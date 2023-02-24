讓毛孩「無穀飲食」會更健康嗎？一次破解無穀飼料三大迷思

無穀寵物飼料越來越夯，您還在為毛孩該吃「有穀」、「無穀」的飼料而傷透腦筋嗎？現在就帶您破解無穀飼料三大迷思!
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目錄

  • 一、無穀飼料迷思一：穀類會誘發過敏
  • 二、無穀飼料迷思二：穀類營養價值低
  • 三、無穀飼料迷思三：穀類不易消化
  • 四、寵物飼料推薦：法國皇家飼料，為毛孩找到正確均衡的營養

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    還在為了該選擇「有穀」、「無穀」的飼料而傷透腦筋嗎？近年來，寵物飼料盛行標榜「無穀物」的食品，且主打飼料中不包含稻米、小麥等穀物，就可以有效降低毛小孩食物過敏的機率，這個說法是真的嗎？

    無穀飼料越來越受飼主的歡迎，主要原因是大眾普遍存在「穀物可能會誘發毛孩食物過敏」的想法。換句話說，並非是無穀物飼料能提供更豐富的營養價值，而是大眾對於穀物飼料抱持存疑，認為穀物飼料可能對毛孩的健康產生威脅，但事實可能並非如此。美國食品及藥物管理局（FDA）就曾表示，穀物並不會導致任何健康問題。現在，就讓專業獸醫帶您逐一破解「無穀迷思」！

     

    迷思一：穀物飼料容易誘發過敏

    日常生活中，有許多過敏原都可能導致寵物過敏，如環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品導致 的過敏；以及飲食導致的食物過敏，為最常見的兩大因素。
     
    食物過敏是指，寵物的免疫系統發生認知錯誤，將食物中的蛋白質誤認為有害的入侵者，引發的過敏反應，而這種反應可能會導致毛小孩皮膚發癢或引起繼發性感染，或是引發腹瀉等 腸胃道症狀。
     
    由於部分穀物含有讓犬貓容易過敏麩質成分，像是小麥、燕麥、或大麥等麥類，可能會殘留麩皮，引發毛孩有「麩質不耐」的過敏反應，因此市面上才有越來越多標榜「無穀」的寵物飼料，並且不使用穀物作為飼料配方。
     
    事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源，以及毛小孩的體質。 

     

    迷思二：穀物飼料只是填充物，營養價值不高

    為毛孩挑選飼料時，營養絕對是首要考量的要素，「碳水化合物」、「脂肪」、「蛋白質」是動物飲食中最重要的三大營養素，其中穀物除了能提供營養的碳水化合物之外，也富含纖維素，能幫助毛孩腸道保持健康。

    且穀物經過加工處理後，能夠為貓咪和狗狗提供大量且易消化的營養和能量，包涵維生素Ｅ、維生素Ｂ，以及亞麻油酸。 此外，也有研究指出，無穀物飼料以豌豆、紅薯或是木薯粉等加工品取代穀物，而這些成分對於毛小孩而言，也算是碳水化合物的來源。

     

     

    穀物內層是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。

    - 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師

    迷思三：穀物飼料不好消化

    飼料能否為家中毛寶貝提供充足的營養，除了暸解成分所提供的養分之外，更重要的就是這些養分能否被寵物消化且吸收。

    能夠有效被消化的飼料，就能提供更高的養分，對此米娜漢米頓（Dr. Mina Hamilton ）獸醫師說，將穀物不易消化的外殼剔除之後，內部具有營養價值的部分，就能夠提供給寵物食用。

    對此，法國皇家研究中心進一步發現，若將穀物經過研磨和烹煮後，某些植物性蛋白質比動物性蛋白質更容易被寵物消化，其中小麥蛋白粉的吸收率達 99%，勝於羊肉粉 (88%) 。

     
     

    重要的是寵物對穀物的消化率，高度易消化的成分才能有效促進寵物的營養吸收。

    - 米娜 ‧ 漢米頓 獸醫師

    米娜漢米頓（Dr. Mina Hamilton ）獸醫師進一步指出，由於寵物已經和人類生活很長一段時間，因此在飲食方面已經和祖先們有很大的不同， 且在近期研究指出，狗狗已經有絕對能力可以消化碳水化合物。她也提醒，破除穀物飼料的迷思之後，接受其帶來的營養價值，才能提供給寵物更完整均衡的飲食。

     

     

    寵物飼料推薦：法國皇家飼料，為毛孩找到正確均衡的營養

    法國皇家對寵物所需的營養成分進行了超過 50 年的廣泛研究，並從中發現穀物在經過適當的加工後，可以為犬貓提供大量的能量和重要的營養素。

    對於犬貓來說，健康的飲食可以讓牠們透過多種來源取得所需營養，除了肉類之外，還有如穀物、小麥和玉米等碳水化合物。很重要的一點，是確保您的寵物可以獲得收到 40 多種主要營養素，而且營養均衡、含量精準，才能讓愛寵維持身心健康。
     

    參考資料：

    [1] Banfield: Few pets allergic to food; flea, environmental allergies rise

    [2] Misunderstood pet allergy

    寵物健康的專家 源自對貓犬的熱愛

    自1968年法國皇家創立以來，一直在貓犬營養領域持續創新，我們投入許多心力研發符合貓和犬獨特健康需求的產品，即使是最小的細節我們也無比認真地看待。我們致力研發最精準、最適合貓犬的營養。

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