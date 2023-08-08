寵物營養全攻略！獸醫帶你掌握寵物健康飲食關鍵、保健品選法！

怎麼顧好寵物營養？本文將介紹寵物飲食必備的基礎營養素，並整理寵物飲食禁忌、主食種類建議、鮮食推薦食材，也教你貓咪、狗狗營養品必備成分，最後加碼分享皇家ICU營養液怎麼吃，幫助你照顧毛孩健康！

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目錄

一、寵物營養怎麼顧？獸醫帶您看懂貓狗營養需求

  • （一）新手毛爸媽必看！6種基礎寵物營養
  • （二）貓咪營養vs狗狗營養學問大不同

二、寵物飲食怎麼選？貓狗一定要吃鮮食嗎？

  • （一）寵物飲食選擇有哪些？
  • （二）貓狗一定要吃鮮食嗎？寵物食譜大解密！
  • （三）寵物飲食禁忌：這些人類食物毛小孩絕對不要碰

三、寵物營養品一定要吃嗎？獸醫解答貓咪營養品、狗狗營養品成分

  • （一）毛小孩什麼時候要吃寵物營養品？
  • （二）人氣狗狗營養品、貓咪營養品成分總整理！

四、毛小孩不幸生病怎麼辦？皇家ICU營養液照顧虛弱寶貝

 

一、寵物營養怎麼顧？獸醫帶您看懂貓狗營養需求


隨著時代的進步，相比老一輩的「有得吃就好」，年輕的毛爸媽們也越來越注重寵物營養。然而，市面的寵物食品多到讓人目不暇給，究竟該怎麼挑選適合的營養比例呢？以下就由温琮斐醫師帶大家解惑，讓毛小孩吃得健康又有滋有味！

 

（一）新手毛爸媽必看！6種基礎寵物營養


  • 蛋白質：幫助維持肌肉、皮膚、毛髮、指甲、軟骨、韌帶、荷爾蒙等，同時也是重要的能量來源。
  • 脂肪：提供寵物熱量的重要來源，可幫助維持神經的傳導。此外，像是Omega-3、Omega-6脂肪酸，是保護皮膚毛髮的重要營養。
  • 碳水化合物：可分解成葡萄糖，為寵物熱量的重要來源，同時纖維素也能幫助腸道正常蠕動。
  • 維生素：維生素可幫助體內的酶正常運作，可說是維持新陳代謝的重要角色，像是維生素A、D、E、K、B1硫胺素、B2核黃素、B5泛酸等。
  • 礦物質：組成身體組織與器官的重要營養素，如鈣、磷、鉀、鈉、鐵等，有助於維持寵物體內的電解質、肌肉收縮。
  • ：水分可以幫助寵物維持正常的代謝機制，也是組成細胞和身體重要的成分，可說是毛小孩每天最不可或缺的營養。

  

（二）貓咪營養vs狗狗營養學問大不同


照顧寵物營養時，我們很容易陷入以人為中心的立場，以為貓咪和狗狗需要的營養跟自己差不多。NO！NO！其實貓狗與人類的生理構造不同，營養需求自然不同，並且貓狗的營養需求也不一樣。

以下根據美國飼料控制官員協會（AAFCO）的建議，整理出貓咪和狗狗適合的蛋白質、脂肪營養比例（以乾物質為計算基準，須完全扣除水分之比例），並介紹其他營養的攝取差異。

 

🐶狗營養比例

營養素 成犬 幼犬
蛋白質 最低18% 最低22.5%
脂肪

最低5%

 最低8%

（*資料來源：AAFCO


蛋白質是狗狗重要的營養來源，AAFCO目前提供的數據為最低限度的營養比例建議，但實際上對於狗狗應該要採取低蛋白或高蛋白飲食，目前獸醫界仍然沒有共識，建議大家可以請獸醫師評估狗狗的健康情況，再依此量身製訂適合健康營養計畫。

此外，儘管AAFCO並未提供碳水化合物的建議比例，但每餐提供狗狗適量的碳水化合物，除了有助提供充足熱量供幼犬成長外，同時是狗狗重要的維生素來源，並且有助於維持牠們的營養均衡。


🐱貓營養比例

營養素 成貓 幼貓
蛋白質 最低26% 最低30%
脂肪

最低9%

 最低9%

（*資料來源：AAFCO


貓咪與狗狗最大的不同，在於貓咪可以從蛋白質、脂肪獲取足夠的熱量與營養，因此對於碳水化合物的需求並不高。而若是活動很高的戶外貓咪、過瘦的貓咪，可以適量提高飲食的脂肪比例，平衡貓咪的熱量消耗。

相比於狗狗，貓咪更須要著重在維他命的攝取，特別是以下3種營養素：

  • 維生素A：狗狗天生可分解植物來源的胡蘿蔔素，但貓咪卻沒辦法，必須要攝取活性維生素A，也就是只能從動物來源的食物，無法從植物來源的食物中獲得維生素A。
  • 菸鹼酸：為維生素B的一種，狗狗可透過分解蛋白質中的色胺酸，獲取足夠的維生素B，但貓咪同樣只能直接攝取活性菸鹼酸。
  • 牛磺酸：存在於全身的組織中，可幫助維持心臟、視網膜、膽囊的運作，然而對貓咪來說，牠們無法自行合成這種營養素，必須從動物性食物取得，而狗狗的身體則可以自行合成這種營養素。

若是有對貓咪或狗狗的營養比例有問題，或是寵物的身體狀況較為特殊，建議可以諮詢您的獸醫師，請教更詳細的營養建議喔！

 

 

二、寵物飲食怎麼選？貓狗一定要吃鮮食嗎？


近年來，「鮮食VS寵物食品該怎麼選」已經成為網路熱門話題，毛爸媽們努力做了很多功課只為了給毛寶貝最好的一餐。但究竟乾糧、濕糧怎麼餵食？鮮食自己煮真的比較健康？關於寵物飲食的大哉問，就讓温琮斐醫師一次幫您解惑！

 

（一）寵物飲食選擇有哪些？2種主食優缺點一次看！

 
  • 乾糧：方便餵食也相對易於保存，硬顆粒可幫助控制寵物牙垢堆積。此外，優質大廠（如法國皇家）的乾糧營養配方，不但適口性高，營養也相當均衡。不過乾糧飲食的含水量較低，平時須注意寵物飲水量
  • 濕食／主食罐頭：香氣濃郁，適口性較高，並且低熱量、富含水分的特性，有助於幫助寵物維持體態、補充水份。不過價格比乾糧高，而且市面上品牌種類繁多，須仔細看營養成份表，以免挑到營養不均衡的湯罐或副食。

 

Extra寵物飲食建議：乾濕換餵其實更好！


乾糧和濕糧各自擁有不同的優勢，乾濕混合餵食不僅能提供寵物豐富又均衡的營養，還能增加寵物的進食體驗，降低寵物挑食的問題。

若是想了解乾糧和濕糧的更多知識，歡迎延伸閱讀：

 

（二）貓狗一定要吃鮮食嗎？寵物食譜大解密！


除了市面上販售的乾糧和濕糧外，我們常常會聽到「在家自己煮更健康」，近年來自己幫寵物煮鮮食的潮流也逐漸興起，但自己煮更健康是真的嗎？其實不一定喔！以下帶大家一一了解。


◆ 寵物鮮食優點

  • 適合過敏兒：若是確定家中寵物容易對特定食材過敏，那自己煮鮮食就比較能從食材上把關，減少毛小孩因誤食過敏原產生不適。
  • 吃天然原型食物：採用不一樣的食材製作，可以給毛小孩不一樣的飲食體驗和新鮮感。
  • 食材來源把關自己烹煮鮮食，可以依照主人的意願，從源頭的食材到烹飪過程親自把關。

◆ 寵物鮮食缺點

  • 衛生與食材保存問題：自己製作鮮食過程中，若是不慎放壞食材、細菌汙染食材，反而可能使寵物吃壞肚子，衍生更多健康問題，而國際大廠的飼料製作過程會經過合格檢驗，排除變質、氧化、毒素等高風險因素，確保食品安全。
  • 營養調配失衡若是飼主不了解貓狗的營養需求，錯誤的營養比例或餵食份量，可能使寵物營養失衡，長期下來反而影響寵物健康。相較於靠感覺幫寵物煮飯，專業的大廠更能全面照顧寵物營養需求，像是法國皇家擁有專業獸醫師與犬貓營養學家，透過科學實證方式研發營養配方，精準調配寵物所需營養。
  • 誤加入禁忌食材部分食材對人類很健康但對寵物有毒，飼主要記住禁忌食材，以免毛小孩食用後引起不適。


◆ 寵物鮮食建議比例

如同第一段所述，貓狗對於營養比例需求不太一樣，這點在飼主幫寵物煮鮮食同樣適用，正常來說，貓鮮食比例的蛋白質就會比狗鮮食高，並以脂肪次之；而狗鮮食比例的蛋白質較低，反而可以添加更多蔬菜以及些微的澱粉類食材。

狗鮮食適合食材

  • 肉類：牛肉、雞肉、羊肉、豬肉、蝦子、鮪魚、雞蛋
  • 水果類：蘋果、哈密瓜、橘子、鳳梨、西瓜、香蕉、水蜜桃、芒果、水梨、草莓
  • 蔬菜：花椰菜、芹菜、菠菜、四季豆、碗豆
  • 穀類：米飯、馬鈴薯、南瓜、番薯、玉米、蘿蔔

貓鮮食適合食材

  • 肉類：雞肉、火雞肉、魚、豬肉、羊肉、肝、鮭魚、雞蛋
  • 蔬菜：小黃瓜、花椰菜、蘆筍、茄子、四季豆、萵苣、芹菜
  • 水果：香蕉、西瓜、草莓、蘋果、芒果、鳳梨、哈密瓜
  • 穀物：南瓜、番薯、蘿蔔
 

温琮斐獸醫師提醒

"一般來說不建議飼主自製鮮食，畢竟製程沒有品質控管、營養也不見得符合毛小孩需求。但若真的想餵食鮮食，可以先帶毛小孩和鮮食食譜一併給獸醫師確認，確保營養均衡並適合自己的毛小孩喔！"

 

（三）寵物飲食禁忌：這些人類食物毛小孩絕對不要碰 


不管是幫毛寶貝準備鮮食，還是自己吃美食時，毛小孩用水汪汪的大眼討食，我們都要注意這些食物是否對毛小孩有毒，以下就介紹常見的狗狗和貓咪飲食禁忌。

  • 巧克力
  • 葡萄、葡萄乾
  • 洋蔥
  • 大蒜
  • 夏威夷豆
  • 發酵麵糰
  • 蘑菇
  • 木醣醇


若是寵物誤食這些食物，可能會引發腸胃不適，嚴重的話，像是巧克力甚至會引起癲癇，葡萄則會造成腎臟傷害，對於毛小孩健康可是一大風險。

  


三、寵物營養品一定要吃嗎？獸醫解答貓咪營養品、狗狗營養品成分


就像人類在三餐之餘會吃保健食品補充額外營養，寵物營養品也逐漸成為這幾年的趨勢，越來越多人想用營養品幫自家毛小孩進補，讓毛寶貝們陪伴我們長長久久，但毛小孩是天天都要吃營養品嗎？幼貓、幼犬該吃幼貓營養品、幼犬營養品嗎？以下獸醫師為大家解答常見的寵物營養品成分！

 

（一）毛小孩什麼時候要吃寵物營養品？


一般來說，只要確保寵物從飲食中獲得完整營養，像是選擇符合國際規範的寵物食品、營養均衡的鮮食，大多數寵物其實不須要額外吃寵物營養品，但仍有部份情況可能需要寵物營養品的協助。

  • 部分健康問題例如腸胃敏感、皮膚敏感、毛髮打結、關節問題等，可與獸醫師討論後，提供適量的營養品給寵物緩和不適。
  • 部分寵物手術後身體虛弱無法順利進食，可透過寵物營養品補充，幫助虛弱毛小孩康復。


温琮斐獸醫師提醒

"給寵物食用寵物營養品前，建議要諮詢獸醫師，了解營養品是否符合寵物的實際需求，並了解合適劑量以免造成寵物不適。"

 

 

（二）人氣狗狗營養品、貓咪營養品成分總整理！


目前市面上最受歡迎的狗營養品和貓營養品為關節保健、魚油、益生菌／益生元，本段從多項常見的保健品成分著手，介紹這些營養素適合哪些毛小孩，幫助大家不再被行銷術語牽著鼻子走。

  • 葡萄糖胺／軟骨素：可維持軟骨健康、管理發炎反應，維持軟骨的保水力及關節的緩衝力，適合有關節炎困擾、高齡的毛小孩。
  • Omega-3脂肪酸：魚油中富含Omega-3，其中的EPA、DHA可幫助管理發炎反應，維持皮膚、毛髮、關節、腎臟、心臟、免疫系統的健康，並幫助學習力、記憶力提升，擁有多重功能。
  • 益生元／益生菌：益生元是維持益生菌的養分，不論是幫益生菌補充營養，還是直接補充益生菌，皆可幫助寵物維持腸道內好菌與壞菌的平衡，幫助腸胃敏感體質，適合有消化困擾的毛小孩。
  • 維生素：常見包含維生素A、B、C、D等，補充微量營養，但若是營養均衡的寵物就不須額外補充，以免攝取過多的脂溶性維生素，反而會造成寵物身體負擔。
  • 牛磺酸：具備抗氧化作用，可幫助心臟健康、維持血液循環、保持眼睛晶亮，適合大多數的貓咪、部分品種犬補充。

其實除了貓咪營養品、狗狗營養品，也可以選擇含有相關營養素的主食營養配方，像是乾糧、濕糧等，從每一天、每一口的飲食照顧寵物的健康，維持微量營養平衡，別等到毛小孩生病才補營養，這樣反而毛孩難受，毛爸媽也心疼！

 

  

四、毛小孩不幸生病怎麼辦？皇家ICU營養液照顧虛弱寶貝


毛小孩開刀是讓許多毛爸媽心碎的事情，特別是生重病時，平常的飲食都不適用，但虛弱的寶貝仍需要營養補充，這時寵物保健食品推薦法國皇家的ICU營養液，專為生病的貓狗設計，為毛小孩提供康復所需的營養，以下就介紹皇家ICU營養液怎麼吃、產品特色。

  • 高蛋白質：使用高蛋白質含量，協助住院期間和康復期間肌肉質量的維持。
  • 完全營養：運用完全均衡的液態食物支持需要腸道營養的犬貓，改善營養狀況與幫助康復。
  • 適當的熱量：提供高熱量濃度，以較少的餵食量供應每日的能量需求。
  • 抗氧化物：給予有協同作用的抗氧化物（包含高量維生素E、維生素C、牛磺酸和葉黃素），幫助中和自由基。

 

皇家ICU營養液怎麼吃？


重症毛小孩容易有厭食傾向，進食也不易，因此皇家營養液採用液體型態，調配質地適當、黏稠度細膩的配方，飼主只須使用餵食管，就能順利將營養液灌食給寵物。

温琮斐獸醫師提醒

"皇家ICU營養液擁有高熱量設計、高蛋白營養配方，適合重症毛孩康復期間食用，原則上不需要另外補充其他食物。"

 

皇家ICU營養液怎麼買？


皇家ICU營養液為處方營養品，目前無法在一般寵物店購買，僅在經過合作的動物醫院販售，並須經過獸醫師認可才能取得。

👉想知道哪間動物醫院有與法國皇家合作嗎？大家可以點選「尋找附近動物醫院」連結，了解自己附近有沒有合作據點喔！

 

👉延伸閱讀：

 

 

醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師

研究寵物血液與內分泌的專家

 

  • 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
  • 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
  • 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業

 

即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。

 

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