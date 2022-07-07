犬貓飼料怎麼挑選？掌握安全、營養、適口性三大要件

看到毛小孩吃得滿足又健康，是每位「家長」都樂見的事。為了給予家中愛貓、愛犬充足的營養，多數人都會仔細研究飼料評價、推薦品項，但一走進商家，又會被架上琳瑯滿目的產品弄得暈頭轉向，不知該從何挑選。以下就提供飼主三大篩選指標，從食品安全、營養成分到適口性，輕鬆為您的貓犬選出適合的糧食！

重點一：食品安全

• 是否聘用合格的營養師？

既然講求食品安全，一定要先了解食物配方是由誰來制定。寵物食品公司是否聘用合格的營養師？營養師的資格及背景為何？這些都是值得一探究竟的重要資訊。以法國皇家為例，我們的飼料配方都是由經過專業獸醫、科學家、營養專家和動物行為專家共同開發而成。

• 如何進行飲食測試？

寵物飼料在上市前，都應經過嚴謹的臨床試驗，以確保食品安全無虞。且試驗最好以長期為主，才能確認產品是否確實對貓犬的健康有所助益。或者在貓狗生病治療的階段，也應有相對應的測試，以驗證貓糧、狗糧能否有效控制或預防疾病症狀。此外，飼主應支持並選擇未使用侵入性測試的食品公司。

• 採用哪些方法確保產品品質？

寵物飼料的產品品質又可分為兩大面向——食材及製程。首先，業者盡可能採用當地食材，並在送入工廠之前，由專業技術人員仔細檢查，以確保品質優良。其次，是製造廠是否遵守並取得外部相關機構認證，並嚴格分區、控制人員動線，讓有害物質及風險元素不容易從特定區域帶到另一區。

重點二：營養成分

除了營養成分之外，消化率也是另一項重要指標。所謂消化率，指的是食物下肚後可被寵物消化及吸收的程度。任何營養成分，若貓咪或狗狗不易消化，吃下再多也是無益。因此，即便飼主選用「看起來很營養」的食材組合，卻不了解自家毛孩的消化系統，實際獲得的營養很可能少之又少。

而有哪些因素會影響消化率？其實不同原料的類型、比例及品質，都會決定消化率的高低。就連原料的研磨及烹煮方式，都可能帶來差異。舉例來說，玉米經過適當烹製後，可去除外殼，使貓狗更容易消化、更好吸收營養。同樣道理，肉類及部分動物性副產品，在製程中若過度加熱，容易使消化率下降，讓犬貓可吸收到的蛋白質比例減少。

至於如何確認家中毛孩有辦法順利消化吃下肚的食物？其中一種方法是注意牠們的糞便。正常來說，貓狗每天都會排便1～2次，且糞便容易成形、不鬆軟，但也不會過硬。若您的寵物較少排便，或糞便軟硬不一，很可能就有消化率低落的問題。

重點三：適口性

大部分的貓狗飼料推薦，都只強調食品的安全性及營養成分。但其實只有上述兩點符合規範還不夠，飼主應把寵物食品的「適口性」也納入考量。

了解犬貓的生理構造後，也會明白不同品種的貓咪及狗狗，因為其口腔大小、下顎形狀不同，自然會有其偏好的進食方式，對飼料的口感、質地、大小及形狀也會有所要求。另外，年齡也會影響到貓狗的飲食習慣，比方說12歲以上的高齡貓，可能因為牙齒咬合能力退化而偏好質地較軟的飼料或濕糧。為了兼顧口感、讓貓咪願意進食，就可挑選「外脆內軟」的飼料顆粒。

許多飼主對適口性有誤解，認為這只是一套商業話術跟噱頭，但就像小朋友普遍排斥花椰菜一樣，即使是全世界最營養的食物，也要犬貓願意吃、喜歡吃才有用。因此，不論年齡、體型及品種，從以上三大重點嚴選適合的犬貓飼料，才能有效替毛孩的健康把關。

文｜特約記者 李宥臻