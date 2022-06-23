2025貓飼料推薦｜多款人氣貓糧、飼料選購要點不藏私分享！

看到貓咪討飯飯的小表情，內心的某一處是不是融化了，忍不住想要給毛小孩最好的食物嗎？

法國皇家，作為悠久歷史的寵物營養品牌，細心地將貓咪的各種健康需求分類，並基於實證醫學與科學研究，針對可能遇到的健康問題提供專業的營養配方，成為廣受推崇的貓飼料品牌。

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◆ 幼貓系列：兩階段陪伴幼嫩貓胃

幼貓的消化系統非常幼嫩，並且大腦、肌肉、骨骼及免疫系統仍在發展階段，因此需要營養支援，法國皇家有推出2款幼貓飼料，適合3週到4個月的離乳幼貓、4個月到12個月的青春期幼貓。

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