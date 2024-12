狗狗鮮食自製可以嗎？必知自製狗食營養成分＋好處與風險

五、我家的狗狗適合自製狗食嗎?

您的愛犬仰賴您提供食物和所有營養,才能維持身體健康良好,因此請務必考慮選用適合牠們的食物。

雖然自製狗食感覺上會令人感到心安,但製作時必須有嚴格的衛生條件控管,而且數量必須精確,才能確保食物安全和營養。選用優質食材也可能很複雜,而且昂貴。

您可能會發現,特別依照狗狗年齡、體型大小、品種和健康狀況量身訂製,而且營養均衡的預製食物,對於您和您的愛犬來說會是更輕鬆、更好的選擇。在法國皇家,我們的科學家和寵物營養專家針對每種營養素都進行了系統化的研究,並對其做了精確的調整,以使您的愛犬能夠保持最佳健康狀態。

