挑選貓飼料品牌的二大重點：營養成分、適口性





為愛貓選擇貓飼料品牌時，需特別注意「安全」、「營養」和「適口性」。可檢視飼料有沒有安全認證、營養成分是

否標示清楚、是否符合貓咪本身的營養需求；同時，由於貓咪的嗅覺敏感，對於食物型態也各有所好，因此飼料的

口感、味道等良好的「適口性」也很重要。只有精準營養又好吃的貓飼料，貓咪才會願意吃，才能維持身體健康。

貓飼料品牌推薦《法國皇家》，瞭解貓咪需求的動物營養專家





《法國皇家》瞭解飼主們想為愛貓挑選到優質貓飼料品牌的心情，也深知每隻貓咪都有獨特的需求與喜好，因此與專業獸醫

、營養師和科學家合作研發出能讓貓咪愛吃又有專屬營養的飼料。讓每一種年齡（幼貓、成貓、熟齡貓等）、體型（過胖

、過瘦等）、品種（英國短毛貓、波斯貓等）、生活型態（室內、室外等）的貓咪，都有量身打造的營養膳食，值得信賴。