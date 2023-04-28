貓咪牙結石和貓口臭怎麼辦？專業獸醫教您4招維持口腔健康

貓咪牙結石是什麼？貓咪口臭和貓牙結石怎麼辦？本篇由温琮斐獸醫師為您解惑！認識貓牙結石處理與日常照護方式，還分享刷牙技巧，一起擺脫貓口臭困擾！
貓咪牙結石和口腔疾病怎解？專業獸醫教您4招預防貓口臭

目錄

一、貓咪牙結石是蛀牙嗎？認識貓咪的口腔問題！

  • （一）貓牙結石是什麼？貓咪牙結石怎麼形成？
  • （二）哪些原因會影響貓咪口腔健康？

二、貓咪口臭嚴重嗎？口腔警訊一次看！ 

三、貓牙結石怎麼辦？獸醫教您貓牙結石處理要這樣做！

  • （一）貓咪牙結石治療
  • （二）貓咪牙結石日常護理訣竅

四、貓咪潔牙可以吃什麼？控制牙垢形成可以這樣吃！

一、貓咪牙結石是蛀牙嗎？認識貓咪的口腔問題！

「貓咪不用刷牙」是很多毛爸媽的照顧盲點，甚至有些人會以為外面的野貓不用刷牙也沒事，所以自己的貓咪也可以比照辦理。温琮斐主治獸醫師表示，貓咪如果是長期不刷牙，就可能會有貓咪牙結石的問題，導致貓咪牙齒痛，嚴重一點還會引起全身性的健康問題。

 

（一）貓牙結石是什麼？貓咪牙結石怎麼形成？

首先，牙結石與蛀牙是不同的口腔問題，蛀牙主要是因為細菌分泌酸性物質，侵蝕牙齒琺琅質，造成牙齒受損，不過貓咪天生很少蛀牙，取而代之的是更嚴重的牙結石問題。

但牙結石是什麼呢？
牙結石其實就是聚集成堆的硬化牙菌斑！

其實每次貓咪進食後，細小的食物殘渣就會殘留在牙齒表面，成為細菌的溫床，只要幾小時就會形成薄薄的一層「牙菌斑」，之後牙菌斑會與唾液中的礦物質結合，逐漸鈣化形成堅硬的「牙結石」。

貓咪牙結石階段：牙菌斑→牙結石→牙齦炎→牙周病

更重要的是，牙結石除了會長在牙齒表面，也可能深入牙齦下方，成為許多口腔疾病的導火線，如果長期置之不理，就可能引發牙齦炎、牙周病等疾病。

當貓咪的牙結石問題已經嚴重惡化成牙周病，就可能導致口腔內的細菌入侵血液，進而影響心臟、腎臟的功能，嚴重的話，甚至會威脅毛孩的生命安危。

温琮斐醫師小提醒

（二）哪些原因會影響貓咪口腔健康？


老貓牙結石可能是很多人的刻板印象，以為只有年紀大的貓咪才牙口不好，但其實口腔疾病會影響各年齡層的貓咪，牙痛更是大大打擊貓咪的生活品質，但其實牙結石不只是老貓才有，部分的因素也可能使年輕貓咪提前罹患口腔疾病，以下就帶大家認識常見的因素：

影響貓口腔疾病的重要因素

◆ 齒列不整

貓咪其實有天然的潔牙機制，當貓咪咀嚼食物，通常食物也會順帶清除牙垢，然而，如果是貓咪牙齒不整齊，這樣的潔牙機制就會受到影響，常見的齒列不整原因如下：

  • 扁鼻品種：容易因天生下顎骨短小，導致牙齒排列過於擁擠，常見品種如波斯貓、金吉拉貓、英國短毛貓異國短毛貓

  • 乳齒滯留（Deciduous Tooth Retention）：部分貓咪可能在長恆齒時，原本的乳齒沒有脫落，但恆齒卻已經長出來，導致齒列不整。

  • 顎骨形狀異常：部分貓咪可能天生顎骨形狀異常，或是後天受傷導致顎骨功能受到影響，都會導致齒列不整。

◆ 缺乏日常的口腔清潔

最佳預防牙結石的方式就是幫貓咪每天刷牙，及時將牙菌斑刷掉，保護牙齒健康，相反地，如果缺乏日常的居家刷牙，可能會使牙結石堆積的機率大大增加。

◆ 飲食問題

目前醫學界對乾濕食物是否能避免貓咪牙結石仍有爭議，不過普遍都認為固體食物，有助於增加食物與牙齒之間的摩擦，可以幫助牙齒的清潔。

◆ 罹患感染性疾病

部分傳染性疾病可能會惡化牙結石引起的口腔問題，提升牙周病或牙齦炎的機率，像是貓愛滋（FIV）貓白血病（ FeLV）貓科卡里西病毒（FCV）

 

二、貓咪口臭嚴重嗎？口腔警訊一次看！

根據康乃爾大學貓咪健康中心（Cornell University Feline Health Center）的數據顯示，4歲以上的貓咪約有50%-90%罹患口腔疾病，可見口腔問題並不罕見，而貓嘴巴臭可說是重要的警訊，除了是牙結石惡化的前兆，也是許多口腔疾病的症狀，以下就為大家做進一步的介紹：

  • 貓口臭
  • 唾液量明顯增多
  • 唾液中帶血
  • 牙齒表面有黃色或褐色的牙結石
  • 不停清潔臉部或嘴巴的異常行為
  • 搖頭
  • 吃飯時一直掉食物
  • 吞嚥困難
  • 食慾明顯降低，特別是拒絕吃乾糧等較硬的食物
  • 體重下降

不只是牙周病會帶來口臭，其他疾病如口腔癌、口腔潰瘍、糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病等，都會導致貓咪嘴巴臭。因此，如果發現愛貓出現上述症狀，建議盡快帶貓咪去動物醫院，請專業獸醫做更進一步的檢查。

一般來說，貓咪嘴巴有輕微的臭味是正常的現象，但如果貓口臭一直非常嚴重，就有可能是生病了，請務必帶貓去看獸醫

温琮斐醫師小提醒

三、貓牙結石怎麼辦？獸醫教您貓牙結石處理要這樣做！

貓牙結石軟化可能嗎？貓牙結石摳得掉嗎？相信這是許多毛爸媽內心的疑問，以下由温琮斐 醫師教大家從日常幫貓咪保養牙齒，以及遇到貓咪牙結石應該怎麼處理。

（一）貓咪牙結石治療


提到貓咪牙結石治療，洗牙通常是最有效的治療方式，但一想到動物醫院的專業洗牙須經過全身麻醉，很多毛爸媽就寧可自己在家嘗試摳貓咪牙結石。

但其實貓咪牙結石是無法居家處理，飼主自己清除牙結石，不但會傷害到貓咪的牙齒或牙齦，而且難以清潔牙齦底下的牙根部分。因此，想要除去牙結石，還是建議大家找專業獸醫做洗牙治療，才能確保結石或其他可能同時存在的牙周問題得到最好的處置。

至於麻醉問題，其實牙結石問題拖越久，治療與麻醉時間就越長，風險也會隨之增加，建議可以每6-12個月帶貓咪接受口腔檢查和洗牙，或諮詢獸醫適合家中毛孩的洗牙頻率，才能及早發現牙齒問題，避免後續衍伸出更嚴重的口腔或全身性問題。

飼主可以在術前與獸醫師做充分討論，讓貓咪接受血液檢查及詳細評估，這樣做也能大大降低貓咪的麻醉風險。

温琮斐醫師小提醒

（二）貓咪牙結石日常護理訣竅


一旦牙結石惡化成嚴重的牙周病，有時候連積極治療都難以挽救，除了可能需要拔牙，也大大增加治療風險。但俗話說：「防範於未然」，想要避免心愛的貓咪面臨這樣的兩難選擇，就要從日常的口腔護理做起！

 

Tip 1：養成天天刷牙的好習慣

牙菌斑只要24小時就會形成，最快7天會形成牙結石，因此建議主人們每1-2天幫貓咪刷牙，就能控制牙垢和牙菌斑的形成機率！

不過幫任性的貓主子刷牙，對貓奴們來說可是一項大挑戰，其中最重要的是讓雙方都對刷牙有好的印象和體驗，才能讓刷牙成為長長久久的日常！以下就為大家提供讓貓咪愛刷牙的小技巧，以及正確的刷牙步驟給大家：

🚩養成刷牙小技巧

  • 挑選安靜地點：幫貓咪刷牙建議選在安靜的地方，最好是挑在可以關上門的小房間，確保貓咪不會落跑抓不到，並且讓貓咪躺在大腿上，或是坐在有毛巾的桌面上。

  • 用棉花棒輕摳貓牙齒：將貓咪的下巴抬高45度，輕輕拉開貓咪的嘴唇，並用棉花棒輕輕摳牙根處（牙齒和牙齦交界）。

  • 沾一點罐頭汁水當誘因：棉花棒輕摳的動作可能會引起貓咪反感，飼主可以適時用棉花棒沾一點鮪魚罐頭的汁水，讓貓咪喜歡那個味道，降低反感。

  • 不要太貪心，一次刷一點就好：剛開始練習刷牙不要一次刷完，建議一開始先試著刷幾顆牙齒就好，讓貓咪不要過於緊張，等貓咪習慣後就能將棉花棒換成牙刷了！

🚩貓咪刷牙步驟
  • Step 1－將貓咪專用牙膏擠到牙刷，並以握鉛筆的方式拿牙刷。
  • Step 2－將貓咪的下巴抬高45度，輕輕拉開貓咪臉頰兩側的嘴唇，貓咪不張嘴沒關係，有露出牙齒就好。
  • Step 3－以畫圓圈的方式，輕輕刷臉頰兩側的牙齒及犬齒，並加強牙根的清潔。
  • Step 4－輕輕拉開嘴唇前端，以上下來回的方式，用牙刷輕輕刷貓咪的門牙。
  • Step 5－最後一定要給貓咪大大的獎勵和稱讚，讓貓咪留有好印象！
貓咪刷牙步驟

平時刷牙完也可以輕輕揉捏雙頰，幫貓咪牙齦做按摩，順便檢查貓咪的口腔狀況，看看有沒有貓嘴巴臭、牙齦紅腫的情況，如果發現出現上一段提到的症狀，建議要盡快帶貓咪去動物醫院檢查。

另外，想要進一步看更多刷牙技巧，也可以參考這邊「貓咪刷牙教學」的文章！

Tip 2：餵食經實驗認證的潔牙產品

除了例行的刷牙外，飼主也可以透過飲食或潔牙產品，幫助控制牙垢及牙菌斑的堆積，像是建議選擇獸醫師認可的乾糧和保健品，或是擁有嚴謹的科學檢驗的貓咪口腔保健營養配方，能控制牙垢及牙菌斑形成，以避免牙垢堆積過多導致貓咪牙結石的問題。

如果有不確定的問題，也可以詢問獸醫師，請教專業的建議與協助。

Tip 3：定期更換新鮮的水

貓咪喝水可以幫助沖掉口腔內的食物殘渣，所以確保貓咪隨時都有新鮮的飲用水，這樣做能大大減少細菌孳生的問題，降低牙齦炎的機率。

Tip 4：提供玩具

野生的貓咪是天然掠食者，飲食中自然就會有骨頭一類的硬物，可以增加摩擦幫助摳掉牙垢，維護口腔健康，但由於現代家貓的飲食大多沒有硬物，建議能改以貓咪專門的玩具取代，讓貓咪邊玩邊啃以達到類似的效果。

 

四、貓咪潔牙可以吃什麼？控制牙垢形成可以這樣吃！

平時除了配合上述的口腔護理技巧，還可以透過飲食與營養，給貓咪更完整的口腔照護，文章最後由獸醫師分享3個飼料挑選原則，讓貓咪嘴巴不再臭氣熏天。

  • 可挑選獨特形狀和質地設計的飼料，增加飼料顆粒與牙齒的摩擦，達到類似刷牙的效果，減緩牙垢生成機率。
  • 添加活性護齒成分，幫助清潔齒垢。
  • 選擇通過VOHC認證的產品，VOHC的全稱是美國獸醫口腔健康委員會（Veterinary Oral Health Council），是由一群專攻寵物牙科的獸醫師組成，針對寵物牙齒保健產品制定嚴謹的科學檢驗流程，只對實驗證實有效維護牙齒及口腔健康的產品，才給予認證。

最後仍然提醒大家，飼料不能完全取代刷牙，最重要的還是要勤勞幫貓主子們刷牙，才是健康維持貓咪口齒清新的方式喔！

 

👉延伸閱讀：

温琮斐主治獸醫師

醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師

研究寵物血液與內分泌的專家

  • 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
  • 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
  • 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業

即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。

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