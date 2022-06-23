2025貓飼料推薦｜多款人氣貓糧、飼料選購要點不藏私分享！
目錄
- 🐱貓糧推薦系列1：健康幼貓、成貓、老貓看這裡
- 🐱貓糧推薦系列2：胖貓、敏弱體質必看保健系列！
- 🐱貓糧推薦系列3：品種貓咪的特殊營養需求
- （一）4大步驟順利挑選貓飼料
- （二）貓飼料挑選3大重點
- 迷思1：貓咪只吃肉，所以只要攝取蛋白質就好
- 迷思2：貓咪一定要吃貓飼料無穀配方
- 迷思3：貓咪對澱粉或碳水化合物過敏
- Q. 貓咪挑食拒吃飼料怎麼辦？
- Q. 貓可以吃狗飼料嗎？
- Q. 貓飼料保存可以放多久？
- Q. 貓飼料表面很油是不是容易讓貓變胖？
一、健康貓飼料品牌推薦！法國皇家貓飼料推薦系列一次看
看到貓咪討飯飯的小表情，內心的某一處是不是融化了，忍不住想要給毛小孩最好的食物嗎？
法國皇家，作為悠久歷史的寵物營養品牌，細心地將貓咪的各種健康需求分類，並基於實證醫學與科學研究，針對可能遇到的健康問題提供專業的營養配方，成為廣受推崇的貓飼料品牌。
我們提供以下貓飼料排名，將產品分成健康貓咪、貓咪健康保健、品種貓飼料推薦，幫助大家快速找到命定的貓飼料！
🐱貓糧推薦系列1：健康幼貓、成貓、老貓看這裡
◆ 幼貓系列：兩階段陪伴幼嫩貓胃
幼貓的消化系統非常幼嫩，並且大腦、肌肉、骨骼及免疫系統仍在發展階段，因此需要營養支援，法國皇家有推出2款幼貓飼料，適合3週到4個月的離乳幼貓、4個月到12個月的青春期幼貓。
貓飼料系列產品特色
- 添加維生素E和維生素C：支持幼貓免疫系統的發展。
- 添加Omega-3脂肪酸：有助幼貓的大腦發育並保護視力健康。
- 專屬飼料形狀設計：採用梅花形顆粒飼料，適口性更佳。
幼貓飼料推薦
◆ 健康成貓系列：刁嘴小胖子必看
許多主人的心願就是希望貓咪健健康康，而健康成貓系列針對貓咪各種生活型態，為室內生活、絕育、活潑好動等擁有不同需求的貓咪量身訂製營養。
貓飼料系列產品特色
- 室內 vs 室外生活模式：戶外活動的貓咪講究的是營養均衡，而室內貓咪因動得少，腸胃蠕動緩慢，添加高消化優質蛋白質和多種纖維組合，可幫助維持腸道健康。
- 重視貓咪的味蕾享受：貓咪難以捉摸的不只是健康問題，還有謎一樣的挑嘴，法國皇家在兼顧健康的同時，也透過香濃的魚肉配方或多變的口感，挑起貓咪胃口！
- 保護泌尿系統：腎臟及泌尿道是貓咪的健康罩門，及早透過飲食幫助貓咪維持泌尿道健康。
- 適度熱量控制體重：依照不同的活動量和需求，調整熱量與脂肪比，幫助貓咪維持體態。
◆ 熟齡老貓系列：重點照顧沒活力的老扣扣貓
許多貓咪在7至10歲之間開始呈現出身體老化的跡象。老化通常意味著活動力下降、行走不便和食慾不振。而法國皇家健康呵護老貓系列，能幫助維持老貓的健康狀態，同時促進老貓的食慾。
貓飼料系列產品特色
- 維持腎臟、泌尿道健康：精準磷含量，幫助維持腎臟健康，並透過保健配方維護泌尿道健康。
- 特殊顆粒設計：針對每個年齡階段，設計適合的貓飼料顆粒適口性更佳。
此外，也需要定期帶老齡貓咪看獸醫師，獸醫師可能也會推薦您讓年邁時的牠維持健康狀態的飲食方式。
🐱貓糧推薦系列2：胖貓、敏弱體質必看保健系列！
愛貓的人一定知道，貓咪是一種善於忍耐的毛寶貝，因此日常飲食的營養支持，可以幫助貓咪維持身體健康。而法國皇家貓咪保健系列是針對以下5種貓咪常見的健康問題，精心設計營養配方：
- 體重控制
- 亮毛護膚
- 泌尿道保健
- 有效化毛
- 潔牙保健
小提醒，若您對貓咪的身體狀況有疑慮或已有實際健康問題，還是要帶去動物醫院，請專業獸醫師做進一步的檢查。
🐱貓糧推薦系列3：品種貓咪的特殊營養需求
品種貓獨特的外表、基因與生活習慣，使得品種貓的營養需求與米克斯不太一樣。與市面上的貓飼料不同，法國皇家與獸醫師以及育種專家共同合作，根據品種貓的特性、常見健康問題調整營養比例，滋養獨一無二的品種貓咪！
貓飼料系列產品特色
- 特殊飼料顆粒設計：專為品種貓下顎設計飼料顆粒，提高貓飼料適口性。
- 精準營養補充：品種貓因為基因遺傳，容易有特定的健康問題，法國皇家專為品種貓設計專屬營養，支援品種毛孩的健康。
二、貓飼料選購指南！4步驟提問教您選出合適貓糧
市面上的貓糧選擇琳瑯滿目，在貓飼料比較前，可以先評估貓咪本身的健康狀況，這樣才能依據貓咪的健康狀況，選擇最合適的營養配方。以下就用4個提問式的步驟，幫助大家評估不失手！
（一）4大步驟順利挑選貓飼料
Step 1：貓咪年紀有多大？
不同年紀的貓咪有不一樣的營養需求，像是幼貓飼料就強調成長，成貓飼料重視均衡營養，而老貓飼料則著重增加維生素或護關節的營養素，維持老貓的活動力，維持熱量消耗，以免體重越來越輕。
Step 2：貓咪有沒有過敏問題？
有些貓咪可能因天生體質有額外的營養需求，像是腸胃敏弱的貓咪需要能支持腸胃健康的營養配方，或是毛髮容易打結或皮膚容易過敏的貓咪，則需要能維護皮膚健康的營養。飼主在挑選飼料時，也可以將這個部分考慮進去。
Step 3：貓咪是品種貓嗎？
部分品種貓可能容易有特定健康問題，像是易胖、容易有牙結石等，可選擇專門針對品種貓設計的貓飼料，幫助飼主面對品種毛孩獨有的健康問題。
Step 4：貓咪有其他健康需求嗎？
有沒有結紮？
結紮後的貓咪活動力比較低，若到了熟齡期，可配合體重控制的營養配方。
生活模式屬於哪種？
室內貓相比會在戶外走跳的貓咪不同，整體的活動力較低，並且會花很多時間舔毛，因此可以選擇低熱量及化毛配方的貓飼料。
體重是否正常？
貓咪目前有沒有過胖也會影響飼料的選擇，若貓咪已經過胖，建議就要選擇體重控制的營養配方。
（二）貓飼料挑選3大重點
- 安全：有沒有安全認證、營養成分是否標示清楚、是否符合貓咪本身的營養需求。
- 營養配方：是否有根據不同貓咪的健康條件，細緻區分不一樣的營養配方。
- 適口性：由於每隻貓咪都是潛在的小饕客，貓飼料的味道、口感、質地、顆粒大小都會影響貓咪的胃口，建議選擇有針對適口性進行設計的飼料，可以增加貓主子進食的意願。
三、貓糧新手村！破解網路貓飼料挑選迷思！
了解完貓咪本身的健康評估重點，接下來就從貓飼料成分下手，帶大家怎麼看市面上的貓飼料，像是貓飼料無穀是什麼意思？又或是貓飼料低碳水對貓咪好嗎？以下帶大家了解常見的貓飼料挑選問題！
迷思1：貓咪只吃肉，所以只要攝取蛋白質就好
許多人以為貓咪只吃肉，但其實野生的貓咪成功狩獵後，可能會食用獵物身上不同的部位，獲取不同的營養，像是骨頭補充鈣質、肉類補充蛋白質，並且偶爾野貓也會自己吃植物，維持健康的均衡營養。
而根據美國食品寵物協會（Pet Food Institute）的資料顯示，貓咪每天需要的基礎營養可是超過40種！因而挑選飼料除了看蛋白質外，其餘的營養也要多加留意。
迷思2：貓咪一定要吃貓飼料無穀配方
答案是不一定，儘管野生貓咪不會跑去咀嚼玉米或小麥，但研究顯示家養的貓咪其實可以消化95%的澱粉，因此許多寵物食品會添加穀物，作為好消化又豐富的維他命和熱量來源，並不會對貓咪身體有不良的影響。
迷思3：貓咪對澱粉或碳水化合物過敏
無穀配方通常是推薦給對小麥、玉米等成分過敏的貓咪，但其實穀類並非常見的過敏來源。貓咪最常見的過敏來源其實是牛肉、雞肉、魚肉、乳製品。此外，即便是貓咪已經長期攝取的食材，也不代表未來不會突然成為過敏原。
四、貓飼料Q&A：貓不吃飼料怎麼辦？貓飼料放多久？
除了挑選貓飼料款式外，其實還有其他值得注意卻又容易忽略的小細節，像是貓飼料的保存、餵食方式、貓咪的適應程度，以下就帶大家一起看！
Q. 貓咪挑食拒吃飼料怎麼辦？
更換新飼料最怕遇到貓主子不買單的情況，更嚴重一點的，貓咪可能會出現嘔吐或拉肚子的問題，這是因為貓咪已經長期習慣吃同一款飼料，若突然更換，除了口味上吃不慣外，腸胃也可能難以適應，遇到這種情況，建議可以先利用舊飼料混入新飼料的做法，以漸進方式慢慢讓貓咪習慣。歡迎延伸閱讀《貓咪飼料更換指南：貓換食必看重點，該如何幫助適應新飼料？》
貓只有區區 470 個味蕾，而狗有 1700 個，所以貓糧通常會經過專門設計，提高適口性以吸引我們挑嘴的貓主子。
若幫貓咪換食後，貓咪出現嘔吐或拉肚子的症狀，且症狀持續一陣子未減緩，建議盡快帶貓咪至動物醫院做檢查。
Q. 貓可以吃狗飼料嗎？
答案是不行！
這是因為狗狗的營養需求與貓咪不同，貓咪身為食肉動物，對於飲食中的蛋白質比例遠高於身為雜食性的狗狗，若長期餵狗食給貓咪，很可能會大大影響貓咪的身體健康。
Q. 貓飼料保存可以放多久？
一般來說，貓飼料的包裝上都會標示保存期限，然而，若飼料保存方式不當，有可能會使飼料提前變質，讓貓主子們從興奮變嫌棄。
以法國皇家的營養配方舉例，飼料的袋子本身就已經過設計，可達到密封、防潮的效果，因此建議將乾糧存放在原始包裝內，不須另外分裝。若想要更進一步保存乾糧，可以將飼料連同原始包裝袋，一起放入有蓋子的容器之中。
此外，貓飼料開封後就會慢慢開始變質，為了保證最佳品質，飼料最好在開封後6週以內餵食完畢，所以選購前記得要評估一下家中貓咪的數量和食量喔！
Q. 貓飼料表面很油是不是容易讓貓變胖？
脂肪是貓咪的重要能量來源之一，脂肪酸更是能維持貓咪的皮膚和毛髮健康，然而許多飼主也擔心，脂肪太多會讓貓咪變胖、變圓，因此看到油油的飼料就下意識退避三舍。NO！NO！表面油不等於脂肪含量高，更不代表不健康喔！
即使飼料表面很乾爽，但若是在製作過程中已經被反覆加熱、加壓，其中的油脂反而可能會氧化變質，產生有害的自由基，營養的價值也會流失。
而法國皇家為了保留最優質的不飽和脂肪酸營養，飼料會等到最後一步才噴油。不過也由於台灣屬於亞熱帶氣候，悶熱的天氣容易讓飼料的油脂溶解出來，但只要妥善將飼料放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方便能避免這個問題。
要判定一款飼料究竟油不油？有沒有在毛小孩適合的攝取範圍之內？最好的方式還是仔細檢視包裝上的，並且諮詢獸醫師，依據毛小孩的身體狀況找到最恰當的攝取量，才能拿捏得更精準。
五、法國皇家貓飼料哪裡買？網購族原來這樣買最好！
一想到買飼料，騎車到店面，汗流浹背搬著超重飼料袋的畫面是不是就跑進腦海中？還是瘋狂搜尋好評網路店家，結果不小心滑到半夜好心累？快跟它們說掰掰！
《法國皇家寵物食品》除了投入重成本與心力研發專業營養配方，還與多間評價優質的網路通路合作，幫助毛爸媽們買對又方便！
法國皇家通路有哪些？這招幫你快速看
大家可以透過官網系統，根據分類找到適合自家毛寶貝的營養配方，接著只要點選「立即購買」，就能直接顯示該款飼料有在哪些通路販售。
只要點一下喜歡的通路，就能直接引導您至購買頁面，2步驟讓您不用再來回輸入款式，迷失在茫茫的網購資訊中。此外，如果想要找適合的產品，也可以透過Product Finder去瀏覽產品喔！
醫師介紹｜蔡哲 獸醫師
- 專長：犬貓家醫科、軟組織外科
- 經歷：尼古拉動物醫院 主治醫師、太陽動物醫院 院長
- 學歷： 嘉義大學 學士
具備賽德克族的韌性及原住民的熱情，將族裡最美好的溫暖帶給動物們，並立志給予主人及動物在生病後依然有良好的生活品質，就憑藉著這些力量及信仰讓蔡醫師在小動物醫療裡不斷進修學習。
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