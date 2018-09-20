養狗須知：養狗前需要考慮哪些事？養狗前六大必看指南

沒有一種居家環境是絕對適合犬的。您可能要考慮到孩童或現有的寵物。您可能居住在城市、鄉間、公寓或獨棟房子裡。無論環境如何，重要的是它對您的愛寵來說安全無虞。

特別是幼犬非常容易適應環境，而不好的經驗會讓牠們留下長久的陰影。如今的居住地多是城市，而城市生活常伴隨許多視聽上十分頻繁的刺激。最重要的是，不要讓幼犬的生活環境中出現驚嚇或任何不愉快的感覺。

雖然城市生活可能非常刺激，但對於幼犬來說很容易就無力抵抗。建議您花時間讓幼犬慢慢熟悉周遭環境，以及牠們將要面對的多種情況：汽車、手扶梯、電梯、火車、電車或公車等。

幼犬還必須學會在家中獨處，有時會持續較長時間，而不致受到驚嚇或變得具破壞性或吵鬧。

要考慮的事項包括：

暴露的電線。

幼犬可能卡住或掉落的任何地方，如窗戶、陽台或樓梯。

可能接觸到的有毒物質，包括清潔用品、電子煙補充菸油、家庭藥品、化學肥料、尖銳工具、除草劑和殺蟲劑。

庭院裡幼犬可能跑進去的洞或縫隙、有毒植物。

有毒植物如榕屬植物、仙客來、冬青、槲寄生、蔓綠絨、蘆薈、水仙、風信子、鳶尾屬植物、杜鵑花、山杜鵑花、夾竹桃和甜豆。

了解養狗須知後，養狗可以是一段有益且長期的關係，而確保居家環境與生活方式能夠合乎新加入的幼犬健康和安全需要，就能擁有成功、快樂的家居生活。

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