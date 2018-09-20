不斷長大的幼犬、成犬和熟齡犬都有著各自不同的營養需求。因此，飲食需要在生活的每個階段進行調整，以盡可能保持犬的健康。

老年犬所需的營養素

老年犬的營養需求與幼犬，甚至成犬大相逕庭。良好的照護是犬保持健康的關鍵，而定期運動可以確保犬維持肌肉量並控制體重。應留心愛犬牙齒與毛髮的健康狀況。

在營養需求方面，食物攝取量應根據寵物的運動量進行調整，這取決於其年齡和所有帶來健康影響的因素。罹患關節炎的犬活動量會減少，因此消耗更少的能量，從而面臨不健康增重的風險。只有當犬過重時低能量飲食才是必不可少的。需要特別注意的是當愛犬活動渴望度降低時，不要先入為主地把它視為老化產生的結果。您必須帶犬去檢查以確認牠是否患有疾病。

定期稱重和體檢是確保儘早發現老化相關問題的最佳方法。

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老狗飼料中所含的五種必須營養素

老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此在老狗/老犬飼料中，應具備以下幾樣營養特徵：

1.維生素 C 和 E 的含量較高

這些營養素具有抗氧化性，可用於保護身體免受和老化相關的氧化壓力帶來的負面影響。

2.優質蛋白質

由於消化功能降低，較年長的犬對蛋白質攝取不如年輕犬有效。提高蛋白質的品質便成為老狗飼料的主要目標。有些言論相信蛋白質會導致腎衰竭，但這是錯誤的觀念，實際上並不是如此。腎衰竭是一種慢性且無法逆轉的疾病，經常隨年齡增長而發生。建議您減少老狗飼料中的磷含量，以減緩這種疾病的發展。然而在進行任何食物調整之前，請記得先諮詢您的獸醫師並確診您愛犬的健康狀況。

3.高比例的鐵、銅、鋅和錳等元素的營養飼料

這些營養素有助於將皮毛保持於良好的健康狀態。它們以有機鹽的形式存在，比礦物鹽更易於吸收，因此對消化能力較差的犬也能容易利用其進行新陳代謝。

4.富含多元不飽和脂肪酸

大豆油，甚至更優質的琉璃苣油或魚油都有助於維護毛皮健康。犬通常會自然生產出這些脂肪酸，但老化卻會影響這類生理過程。

5.纖維含量略高的食物可維持「飽足感」

犬老化造成活動量也隨之降低，會增加便祕風險，提高老狗飼料中的纖維含量的膳食將有助於維持腸胃系統健康。

隨著年齡的增長，犬的牙齒問題會逐漸浮現出來。為了確保您年邁的愛犬仍然能夠攝取足夠的食物量，老狗飼料顆粒的形狀、大小和硬度都應該納入考量。