愛犬正在逐漸步入老年的徵兆
犬的老化是一個漸進的過程，有時主人並沒有發現。在確定犬是否步入老年時，許多跡象需要特別注意，老年犬隨著年齡的增長經歷也會產生一些變化。
老化犬
老化是一種自然又複雜的生物過程，可能降低犬身體維持各樣新陳代謝的能力，並使犬更容易罹患疾病。老化是無法避免的，不過有一些方法可以減緩這個過程，或者至少避免老化加速。最重要的一點是盡力預防或延遲潛在疾病發作，如果仍不幸發作應儘早認出並費心治療、謹慎對待，如此能盡可能地延長您的愛犬享有健康的時間。預防醫學是最受青睞的方法。
愛犬何時算是進入老年期？
年齡只是一個數字，而非健康狀況。成熟度和老年是基於平均壽命而定義的變動概念。當犬活到平均壽命的一半時，就被認為是熟齡犬，而當牠們已超過平均壽命的四分之三時，就可以被視為老年犬。 不同體型的犬老化方式和速度很顯然是不同的。小型犬的平均壽命比大型犬要長，所以小型犬的衰老速度比較緩慢。
反之，大型犬需要更長的時間才能成長為成犬且老化速度較快。由此可見大小型犬的需求是不一樣的。
老化對身體產生的影響
老化是一個影響全身整體的自然過程，身體裡沒有器官或系統可以倖免於這個過程。也就是說，個體易感性或器官易感性將導致疾病的發展。最需要留心的是了解老化的過程以減緩其影響。
累積的脂肪增加
隨著年齡的增長，犬的體重往往會增加。動物的肌肉量若較少，就容易累積脂肪。當喪失大量肌肉時，寵物的活動性將受到影響，減少他們消耗的熱量。結果便是犬的體重上升，失去更多的肌肉。有鑑於此，觀察寵物的身體健康狀況十分重要，這樣做能夠防止牠們體重增加與肌肉量減少。治療愛犬的疼痛，使牠們能夠正常運動也是必要的。
牙齒問題
牙菌斑將導致牙齦炎和感染 (牙周病)，這可能造成牙齒脫落。牙齦問題可能讓犬進食時感到困難，因為咀嚼會帶來痛苦。
除了產生令人不快的口臭外，在體內迅速增加與擴散的細菌還可能會對其他器官造成傷害。免疫系統的過勞，會對身體造成了更大的負擔，變得更容易受到感染。
牙齒衛生保健在犬的生活中是不可或缺的，對已步入老年的犬而言尤其如此。請確保使用牙刷替您的愛犬刷牙，幼犬時期若能做好預防措施有助於將牙齒健康狀態保養好，使牠們一生都擁有健康的牙齒。食物在這方面發揮了重要的作用。飼料顆粒的配方，甚至是物理特性：大小、形狀和硬度等，都可以減緩牙菌斑的累積。
消化道運輸速度較慢
較年長的犬消化道的運輸速度會減緩。這與腸道肌肉張力降低和消化酸液分泌有關，兩者都對分解食物有不少助益。這會造成犬的便秘，其次會引發腹瀉。這些問題可以透過經調整膳食加以控制。
就像身體其他部位一樣，腸道工作效率也開始降低。消化性能有所降低，吸收的營養量也減少了，這就需要更多的時間來適應食物的變化。高品質又易消化的食物可以將這些影響降到最低。
免疫系統以及器官
老化也使得免疫系統的保護減弱，這意味老犬更易感染和罹患疾病。與此同時，犬的視力和嗅覺也開始衰退，這可能導致食慾下降。
即使步入老年，犬保持精力充沛是一件很重要的事。如果您的愛犬很少活動、不太專心或者太過安靜，應請獸醫師為牠進行檢查。非常重要的是，衰老不可避免的影響和器官損傷而造成的殘疾是不同的。
透過適當的照顧和符合牠們專屬需求的膳食，老犬仍可以繼續過著健康快樂的生活。如果您不確定該如何餵食老年的愛犬，或針對牠不斷變化的需求有照護上的疑問，最好的方法是諮詢獸醫師。
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