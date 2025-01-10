狗狗可以吃什麼維持消化系統健康？飲食別錯過這 3 大營養素！

二、不健康的消化系統所帶來的影響

如果您的愛犬因急症發作（通常是因為吃了不該吃的東西）、寄生蟲或慢性疾病而導致狗狗消化不良、消化道敏感，就可能會出現以下症狀：

嘔吐

腹瀉或便祕

體重降低

可能的飲食習慣改變

毛髮乾燥、無光澤或易斷裂

看到這裡或許有人想進一步了解狗拉肚子吃什麼、狗便秘吃什麼，下段馬上為大家解惑狗狗怎麼吃才健康！

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三、狗狗可以吃什麼來維持消化系統健康

良好的狗狗飲食方式對牠們的身體有很大的影響，尤其是消化系統。針對您愛犬的需求量身打造的特定飲食，不但可以維持愛犬的消化道敏感問題，還可以維持健康的消化系統。

狗狗營養品如含有益生元的食物，可以維持愛犬體內的微生物菌叢平衡。益生元是碳水化合物的一種，可以幫助健康好菌生長，進而影響腸道中細菌的組成。

容易消化的高品質蛋白質對狗狗飲食也非常重要，足夠的狗蛋白質需求可以維持愛犬體內的細胞生長。選擇蛋白質含量高的狗飼料或是使用高品質蛋白質食材製作的食物，可以維持消化系統健康，避免消化道敏感問題。

此外，狗的飲食內也需要適當的纖維，才能確保愛犬可以輕鬆吸收營養，不會對腸道造成不必要的壓力。

在選擇可以幫助消化道健康、幫狗狗補充營養的飲食時，也要將愛犬的年齡、品種、體型和生活方式、平時狗吃什麼納入考量。若感到困難、無法確定時，請找尋專業的獸醫師，以進一步了解狗狗適合吃什麼和建議。

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