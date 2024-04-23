貓飼料品牌 - 為貓咪量身訂製的營養配方
挑選貓飼料品牌的二大重點：營養成分、適口性
為愛貓選擇貓飼料品牌時，需特別注意「安全」、「營養」和「適口性」。可檢視飼料有沒有安全認證、營養成分是
否標示清楚、是否符合貓咪本身的營養需求；同時，由於貓咪的嗅覺敏感，對於食物型態也各有所好，因此飼料的
口感、味道等良好的「適口性」也很重要。只有精準營養又好吃的貓飼料，貓咪才會願意吃，才能維持身體健康。
貓飼料品牌推薦《法國皇家》，瞭解貓咪需求的動物營養專家
《法國皇家》瞭解飼主們想為愛貓挑選到優質貓飼料品牌的心情，也深知每隻貓咪都有獨特的需求與喜好，因此與專業獸醫
、營養師和科學家合作研發出能讓貓咪愛吃又有專屬營養的飼料。讓每一種年齡（幼貓、成貓、熟齡貓等）、體型（過胖
、過瘦等）、品種（英國短毛貓、波斯貓等）、生活型態（室內、室外等）的貓咪，都有量身打造的營養膳食，值得信賴。
0 至1 歲
幼貓
我們的營養配方幫助幼貓建立自然抵抗力、支持牠們健康成長並有助於消化系統的發育。
1 至 7 歲
成貓
專為成貓獨特的健康需求量身訂製的營養配方。
7 至 12 歲
熟齡貓
貓咪體能與活動程度會隨著年齡改變，需要專屬的的營養配方。
12 歲以上
老齡貓
專為老年貓特定的營養需求量身訂製的營養配方。
