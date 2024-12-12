狗狗鮮食自製可以嗎？必知自製狗食營養成分＋好處與風險

確認過您的寵物所需的營養，並且取得由獸醫營養師提供的狗狗可以吃的鮮食配方之後，您就需要購買專用設備，包括（但不限於）高級絞肉機、切肉刀、刀具、剪刀、碗、秤、容器、手套和砧板。準備過程中必須嚴格遵守衛生標準規定，才能避免細菌污染。

選擇合適的原料以提供各種營養可能也很困難。您的獸醫營養師會協助選擇特定的原料，讓您的愛犬可以獲得每種營養的適當量。有些營養成分對我們人類來說很有益處，但對於狗來說卻是有毒。舉例來說，洋蔥是維生素和鉀的重要來源，這兩種都是寵物所需的重要營養，但洋蔥對狗來說卻是有毒。

即使是了解適合狗的安全原料成分有哪些，如果不習慣製作寵物食品，可能也會發現要從正確的數量中提取出合適的營養並不容易，而且如果處理不當，也可能存在過度餵食或營養不良的風險。

雖然自製寵物食品食譜的取得很簡單，但即使是使用了正確的設備和安全、營養的食材，想要在家中製作完整且平衡的寵物飲食仍然非常困難。在決定自行製作寵物食品之前，您一定要向有專業寵物營養知識的獸醫營養師諮詢，協助您為愛犬提供最合適、完整的飲食，促進愛犬的身心健康。

四、狗和人類不一樣

如果要考慮在家自製寵物食品，一定要記得，狗和人類非常不同，所需補充的營養和進食方式更是不一樣。

人類很重視味道，但味道對狗來說並不重要。人類有 9,000 個味蕾，但狗只有 1,700 個，因此牠們的味覺並不發達。2

人類會咀嚼和品嚐食物，但是狗是啃咬和撕咬，也就是說，牠們不常咀嚼，而且吞食速度更快。因此，食物不需要有過多的選擇。

與人類不同，狗不需要有多種不同的飲食。事實上，如果經常改變狗的飲食，可能導致牠們腸胃不適。如果要為您的寵物更換新的飲食，請務必緩慢地分階段進行調整。請閱讀我們的指南以進一步了解。

對狗來說，最重要的是食物的味道、口感和溫度，以及定時和定量。食物的外觀、配色和種類對牠們來說並不重要，而且如果經常更換飲食，就會有引發腸胃不適的風險。