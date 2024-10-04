寵物食物選擇攻略：2大寵物食品要點、健康飲食設計解析
貓和狗需要攝取合適的寵物食品營養，才能長壽健康。但是身為飼主，您也許很難確定自己餵食牠們的寵物營養配方是否能滿足牠們的所有需求。因此，如果您擔心自己的愛貓或愛犬缺乏必需的營養素，則務必牢記以下 2 大貓食、狗食營養要點。
寵物食物要點 1：寵物營養
在評估狗食或貓食物是否適合愛寵的時候，您不僅要考慮其中所含的成分，還有許多因素必須納入考量。
您有許多不同的方式可以為寵物提供營養均衡的飲食，包括使用多種不同的成分，像是動物性蛋白質、植物性蛋白質、穀物等。
這些成分都可以為貓狗提供必需的維生素、蛋白質、礦物質和脂肪。食材的組合所提供的營養至關重要，然而更重要的是將這些營養適當結合運用到寵物食品中。
透過組合多種不同的成分，就可以製作出相同的營養成分。舉例來說，雞肉和馬鈴薯泥的營養成分與米、豆類和豆腐非常相似。雖然這是兩種截然不同的膳食，但它們的營養成分卻非常相似。
重要的不是加入多少食材，而是您的愛貓或愛犬可從這些食材獲得多少營養。簡而言之，能夠滿足寵物需求，就是良好的營養成分。
寵物食物要點 2：寵物容易消化
在評估貓食和狗食是否適合愛寵健康的時候，我們還要考慮另一個非常重要的因素，那就是消化率。
消化率指的是食物是否能夠被寵物消化吸收。例如，一種成分可能富含營養，但貓或狗卻難以消化，導致腸道可吸收的營養不多，進入血液中的營養就更少。
也許您選用的是看起來很有營養的食材組合，但是如果這種食材不易消化，那麼貓或狗就無法吸收所需的營養。
消化率的決定因素有許多。這些包括不同原料類型和比例，以及原料品質。
原料的研磨及烹煮方式對於消化率也有很大的影響。例如，玉米的原形具有纖維狀的外殼，但是經過適當的研磨和烹製後，就可以去除外殼，使貓狗更容易消化並吸收營養。
同樣的，肉類和動物性副產品在生產過程中如果過度加熱，就會導致消化率降低，某些胺基酸的生物有效性也會降低。這表示可消化和吸收的蛋白質就會減少。
但是，我們要如何確認寵物食物可以被順利消化，並且為牠們提供所需的營養？其中一種方法是注意牠們的糞便；通常狗和貓每天都會排便一次或兩次，糞便會成形，但不會過硬。如果您的寵物排便較少，或糞便軟硬不一，就表示消化率有問題。如果牠們不願意排便，也可能是消化系統方面出問題的徵兆。
如果您對貓、狗的消化系統健康有任何疑問，請向獸醫師諮詢，他們可以為您的貓咪或狗狗提供能幫助消化系統健康的飲食建議。
營養不均衡對貓狗可能帶來的風險
每一種貓咪、狗狗營養品，包括維他命和礦物質在內，對於貓狗的身體功能都扮演著重要的角色。因此，營養不均衡會造成非常嚴重的後果。
舉例來說，飲食中如果缺少維他命 A，可能會導致眼部疾病、皮膚疾病，甚至是肺部相關併發症。同樣的，寵物食物中鈣質不足會導致骨礦物含量降低，使骨骼因而變軟、甚至骨折。
因此，確保您的寵物飲食能滿足牠們特定營養需求非常重要。
以寵物的需求為優先
貓貓狗狗食物料理該如何選擇？最理想的飲食設計應為根據寵物的需求選擇，包括：品種、生命階段、生活方式、個別喜好及健康狀態。精心挑選高品質、易消化的成分，再依照各種不同的營養需求進行組合配置。這就是我們所說的以營養為主的方法。
這種貓狗飼料營養組合方法可確保寵物食品能為愛寵提供足夠的能量，並提供適當且足夠的蛋白質、脂肪和碳水化合物。這也代表著滿足正常發育與維持健康的營養需求，同時提供所需的胺基酸、維生素、礦物質和脂肪酸。
寵物如果有健康問題（例如：皮膚問題或泌尿系統毛病），就可能需要特別的飲食，並精準提供寵物抗氧化劑、纖維和益生菌。其他還有特殊健康護理配方，這些配方裡會限制或加入更多特定營養素。
在法國皇家，我們不斷提倡以營養為基礎的方法。這就是我們針對所有貓狗特定營養需求精準研發營養配方的方式。如需更多資訊，請瀏覽我們的寵物營養系列，或向您的獸醫師諮詢。
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