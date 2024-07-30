2024平價狗飼料推薦｜多款優質狗飼料、選購要點一次看！

Step 1：狗狗年紀有多大？

您家的狗狗是小朋友、成年人還是老叩叩呢？不同成長階段的狗狗需要的營養素可是大相逕庭喔！讓我們帶您快速了解吧！

Step 2：狗狗有過敏問題嗎？

狗狗和人一樣會有腸胃過敏、皮膚過敏的問題，此時飼主可以添購低敏飼料給狗狗，藉由飲食來幫助牠們維持健康。

天生腸胃敏弱的狗狗能夠吃富含益生元的飼料來維持消化系統健康，而有皮膚過敏的狗狗應該選擇易消化的高蛋白質飼料，由內而外幫助毛寶貝的皮膚健康。

Step 3：狗狗是品種犬嗎？

不同品種犬會有不同的潛在疾病，例如黃金獵犬容易有心臟疾病、拉不拉多有易胖體質、德國牧羊犬天生腸胃比較敏感等，依照品種犬常見問題去挑選對應營養，能改善毛小孩生活品質。

Step 4：狗狗體型多大？

不同體型的狗狗，口腔與下顎的大小與形狀皆不同，像是體型非常嬌小的博美與身材魁武的大丹犬就需要不同營養。

三、狗狗不吃飼料好苦惱！3大狗飼料QA一次看！

除了從營養和健康需求挑選狗飼料，許多飼主也會好奇狗飼料的保存方法與如何解決挑食問題，接下來，我們將從狗飼料的常見問答開始，提供專家的建議和解答。

（一）狗飼料常見QA

Q：狗可以吃貓飼料嗎？

貓咪和狗狗這2種動物的味蕾數量有很大的差異，貓只有470個味蕾，而狗有1,700個味蕾，為了讓挑嘴的貓咪吃飼料，貓飼料通常會比狗飼料更加可口美味，在配方上肉類蛋白質含量也遠高於狗糧，讓狗狗垂涎欲滴。

由於貓狗的飲食模式、所需的養分不盡相同，因此如果長期餵食狗狗貓飼料將會導致狗狗營養不良，如果您的狗在吃了貓糧後出現腸道不適的跡象，建議立刻向獸醫師求助，尋找解決方法。

Q：狗狗挑食不吃飼料怎麼辦？

狗狗不吃飼料的原因有很多，以下是一些可能的原因：

狗狗生病而引起食慾不振，例如：牙齒痛、腹痛

狗狗充滿焦慮、壓力或恐懼情緒

飼料本身無法提升狗狗食慾

當狗狗突然不吃飼料時，建議飼主可以先帶去給獸醫檢查，排除狗狗是因為疾病而不願意進食的可能，確保狗狗健康。

如果狗狗經過檢查後沒有任何異常，建議可以改選適口性高的營養配方，透過味道、口感、質地、顆粒大小的調整，提升狗狗的食慾。

Q：狗飼料保存怎麼做？狗飼料可以保存幾天？

狗飼料開封可以放多久一直是許多飼主的疑問，一般而言，如果是乾糧的話，應在開封後的6週內吃完；而開封後的狗罐頭最長可以在冰箱中存放7天。實際保存狀況依照產品包裝上的保存期限為準。

Q：狗狗飼料表面怎麼會油油的？

脂肪是狗狗的重要能量來源之一，其中的脂肪酸更是能保護狗狗的皮膚和毛髮，然而許多飼主也擔心，脂肪太多會讓狗狗變胖變圓，因此看到油油的飼料就下意識退避三舍。NO！NO！NO！表面油不等於脂肪含量高，也不代表不健康喔！

即使飼料表面很乾爽，但若是在製作過程中已經被反覆加熱、加壓，其中的油脂反而可能會氧化變質，產生有害的自由基，營養的價值也會流失。

而法國皇家為了保留最優質的不飽和脂肪酸營養，飼料會等到最後一步才噴油。不過也由於台灣屬於亞熱帶氣候，悶熱的天氣容易讓飼料的油脂溶解出來，但只要妥善將飼料放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方便能避免這個問題。