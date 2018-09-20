犬的老化是一個漸進的過程，有時主人並沒有發現。在確定犬是否步入老年時，許多跡象需要特別注意，老年犬隨著年齡的增長經歷也會產生一些變化。

老化犬

老化是一種自然又複雜的生物過程，可能降低犬身體維持各樣新陳代謝的能力，並使犬更容易罹患疾病。老化是無法避免的，不過有一些方法可以減緩這個過程，或者至少避免老化加速。最重要的一點是盡力預防或延遲潛在疾病發作，如果仍不幸發作應儘早認出並費心治療、謹慎對待，如此能盡可能地延長您的愛犬享有健康的時間。預防醫學是最受青睞的方法。

愛犬何時算是進入老年期？

年齡只是一個數字，而非健康狀況。成熟度和老年是基於平均壽命而定義的變動概念。當犬活到平均壽命的一半時，就被認為是熟齡犬，而當牠們已超過平均壽命的四分之三時，就可以被視為老年犬。 不同體型的犬老化方式和速度很顯然是不同的。小型犬的平均壽命比大型犬要長，所以小型犬的衰老速度比較緩慢。

反之，大型犬需要更長的時間才能成長為成犬且老化速度較快。由此可見大小型犬的需求是不一樣的。

老化對身體產生的影響

老化是一個影響全身整體的自然過程，身體裡沒有器官或系統可以倖免於這個過程。也就是說，個體易感性或器官易感性將導致疾病的發展。最需要留心的是了解老化的過程以減緩其影響。

累積的脂肪增加

隨著年齡的增長，犬的體重往往會增加。動物的肌肉量若較少，就容易累積脂肪。當喪失大量肌肉時，寵物的活動性將受到影響，減少他們消耗的熱量。結果便是犬的體重上升，失去更多的肌肉。有鑑於此，觀察寵物的身體健康狀況十分重要，這樣做能夠防止牠們體重增加與肌肉量減少。治療愛犬的疼痛，使牠們能夠正常運動也是必要的。