貓咪牙結石和貓口臭怎麼辦？專業獸醫教您4招維持口腔健康

◆ 齒列不整

貓咪其實有天然的潔牙機制，當貓咪咀嚼食物，通常食物也會順帶清除牙垢，然而，如果是貓咪牙齒不整齊，這樣的潔牙機制就會受到影響，常見的齒列不整原因如下：

◆ 缺乏日常的口腔清潔

最佳預防牙結石的方式就是幫貓咪每天刷牙，及時將牙菌斑刷掉，保護牙齒健康，相反地，如果缺乏日常的居家刷牙，可能會使牙結石堆積的機率大大增加。

◆ 飲食問題

目前醫學界對乾濕食物是否能避免貓咪牙結石仍有爭議，不過普遍都認為固體食物，有助於增加食物與牙齒之間的摩擦，可以幫助牙齒的清潔。

◆ 罹患感染性疾病

部分傳染性疾病可能會惡化牙結石引起的口腔問題，提升牙周病或牙齦炎的機率，像是貓愛滋（FIV）、貓白血病（ FeLV）、貓科卡里西病毒（FCV）。

二、貓咪口臭嚴重嗎？口腔警訊一次看！



根據康乃爾大學貓咪健康中心（Cornell University Feline Health Center）的數據顯示，4歲以上的貓咪約有50%-90%罹患口腔疾病，可見口腔問題並不罕見，而貓嘴巴臭可說是重要的警訊，除了是牙結石惡化的前兆，也是許多口腔疾病的症狀，以下就為大家做進一步的介紹：

貓口臭

唾液量明顯增多

唾液中帶血

牙齒表面有黃色或褐色的牙結石

不停清潔臉部或嘴巴的異常行為

搖頭

吃飯時一直掉食物

吞嚥困難

食慾明顯降低，特別是拒絕吃乾糧等較硬的食物

體重下降

不只是牙周病會帶來口臭，其他疾病如口腔癌、口腔潰瘍、糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病等，都會導致貓咪嘴巴臭。因此，如果發現愛貓出現上述症狀，建議盡快帶貓咪去動物醫院，請專業獸醫做更進一步的檢查。

