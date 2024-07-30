2024平價狗飼料推薦｜多款優質狗飼料、選購要點一次看！
- 🐕寵物飼料推薦1. 體型系列
- 🐕寵物飼料推薦2. 熟齡老犬系列
- 🐕寵物飼料推薦3. 幼犬系列
- 🐕寵物飼料推薦4. 皮膚敏感保健飼料系列
- 🐕寵物飼料推薦5. 品種犬系列
- （一）狗飼料挑選原則
- （二）狗飼料挑選4步驟
- （一）狗飼料常見QA
- （二）破除2大狗飼料挑選迷思！
一、狗飼料品牌選誰？優質狗飼料推薦法國皇家！
不少飼主會上網查詢「平價狗飼料推薦」、「狗飼料品牌哪家好」等關鍵字，希望為毛小孩找一款品質優秀又營養的飼料，以下我們就介紹幾款法國皇家的狗狗飼料給您，讓您輕鬆找到最適合愛犬的狗飼料！
🐕寵物飼料推薦1. 體型系列
不同體型的狗狗有著不同的身體構造與生理需求，法國皇家耗時數十年，深入研究不同體型犬種，依據體型犬的下顎大小、咬合力、消化道、常見健康問題，精心調配出多種適合不同體型狗狗的精準營養。
|品項
|XSA迷你型成犬專用乾糧
|MNA小型成犬專用乾糧
|MA中型成犬專用乾糧
|MXA大型成犬專用乾糧
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：24%
◆ 脂肪：18%
◆ 纖維素：1.7%
|
◆ 蛋白質：27%
◆ 脂肪：16%
◆ 纖維素：1.3%
|
◆ 蛋白質：25%
◆ 脂肪：14%
◆ 纖維素：1.3%
|
◆ 蛋白質：26%
◆ 脂肪：17%
◆ 纖維素：1.2%
|顆粒
|迷你型顆粒
|特製形狀
|圓形顆粒
|大型顆粒
|重量
|1.5kg
|2kg／8kg
|4kg／10kg／15kg
|4kg／10kg／15kg
|產品特色
|
◆ 營養配方幫助維護腸道健康
◆ 超小型顆粒好進食
|
◆ 添加左旋肉鹼，幫助體態管理
◆ 添加鈣離子螯合物，有助於控制牙垢的堆積
|◆ 抗氧化物複合物，幫助維持自然抵抗力
|◆ 適當軟骨素、葡萄糖胺營養，維持關節健康
|連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
🐕寵物飼料推薦2. 熟齡老犬系列
當狗狗年紀大，毛爸媽須更加注意狗狗的活動力、肌肉量、口腔健康情況，法國皇家的熟齡、老犬系列主打大齡營養，添加抗氧化物複合配方，維持老狗狗元氣活力。
|品項
|XSA+8迷你型熟齡犬 8+歲專用乾糧
|XSA+12迷你型老犬 12+歲專用乾糧
|M+7中型熟齡犬 7+歲專用乾糧
|MXA+5大型熟齡犬 5+歲專用乾糧
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：24%
◆ 脂肪：18%
◆ 纖維素：1.7%
|
◆ 蛋白質：24%
◆ 脂肪：16%
◆ 纖維素：1.8%
|
◆ 蛋白質：25%
◆ 脂肪：14%
◆ 纖維素：1.6%
|
◆ 蛋白質：26%
◆ 脂肪：17%
◆ 纖維素：2.6%
|顆粒
|迷你型顆粒
|迷你型顆粒
|圓形顆粒
|大型顆粒
|重量
|1.5kg
|1.5kg
|4kg／10kg／15kg
|15kg
|產品特色
|
◆ 營養配方幫助維護腸道健康
◆ 幫助維護泌尿道健康
|
◆ 營養配方幫助維護腸道健康
◆ 關鍵營養與抗氧化物，幫助維護心臟健康
|◆ 維護腸道健康配方，降低糞便臭味
|◆ 適當軟骨素、葡萄糖胺營養，維持關節健康
|連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
🐕寵物飼料推薦3. 幼犬系列
萌萌幼犬需要營養均衡的飼料才能健康長大，適度的營養更是成長期的關鍵，更須注重免疫力、大腦發育、腸道健康，讓幼犬打好健康的基礎。
- 幫助維持免疫力：含有經過科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，適用於照護幼犬免疫系統的發展。
- 支持大腦發育：添加ω-3脂肪酸（DHA），經科學證明有助照護幼犬的大腦發育，並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
- 幫助腸道菌叢維持平衡：極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，有助維持腸道菌叢平衡，保護消化道健康。
- 顆粒設計：中型犬、大型犬採用圓形顆粒；而迷你犬、小型犬採用三角形及高水合性設計，可輕鬆泡軟，幫助幼犬轉換固體食物。
|品項
|XSP迷你型幼犬專用乾糧
|MNP小型幼犬專用乾糧
|MP中型幼犬專用乾糧
|MXP大型幼犬專用乾糧
|營養成分比例
|
◆ 水分：9.5%
◆ 蛋白質：31%
◆ 脂肪：20%
◆ 粗纖維：1.5%
|
◆ 水分：9.5%
◆ 蛋白質：31%
◆ 脂肪：20%
◆ 粗纖維：1.4%
|
◆ 水分：8.0%
◆ 蛋白質：32%
◆ 脂肪：20.4%
◆ 粗纖維：1.6%
|
◆ 水分：9.5%
◆ 蛋白質：30%
◆ 脂肪：16%
◆ 粗纖維：2.5%
|顆粒
|迷你型顆粒
|三角型顆粒
|圓形顆粒
|圓型顆粒
|重量
|1.5kg
|800g / 2kg / 4kg / 8kg
|4kg／10kg／15kg
|4kg／10kg／15kg
|連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
🐕寵物飼料推薦4. 皮膚敏感保健飼料系列
皮膚過敏主要是由飲食中的蛋白質所引起，根據法國皇家的研究，最容易引起皮膚過敏的蛋白質來源分別是牛肉、乳製品與雞肉。而為了從營養角度照顧狗狗健康，法國皇家依照實證醫學，在蛋白質與營養做調配。
- 水解蛋白低敏配方：使用水解蛋白技術切割大分子蛋白質，讓蛋白質更好吸收，維持免疫力健康。
- 豐富Omega-3與Omega-6：產品富含GLA、EPA、以及DHA，幫助維持皮膚健康。
|品項
|DMMN皮膚保健小型成犬專用乾糧
|DMM皮膚保健中型成犬專用乾糧
|DMMX皮膚保健大型成犬專用乾糧
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：25%
◆ 脂肪：17%
◆ 纖維素：1.6%
|
◆ 蛋白質：24%
◆ 脂肪：17%
◆ 纖維素：1.4%
|
◆ 蛋白質：25.5%
◆ 脂肪：17%
◆ 纖維素：1.4%
|顆粒
|圓形顆粒
|圓形顆粒
|圓形顆粒
|重量
|3kg / 8kg
|3kg / 10kg
|3kg／10kg
|連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
🐕寵物飼料推薦5. 品種犬系列
每一種品種犬都擁有獨特的基因遺傳，也因此健康需求與米克斯不太一樣。而法國皇家與市面上的狗飼料不同，我們與獸醫師以及育種專家共同合作，根據品種犬的特性、常見健康問題調整營養比例。
- 特殊飼料顆粒設計：專為品種犬下顎設計不同飼料顆粒，提高狗飼料適口性。
- 精準營養補充：品種犬因為基因遺傳，容易有特定的健康問題，像是毛球、心臟、泌尿道等，法國皇家專為品種狗設計專屬營養，維持品種毛孩的健康生活。
|品項
|GRA黃金獵犬成犬專用乾糧
|LBA拉布拉多專用乾糧
|PDA貴賓成犬專用乾糧
|PUGA巴戈成犬專用乾糧
|STA西施成犬專用乾糧
|WA西高地白梗成犬專用乾糧
|營養成分比例
|
◆ 蛋白質：25%
◆ 脂肪：13%
◆ 纖維素：3.8%
|
◆ 蛋白質：30%
◆ 脂肪含量：13%
◆ 粗灰分：6.5%
|
◆ 蛋白質：30%
◆ 脂肪：19%
◆ 纖維素：2.1%
|
◆ 蛋白質：25%
◆ 脂肪：16%
◆ 纖維素：2%
|
◆ 蛋白質：24%
◆ 脂肪：20%
◆ 纖維素：3%
|
◆ 蛋白質：21%
◆ 脂肪：16%
◆ 纖維素：1.4%
|顆粒
|特製顆粒
|特製顆粒
|特製顆粒
|特製顆粒
|特製顆粒
|特製顆粒
|重量
|12kg
|12kg
|1.5kg／3kg／7.5kg
|3kg
|1.5kg
|1.5kg
|連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
|看詳細連結
二、狗飼料挑選怎麼做？4步驟教您評估營養均衡的寵物飼料
選購愛犬的主食時，只參考價格並不適合作為唯一依據，法國皇家為您準備實用的飼料挑選原則，並用4步驟引導毛爸媽們找到優質狗飼料！
（一）狗飼料挑選原則
- 選擇重視食品安全的廠牌：優質品牌會根據不同品種、體型、年紀、生活型態的狗狗量身打造最精準的寵物營養，並且從產品研發、原料採購、產品製造都有嚴格的要求，像是實施原料溯源追蹤確保原料品質，或者是擁有製造飼料的SOP，讓品質把關擁有一套可被檢視的系統。
- 高適口性：對擁有1.25-2.2億嗅覺細胞的好鼻師狗狗來說，飼料的香氣與口感好不好吃更是一大關鍵。
- 高消化性：正常情況下，狗狗每天會排便1-2次，糞便應該要軟硬適中，但如果吃了某款飼料後狗狗有便祕、糞便軟硬程度不一的情況，代表這款飼料可能無法被狗狗充分吸收。
（二）狗飼料挑選4步驟
市面上的狗食有許多種類，但每隻狗狗的需求卻不同，本文將透過4個提問式的步驟，引導毛爸媽輕鬆選出適合的寵物飼料。
Step 1：狗狗年紀有多大？
您家的狗狗是小朋友、成年人還是老叩叩呢？不同成長階段的狗狗需要的營養素可是大相逕庭喔！讓我們帶您快速了解吧！
- 幼犬飼料：選擇好消化、高能量、高蛋白的營養配方為佳，幫助照顧幼犬嬌嫩的腸胃之餘，也能提供發育營養與滿滿活力。
- 成犬飼料：須包含正確份量蛋白質、碳水化合物、維生素、脂肪、礦物質、水這6大營養素，長期營養過剩或是不足都會讓狗狗產生健康問題。
- 熟齡犬飼料：老狗飼料重視優質蛋白質、維生素、礦物質補充，幫助修復肌肉、照顧狗狗關節，維持狗狗的生理機能。
Step 2：狗狗有過敏問題嗎？
狗狗和人一樣會有腸胃過敏、皮膚過敏的問題，此時飼主可以添購低敏飼料給狗狗，藉由飲食來幫助牠們維持健康。
天生腸胃敏弱的狗狗能夠吃富含益生元的飼料來維持消化系統健康，而有皮膚過敏的狗狗應該選擇易消化的高蛋白質飼料，由內而外幫助毛寶貝的皮膚健康。
Step 3：狗狗是品種犬嗎？
不同品種犬會有不同的潛在疾病，例如黃金獵犬容易有心臟疾病、拉不拉多有易胖體質、德國牧羊犬天生腸胃比較敏感等，依照品種犬常見問題去挑選對應營養，能改善毛小孩生活品質。
Step 4：狗狗體型多大？
不同體型的狗狗，口腔與下顎的大小與形狀皆不同，像是體型非常嬌小的博美與身材魁武的大丹犬就需要不同營養。
三、狗狗不吃飼料好苦惱！3大狗飼料QA一次看！
除了從營養和健康需求挑選狗飼料，許多飼主也會好奇狗飼料的保存方法與如何解決挑食問題，接下來，我們將從狗飼料的常見問答開始，提供專家的建議和解答。
（一）狗飼料常見QA
Q：狗可以吃貓飼料嗎？
貓咪和狗狗這2種動物的味蕾數量有很大的差異，貓只有470個味蕾，而狗有1,700個味蕾，為了讓挑嘴的貓咪吃飼料，貓飼料通常會比狗飼料更加可口美味，在配方上肉類蛋白質含量也遠高於狗糧，讓狗狗垂涎欲滴。
由於貓狗的飲食模式、所需的養分不盡相同，因此如果長期餵食狗狗貓飼料將會導致狗狗營養不良，如果您的狗在吃了貓糧後出現腸道不適的跡象，建議立刻向獸醫師求助，尋找解決方法。
Q：狗狗挑食不吃飼料怎麼辦？
狗狗不吃飼料的原因有很多，以下是一些可能的原因：
- 狗狗生病而引起食慾不振，例如：牙齒痛、腹痛
- 狗狗充滿焦慮、壓力或恐懼情緒
- 飼料本身無法提升狗狗食慾
當狗狗突然不吃飼料時，建議飼主可以先帶去給獸醫檢查，排除狗狗是因為疾病而不願意進食的可能，確保狗狗健康。
如果狗狗經過檢查後沒有任何異常，建議可以改選適口性高的營養配方，透過味道、口感、質地、顆粒大小的調整，提升狗狗的食慾。
Q：狗飼料保存怎麼做？狗飼料可以保存幾天？
狗飼料開封可以放多久一直是許多飼主的疑問，一般而言，如果是乾糧的話，應在開封後的6週內吃完；而開封後的狗罐頭最長可以在冰箱中存放7天。實際保存狀況依照產品包裝上的保存期限為準。
Q：狗狗飼料表面怎麼會油油的？
脂肪是狗狗的重要能量來源之一，其中的脂肪酸更是能保護狗狗的皮膚和毛髮，然而許多飼主也擔心，脂肪太多會讓狗狗變胖變圓，因此看到油油的飼料就下意識退避三舍。NO！NO！NO！表面油不等於脂肪含量高，也不代表不健康喔！
即使飼料表面很乾爽，但若是在製作過程中已經被反覆加熱、加壓，其中的油脂反而可能會氧化變質，產生有害的自由基，營養的價值也會流失。
而法國皇家為了保留最優質的不飽和脂肪酸營養，飼料會等到最後一步才噴油。不過也由於台灣屬於亞熱帶氣候，悶熱的天氣容易讓飼料的油脂溶解出來，但只要妥善將飼料放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方便能避免這個問題。
想知道飼料的油脂含量高不高，與其看飼料表面，更重要的是詳細閱讀飼料的成分表，其脂肪含量有沒有符合國際標準。
（二）破除2大狗飼料挑選迷思！
除了上述疑問之外，網路許多人提倡狗狗要吃無穀飼料才不容易過敏，事實真是如此嗎？以下也由魏立寧醫師為大家解答飼料成分迷思。
迷思1：狗狗過敏一定要吃無穀狗飼料、低敏狗飼料
根據國外的研究與法國皇家內部研究顯示，狗狗最常見的過敏原是動物性蛋白質，像是牛肉、雞肉、乳製品等，在飼料中添加適量的穀物成分，能提供狗狗缺乏的營養，例如維生素E、維生素B，以及亞麻油酸等，破解了穀物飼料引發過敏的迷思。
事實上，美國獸醫師協會（AVMA）曾指出 ，85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題，不在於有無穀物的飼料，而是蛋白質來源以及毛小孩的體質。
迷思2：狗飼料有肉、有蔬菜一定很健康
選擇狗飼料時，比起食材多元，更重要的是狗飼料成分營養是否足夠。舉例來說，雞肉與豆製品雖然是2種不同的食材，但它們的營養成分卻十分相似，建議飼主在挑選飼料時，要以飼料消化率、營養成分是否足夠作為考量，才能讓狗狗頭好壯壯。
「消化率」是指食物能夠被寵物消化吸收的比率，若消化率不高，那麼即便飼料富含合適的營養素，貓咪和狗狗也無法有效吸收。
四、狗飼料哪裡買？網購族原來這樣買最好...！
一想到買飼料，騎車到店面，汗流浹背搬著超重飼料袋的畫面是不是就跑進腦海中？還是瘋狂搜尋好評網路店家，結果不小心滑到半夜好心累？快跟它們說掰掰！
《法國皇家寵物食品》除了投入重成本與心力研發專業營養配方，還與多間評價優質的網路通路合作，幫助毛爸媽們買對又方便！
以下就提供簡單又快速的購買教學，只要2步驟就能快速下單狗飼料。
醫師介紹｜魏立寧 獸醫師
-
專長：小動物眼科
-
經歷：2018 - 台大動物醫院眼科主治醫師、2019 - 遠見動物醫院眼科主治醫師
-
學歷：國立臺灣大學獸醫學系、國立臺灣大學臨床動物醫學研究所
分享此頁面