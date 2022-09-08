新手養狗攻略！挑選幼犬飼料的5大要領

幼犬正如發育中的幼童一樣，處於關鍵成長階段，需要格外注意飲食均衡；營養不足或過剩，都可能為日後的生活埋下健康隱憂。

究竟該如何照料剛出生的小狗？幼犬飼料怎麼選才合適？幼犬飼料又可以吃到幾歲？這些新手家長的大哉問，都能從以下5大要領中獲得解答，讓您的幼犬能頭好壯壯、平安快樂地長大。

按照成長階段選擇合適的幼犬飼料

依據品種的不同，幼犬發育至成犬的時間大約是8～15個月，有些巨型犬甚至可長達2年。而在黃金成長期，幼犬的飼養方式大致可分為以下4階段：

0～4週：剛出生的小狗若無法從母狗獲得奶水，建議以幼犬專用的成長奶粉替代。

4週～4.5個月：此階段的幼犬活動力大幅增加，僅餵食奶水已無法滿足其營養需求，須逐步轉換至其他飲食。法國皇家為此推出的離乳犬專用飼料和離乳犬主食濕糧，水分及熱量密度高，足以支持幼犬發展社交能力及向外探索，適合做為狗狗的第一個固體食物。

4.5～6個月：進入青春期及即將成年的幼犬，體重和肌肉迅速增加，需攝取大量易消化的優質蛋白質，以及適量的鈣和磷，以幫助牙齒及骨骼結構發育。

6個月～成年：依據品種及體型發育，狗狗的成年時間會有所不同。但無論如何，成年之前都需要繼續餵食幼犬飼料，以滿足牠們發育中的營養需求。

參考符合科學機構營養標準的幼犬飼料品牌

篩選幼犬飼料的方法有很多，其中由世界小動物協會（WSAVA）所建立的營養工具包，內含多項飼料挑選建議及營養評估指南，能幫助飼主從琳瑯滿目的品項中，找出安全且品質優良的寵物食品。

許多官方協會制定的寵物食品準則，也能做為飼主挑選幼犬飼料的指標之一。例如通過「歐洲寵物食品工業聯盟」評鑑的FEDIAF標準，或是由美國研究機構訂定的NRC、AAFCO等營養規範。

選擇有特定品種或體型的幼犬飼料品牌

挑選幼犬飼料時，一定要將狗狗的體型列入考量，選擇專為您的幼犬品種設計的寵物飼料。舉例來說，即使同樣是幼犬，吉娃娃和大丹犬的骨骼發育卻非常不同，不應餵食相同的食物，且大型犬的狗糧通常會含有更多鈣和磷，及添加葡萄糖胺和軟骨素，以確保骨骼和關節穩固的生長。

再者，飼主也應依據毛孩的體型，餵食顆粒大小適中的幼犬飼料，讓幼犬進食更順利。

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注意幼犬飼料是否營養均衡及熱量充足

您的愛犬在幼年時期的飲食習慣，將會影響牠們的身心發育及往後一生的福祉，因此在挑選飼料時，一定要特別注意營養均衡及熱量攝取。

幼犬所需的營養素包含蛋白質、脂肪、維生素、礦物質及膳食纖維等 ，其中膳食纖維存在於碳水化合物（如全穀物、根莖蔬菜）中，幫助維持消化系統健康。而蛋白質及磷、鈣等礦物質，則對狗狗的骨骼及肌肉生長有益；至於熱量高的脂肪，更是提供幼犬能量的必備營養素之一，同時還能維持皮膚健康，使幼犬的毛髮更加亮麗。

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與專業獸醫討論最適合您的幼犬飼料

在眾多選項之中，飼主也千萬別忘了諮詢獸醫，請對方推薦適合的幼犬飼料。獸醫將可依據您的幼犬體型，為其量身定制飲食計畫及營養需求，同時掌握每日的飼料份量、攝取熱量等。通常獸醫會建議您，應以少量多餐的方式餵食幼犬，直到接近成年，再逐漸縮減至一日2～3餐。

如果您打算親自下廚，為幼犬提供自製餐點，也請務必諮詢獸醫；研究顯示，自製狗食很難達到營養均衡，須由獸醫營養專科醫師協助才較有保障。

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文｜特約記者 李宥臻