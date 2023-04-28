貓咪牙結石和貓口臭怎麼辦？專業獸醫教您4招維持口腔健康
目錄
- （一）貓牙結石是什麼？貓咪牙結石怎麼形成？
- （二）哪些原因會影響貓咪口腔健康？
- （一）貓咪牙結石治療
- （二）貓咪牙結石日常護理訣竅
一、貓咪牙結石是蛀牙嗎？認識貓咪的口腔問題！
「貓咪不用刷牙」是很多毛爸媽的照顧盲點，甚至有些人會以為外面的野貓不用刷牙也沒事，所以自己的貓咪也可以比照辦理。温琮斐主治獸醫師表示，貓咪如果是長期不刷牙，就可能會有貓咪牙結石的問題，導致貓咪牙齒痛，嚴重一點還會引起全身性的健康問題。
（一）貓牙結石是什麼？貓咪牙結石怎麼形成？
首先，牙結石與蛀牙是不同的口腔問題，蛀牙主要是因為細菌分泌酸性物質，侵蝕牙齒琺琅質，造成牙齒受損，不過貓咪天生很少蛀牙，取而代之的是更嚴重的牙結石問題。
但牙結石是什麼呢？
牙結石其實就是聚集成堆的硬化牙菌斑！
其實每次貓咪進食後，細小的食物殘渣就會殘留在牙齒表面，成為細菌的溫床，只要幾小時就會形成薄薄的一層「牙菌斑」，之後牙菌斑會與唾液中的礦物質結合，逐漸鈣化形成堅硬的「牙結石」。
更重要的是，牙結石除了會長在牙齒表面，也可能深入牙齦下方，成為許多口腔疾病的導火線，如果長期置之不理，就可能引發牙齦炎、牙周病等疾病。
當貓咪的牙結石問題已經嚴重惡化成牙周病，就可能導致口腔內的細菌入侵血液，進而影響心臟、腎臟的功能，嚴重的話，甚至會威脅毛孩的生命安危。
（二）哪些原因會影響貓咪口腔健康？
老貓牙結石可能是很多人的刻板印象，以為只有年紀大的貓咪才牙口不好，但其實口腔疾病會影響各年齡層的貓咪，牙痛更是大大打擊貓咪的生活品質，但其實牙結石不只是老貓才有，部分的因素也可能使年輕貓咪提前罹患口腔疾病，以下就帶大家認識常見的因素：
◆ 齒列不整
貓咪其實有天然的潔牙機制，當貓咪咀嚼食物，通常食物也會順帶清除牙垢，然而，如果是貓咪牙齒不整齊，這樣的潔牙機制就會受到影響，常見的齒列不整原因如下：
- 扁鼻品種：容易因天生下顎骨短小，導致牙齒排列過於擁擠，常見品種如波斯貓、金吉拉貓、英國短毛貓、異國短毛貓。
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乳齒滯留（Deciduous Tooth Retention）：部分貓咪可能在長恆齒時，原本的乳齒沒有脫落，但恆齒卻已經長出來，導致齒列不整。
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顎骨形狀異常：部分貓咪可能天生顎骨形狀異常，或是後天受傷導致顎骨功能受到影響，都會導致齒列不整。
◆ 缺乏日常的口腔清潔
最佳預防牙結石的方式就是幫貓咪每天刷牙，及時將牙菌斑刷掉，保護牙齒健康，相反地，如果缺乏日常的居家刷牙，可能會使牙結石堆積的機率大大增加。
◆ 飲食問題
目前醫學界對乾濕食物是否能避免貓咪牙結石仍有爭議，不過普遍都認為固體食物，有助於增加食物與牙齒之間的摩擦，可以幫助牙齒的清潔。
◆ 罹患感染性疾病
部分傳染性疾病可能會惡化牙結石引起的口腔問題，提升牙周病或牙齦炎的機率，像是貓愛滋（FIV）、貓白血病（ FeLV）、貓科卡里西病毒（FCV）。
二、貓咪口臭嚴重嗎？口腔警訊一次看！
根據康乃爾大學貓咪健康中心（Cornell University Feline Health Center）的數據顯示，4歲以上的貓咪約有50%-90%罹患口腔疾病，可見口腔問題並不罕見，而貓嘴巴臭可說是重要的警訊，除了是牙結石惡化的前兆，也是許多口腔疾病的症狀，以下就為大家做進一步的介紹：
- 貓口臭
- 唾液量明顯增多
- 唾液中帶血
- 牙齒表面有黃色或褐色的牙結石
- 不停清潔臉部或嘴巴的異常行為
- 搖頭
- 吃飯時一直掉食物
- 吞嚥困難
- 食慾明顯降低，特別是拒絕吃乾糧等較硬的食物
- 體重下降
不只是牙周病會帶來口臭，其他疾病如口腔癌、口腔潰瘍、糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病等，都會導致貓咪嘴巴臭。因此，如果發現愛貓出現上述症狀，建議盡快帶貓咪去動物醫院，請專業獸醫做更進一步的檢查。
一般來說，貓咪嘴巴有輕微的臭味是正常的現象，但如果貓口臭一直非常嚴重，就有可能是生病了，請務必帶貓去看獸醫
三、貓牙結石怎麼辦？獸醫教您貓牙結石處理要這樣做！
貓牙結石軟化可能嗎？貓牙結石摳得掉嗎？相信這是許多毛爸媽內心的疑問，以下由温琮斐 醫師教大家從日常幫貓咪保養牙齒，以及遇到貓咪牙結石應該怎麼處理。
（一）貓咪牙結石治療
提到貓咪牙結石治療，洗牙通常是最有效的治療方式，但一想到動物醫院的專業洗牙須經過全身麻醉，很多毛爸媽就寧可自己在家嘗試摳貓咪牙結石。
但其實貓咪牙結石是無法居家處理，飼主自己清除牙結石，不但會傷害到貓咪的牙齒或牙齦，而且難以清潔牙齦底下的牙根部分。因此，想要除去牙結石，還是建議大家找專業獸醫做洗牙治療，才能確保結石或其他可能同時存在的牙周問題得到最好的處置。
至於麻醉問題，其實牙結石問題拖越久，治療與麻醉時間就越長，風險也會隨之增加，建議可以每6-12個月帶貓咪接受口腔檢查和洗牙，或諮詢獸醫適合家中毛孩的洗牙頻率，才能及早發現牙齒問題，避免後續衍伸出更嚴重的口腔或全身性問題。
飼主可以在術前與獸醫師做充分討論，讓貓咪接受血液檢查及詳細評估，這樣做也能大大降低貓咪的麻醉風險。
（二）貓咪牙結石日常護理訣竅
一旦牙結石惡化成嚴重的牙周病，有時候連積極治療都難以挽救，除了可能需要拔牙，也大大增加治療風險。但俗話說：「防範於未然」，想要避免心愛的貓咪面臨這樣的兩難選擇，就要從日常的口腔護理做起！
Tip 1：養成天天刷牙的好習慣
牙菌斑只要24小時就會形成，最快7天會形成牙結石，因此建議主人們每1-2天幫貓咪刷牙，就能控制牙垢和牙菌斑的形成機率！
不過幫任性的貓主子刷牙，對貓奴們來說可是一項大挑戰，其中最重要的是讓雙方都對刷牙有好的印象和體驗，才能讓刷牙成為長長久久的日常！以下就為大家提供讓貓咪愛刷牙的小技巧，以及正確的刷牙步驟給大家：
🚩養成刷牙小技巧
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挑選安靜地點：幫貓咪刷牙建議選在安靜的地方，最好是挑在可以關上門的小房間，確保貓咪不會落跑抓不到，並且讓貓咪躺在大腿上，或是坐在有毛巾的桌面上。
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用棉花棒輕摳貓牙齒：將貓咪的下巴抬高45度，輕輕拉開貓咪的嘴唇，並用棉花棒輕輕摳牙根處（牙齒和牙齦交界）。
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沾一點罐頭汁水當誘因：棉花棒輕摳的動作可能會引起貓咪反感，飼主可以適時用棉花棒沾一點鮪魚罐頭的汁水，讓貓咪喜歡那個味道，降低反感。
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不要太貪心，一次刷一點就好：剛開始練習刷牙不要一次刷完，建議一開始先試著刷幾顆牙齒就好，讓貓咪不要過於緊張，等貓咪習慣後就能將棉花棒換成牙刷了！
🚩貓咪刷牙步驟
- Step 1－將貓咪專用牙膏擠到牙刷，並以握鉛筆的方式拿牙刷。
- Step 2－將貓咪的下巴抬高45度，輕輕拉開貓咪臉頰兩側的嘴唇，貓咪不張嘴沒關係，有露出牙齒就好。
- Step 3－以畫圓圈的方式，輕輕刷臉頰兩側的牙齒及犬齒，並加強牙根的清潔。
- Step 4－輕輕拉開嘴唇前端，以上下來回的方式，用牙刷輕輕刷貓咪的門牙。
- Step 5－最後一定要給貓咪大大的獎勵和稱讚，讓貓咪留有好印象！
平時刷牙完也可以輕輕揉捏雙頰，幫貓咪牙齦做按摩，順便檢查貓咪的口腔狀況，看看有沒有貓嘴巴臭、牙齦紅腫的情況，如果發現出現上一段提到的症狀，建議要盡快帶貓咪去動物醫院檢查。
另外，想要進一步看更多刷牙技巧，也可以參考這邊「貓咪刷牙教學」的文章！
Tip 2：餵食經實驗認證的潔牙產品
除了例行的刷牙外，飼主也可以透過飲食或潔牙產品，幫助控制牙垢及牙菌斑的堆積，像是建議選擇獸醫師認可的乾糧和保健品，或是擁有嚴謹的科學檢驗的貓咪口腔保健營養配方，能控制牙垢及牙菌斑形成，以避免牙垢堆積過多導致貓咪牙結石的問題。
如果有不確定的問題，也可以詢問獸醫師，請教專業的建議與協助。
Tip 3：定期更換新鮮的水
貓咪喝水可以幫助沖掉口腔內的食物殘渣，所以確保貓咪隨時都有新鮮的飲用水，這樣做能大大減少細菌孳生的問題，降低牙齦炎的機率。
Tip 4：提供玩具
野生的貓咪是天然掠食者，飲食中自然就會有骨頭一類的硬物，可以增加摩擦幫助摳掉牙垢，維護口腔健康，但由於現代家貓的飲食大多沒有硬物，建議能改以貓咪專門的玩具取代，讓貓咪邊玩邊啃以達到類似的效果。
四、貓咪潔牙可以吃什麼？控制牙垢形成可以這樣吃！
平時除了配合上述的口腔護理技巧，還可以透過飲食與營養，給貓咪更完整的口腔照護，文章最後由獸醫師分享3個飼料挑選原則，讓貓咪嘴巴不再臭氣熏天。
- 可挑選獨特形狀和質地設計的飼料，增加飼料顆粒與牙齒的摩擦，達到類似刷牙的效果，減緩牙垢生成機率。
- 添加活性護齒成分，幫助清潔齒垢。
- 選擇通過VOHC認證的產品，VOHC的全稱是美國獸醫口腔健康委員會（Veterinary Oral Health Council），是由一群專攻寵物牙科的獸醫師組成，針對寵物牙齒保健產品制定嚴謹的科學檢驗流程，只對實驗證實有效維護牙齒及口腔健康的產品，才給予認證。
最後仍然提醒大家，飼料不能完全取代刷牙，最重要的還是要勤勞幫貓主子們刷牙，才是健康維持貓咪口齒清新的方式喔！
👉延伸閱讀：
醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
- 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
- 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，
現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
- 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、
國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，
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