首頁關於我們法國皇家的營養對策貓消化系統健康維持：貓消化系統運作、5大有益營養素一次掌握

貓消化系統健康維持：貓消化系統運作、5大有益營養素一次掌握

貓消化系統的健康與日常生活與活力息息相關。本文將從貓消化系統運作介紹開始，帶你了解5大對消化有益的營養素，導致貓咪出現消化問題的常見原因如寄生蟲、毛球等，與消化不良症狀。全面呵護愛貓的腸胃健康！

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Adult Maine Coon cat lying down on wooden floor

一、如何維持貓消化系統健康？先了解 4 大影響貓咪飲食需求原因

 

影響貓咪飲食需求原因 1：味道

貓只有 475 個味蕾，而人類有約 9,000 個，狗有 1,700 個，相較之下，貓的味蕾很少。因此，貓可以嚐到苦、酸、鹹和鮮味，但完全嚐不到甜味。話雖如此，味道對貓而言仍然很重要，因為氣味和味道密不可分。牠們能透過鼻子和喉嚨後部共同感知食物的風味。

影響貓咪飲食需求原因 2：咀嚼

貓的牙齒非常銳利，可以切割和撕裂食物，但由於下顎無法橫向移動，牠們的咀嚼時間相對極短。相比於需要長時間咀嚼食物的人類，貓主要依靠後排牙齒進行簡短的咀嚼動作。這種咀嚼方式可能影響消化，因為食物會以較大的塊狀形式直接進入胃部。

影響貓咪飲食需求原因 3：進食速度

貓的胃比人和狗的胃要小得許多。此外，貓天性獨來獨往，牠們的進食習慣也與其他動物不同：一天通常不會只進食兩到三次，而是分成多次少量進食。且在嘈雜的環境中，貓對聲音特別敏感，進食時容易受到干擾。因此，為貓提供一個安靜、平穩的用餐環境，不僅能降低壓力，還能有效促進牠們的食慾與健康。

影響貓咪飲食需求原因 4：營養需求

人類是雜食性動物，因此許多醫生會建議飲食中需包含 60-65% 的乾式碳水化合物。然而，貓咪的飲食中其實並不需要如此高比例的碳水化合物。相反，貓對蛋白質的需求遠高於人類，並且可能需要更高含量的脂肪來滿足其營養需求。

許多人常問，貓消化時間多長？對於貓咪來說，食物要完整通過腸道僅需 12 至 24 小時，而人類消化則可能需要五天的時間。2

二、深入了解貓咪的消化系統

與狗和人一樣，在貓咪的消化系統中，每個元素都可以幫助分解食物，並吸收所需營養的作用。貓咪的消化系統中還有稱為微生物群（也就是益生菌）的有益細菌，這些細菌可以保持貓咪腸道健康，並幫助許多免疫系統細胞的活性，從而保護其身體的健康。

貓咪的消化系統通常較敏感，而且可能因飲食突然改變而感到不適。貓咪也因為牠們的消化系統功能而需要少量多餐。許多貓咪每天都要進食許多次，但每次只吃非常少量。為了避免您的寵物體重不正常增加，很重要的一點是注意牠們每日進食的份量，並將這些份量分成少量，讓貓咪食用。

 

結腸 大腸 小腸

三、幫助貓咪消化的重要營養素

貓飼料中的每個營養成分元素，對於貓咪敏感的消化系統都可以起到支撐的作用，進而促進牠們的整體健康。若要取得最適合自己愛貓補充的營養，以及最能滿足牠們特定需求或敏感度的飲食相關建議，建議您向獸醫師諮詢。這裡讓我們來了解關鍵營養素，以及對於貓咪的消化系統來說有哪些重要的因素。

 

1. 蛋白質

蛋白質比例在貓咪飼料中非常重要。牠們在飲食中需要的蛋白質更甚於狗或人。但若為不易消化的蛋白質來源，可能對牠們的健康造成困擾。此外，蛋白質中含有對貓咪健康必需的牛磺酸，這種物質無法由貓咪自行合成，必須透過飲食攝取。

2. 纖維素

纖維素對於維持貓咪健康的消化系統而言非常重要。高纖維含量的食物可以防止毛球的形成，並有助於定期排便。益生元是可協助貓咪吸收牠們在食物中所需營養的纖維素。益生元也可幫助腸道微生物的平衡，進而維持貓咪的消化道健康。

3. 脂肪

脂肪是貓的重要能量來源。牠們的特定器官，如皮膚和毛髮，也需要有脂肪才能保持健康。不過，需注意若脂肪過多可能會使得貓咪難以消化，並可能導致肥胖。

4. 維生素

由於貓無法在體內產生維生素 D 和 A，因此這兩種維生素在貓的飲食中必不可少。

5. 碳水化合物

對於貓來說，飼料中的碳水化合物的重要性不如對人類重要，但卻可以為貓提供能量。有胃腸道問題的貓，可多攝取易消化的碳水化合物（例如：米）。

四、導致貓咪出現消化問題的常見原因

由於貓咪的消化系統有著微妙的平衡，因此特別容易消化不良。可能讓您的愛貓感到腸胃不適的原因，包括飲食變更、壓力／焦慮，以及潛在的健康問題。

寄生蟲

微小的寄生蟲會在貓的腸道中寄居，從而導致嚴重的腹瀉，這可能導致脫水和體重減輕，以及腹部不適。如果您認為自己的愛貓患有寄生蟲，請向您的獸醫師諮詢，以便獸醫師開藥並協助清除寄生蟲。

吐毛球

對於生活在室內的貓來說，吐毛球可能會是常見的問題，因為對這些貓咪而言，整理毛髮是牠們的主要活動之一。當貓在整理毛髮時，牠們會吞下清理的毛髮，然後透過排便或是吐毛的方式將毛髮排出。但是如果吃下的毛髮過多，牠們就會消化不良，毛髮也會在腹內變成毛球，導致消化變得困難。您可以定期梳毛，協助貓咪去除多餘的毛髮，並確保其飲食中含有適量的纖維混合，從而協助貓咪化解吞下的毛髮。

炎症疾病

如果貓的消化器官（如胃部）中有發炎的情況，就可能導致貓咪感到不適和有其他問題。這些問題可能導致引發慢性嘔吐和腹瀉、體重減輕以及食慾改變。牠們甚至可能會增加進食的份量以嘗試從中獲得所需營養。

五、貓消化不良症狀

如果您覺得愛貓有消化方面的問題，請注意幾個重要的跡象，包括：

  • 腹瀉或便祕。
  • 反胃或嘔吐，例如吐出食物或毛球。
  • 口臭或常有腸胃脹氣。
  • 不願吃東西、進食困難或食慾不振。
  • 體重減輕。
  • 毛髮乾澀黯淡粗糙。
  • 腹部疼痛的跡象。

六、貓咪出現消化問題怎麼辦？ 

 

不論您的愛貓是否有消化不良問題，都建議向專業獸醫師諮詢。獸醫師可以為您的愛貓進行健康檢查，並針對有消化問題的成貓、熟老齡貓，或是腸胃較敏弱的成長中幼貓，提供完整的照護建議，包括改變貓咪的飲食、治療方式或生活習慣等，滿足貓咪的特殊需求，讓消化系統更健康。

只需三分鐘，回答有關您愛貓的問題，以取得最適合您愛貓的最佳飲食建議。我們有多種易消化的u營養配方，可滿足每一隻寵物的特定需求，從能量需求低的室內貓，到腸胃通常較為敏弱的幼貓都有。

 

1 貓咪百科全書 (The Cat Encyclopaedia)，2017 年，法國皇家，第 254 頁

2《Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs》(貓狗所需健康營養大全)，Pr Dominique Grandjean，2006 年，法國皇家寵物食品

 

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