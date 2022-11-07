毛孩怎麼吃才健康？專業獸醫：比起食材成份，「營養素」更重要

如果把腸道比喻成一條河流，「食材成份」就像是運送的船隻，「營養素」才是提供所需的物資。換言之，飼料中有幾種成份並不重要，重點是毛孩能從中獲取多少營養素。

不過，成份真的一點都不重要嗎？其實不然，在挑選飼料時要特別注意「消化率」。消化率是指食物能夠被寵物消化吸收的比率，也就是說，如果食物不好消化，那麼即便飼料富含合適的營養素，貓咪和狗狗也無法有效吸收。而不同原料的類型、比例及烹飪方式，都會決定消化率！

至於該如何確認毛孩吃下肚的食物能順利消化呢？最簡單的辦法就是注意糞便形狀來檢視消化的狀況。正常來說，寵物每天至少需要排便1次，且糞便通常不會過於鬆軟，也不會過硬。若寵物較少排便，或糞便軟硬不一，很可能就有消化率低落的問題。

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飼料挑選重點二：健康飲食關鍵密碼「六大營養素」

想知道毛孩所需的養分之前，一定要先搞懂均衡飲食6大營養素！而每一種營養素都富含不同價值：

營養素 提供的養分 碳水化合物 是毛孩能量及纖維素的來源。 蛋白質 維持肌肉、皮膚、毛髮的養分來源。 脂肪 除是熱量來源之外，例如omega-3、omega-6也是皮膚和毛髮重要的養分來源。 維生素 支持犬貓的自體免疫力。 礦物質 維持肌肉及神經系統的必要養分。 水 佔身體組成60%，每個細胞都含有水分參與身體的每一種功能作用。

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以狗狗常見的皮膚病為例，皮膚是狗狗全身最大的器官，以調節體溫與防止水分流失為最大功能，也是抵禦體外寄生蟲重要的防護牆，避免外部的刺激導致皮膚問題。

不同品種的狗狗，都有不同皮膚照護的方法。像是英國鬥牛犬，他們的皮膚因為皺褶多，容易使細菌存留，皮膚就容易受到刺激；或是雪納瑞這種毛髮細柔的小型犬，就容易因為敏感皮膚，面臨掉毛、毛色喪失的風險。

若能藉由飲食調整毛孩體質，在飲食中對應所需的營養素，就能維持皮膚保護力，減少罹患皮膚病的風險。例如：添加適量的 omega 3 和 omega 6 脂肪酸，來控制搔癢和皮膚刺激、增添維生素 A、B和E等成分，維持天然免疫力。

飼料挑選重點三：夠不夠「營養」的指標：完整及均衡

熟知營養素組成要素之後，到底需要多少養分才夠呢？「完整及均衡」絕對是首要的衡量指標。

米娜‧漢米頓獸醫師 (Dr. Mina Hamilton) ：「『完整』是指食物中含有犬貓無法自行製造的營養素，必須藉由食物攝取；而『均衡』則是指正確份量的營養素。」

貓咪與狗狗一天需要的營養高達40多種，長期只攝取某種營養素，就容易導致營養失衡，一般動物常見的脂肪肝或是骨骼變形等病症，正是因為無法攝取到需要的營養素，或是只攝取到單一營養素。

飼料是否均衡、營養夠完善，其實可以從飼料上的3個標示來參考，包含：是否明列符合AAFCO（美國飼料品管協會）營養規範的宣稱語句、成份表中包含的營養有哪些、營養分析。

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此外，依照毛孩的品種或是生命階段，給予相對應所需的營養，更是在挑選飼料上，不可或缺的考量因素。許多飼主會認為，狗或貓會像我們一樣喜歡雞胸肉或牛排的頂級風味，但對人類最有吸引力的成分，對寵物而言並不一定是最營養的。舉例來說，大型幼犬和小型幼犬所需要鈣的含量就不同，對於大型幼犬而言，攝取過量的鈣質，反而會引發發育性骨科疾病。

米娜‧漢米頓獸醫師 (Dr. Mina Hamilton) ：「任何營養過剩或不足，都會導致各種寵物健康問題。我們應改變對成分的執著，把重點放在完整且均衡的飲食。」

法國皇家的飼料設計，以均衡、完整的配方作為營養的基礎，依照寵物的品種、生命階段、生活方式及健康狀態，調配出不同組合的營養需求。創新的營養解決方案，使用羽毛做為蛋白質的來源，以烹煮、研磨、分離和乾燥的脫水技術，將毛孩所需養分濃縮成更易於消化的蛋白質，透過這些副產品來完整毛孩的營養，還可以減少垃圾掩埋的空間浪費，為全球糧食永續性做出貢獻。

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想讓寵物吃得健康，掌握三大挑選重點，就不容易落入品牌迷思或廣告噱頭，挑適合且營養的飼料，就能讓你的毛孩「營」在起跑點，打造健康的幸福生活。