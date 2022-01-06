貓咪結紮流程總整理：結紮前後照護與費用，一次了解必看重點

貓咪結紮的優點與缺點？

貓咪什麼時候結紮比較好？

貓咪結紮需要做哪些術前檢查？

公貓跟母貓結紮的方式一樣嗎？

貓咪結紮後，有哪些需要注意的事項？

貓咪結紮後，貓咪應該怎麼吃才好？

或許讀完這篇文章，可以讓你更確定是否要帶家中愛貓去做結紮手術，Let’s go！

比一比，貓咪結紮的優缺點？

【優點】

一、避免發情期造成生活品質上的困擾

母貓發情時會發出異常宏亮且類似嬰兒啼哭的嚎叫聲；公貓除了會在家到處噴尿佔地盤外，脾氣也會變得較為暴躁。此外，公母貓都會一直想要跑出去找外面的貓咪「作伴」。

二、改善貓咪的行為

很多毛爸媽可能會覺得貓咪脾氣不好或精力過於旺盛，常常莫名地在家中四處暴衝，多貓家庭可能常常上演貓咪打架…等等。通常在結紮後貓咪的個性和行為就會有明顯的改變。

三、避免罹患生殖系統方面的疾病

提早幫貓咪結紮，可以有效降低未來罹患乳腺瘤、子宮蓄膿、卵巢囊腫等荷爾蒙類分泌異常的疾病。根據「2017國際寵物腫瘤研討會」的內容表示貓咪癌症第一名為「淋巴瘤」，第二名就是「乳腺瘤」；而且有高達85-95%機率是惡性腫瘤。

四、避免不必要的生育

如果沒有打算讓貓咪繁衍下一代，建議一歲以前及早讓貓咪結紮，避免哪天出現「意外的驚喜」。（貼心小提醒：以目前的法律規範，除非擁有政府發放的執照，否則在家私自繁殖是違反動物保護法的喔～）

【缺點】

一、容易變胖

結紮後，多數貓咪的基礎代謝率會下降，如果還是持續給予相同內容和份量的飲食，貓咪很容易會因為營養過剩導致體重直直上升。不過只要多注意飲食及熱量的攝取，並適度讓貓咪運動以維持體態，就可以避免成為小胖貓。

二、無法生育

因為結紮是永久性地移除貓咪的子宮及卵巢，所以結紮後的貓咪一輩子無法生育。

其實從上述的比較可以看到貓咪結紮的優點還是多於缺點的，所以如果沒有為貓咪繁衍後代上的打算，還是建議毛爸媽提早幫貓咪們做結紮手術吧！

建議貓咪結紮的時間點？

最理想的時機是在貓咪的生理已發育完全，但還沒出現發情相關的症狀。但其實還是會以每隻貓咪的生理狀況、獸醫師的評估以及各個家庭的飼養環境為主，並沒有定論哪個時機點結紮會最好。

參考時機點：

l 母貓：5~6個月以上，且已完成基礎疫苗接種。

l 公貓：7~10個月，且已完成基礎疫苗接種。



貓咪結紮前，獸醫師會幫貓咪做哪些檢查？

一、基本理學檢查

包含問診、聽診、觸診、體溫、糞便檢查（有無寄生蟲、消化狀況及菌叢量）等等。

二、血液學檢查

手術前一定會需要抽血進行血液學檢查及評估。包含血球計數、血清生化檢查、內分泌檢測等。

三、X光影像檢查

主要是檢查貓咪的胸腹腔內是否有異常團塊、以及骨骼型態和軟組織是否有病變等。

當獸醫師做過上述檢查並確認貓咪的身體狀況後，才會與毛爸媽預約確切的結紮手術時間。

公母大不同：公貓、母貓結紮方式的差異

母貓：子宮、卵巢摘除手 母貓結紮需要把子宮和卵巢一起拿掉，開口偏大、會在貓咪肚子的下半部。 需要特別注意的是如果只有單純移除卵巢並不會減低乳腺瘤的機率，必須是「完整的結紮」才行。

公貓：睪丸摘除手術

獸醫師會將貓咪的陰囊皮膚劃開來取出睪丸，開口不會太大、會在陰囊的旁邊。 需要特別注意的是有些公貓可能有「隱睪症」的問題，也就是睪丸不在陰囊裡面，可能會跑到腹部或皮下的位置；隨著位置的不同，手術複雜度及費用也會有所不同。如果公貓有隱睪問題，建議越要趁早動手術拿掉，因為隱睪症在晚年造成病變的機率很高。

在術前準備時，獸醫師會先給貓咪吸氧3-5分鐘，並依貓咪的狀況給予一些術前的藥物（如：鎮靜、止痛、抗生素等）；接下來就會開始麻醉，獸醫師會將手術區域做局部剃毛及刷洗後再進行手術。

待手術結束後，會將貓咪移到保溫箱做觀察，同時等待貓咪恢復；一旦確認貓咪恢復正常反應後，就可以戴頭套準備出院囉～

貓咪結紮前／後的注意事項及照護

【貓咪結紮前】

一、須禁水禁食

根據最新研究，手術前一天需要禁水4小時、禁食12小時；如果有特殊狀況或疾病（例如：幼貓或是有糖尿病的貓咪），可以另外詢問獸醫師並建議縮短禁食的時間。由於手術過程是全身麻醉，空腹是為避免麻醉後貓咪胃裡的食物可能會不小心跑出來，導致嘔吐物堵塞住呼吸道或是吸入性肺炎等。

二、手術當天排開其他事情、全程陪伴

建議飼主在手術當天盡量空出完整的時間，如果後續觀察貓貓忽然有什麼狀況時才能即時送醫。

【貓咪結紮後】

一、先限制貓咪的行動

雖然貓咪多少會有差異，不少貓咪在退麻藥的期間，情緒會變得比較躁動，建議先讓貓咪待在籠子或外出袋內，確認貓咪情緒穩定後再讓牠出來；一方面是避免貓咪出現跳上跳下或跑來跑去的動作，可能會造成傷口裂開。

二、戴頭套避免貓咪舔拭傷口

避免傷口脫線或細菌感染。貓戴頭套可能會不習慣行動也不方便，家裡如果是封閉式貓砂盆，可以把上蓋打開，讓貓比較好進出，避免亂尿或憋尿。

三、適時將貓咪隔離

如果是多貓或有其他寵物的家庭，最好先將結紮的貓咪與其他寵物隔開，建議單獨安置在一個安靜的環境，避免其他寵物跟牠玩樂、打鬧或互相理毛，影響傷口的復原。

四、暫時更換貓砂

如果原本貓咪使用的是礦砂，由於礦砂容易有粉塵飛起，可能會造成傷口感染；建議結紮後1、2天可以先改成較無粉塵的豆腐砂、木屑砂、水晶砂、紙砂或無塵礦砂，前提是貓咪願意使用其他貓砂類型。

五、觀察傷口的狀況

每天都要觀察貓咪的術後傷口處，並保持乾燥。如果發現傷口處出現崩線、裂開、過度腫脹或有黃色分泌物，表示有感染的可能性，必須趕快帶貓咪到動物醫院做檢查喔！



貓咪結紮後建議的飲食內容

動物結紮後通常會造成基礎代謝率的下降，如果不好好控管飲食內容，很容易讓貓咪變得越來越胖；且多數貓咪（尤其公貓）在結紮後容易產生泌尿道相關問題。



因此建議結紮後的貓咪飲食要富含優質蛋白質，才能幫助貓咪維持肌肉質量，並保持理想體態；富含高纖維，讓貓咪吃了有飽足感，避免因為吃不飽而一直乞食；最好還含有能幫助貓咪泌尿道健康營養成分。





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