狗狗腸胃3大問題症狀與治療：腹瀉、便秘、IBD

雖然狗狗的消化系統不弱，但還是可能會發生一些常見狀況，例如由感染、飲食、生活方式等種種因素所致的腹瀉、便秘與疾病。這些問題的症狀可能代表許多潛在原因，因此請務必諮詢獸醫師的意見，尋求進一步的建議和治療。



（你知道從狗狗的行為和外觀也可以判斷消化系統是否有問題嗎？詳情請參考：發現愛犬出現消化紊亂的跡象）

一、常見的狗狗腸胃問題：腹瀉

＊小狗腹瀉的症狀是什麼？

如果狗狗肚痛腹瀉了，腸胃會比平常更頻繁地蠕動，而且糞便會變得稀稀的。獸醫師會診斷這種腹瀉是由小腸或是大腸所引起，通常後者較常讓狗狗反覆拉肚子。

＊狗狗腹瀉的原因有哪些？

腹瀉可能是因為吃了不該吃的東西，導致狗狗腸胃不舒服，也可能是遭到細菌、病毒、蠕蟲或其他寄生蟲感染，或者可能代表患有潛在疾病的跡象。建議飼主如果發現家中小狗腹瀉問題一定要特別留意，因為幼犬的消化系統和免疫系統非常脆弱，因此若有腹瀉症狀就會特別危險。

寄生蟲感染也可能是導致狗狗腹瀉的原因之一，包括球蟲等蛔蟲和原生動物。雖然驅蟲可以幫助清除消化道中的蠕蟲，但不是所有治療方式對寄生蟲都有效，因此仍然會造成狗狗腸胃不好或有危險。



如果是對食物產生不良反應，那也有可能會引發狗腹瀉。由食物過敏引起的胃腸道症狀通常比飲食不慎而引起的腹瀉更為慢性。但是，如果牠們患有慢性腹瀉，請先諮詢獸醫師的意見再更換飲食，因為狗狗拉肚子的原因不勝枚舉。

＊狗狗腹瀉怎麼辦？淺談治療方法



獸醫師會根據上述提到的潛在原因，針對狗狗的腹瀉狀況確定施以不同的治療方法。其中包括驅蟲、治療感染的藥物和飲食管理，例如設計專門的餐點，幫助牠們的腸道自然蠕動，形成理想的糞便品質。

二、狗狗腸胃不適的另一種可能：狗狗便秘

＊小狗便秘症狀怎判斷？

如果您注意到愛犬排便十分不順暢且看起來很費力，牠們可能受到便秘困擾；狗便秘的症狀包括不常排便、排便困難或糞便過乾。

＊起因是什麼？

便祕可能是由缺乏運動、飲食、創傷、環境變化和潛在疾病引起的。

＊狗狗便秘怎麼辦？治療、飲食方法大公開

您的獸醫師會視情況採取藥物治療，幫助狗狗立即緩解不適，也會根據問題的嚴重程度，在需要時建議愛犬接受溫和的手術療程，或者調整牠們的食物也可改善便祕症狀，例如：均衡膳食中的纖維素可幫助形成理想的糞便品質，維持消化系統的健康。

三、要留意的狗狗腸胃疾病：炎性腸病（IBD） ＊罹患IBD會出現什麼症狀？ 與人類一樣，炎性腸病（IBD）同樣會出現在狗狗身上。症狀包括慢性腹瀉、嘔吐和體重下降，並越來越頻繁或更加嚴重。 ＊為什麼我的狗狗會感染IBD？

不幸的是，目前尚不清楚究竟是什麼原因導致狗狗罹患炎性腸病，而且這種疾病可能源自於許多其他問題。因為存在著許多潛在病因，獸醫師的第一步通常是嘗試排除所有其他不相關的因素。此外，狗狗飲食對消化系統的影響與輔助治療具有重要的作用，建議飼主也可以和醫師討論狗狗吃什麼對腸胃好。

＊狗狗腸胃炎怎麼辦？IBD的治療方法介紹

食物控制是狗狗炎性腸病常見的治療方法。在患病犬的膳食中，脂肪的含量需經過調整，並加入易消化與高品質的蛋白質來源，如此一來牠們便能獲得所需的熱量，同時不會對其消化系統造成負擔，以便做好狗狗腸胃保健。



如果您注意到近期狗狗腸胃敏感，或有任何消化問題的症狀，請務必帶牠們前往獸醫院進行全面檢查，以選擇最適合牠的治療方式。