寵物營養全攻略！獸醫帶你掌握寵物健康飲食關鍵、保健品選法！

目錄

一、寵物營養怎麼顧？獸醫帶您看懂貓狗營養需求

（一）新手毛爸媽必看！6種基礎寵物營養

（二）貓咪營養vs狗狗營養學問大不同

二、寵物飲食怎麼選？貓狗一定要吃鮮食嗎？

（一）寵物飲食選擇有哪些？

（二）貓狗一定要吃鮮食嗎？寵物食譜大解密！

（三）寵物飲食禁忌：這些人類食物毛小孩絕對不要碰

三、寵物營養品一定要吃嗎？獸醫解答貓咪營養品、狗狗營養品成分

（一）毛小孩什麼時候要吃寵物營養品？

（二）人氣狗狗營養品、貓咪營養品成分總整理！

四、毛小孩不幸生病怎麼辦？皇家ICU營養液照顧虛弱寶貝

一、寵物營養怎麼顧？獸醫帶您看懂貓狗營養需求



隨著時代的進步，相比老一輩的「有得吃就好」，年輕的毛爸媽們也越來越注重寵物營養。然而，市面的寵物食品多到讓人目不暇給，究竟該怎麼挑選適合的營養比例呢？以下就由温琮斐醫師帶大家解惑，讓毛小孩吃得健康又有滋有味！

（一）新手毛爸媽必看！6種基礎寵物營養





蛋白質 ：幫助維持肌肉、皮膚、毛髮、指甲、軟骨、韌帶、荷爾蒙等，同時也是重要的能量來源。

脂肪 ：提供寵物熱量的重要來源，可幫助維持神經的傳導。此外，像是Omega-3、Omega-6脂肪酸，是保護皮膚毛髮的重要營養。

碳水化合物 ：可分解成葡萄糖，為寵物熱量的重要來源，同時纖維素也能幫助腸道正常蠕動。

維生素 ：維生素可幫助體內的酶正常運作，可說是維持新陳代謝的重要角色，像是維生素A、D、E、K、B1硫胺素、B2核黃素、B5泛酸等。

礦物質 ：組成身體組織與器官的重要營養素，如鈣、磷、鉀、鈉、鐵等，有助於維持寵物體內的電解質、肌肉收縮。

水：水分可以幫助寵物維持正常的代謝機制，也是組成細胞和身體重要的成分，可說是毛小孩每天最不可或缺的營養。

（二）貓咪營養vs狗狗營養學問大不同



照顧寵物營養時，我們很容易陷入以人為中心的立場，以為貓咪和狗狗需要的營養跟自己差不多。NO！NO！其實貓狗與人類的生理構造不同，營養需求自然不同，並且貓狗的營養需求也不一樣。



以下根據美國飼料控制官員協會（AAFCO）的建議，整理出貓咪和狗狗適合的蛋白質、脂肪營養比例（以乾物質為計算基準，須完全扣除水分之比例），並介紹其他營養的攝取差異。

🐶狗營養比例

營養素 成犬 幼犬 蛋白質 最低18% 最低22.5% 脂肪 最低5% 最低8%

（*資料來源：AAFCO）



蛋白質是狗狗重要的營養來源，AAFCO目前提供的數據為最低限度的營養比例建議，但實際上對於狗狗應該要採取低蛋白或高蛋白飲食，目前獸醫界仍然沒有共識，建議大家可以請獸醫師評估狗狗的健康情況，再依此量身製訂適合健康營養計畫。



此外，儘管AAFCO並未提供碳水化合物的建議比例，但每餐提供狗狗適量的碳水化合物，除了有助提供充足熱量供幼犬成長外，同時是狗狗重要的維生素來源，並且有助於維持牠們的營養均衡。





🐱貓營養比例

營養素 成貓 幼貓 蛋白質 最低26% 最低30% 脂肪 最低9% 最低9%

（*資料來源：AAFCO）



貓咪與狗狗最大的不同，在於貓咪可以從蛋白質、脂肪獲取足夠的熱量與營養，因此對於碳水化合物的需求並不高。而若是活動很高的戶外貓咪、過瘦的貓咪，可以適量提高飲食的脂肪比例，平衡貓咪的熱量消耗。

相比於狗狗，貓咪更須要著重在維他命的攝取，特別是以下3種營養素：

維生素A：狗狗天生可分解植物來源的胡蘿蔔素，但貓咪卻沒辦法，必須要攝取活性維生素A，也就是只能從動物來源的食物，無法從植物來源的食物中獲得維生素A。

菸鹼酸：為維生素B的一種，狗狗可透過分解蛋白質中的色胺酸，獲取足夠的維生素B，但貓咪同樣只能直接攝取活性菸鹼酸。

牛磺酸：存在於全身的組織中，可幫助維持心臟、視網膜、膽囊的運作，然而對貓咪來說，牠們無法自行合成這種營養素，必須從動物性食物取得，而狗狗的身體則可以自行合成這種營養素。

若是有對貓咪或狗狗的營養比例有問題，或是寵物的身體狀況較為特殊，建議可以諮詢您的獸醫師，請教更詳細的營養建議喔！



二、寵物飲食怎麼選？貓狗一定要吃鮮食嗎？



近年來，「鮮食VS寵物食品該怎麼選」已經成為網路熱門話題，毛爸媽們努力做了很多功課只為了給毛寶貝最好的一餐。但究竟乾糧、濕糧怎麼餵食？鮮食自己煮真的比較健康？關於寵物飲食的大哉問，就讓温琮斐醫師一次幫您解惑！

（一）寵物飲食選擇有哪些？2種主食優缺點一次看！

乾糧 ：方便餵食也相對易於保存，硬顆粒可幫助控制寵物牙垢堆積。此外，優質大廠（如法國皇家）的乾糧營養配方，不但適口性高，營養也相當均衡。不過乾糧飲食的含水量較低，平時須注意寵物飲水量

濕食／主食罐頭：香氣濃郁，適口性較高，並且低熱量、富含水分的特性，有助於幫助寵物維持體態、補充水份。不過價格比乾糧高，而且市面上品牌種類繁多，須仔細看營養成份表，以免挑到營養不均衡的湯罐或副食。

Extra寵物飲食建議：乾濕換餵其實更好！



乾糧和濕糧各自擁有不同的優勢，乾濕混合餵食不僅能提供寵物豐富又均衡的營養，還能增加寵物的進食體驗，降低寵物挑食的問題。

若是想了解乾糧和濕糧的更多知識，歡迎延伸閱讀：

（二）貓狗一定要吃鮮食嗎？寵物食譜大解密！



除了市面上販售的乾糧和濕糧外，我們常常會聽到「在家自己煮更健康」，近年來自己幫寵物煮鮮食的潮流也逐漸興起，但自己煮更健康是真的嗎？其實不一定喔！以下帶大家一一了解。





◆ 寵物鮮食優點

適合過敏兒 ：若是確定家中寵物容易對特定食材過敏，那自己煮鮮食就比較能從食材上把關，減少毛小孩因誤食過敏原產生不適。

吃天然原型食物 ：採用不一樣的食材製作，可以給毛小孩不一樣的飲食體驗和新鮮感。

食材來源把關： 自己烹煮鮮食，可以依照主人的意願，從源頭的食材到烹飪過程親自把關。





◆ 寵物鮮食缺點

衛生與食材保存問題 ：自己製作鮮食過程中，若是不慎放壞食材、細菌汙染食材，反而可能使寵物吃壞肚子，衍生更多健康問題，而國際大廠的飼料製作過程會經過合格檢驗，排除變質、氧化、毒素等高風險因素，確保食品安全。

營養調配失衡 ： 若是飼主不了解貓狗的營養需求，錯誤的營養比例或餵食份量，可能使寵物營養失衡，長期下來反而影響寵物健康。相較於靠感覺幫寵物煮飯，專業的大廠更能全面照顧寵物營養需求，像是法國皇家擁有專業獸醫師與犬貓營養學家，透過科學實證方式研發營養配方，精準調配寵物所需營養。

誤加入禁忌食材： 部分食材對人類很健康但對寵物有毒，飼主要記住禁忌食材，以免毛小孩食用後引起不適。





◆ 寵物鮮食建議比例

如同第一段所述，貓狗對於營養比例需求不太一樣，這點在飼主幫寵物煮鮮食同樣適用，正常來說，貓鮮食比例的蛋白質就會比狗鮮食高，並以脂肪次之；而狗鮮食比例的蛋白質較低，反而可以添加更多蔬菜以及些微的澱粉類食材。



狗鮮食適合食材

肉類：牛肉、雞肉、羊肉、豬肉、蝦子、鮪魚、雞蛋

水果類：蘋果、哈密瓜、橘子、鳳梨、西瓜、香蕉、水蜜桃、芒果、水梨、草莓

蔬菜：花椰菜、芹菜、菠菜、四季豆、碗豆

穀類：米飯、馬鈴薯、南瓜、番薯、玉米、蘿蔔





貓鮮食適合食材

肉類：雞肉、火雞肉、魚、豬肉、羊肉、肝、鮭魚、雞蛋

蔬菜：小黃瓜、花椰菜、蘆筍、茄子、四季豆、萵苣、芹菜

水果：香蕉、西瓜、草莓、蘋果、芒果、鳳梨、哈密瓜

穀物：南瓜、番薯、蘿蔔



温琮斐獸醫師提醒 "一般來說不建議飼主自製鮮食，畢竟製程沒有品質控管、營養也不見得符合毛小孩需求。但若真的想餵食鮮食，可以先帶毛小孩和鮮食食譜一併給獸醫師確認，確保營養均衡並適合自己的毛小孩喔！"

（三）寵物飲食禁忌：這些人類食物毛小孩絕對不要碰



不管是幫毛寶貝準備鮮食，還是自己吃美食時，毛小孩用水汪汪的大眼討食，我們都要注意這些食物是否對毛小孩有毒，以下就介紹常見的狗狗和貓咪飲食禁忌。



巧克力

葡萄、葡萄乾

洋蔥

大蒜

夏威夷豆

發酵麵糰

蘑菇

木醣醇



若是寵物誤食這些食物，可能會引發腸胃不適，嚴重的話，像是巧克力甚至會引起癲癇，葡萄則會造成腎臟傷害，對於毛小孩健康可是一大風險。

三、寵物營養品一定要吃嗎？獸醫解答貓咪營養品、狗狗營養品成分



就像人類在三餐之餘會吃保健食品補充額外營養，寵物營養品也逐漸成為這幾年的趨勢，越來越多人想用營養品幫自家毛小孩進補，讓毛寶貝們陪伴我們長長久久，但毛小孩是天天都要吃營養品嗎？幼貓、幼犬該吃幼貓營養品、幼犬營養品嗎？以下獸醫師為大家解答常見的寵物營養品成分！

（一）毛小孩什麼時候要吃寵物營養品？



一般來說，只要確保寵物從飲食中獲得完整營養，像是選擇符合國際規範的寵物食品、營養均衡的鮮食，大多數寵物其實不須要額外吃寵物營養品，但仍有部份情況可能需要寵物營養品的協助。

部分健康問題例如腸胃敏感、皮膚敏感、毛髮打結、關節問題等，可與獸醫師討論後，提供適量的營養品給寵物緩和不適。

部分寵物手術後身體虛弱無法順利進食，可透過寵物營養品補充，幫助虛弱毛小孩康復。





温琮斐獸醫師提醒 "給寵物食用寵物營養品前，建議要諮詢獸醫師，了解營養品是否符合寵物的實際需求，並了解合適劑量以免造成寵物不適。"

（二）人氣狗狗營養品、貓咪營養品成分總整理！



目前市面上最受歡迎的狗營養品和貓營養品為關節保健、魚油、益生菌／益生元，本段從多項常見的保健品成分著手，介紹這些營養素適合哪些毛小孩，幫助大家不再被行銷術語牽著鼻子走。



葡萄糖胺／軟骨素 ：可維持軟骨健康、管理發炎反應，維持軟骨的保水力及關節的緩衝力，適合有關節炎困擾、高齡的毛小孩。

Omega-3脂肪酸 ：魚油中富含Omega-3，其中的EPA、DHA可幫助管理發炎反應，維持皮膚、毛髮、關節、腎臟、心臟、免疫系統的健康，並幫助學習力、記憶力提升，擁有多重功能。

益生元／益生菌 ：益生元是維持益生菌的養分，不論是幫益生菌補充營養，還是直接補充益生菌，皆可幫助寵物維持腸道內好菌與壞菌的平衡，幫助腸胃敏感體質，適合有消化困擾的毛小孩。

維生素 ：常見包含維生素A、B、C、D等，補充微量營養，但若是營養均衡的寵物就不須額外補充，以免攝取過多的脂溶性維生素，反而會造成寵物身體負擔。

牛磺酸 ：具備抗氧化作用，可幫助心臟健康、維持血液循環、保持眼睛晶亮，適合大多數的貓咪、部分品種犬補充。





其實除了貓咪營養品、狗狗營養品，也可以選擇含有相關營養素的主食營養配方，像是乾糧、濕糧等，從每一天、每一口的飲食照顧寵物的健康，維持微量營養平衡，別等到毛小孩生病才補營養，這樣反而毛孩難受，毛爸媽也心疼！

四、毛小孩不幸生病怎麼辦？皇家ICU營養液照顧虛弱寶貝



毛小孩開刀是讓許多毛爸媽心碎的事情，特別是生重病時，平常的飲食都不適用，但虛弱的寶貝仍需要營養補充，這時寵物保健食品推薦法國皇家的ICU營養液，專為生病的貓狗設計，為毛小孩提供康復所需的營養，以下就介紹皇家ICU營養液怎麼吃、產品特色。

高蛋白質 ：使用高蛋白質含量，協助住院期間和康復期間肌肉質量的維持。

完全營養 ：運用完全均衡的液態食物支持需要腸道營養的犬貓，改善營養狀況與幫助康復。

適當的熱量 ：提供高熱量濃度，以較少的餵食量供應每日的能量需求。

抗氧化物：給予有協同作用的抗氧化物（包含高量維生素E、維生素C、牛磺酸和葉黃素），幫助中和自由基。

皇家ICU營養液怎麼吃？



重症毛小孩容易有厭食傾向，進食也不易，因此皇家營養液採用液體型態，調配質地適當、黏稠度細膩的配方，飼主只須使用餵食管，就能順利將營養液灌食給寵物。



温琮斐獸醫師提醒 "皇家ICU營養液擁有高熱量設計、高蛋白營養配方，適合重症毛孩康復期間食用，原則上不需要另外補充其他食物。"

皇家ICU營養液怎麼買？



皇家ICU營養液為處方營養品，目前無法在一般寵物店購買，僅在經過合作的動物醫院販售，並須經過獸醫師認可才能取得。

👉想知道哪間動物醫院有與法國皇家合作嗎？大家可以點選「尋找附近動物醫院」連結，了解自己附近有沒有合作據點喔！

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