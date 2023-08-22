皇家濕糧推薦｜精選貓狗成長各階段推薦濕糧，補足愛寵所需營養！
目錄
- 法國皇家濕糧5大優勢
- 皇家濕糧vs乾糧差在哪？
- 🐱法國皇家貓濕糧推薦排行榜
- 🐕法國皇家狗濕糧推薦排行榜
- 破解法國皇家濕糧評價！3大常見疑問帶您看懂
- 法國皇家濕糧推薦嗎？醫師好評一次看！
一、法國皇家濕糧超熱門！獸醫師告訴您皇家濕糧5大優點！
市面上的寵物食品不計其數，許多飼主會將乾糧當主餐，並認為濕糧水分過高，可能是營養不均衡的湯罐，比較常當作零食、加菜，作為獎勵寵愛毛小孩。不過皇家主食濕糧有別於市面上的罐頭或湯罐，擁有營養完整均衡、高水分的優點，比湯罐更有營養價值，所以可以拿來作為一餐主食，以下就帶大家了解皇家貓濕糧、皇家狗濕糧的優點！
◆ 法國皇家濕糧5大優勢
皇家濕糧優點1. 提高水分攝取量
皇家濕糧／罐頭系列不但富含優質蛋白質，還含有更高的水分含量（約80%），幫助寵物維持均衡的營養，還可以額外幫助寵物補充水分，不論是刁嘴的貓咪或不愛喝水的狗狗都很適合，可說是乾糧之外的營養主食好選擇。
皇家濕糧優點2. 質地細緻
皇家貓濕糧、皇家狗濕糧的質地可分為肉塊、慕斯，肉塊主打仿造逼真手撕感，而慕斯則是質地細膩易吸收，不論是哪一種都能帶給愛寵絕佳的進食體驗，像是皇家幼貓濕糧就採用慕斯質地，照顧牙口還在發育的貓寶寶。
皇家濕糧優點3. 香氣更濃，適口性更高
犬、貓的味覺相較於嗅覺遲鈍，因此對愛寵而言，聞起來好吃比嚐起來美味更重要，法國皇家濕糧除了保留完整營養，同時食物香氣還比乾糧更高，不但適口性一樣好，營養又均衡，比起零食，是作為寵愛毛孩更好的選擇。
皇家濕糧優點4. 強調食品安全
國際大廠法國皇家恪守最嚴格的製作標準，並持續與合格的營養師、獸醫、育種專家合作，共同研發最優質的寵物食品。全球生產製造都遵循統一標準和規範，使用全球共通的流程挑選原料和供應商，確保提供高品質的食材。
皇家濕糧優點5. 營養均衡
我們深知不同體型、品種、年齡、生活方式的寵物會有截然不同的生理需求，例如緬因貓容易因體重產生關節問題、波斯貓習慣用舌頭下側捲起飼料、拉布拉多犬進食速度很快、柴犬腸胃比較敏感等等。
法國皇家花費50年，鑽研不同犬貓可能會有的潛在疾病、生理結構、進食方式、下顎大小、飲食習慣、消化道長短，在飼料內添加不同的營養素與專屬配方，不用擔心營養不均衡的問題。
◆ 皇家濕糧vs乾糧差在哪？
法國皇家推出的寵物糧食既有罐頭又有飼料，讓許多新手毛爸媽分不清楚怎麼選才好，這2種飼料有不同的特點與餵食情境，就讓我們用下方表格仔細介紹。
⭐ 餵食小妙招｜乾濕換餵這樣做，呵護腸胃更加倍！
如果想幫毛小孩切換餵食方式，像是從乾糧換濕糧，不要一下子就全部換成新的食物，而是以循序漸進的方式，在舊的食物中加入新的食物，慢慢進行汰換，幫助寵物適應新的飲食型態。
這邊要注意的是，有些飼主可能會在換糧時期，將乾濕糧混合在一起餵給毛小孩，但其實浸濕的乾糧在室溫放久了，反而容易滋生細菌，影響寵物的健康。
乾濕換餵建議大家可以乾糧和濕糧分開餵食，這樣既能保留乾糧酥脆的口感，同時起到補水的作用，不過要注意狗、貓濕糧份量和乾糧份量的總和不超過每日所需，以免會過度餵食毛小孩喔！
|
魏立寧醫師小提醒：
"當您決定要換用另一種餵食方式時，建議您慢慢更換，避免寵物腸胃不適。通常這個過程需要約一週的時間，在原來的食物中加入少量新的食物，然後慢慢改變新舊食物的比例，直到您的寵物完全改吃新的食物為止。"
延伸閱讀：
狗飼料如何選？4步驟、5原則讓狗狗吃得健康又安心！
二、法國皇家濕糧有哪些？狗濕糧＆貓濕糧推薦這幾款！
想尋找愛貓、愛犬專屬的腸胃敏感貓專用濕糧、品種犬濕糧嗎？以下就推薦法國皇家的貓濕糧、狗濕糧給您，不論您的毛小孩是小小孩、青壯年還是老扣扣，下方的法國皇家主食濕糧絕對能滿足愛貓、愛犬的胃口及營養需求！
🐱皇家貓濕糧推薦排行榜
皇家貓濕糧推薦1. 皇家幼貓濕糧系列
活潑可愛的幼貓總是家中的目光焦點，嬌嫩的幼貓飲食需要格外仔細，必須要提供牠們高能量、易消化的營養配方，才能幫助小貓的免疫系統發展。此外，飲食內適度補充Omega-3、維生素C、E能夠幫助幼貓大腦、眼部健康發育，讓小奶貓頭好壯壯。
◆ 1-4個月幼貓、母貓：皇家離乳貓與母貓主食濕糧罐頭內涵完整維生素與Omega-3、Omega-6，慕斯質地不僅好吸收，還能幫助幼貓轉換成固體食物。
◆ 4-12個月幼貓：當幼貓成長到4個月月齡時，建議搭配幼貓主食濕糧，此款皇家幼貓濕糧考量到4個月幼貓牙齒與免疫系統尚未發育完全，故在質地上選用柔軟的肉塊並添加維生素C、E、Omega-3配方，幫助關鍵成長期的小貓健康發育。
|品項
|BC34W離乳貓與母貓主食濕糧
|K36W幼貓主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 水分：78.7%
|
◆ 水分：78.2%
◆ 蛋白質：12%
◆ 脂肪：4%
◆ 粗纖維：0.7%
◆ 灰分：1.7%
◆ NFE：3.4%
|質地
|慕斯質地
|細緻肉塊質地
|重量
|195g
|85g
|產品特色
| ◆ 超軟慕斯質地有助離乳貓轉換固體食物
◆ 包含維生素E和維生素C，支持幼貓免疫系統的發展
◆ 添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼貓的大腦發育並保護視力健康
| ◆ 專為幼貓乳牙設計的柔軟質地
◆ 包含維生素E和維生素C，支持幼貓免疫系統的發展
◆ 添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼貓的大腦發育並保護視力健康
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皇家貓濕糧推薦2. 完美適口性系列
貓咪這也不吃、那也不吃讓您超崩潰嗎？法國皇家的完美適口性濕糧從3方面著手，分別為食物質地、口感與味道，讓濕糧口味完美貼合貓咪味蕾，不管是哪種刁嘴貓都能找到喜愛的口味，快看看愛貓適合哪款吧！
|品項
|SFW感官饗宴™ 多元口感主食濕糧
|STW感官饗宴™ 豐富鮮味主食濕糧
|SSW感官饗宴™ 濃郁香氣主食濕糧
|圖片
|質地
|手剝感嫩雞柳
|鮮味肉塊
|香濃肉塊
|重量
|85g
|85g
|85g
|產品特色
|◆ 採用手剝感滑嫩肉柳，並富含滑順湯汁，帶給貓咪豐富口感刺激，符合肉食動物天性
|◆ 鮮味雞肉塊滿溢著烘烤過後的焦糖味，每次進食都是一場豐富的味覺饗宴
|◆ 鮮魚香、果香與堅果香都對貓咪的味覺產生致命的吸引力，定能讓愛貓食指大動
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皇家貓濕糧推薦3. 成貓系列
除了提供愛寵每日所需的基礎營養以外，法國皇家還提供多種幫助日常保健的濕糧，像是皇家泌尿保健貓專用濕糧、化毛貓主食濕糧等。毛爸媽們可以評估毛小孩的常見健康問題，幫家中貓主子選擇適合的濕糧。
|品項
|F32W理想體態貓主食濕糧
|S37W絕育貓主食濕糧
|HS33W亮毛貓主食濕糧
|IN27W室內貓主食濕糧
|IH34W化毛貓主食濕糧
|S33W腸胃敏感貓主食濕糧
|UC33W泌尿道保健貓主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
HTML◆ 蛋白質：12.8%
|
◆ 蛋白質：9%
◆ 脂肪：2.6%
◆ 纖維素：1.8%
◆ 灰分：1.3%
|
◆ 蛋白質：12%
◆ 脂肪：3.7%
◆ 纖維素：1.1%
◆ 灰分：1.3%
|
◆ 蛋白質：9.7%
◆ 脂肪：3.3%
◆ 纖維素：0.9%
◆ 灰分：1.8%
◆ 無氮浸出物：3.5%
|
◆ 蛋白質：7%
◆ 脂肪：2.7%
◆ 纖維素：1%
◆ 灰分：1.6%
|
◆ 蛋白質：9.5%
◆ 脂肪：4%
◆ 纖維素：0.6%
◆ 灰分：1.7%
|
◆ 蛋白質：9.2%
◆ 脂肪：3%
◆ 纖維素：0.9%
◆ 灰分：1.4%
|質地
|Q彈肉塊
|Q彈肉塊
|Q彈肉塊
|手剝感嫩雞柳
|Q彈肉塊
|Q彈肉塊
|Q彈肉塊
|重量
|85g
|85g
|85g
|85g
|85g
|85g
|85g
|產品特色
| ◆ 合宜熱量設計，維持理想體態
◆ 泌尿系統保健
| ◆ 配方含有左旋肉鹼，幫助維持理想體重
◆ 泌尿系統保健
| ◆ 由內到外養護健康皮膚、亮澤毛髮
◆ 泌尿系統保健
| ◆ 消化＆泌尿系統健康
◆ 為室內生活／絕育貓量身打造營養配方
| ◆ 有效化毛配方，幫助自然排出毛髮
◆ 消化系統保健，含洋車前子與多種膳食纖維組合
| ◆ 多種維生素與膳食纖維配方，幫助達到軟硬適中的理想糞便品質
◆ 維持腸道菌叢平衡
◆ 泌尿系統保健
| ◆ 維持尿液健康pH值，保持泌尿系統健康
◆ 營養均衡，有助維持理想礦物質比例
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皇家貓濕糧推薦4. 熟齡老貓系列
貓咪從小姐、先生變成阿嬤、阿公以後，毛爸媽要多多注意毛孩的胃口、活動力、腎臟健康方面的照顧。皇家老齡貓濕糧及皇家室內熟齡貓濕糧擁有以下2大特色：
◆ 肉塊質地：肉塊形狀逼真，並富含肉汁及濃厚香氣，有助於提升老貓胃口。
◆ 添加EPA、DHA、抗氧化複合物：幫助維持貓咪行動力，且含有合宜磷含量，保護貓咪腎臟、關節健康，全方位照顧貓咪活力與元氣。
|品項
|F+7W理想體態貓7+歲主食濕糧
|A30+12W12+歲老貓主食濕糧
|IN+7W室內熟齡貓主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：10%
|
◆ 蛋白質：9.5%
◆ 脂肪：4%
◆ 纖維素：1.1%
◆ 灰分：1.2%
|
◆ 蛋白質：10.4%
◆ 脂肪：2.8%
◆ 纖維素：0.8%
◆ 灰分：1.6%
◆ 無氮浸出物3.7%
|質地
|Q彈肉塊
|Q彈肉塊
|手剝感嫩雞柳
|重量
|85g
|85g
|85g
|產品特色
| ◆ 精準磷含量，維持腎臟健康
◆ 專屬抗氧化配方，有助維持熟齡貓活力
| ◆ 富含EPA-DHA，可維持骨骼及關節健康
◆ 擁有老齡適口性
◆ 合宜磷含量以支持腎臟健康
| ◆ 熟齡元氣＆腎臟健康
◆ 為熟齡室內／絕育貓量身打造營養配方
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🐕法國狗濕糧推薦排行榜
皇家狗濕糧推薦1. 保健系列
延長狗狗壽命，讓狗狗跟飼主一起「呷百二」是每個飼主的夢想，若想要狗狗活到老，日常保健不可少！法國皇家提供了泌尿道保健、腸胃保健與皮膚保健3款日常保健飼料，讓狗狗吃出滿滿的健康與元氣。
|品項
|UW泌尿道保健犬主食濕糧
|DGW腸胃保健犬主食濕糧
|DMW皮膚保健犬主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：8.7%
|
◆ 蛋白質：8.6%
◆ 脂肪：5.7%
◆ 纖維素：1.3%
◆ 灰分：1.9%
|
◆ 蛋白質：8.6%
◆ 脂肪：6.6%
◆ 纖維素：1.3%
◆ 灰分：1.9%
|質地
|慕斯質地
|慕斯質地
|慕斯質地
|重量
|85g
|85g
|85g
|產品特色
|◆ 精準均衡營養配方，專為泌尿道系統健康設計，可幫助尿液酸鹼值以及礦物質平衡。
|
◆ 維護消化道機能 ，有助形成理想的糞便狀態
|◆ 精準均衡營養配方，提供豐富的蛋白質來源，幫助維持皮毛健康
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皇家狗濕糧推薦2. 成犬系列
成犬、老犬會有不同的養分需求，法國皇家提供2款成犬濕糧給想照顧愛犬的您！
◆ 體重控制犬主食濕糧：低脂配方有助於成犬體重控制和維持理想體態，慕斯質地養分更好吸收，適合在家有點胖胖的狗狗。
◆ 小型老犬12+歲主食濕糧：提供EPA、DHA、合宜磷含量、抗氧化複合物配方，全方位滋養毛髮、守護關節、維持腎臟健康，Q彈香濃肉塊能幫助小型老犬食慾，維持老犬滿滿活力。
|品項
|LWW體重控制犬主食濕糧
|MN+12W小型老犬12+歲主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：8.7%
|-
|質地
|慕斯質地
|Q彈肉塊
|重量
|85g
|85g
|產品特色
|◆ 低脂配方，有助管理體重和維持理想體態
| ◆ 老齡保養，EPA，DHA，及抗氧化複合物配方
◆ 合宜磷含量，維持腎臟健康
◆ EPA-DHA幫助老犬皮膚毛髮保養
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皇家狗濕糧推薦3. 幼犬系列
營養滿分、好消化的濕糧能幫幼犬打好身體底子，考量到小狗狗的牙齒尚未發育完全，幼犬系列的濕糧質地都相當柔軟，豐富的蛋白質、維生素與Omega-3能讓幼犬有滿滿活力，在關鍵的探索期健康成長。
◆ 1-2個月小型幼犬、母犬：配方採用易消化性蛋白質與益生元結合，培養腸道好菌，而超軟的慕斯有助於小型幼犬未來轉換成固體食物。
◆ 2個月以上幼犬：當幼犬再長大一些，飼主可以將飼料替換成小型幼犬主食濕糧，飼料使用的抗氧化複合物與高能量配方，可以給此時期的幼犬充分的活力，滑嫩的肉塊也特別牙齒尚未發育完全的幼犬。
|品項
|STM離乳犬與母犬主食濕糧
|MNPW小型幼犬主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 水分：78.5%
|
◆ 水分：79.2%
◆ 蛋白質：8%
◆ 脂肪：6%
◆ 粗纖維：1%
◆ 灰分：1.9%
◆ NFE：3.9%
|質地
|慕斯質地
|Q彈肉塊
|重量
|195g
|85g
|產品特色
| ◆ 包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展
◆ 極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，幫助腸道菌叢維持平衡，維持消化道健康
| ◆ 專為幼犬乳牙設計的柔軟質地
◆ 包含維生素E和維生素C，支持幼犬免疫系統的發展
◆ 添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼犬的大腦發育並有助幼犬在早期訓練期間的學習
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皇家狗濕糧推薦4. 品種犬系列
對法國皇家來說，每個品種犬都是世無其二的，牠們會因為身體構造、基因的差異而有不同的照護重點。
歷經50年的研究，法國皇家發現貴賓和博美的毛髮需要特殊的養護，選用富含Omega-3、Omega-6的品種犬配方能深度滋養毛皮，而吉娃娃極度挑剔的味蕾需要高適口性配方才能滿足；臘腸則需要從小開始留意關節、骨骼問題。
|品項
|DSW臘腸犬主食濕糧
|PAW博美犬主食濕糧
|PDW貴賓犬主食濕糧
|圖片
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：8.5%
|
◆ 蛋白質：8.5%
◆ 脂肪：5.5%
◆ 纖維素：1.0%
◆ 灰分：1.9%
◆ NFE：3.7%
|
◆ 蛋白質：9%
◆ 脂肪：5.8%
◆ 纖維素：1.2%
◆ 灰分：2%
|質地
|肉塊
|肉泥狀慕斯
|肉塊
|重量
|85g
|85g
|85g
|產品特色
| ◆ 精準營養，幫助維持關節與骨骼健康
◆ 獨家配方維持肌肉與健康體態
◆ 量身訂製，滿足適口性
| ◆ 富含EPA & DHA及合宜礦物質含量，呵護關節
◆ 維持皮膚健康並養護亮澤毛髮
◆ 優質蛋白質與纖維幫助腸道健康順暢
| ◆ 精準營養幫助維持毛髮亮麗健康
◆ 量身訂製滿足貴賓犬的適口性
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三、皇家濕糧評價好嗎？獸醫師帶您打破這些迷思！
法國皇家相信獸醫師的專業建議，為了能夠掌握寵物的習性，我們與專業的獸醫團隊攜手合作，深入研究不同寵物的飲食需求，開發出最適合牠們的高品質飼料，讓眾多飼主相當安心。
◆ 破解法國皇家濕糧評價！3大常見疑問帶您看懂
皇家濕糧評價QA. 濕糧蛋白質來源不好？
許多飼主經常會陷入「動物來源蛋白質」比較好的迷思，在挑選飼料時也會優先選擇以牛肉、雞肉等肉類作為蛋白質來源的飼料，但這樣挑選真的會比較好嗎？
其實蛋白質來源可分為動物性蛋白質、植物性蛋白質、穀物這3大類，只要能夠滿足寵物對蛋白質的需求，就是良好的營養素，比起糾結於蛋白質的來源，不如仔細思索這些食材可以提供寵物多少營養。
|
魏立寧醫師小提醒：
"在選擇飼料時要特別注意蛋白質的「消化率」。消化率是指食物能夠被寵物消化吸收的比率，若蛋白質消化率不高，那麼即便飼料富含合適的營養素，貓咪和狗狗也無法有效吸收。"
皇家濕糧評價QA. 穀物添加是為了壓低成本？穀物會讓寵物過敏？
皇家濕糧是以蛋白質為主要來源，實際配方比例大家可以參考營養成分。而飼主們所關心的穀物致敏問題，根據法國皇家內部研究顯示，穀物不是讓寵物過敏的主要來源，穀物經過加工處理後，對寵物來說是極好的熱量、蛋白質、纖維、維他命和礦物質來源，接受穀物能提供的營養價值，才能提供給寵物更完善、均衡的飲食。
|
魏立寧醫師小提醒：
"事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源，以及毛小孩的體質。"
皇家濕糧評價QA. 濕糧營養不均衡？
法國皇家的食品營養配方遵循全球營養標準，國際公認寵物營養組織包含美國飼料管理協會（AAFCO）和歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）標準，所研發的每種配方都包含超過50種營養素，可為貓犬提供最精準的營養。
|
魏立寧醫師小提醒：
"皇家濕糧高達 80% 水分，除了能幫助寵物補充水分以外，其多種精準營養配方包括：能幫助保持泌尿道健康、維持皮膚毛髮健康、也有能幫助寵物維持健康體態的體重控制系列，飼主可以依照愛寵的實際狀況自由搭配餵食。"
◆ 皇家濕糧推薦嗎？醫師好評一次看！
看完以上迷思解答，相信各位都更加認識法國皇家了！以下就帶大家來看看獸醫師對皇家狗濕糧、皇家貓濕糧評價！
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温琮斐醫師：
"法國皇家的飼料營養配方相當精準，完整考慮到所有寵物的營養需求，是值得信賴的國際品牌！"
|
吳安妮醫師：
"當寵物生病時，藥物治療是治標，而飲食才是真正「治本」、調理體質的關鍵。法國皇家的寵物飼料有多種營養配方，能夠替愛寵打好身體基礎，減輕飼主的照顧負擔。"
|
蔡哲醫師：
"法國皇家是市面上少數以動物科學為基礎的飼料廠牌，每1種飼料至少包含50種不同的營養，讓寵物健康成長。"
四、濕糧哪裡買？法國皇家濕糧這樣買最好！
拜網路科技所賜，現在我們即使不出門也能輕鬆選購寵物食品，炎炎夏日再也不用在外奔波尋找濕糧啦！
法國皇家寵物食品在台灣有許多合作的網路販售通路，只要依循以下的3步驟，宅在家和毛寶貝吹冷氣也能把糧食送到家！
醫師介紹｜魏立寧 獸醫師
- 專長：小動物眼科
- 經歷：2018 - 台大動物醫院眼科主治醫師、2019 - 遠見動物醫院眼科主治醫師
- 學歷：國立臺灣大學獸醫學系、國立臺灣大學臨床動物醫學研究所
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