台或樓梯。
- 可能接觸到的有毒物質，包括清潔用品、電子煙補充菸油、家庭藥品、化學肥料、尖銳工具、除草劑和殺蟲劑。
- 庭院裡幼犬可能跑進去的洞或縫隙、有毒植物。
- 有毒植物如榕屬植物、仙客來、冬青、槲寄生、蔓綠絨、蘆薈、水仙、風信子、鳶尾屬植物、杜鵑花、山杜鵑花、夾竹桃和甜豆。
了解養狗須知後，養狗可以是一段有益且長期的關係，而確保居家環境與生活方式能夠合乎新加入的幼犬健康和安全需要，就能擁有成功、快樂的家居生活。
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