貓消化系統健康維持：貓消化系統運作、5大有益營養素一次掌握

許多人常問，貓消化時間多長？對於貓咪來說，食物要完整通過腸道僅需 12 至 24 小時，而人類消化則可能需要五天的時間。2

二、深入了解貓咪的消化系統

與狗和人一樣，在貓咪的消化系統中，每個元素都可以幫助分解食物，並吸收所需營養的作用。貓咪的消化系統中還有稱為微生物群（也就是益生菌）的有益細菌，這些細菌可以保持貓咪腸道健康，並幫助許多免疫系統細胞的活性，從而保護其身體的健康。

貓咪的消化系統通常較敏感，而且可能因飲食突然改變而感到不適。貓咪也因為牠們的消化系統功能而需要少量多餐。許多貓咪每天都要進食許多次，但每次只吃非常少量。為了避免您的寵物體重不正常增加，很重要的一點是注意牠們每日進食的份量，並將這些份量分成少量，讓貓咪食用。