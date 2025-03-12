貓消化系統健康維持：貓消化系統運作、5大有益營養素一次掌握
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一、如何維持貓消化系統健康？先了解 4 大影響貓咪飲食需求原因
影響貓咪飲食需求原因 1：味道
影響貓咪飲食需求原因 2：咀嚼
影響貓咪飲食需求原因 3：進食速度
影響貓咪飲食需求原因 4：營養需求
許多人常問，貓消化時間多長？對於貓咪來說，食物要完整通過腸道僅需 12 至 24 小時，而人類消化則可能需要五天的時間。2
二、深入了解貓咪的消化系統
與狗和人一樣，在貓咪的消化系統中，每個元素都可以幫助分解食物，並吸收所需營養的作用。貓咪的消化系統中還有稱為微生物群（也就是益生菌）的有益細菌，這些細菌可以保持貓咪腸道健康，並幫助許多免疫系統細胞的活性，從而保護其身體的健康。
貓咪的消化系統通常較敏感，而且可能因飲食突然改變而感到不適。貓咪也因為牠們的消化系統功能而需要少量多餐。許多貓咪每天都要進食許多次，但每次只吃非常少量。為了避免您的寵物體重不正常增加，很重要的一點是注意牠們每日進食的份量，並將這些份量分成少量，讓貓咪食用。
三、幫助貓咪消化的重要營養素
貓飼料中的每個營養成分元素，對於貓咪敏感的消化系統都可以起到支撐的作用，進而促進牠們的整體健康。若要取得最適合自己愛貓補充的營養，以及最能滿足牠們特定需求或敏感度的飲食相關建議，建議您向獸醫師諮詢。這裡讓我們來了解關鍵營養素，以及對於貓咪的消化系統來說有哪些重要的因素。
1. 蛋白質
2. 纖維素
3. 脂肪
4. 維生素
5. 碳水化合物
四、導致貓咪出現消化問題的常見原因
由於貓咪的消化系統有著微妙的平衡，因此特別容易消化不良。可能讓您的愛貓感到腸胃不適的原因，包括飲食變更、壓力／焦慮，以及潛在的健康問題。
寄生蟲
微小的寄生蟲會在貓的腸道中寄居，從而導致嚴重的腹瀉，這可能導致脫水和體重減輕，以及腹部不適。如果您認為自己的愛貓患有寄生蟲，請向您的獸醫師諮詢，以便獸醫師開藥並協助清除寄生蟲。
吐毛球
對於生活在室內的貓來說，吐毛球可能會是常見的問題，因為對這些貓咪而言，整理毛髮是牠們的主要活動之一。當貓在整理毛髮時，牠們會吞下清理的毛髮，然後透過排便或是吐毛的方式將毛髮排出。但是如果吃下的毛髮過多，牠們就會消化不良，毛髮也會在腹內變成毛球，導致消化變得困難。您可以定期梳毛，協助貓咪去除多餘的毛髮，並確保其飲食中含有適量的纖維混合，從而協助貓咪化解吞下的毛髮。
炎症疾病
如果貓的消化器官（如胃部）中有發炎的情況，就可能導致貓咪感到不適和有其他問題。這些問題可能導致引發慢性嘔吐和腹瀉、體重減輕以及食慾改變。牠們甚至可能會增加進食的份量以嘗試從中獲得所需營養。
五、貓消化不良症狀
如果您覺得愛貓有消化方面的問題，請注意幾個重要的跡象，包括：
- 腹瀉或便祕。
- 反胃或嘔吐，例如吐出食物或毛球。
- 口臭或常有腸胃脹氣。
- 不願吃東西、進食困難或食慾不振。
- 體重減輕。
- 毛髮乾澀黯淡粗糙。
- 腹部疼痛的跡象。
六、貓咪出現消化問題怎麼辦？
不論您的愛貓是否有消化不良問題，都建議向專業獸醫師諮詢。獸醫師可以為您的愛貓進行健康檢查，並針對有消化問題的成貓、熟老齡貓，或是腸胃較敏弱的成長中幼貓，提供完整的照護建議，包括改變貓咪的飲食、治療方式或生活習慣等，滿足貓咪的特殊需求，讓消化系統更健康。
只需三分鐘，回答有關您愛貓的問題，以取得最適合您愛貓的最佳飲食建議。我們有多種易消化的u營養配方，可滿足每一隻寵物的特定需求，從能量需求低的室內貓，到腸胃通常較為敏弱的幼貓都有。
1 貓咪百科全書 (The Cat Encyclopaedia)，2017 年，法國皇家，第 254 頁
2《Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs》(貓狗所需健康營養大全)，Pr Dominique Grandjean，2006 年，法國皇家寵物食品
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