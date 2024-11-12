老犬照護這樣做：從心理、運動到飲食，維持良好健康狀態

隨著愛犬年齡漸長，您會開始發現一些身體和行為上的變化，為了讓老犬維持優質生活，您應採取行動來因應這些變化。有幾個簡單的老犬照護方法，讓您從運動到飲食給予牠們幫助，幫助您解決如何照顧老狗困擾。

品種和體型對老化的影響

並非所有狗狗的壽命都相同，狗的壽命取決於遺傳、生活方式、品種和體型等。小型犬是指 10 公斤以下的犬，平均壽命約 12 歲，而體重超過 45 公斤的大型犬，通常平均壽命約在 7 到 8 歲左右。大型犬老化的過程也會較早開始，所以每一隻狗狗進入老年階段的年紀也不盡相同。

每個品種和體型的狗狗都會出現特定的年齡相關問題。例如，小型犬常出現心臟問題。當您為愛犬（老狗）準備食物時，應將這些因素納入考量，為牠們提供特定的保健、營養素組合，幫助牠們維持健康。

照顧老狗時避免其承受緊迫情緒

若要改變狗狗的日常作息，最重要的考量之一，就是不要讓牠們感受到緊迫情緒。隨著愛犬年齡增長，行為上也會出現變化，像是失禁、睡覺習慣改變，以及與主人的互動減少。突然或太快改變牠們的日常作息，都可能會讓這些問題加劇，因此老狗照顧務必以耐心和細心的方式，逐步調整牠們的生活習慣。