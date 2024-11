飼料太油是真的嗎？專業獸醫分享四大觀念破解用油迷思

目錄

挑選飼料時,部分飼主為了毛小孩的健康,會刻意挑選低脂或看起來不油的飼料,不讓狗狗貓貓吃太油,擔心飼料太油會讓毛小孩的腰圍一去不復返。但如同人體,在犬貓體內,脂肪也是不可或缺的其中一種營養素,發揮特定功能,維持身體機能運作。



飼料裡為何要放油?有些脂肪類型(必須脂肪酸) 較難或無法由犬貓身體自行合成,此時就需要透過食物獲得以維持營養均衡。此外,油脂也可以替乾糧增加香味、提高適口性,藉此促進狗狗或貓咪的食慾。



飼料外表摸起來不油真的就沒問題嗎?有油就代表不健康嗎?太陽動物醫院院長蔡哲獸醫師分享以下四個觀念,幫助飼主們一步步釐清飼料用油的秘密:

飼料摸起來很油表示脂肪含量很高?看成份表最準

許多飼主常會有一個疑問:法國皇家的飼料為何看起來比較油亮?甚至有時摸起來油油的?這是因為法國皇家的飼料製程在最後一步才噴油,避免高溫烘烤破壞不飽和脂肪酸的營養價值。



而台灣屬於亞熱帶氣候,如果飼料儲存環境溫度過高,飼料表面的油脂可能會溶解析出,導致外觀油亮的季節性現象[1] ,因此容易會有視覺上的油膩感。只要妥善將飼料放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方,避免暴露在陽光直射的環境,便不容易有油油亮亮的現象產生。



要判定一款飼料究竟油不油?有沒有在毛小孩適合的攝取範圍之內?最好的方式還是仔細檢視包裝上的成份表,並且諮詢獸醫師,依據毛小孩的身體狀況找到最恰當的攝取量,才能拿捏得更精準。

摸起來不油的飼料比較健康? 小心不好的油潛藏在裡面

釐清飼料表面油亮的原因後,就可以進入下一個問題:如果飼料表面摸起來不油,就代表飼料比較健康嗎?答案當然是否定的!如果飼料製程中,油脂的加入和處理方式沒有經過把關,可能會將不好的油脂藏在飼料裡頭。



很多飼料在製造過程中就加入油脂,但你知道嗎?如果油脂過度加熱,可能會導致油脂變質和氧化,產生有害的自由基[2],對寵物健康造成影響。而油脂如果經過反覆加熱、加壓,也會流失其營養價值。



法國皇家的飼料製程在最後一步才噴油以防止營養經高溫流失或變質,而且也會根據不同犬貓的需求進行科學調配,以確保油脂含量不會過多,其實都是為了讓飼料更健康的必要之舉。

蔡哲獸醫師小提醒: 除了關注產品成分和製造過程以外,也應該注意原料的品質、配方的選擇和飼料的保存方式,以確保毛孩飲食健康與安全。

哪些油對犬貓比較好?獸醫推薦以下幾種健康的油

狗狗貓貓需要攝取不同種類的油脂維持身體健康,狗狗需要Omega-3和Omega-6,可以從魚油、藻油、亞麻籽油等植物性油脂中獲得。然而貓貓需要攝取更高比例的動物性脂肪酸,這可以從魚油、肉類或家禽類中獲得。

(1)魚油(Fish oil):魚油含有EPA、DHA、Omega-3,有助於關節健康,還能維持狗狗的記憶力。其中,Omega 3還能幫助毛孩維持皮膚毛髮健康。



(2)藻油(Algae oil):藻油含有豐富的Omega-3,對於心臟健康、關節炎症狀、免疫力等具有多種好處,被廣泛應用於寵物食品和人類食品中。



(3)琉璃苣油(Borage oil):是一種天然的油脂且具有非常高的營養價值,富含亞油酸和亞麻酸等不飽和脂肪酸,對於維持心臟健康、幫助消化、維持膽固醇正常和幫助皮膚健康等方面有益。

蔡哲獸醫師小提醒: 飼主在選擇寵物飼料時,應注意是否含有適當比例的脂肪酸,如果還是不確定,可以諮詢專業獸醫師,為您的毛孩選擇適合的脂肪酸補充劑。

如何知道油脂含量有沒有超標?看是否有國際認證

想要確認一款飼料是否符合食品標準,其中一項最直接的方式就是檢查包裝上有無國際認證,例如是否通過ISO、GMP+ 認證,或是符合國際食品標準,例如:AAFCO、FEDIAF等認證。



AAFCO全名為美國飼料管理協會(Association of American Feed Control Official),是由一群產業相關專業人士所組成的非營利機構,已有超過110年的歷史。AAFCO負責制定寵物食品的成份定義、營養標準,雖不具公家機關的約束力,但美國各州政府在制定相關法律規範時,時常都會參考AAFCO提供的標準。[3]



根據AAFCO制定的準則,寵物食品應在包裝上標示:產品名稱、該項寵物食品適合的寵物物種、食品總量、營養分析、成份表、營養評估準則(包括總量和平均)、餵食指引、製造商名稱及所在地。[4]



值得注意的是,AAFCO僅制定標準以供參考,並不會實際檢驗各家廠商的各項食品,因此也不會親自核發認證。若該項寵物食品印有AAFCO認證標記,通常為該廠商自行尋找第三方檢驗單位,並以AAFCO之標準進行檢驗。



法國皇家至今已開發出超過200多種不同配方,包括犬貓的濕糧與乾糧,產品經過AAFCO和FEDIAF(European Pet Food Industry Federation,歐洲寵物食品工業協會)驗證,也遵守NRC(National Research Council,國家研究委員會)設立的營養規定,確保毛小孩吃得更營養、更健康。



油不油不能只看外觀!飼料裡有油不一定都是壞事!四個觀念解開寵物食品與油的迷思,下次就能更安心採購,讓毛小孩吃得更安心、吃得更健康。

醫師介紹|蔡哲 獸醫師 專長:犬貓家醫科、軟組織外科

經歷:尼古拉動物醫院 主治醫師、太陽動物醫院 院長

學歷:嘉義大學 學士 具備賽德克族的韌性及原住民的熱情,將族裡最美好的溫暖帶給動物們,並立志給予主人及動物在生病後依然有良好的生活品質,就憑藉著這些力量及信仰讓蔡醫師在小動物醫療裡不斷進修學習。



