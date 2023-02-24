讓毛孩「無穀飲食」會更健康嗎？一次破解無穀飼料三大迷思
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還在為了該選擇「有穀」、「無穀」的飼料而傷透腦筋嗎？近年來，寵物飼料盛行標榜「無穀物」的食品，且主打飼料中不包含稻米、小麥等穀物，就可以有效降低毛小孩食物過敏的機率，這個說法是真的嗎？
無穀飼料越來越受飼主的歡迎，主要原因是大眾普遍存在「穀物可能會誘發毛孩食物過敏」的想法。換句話說，並非是無穀物飼料能提供更豐富的營養價值，而是大眾對於穀物飼料抱持存疑，認為穀物飼料可能對毛孩的健康產生威脅，但事實可能並非如此。美國食品及藥物管理局（FDA）就曾表示，穀物並不會導致任何健康問題。現在，就讓專業獸醫帶您逐一破解「無穀迷思」！
迷思一：穀物飼料容易誘發過敏
日常生活中，有許多過敏原都可能導致寵物過敏，如環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品導致 的過敏；以及飲食導致的食物過敏，為最常見的兩大因素。
食物過敏是指，寵物的免疫系統發生認知錯誤，將食物中的蛋白質誤認為有害的入侵者，引發的過敏反應，而這種反應可能會導致毛小孩皮膚發癢或引起繼發性感染，或是引發腹瀉等 腸胃道症狀。
由於部分穀物含有讓犬貓容易過敏麩質成分，像是小麥、燕麥、或大麥等麥類，可能會殘留麩皮，引發毛孩有「麩質不耐」的過敏反應，因此市面上才有越來越多標榜「無穀」的寵物飼料，並且不使用穀物作為飼料配方。
事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源，以及毛小孩的體質。
迷思二：穀物飼料只是填充物，營養價值不高
為毛孩挑選飼料時，營養絕對是首要考量的要素，「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」是動物飲食中最重要的三大營養素，其中穀物除了能提供營養的碳水化合物之外，也富含纖維素，能幫助毛孩腸道保持健康。
且穀物經過加工處理後，能夠為貓咪和狗狗提供大量且易消化的營養和能量，包涵維生素Ｅ、維生素Ｂ，以及亞麻油酸。 此外，也有研究指出，無穀物飼料以豌豆、紅薯或是木薯粉等加工品取代穀物，而這些成分對於毛小孩而言，也算是碳水化合物的來源。
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穀物內層是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。
- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師
迷思三：穀物飼料不好消化
飼料能否為家中毛寶貝提供充足的營養，除了暸解成分所提供的養分之外，更重要的就是這些養分能否被寵物消化且吸收。
能夠有效被消化的飼料，就能提供更高的養分，對此米娜漢米頓（Dr. Mina Hamilton ）獸醫師說，將穀物不易消化的外殼剔除之後，內部具有營養價值的部分，就能夠提供給寵物食用。
對此，法國皇家研究中心進一步發現，若將穀物經過研磨和烹煮後，某些植物性蛋白質比動物性蛋白質更容易被寵物消化，其中小麥蛋白粉的吸收率達 99%，勝於羊肉粉 (88%) 。
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重要的是寵物對穀物的消化率，高度易消化的成分才能有效促進寵物的營養吸收。
- 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師
米娜漢米頓（Dr. Mina Hamilton ）獸醫師進一步指出，由於寵物已經和人類生活很長一段時間，因此在飲食方面已經和祖先們有很大的不同， 且在近期研究指出，狗狗已經有絕對能力可以消化碳水化合物。她也提醒，破除穀物飼料的迷思之後，接受其帶來的營養價值，才能提供給寵物更完整均衡的飲食。
寵物飼料推薦：法國皇家飼料，為毛孩找到正確均衡的營養法國皇家對寵物所需的營養成分進行了超過 50 年的廣泛研究，並從中發現穀物在經過適當的加工後，可以為犬貓提供大量的能量和重要的營養素。
對於犬貓來說，健康的飲食可以讓牠們透過多種來源取得所需營養，除了肉類之外，還有如穀物、小麥和玉米等碳水化合物。很重要的一點，是確保您的寵物可以獲得收到 40 多種主要營養素，而且營養均衡、含量精準，才能讓愛寵維持身心健康。
參考資料：
[1] Banfield: Few pets allergic to food; flea, environmental allergies rise
寵物健康的專家 源自對貓犬的熱愛
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