老犬照護這樣做：從心理、運動到飲食，維持良好健康狀態
隨著愛犬年齡漸長，您會開始發現一些身體和行為上的變化，為了讓老犬維持優質生活，您應採取行動來因應這些變化。有幾個簡單的老犬照護方法，讓您從運動到飲食給予牠們幫助，幫助您解決如何照顧老狗困擾。
品種和體型對老化的影響
並非所有狗狗的壽命都相同，狗的壽命取決於遺傳、生活方式、品種和體型等。小型犬是指 10 公斤以下的犬，平均壽命約 12 歲，而體重超過 45 公斤的大型犬，通常平均壽命約在 7 到 8 歲左右。大型犬老化的過程也會較早開始，所以每一隻狗狗進入老年階段的年紀也不盡相同。
每個品種和體型的狗狗都會出現特定的年齡相關問題。例如，小型犬常出現心臟問題。當您為愛犬（老狗）準備食物時，應將這些因素納入考量，為牠們提供特定的保健、營養素組合，幫助牠們維持健康。
照顧老狗時避免其承受緊迫情緒
若要改變狗狗的日常作息，最重要的考量之一，就是不要讓牠們感受到緊迫情緒。隨著愛犬年齡增長，行為上也會出現變化，像是失禁、睡覺習慣改變，以及與主人的互動減少。突然或太快改變牠們的日常作息，都可能會讓這些問題加劇，因此老狗照顧務必以耐心和細心的方式，逐步調整牠們的生活習慣。
帶您的老年愛犬去運動
心血管問題常影響高齡犬，牠們的心輸出量會隨著年紀增長而減少。相對的活動程度也需要配合能力下降的心臟，否則可能讓心臟功能更差。
骨關節炎和關節問題在老年犬中很常見，如果狗狗有體重過重傾向，症狀或許會變得更糟。您的愛犬可能對爬樓梯感到困難，此時建議設置一個斜坡改善；抑或是很容易在瓷磚或木地板上打滑，此時建議鋪上一塊地毯即能解決這個困擾。此外，適度的游泳對有關節問題的老狗是一項很好的運動。
老犬照護飲食
隨著年齡的增長，您愛犬的嗅覺和味覺都會降低。為了以防萬一，請務必將有毒的東西放在牠們碰觸不到的地方。
老狗飲食的熱量需求比年輕的犬低了約 10%～20% ，而減少其食物份量可避免任何不必要的增重。為愛犬準備低脂卻仍然美味的餐點，這對於年長的犬來說是一個不錯的選擇，不但可以引起牠們的食慾，還可以同時避免攝取過度熱量。
您的老狗飼料（食物）中還必須包含特定的營養素，以便在老化過程中補充、維護牠們的健康，例如：
- 長鏈 omega 3 脂肪酸可以支持良好健康的心臟功能
- 精選活性營養素，有益於關節健康
- 降低磷攝取量可維持腎臟健康機能
疾病預防
定期健康檢查是及早發現狗狗老了症狀、相關疾病的關鍵，還能為您的愛犬提供最佳照護。您可以透過定期在家幫愛犬刷牙來維繫犬的健康，管理牙垢或牙菌斑堆積，以免引發牙結石或牙齦炎；定期洗澡和整理毛髮也是維持老犬生活品質的方法。
有些症狀看起來似乎只是「變老」的跡象，卻是潛在的疾病指標，所以一旦您注意到愛犬的外觀或行為正在改變，建議諮詢您的獸醫師，他們會為您提供最適合犬的建議。
分享此頁面