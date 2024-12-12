狗狗鮮食自製可以嗎？必知自製狗食營養成分＋好處與風險
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有越來越多的寵物飼主開始考慮自製狗食，希望能為狗兒提供更多樣的飲食和更多不同的口味組合。雖然自製狗狗鮮食和零食可以讓人感到滿足，但自行製作狗食的風險，卻可能會超過任何可能的益處。狗狗鮮食食材的選擇與製作必須非常仔細，才能提供良好的營養成分給狗狗。
一、狗兒營養攝取與健康的關聯
根據寵物食品協會的研究，每一種營養都必須精準達到平衡，才能維持狗狗身體健康。在狗狗鮮食製作的過程中，只要有一種營養過多還是過少，都可能會導致營養不良，進而影響健康。狗狗日常飲食中需要補充幾種特定的營養來維持以下身體健康機制，分別是：
- 提供能量
- 促進生長並維持健康
- 管理健康狀況
- 促進恢復
- 促進毛髮皮膚健康生長
二、5 大狗狗鮮食必備營養配方
以下介紹 5 大狗狗的重要營養素，以維持愛犬身體健康：
蛋白質
脂肪
碳水化合物
礦物質和維生素
水分
每種營養素的份量都是依照年齡、品種、體重、生活方式、敏感度及健康狀況等因素所決定，而且會隨著寵物的年齡增長而改變。
即使是健康良好的成犬，對於營養的需求也可能會由於活動量、哺乳，或甚至是家庭環境改變而有所變化。舉例來說，生活在城市環境與生活在鄉村地區的狗兒就可能有不同的營養需求。
三、可以自己製作狗鮮食嗎？
自己製作狗食可能非常複雜。在開始改變寵物的飲食前，請務必向獸醫營養師諮詢，他們會協助您計算您愛犬的健康狀態及營養需求，包含品種、年齡、體重、活動量、健康狀況和生活條件都會納入考量，才能精準滿足愛犬對於每一種營養的需求。
確認過您的寵物所需的營養，並且取得由獸醫營養師提供的狗狗可以吃的鮮食配方之後，您就需要購買專用設備，包括（但不限於）高級絞肉機、切肉刀、刀具、剪刀、碗、秤、容器、手套和砧板。準備過程中必須嚴格遵守衛生標準規定，才能避免細菌污染。
選擇合適的原料以提供各種營養可能也很困難。您的獸醫營養師會協助選擇特定的原料，讓您的愛犬可以獲得每種營養的適當量。有些營養成分對我們人類來說很有益處，但對於狗來說卻是有毒。舉例來說，洋蔥是維生素和鉀的重要來源，這兩種都是寵物所需的重要營養，但洋蔥對狗來說卻是有毒。
即使是了解適合狗的安全原料成分有哪些，如果不習慣製作寵物食品，可能也會發現要從正確的數量中提取出合適的營養並不容易，而且如果處理不當，也可能存在過度餵食或營養不良的風險。
雖然自製寵物食品食譜的取得很簡單，但即使是使用了正確的設備和安全、營養的食材，想要在家中製作完整且平衡的寵物飲食仍然非常困難。在決定自行製作寵物食品之前，您一定要向有專業寵物營養知識的獸醫營養師諮詢，協助您為愛犬提供最合適、完整的飲食，促進愛犬的身心健康。
四、狗和人類不一樣
如果要考慮在家自製寵物食品，一定要記得，狗和人類非常不同，所需補充的營養和進食方式更是不一樣。
人類很重視味道，但味道對狗來說並不重要。人類有 9,000 個味蕾，但狗只有 1,700 個，因此牠們的味覺並不發達。2
人類會咀嚼和品嚐食物，但是狗是啃咬和撕咬，也就是說，牠們不常咀嚼，而且吞食速度更快。因此，食物不需要有過多的選擇。
與人類不同，狗不需要有多種不同的飲食。事實上，如果經常改變狗的飲食，可能導致牠們腸胃不適。如果要為您的寵物更換新的飲食，請務必緩慢地分階段進行調整。請閱讀我們的指南以進一步了解。
對狗來說，最重要的是食物的味道、口感和溫度，以及定時和定量。食物的外觀、配色和種類對牠們來說並不重要，而且如果經常更換飲食，就會有引發腸胃不適的風險。
五、我家的狗狗適合自製狗食嗎？
您的愛犬仰賴您提供食物和所有營養，才能維持身體健康良好，因此請務必考慮選用適合牠們的食物。
雖然自製狗食感覺上會令人感到心安，但製作時必須有嚴格的衛生條件控管，而且數量必須精確，才能確保食物安全和營養。選用優質食材也可能很複雜，而且昂貴。
您可能會發現，特別依照狗狗年齡、體型大小、品種和健康狀況量身訂製，而且營養均衡的預製食物，對於您和您的愛犬來說會是更輕鬆、更好的選擇。在法國皇家，我們的科學家和寵物營養專家針對每種營養素都進行了系統化的研究，並對其做了精確的調整，以使您的愛犬能夠保持最佳健康狀態。
1 https://www.petfoodinstitute.org/pet-food-matters/ingredients/all-about-function
2《Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs》(貓狗所需健康營養大全)，Pr Dominique Grandjean，2006 年，法國皇家寵物食品
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