老狗飼料中的營養素，如何隨著年齡變化而給予最佳調整？
不斷長大的幼犬、成犬和熟齡犬都有著各自不同的營養需求。因此，飲食需要在生活的每個階段進行調整，以盡可能保持犬的健康。
老年犬所需的營養素
老年犬的營養需求與幼犬，甚至成犬大相逕庭。良好的照護是犬保持健康的關鍵，而定期運動可以確保犬維持肌肉量並控制體重。應留心愛犬牙齒與毛髮的健康狀況。
在營養需求方面，食物攝取量應根據寵物的運動量進行調整，這取決於其年齡和所有帶來健康影響的因素。罹患關節炎的犬活動量會減少，因此消耗更少的能量，從而面臨不健康增重的風險。只有當犬過重時低能量飲食才是必不可少的。需要特別注意的是當愛犬活動渴望度降低時，不要先入為主地把它視為老化產生的結果。您必須帶犬去檢查以確認牠是否患有疾病。
定期稱重和體檢是確保儘早發現老化相關問題的最佳方法。
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老狗飼料中所含的五種必須營養素
老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此在老狗/老犬飼料中，應具備以下幾樣營養特徵：
1.維生素 C 和 E 的含量較高
這些營養素具有抗氧化性，可用於保護身體免受和老化相關的氧化壓力帶來的負面影響。
2.優質蛋白質
由於消化功能降低，較年長的犬對蛋白質攝取不如年輕犬有效。提高蛋白質的品質便成為老狗飼料的主要目標。有些言論相信蛋白質會導致腎衰竭，但這是錯誤的觀念，實際上並不是如此。腎衰竭是一種慢性且無法逆轉的疾病，經常隨年齡增長而發生。建議您減少老狗飼料中的磷含量，以減緩這種疾病的發展。然而在進行任何食物調整之前，請記得先諮詢您的獸醫師並確診您愛犬的健康狀況。
3.高比例的鐵、銅、鋅和錳等元素的營養飼料
這些營養素有助於將皮毛保持於良好的健康狀態。它們以有機鹽的形式存在，比礦物鹽更易於吸收，因此對消化能力較差的犬也能容易利用其進行新陳代謝。
4.富含多元不飽和脂肪酸
大豆油，甚至更優質的琉璃苣油或魚油都有助於維護毛皮健康。犬通常會自然生產出這些脂肪酸，但老化卻會影響這類生理過程。
5.纖維含量略高的食物可維持「飽足感」
犬老化造成活動量也隨之降低，會增加便祕風險，提高老狗飼料中的纖維含量的膳食將有助於維持腸胃系統健康。
隨著年齡的增長，犬的牙齒問題會逐漸浮現出來。為了確保您年邁的愛犬仍然能夠攝取足夠的食物量，老狗飼料顆粒的形狀、大小和硬度都應該納入考量。
調整老狗飼料的三大主要原因
當犬的壽命已超過預期壽命四分之三時，就可以視為老年犬。當犬達到一定生命階段，老化的跡象開始變得越來越明顯。小型犬的老化跡象約在 12 歲齡時出現；中型犬約在 10 歲齡時出現；對於大型犬約在 8 歲齡時出現。
當犬進入這個生命階段時，需要依照抗老化跡象來調整老狗飼料的餵食管理，這將有助於他們盡可能地維持健康。以下因素尤其重要：
1.幫助維持免疫力
有幾種營養素，包括 維生素A、維生素 E 和 C，以及鋅等礦物質，它們被認為有助於支持健康的免疫系統，因老年犬的免疫系統較弱。
2.為皮膚和被毛增添美感
透過充分和定期攝取特定的物質，能讓皮膚和毛髮維持健康與美麗。琉璃苣油對維持毛髮光澤和保持皮膚彈性具有正面的影響力。對於毛皮狀況較差的老年犬，建議攝取含鋅食品。
3.支持關節健康
葡萄糖胺和硫酸軟骨素以及 EPA/DHA 等營養素有助於提升老年犬的活動能力。在攝取上述營養素後，患有骨關節炎而活動受限的犬，可以發現確實帶來了不少益處。現在已研發出一些新型老狗飼料，包括薑黃萃取物、多酚和水解膠原蛋白等，且已證實這些物質可幫助老年犬維持活動能力和良好的生活品質。
儘管如此，老年犬並非全部都是一樣的；健康的老年犬不需要和有健康問題的老年犬食用相同的飲食。
定期檢查和健康篩檢可以確保儘早檢測到任何健康問題。在許多實際案例中，可以發現正確食用老狗飼料確實能維護老年犬的健康，改善出現慢性疾病的臨床症狀。您的獸醫師能夠為您的愛犬推薦最合適的食物。
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