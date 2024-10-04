寵物食物選擇攻略：2大寵物食品要點、健康飲食設計解析

消化率的決定因素有許多。這些包括不同原料類型和比例，以及原料品質。

原料的研磨及烹煮方式對於消化率也有很大的影響。例如，玉米的原形具有纖維狀的外殼，但是經過適當的研磨和烹製後，就可以去除外殼，使貓狗更容易消化並吸收營養。

同樣的，肉類和動物性副產品在生產過程中如果過度加熱，就會導致消化率降低，某些胺基酸的生物有效性也會降低。這表示可消化和吸收的蛋白質就會減少。

但是，我們要如何確認寵物食物可以被順利消化，並且為牠們提供所需的營養？其中一種方法是注意牠們的糞便；通常狗和貓每天都會排便一次或兩次，糞便會成形，但不會過硬。如果您的寵物排便較少，或糞便軟硬不一，就表示消化率有問題。如果牠們不願意排便，也可能是消化系統方面出問題的徵兆。

如果您對貓、狗的消化系統健康有任何疑問，請向獸醫師諮詢，他們可以為您的貓咪或狗狗提供能幫助消化系統健康的飲食建議。

營養不均衡對貓狗可能帶來的風險

每一種貓咪、狗狗營養品，包括維他命和礦物質在內，對於貓狗的身體功能都扮演著重要的角色。因此，營養不均衡會造成非常嚴重的後果。

舉例來說，飲食中如果缺少維他命 A，可能會導致眼部疾病、皮膚疾病，甚至是肺部相關併發症。同樣的，寵物食物中鈣質不足會導致骨礦物含量降低，使骨骼因而變軟、甚至骨折。

因此，確保您的寵物飲食能滿足牠們特定營養需求非常重要。