狗狗關節保養推薦｜獸醫師分享2大關節保養飼料挑選原則！

（一）先天因素

◆ 品種及遺傳

特定品種的犬隻因為先天身體構造的因素，容易好發不同的關節疾病，像是大型犬、巨型犬容易罹患退化性關節炎或髖關節發育不良，如德國牧羊犬、拉布拉多、黃金獵犬；而小型犬則好發膝蓋骨異位（髕骨脫位），如貴賓犬、馬爾濟斯、約克夏㹴、博美犬、臘腸犬等。

（二）後天因素

◆ 熟齡犬或老齡犬

就像人老了，關節也會越來越不好使，狗狗隨著年紀變大，關節機能會逐漸下降，像是關節軟骨磨損、囊液減少、韌帶退化的現象也會接連出現，如果缺乏適當的保養，會讓老狗狗在活動時，因關節缺乏緩衝機制，而感到疼痛。

想了解更多老狗狗的照顧方式嗎？大家可以延伸閱讀這篇文章《如何照顧老犬？》，幫助年紀大的狗狗也能享受生活。

◆ 體重過重

過胖狗狗除了行動不靈活外，過重的體重也會給予關節很大的壓力，加快關節耗損，並且讓關節處於不穩定的狀態，特別是髖關節容易因負荷過重而出現關節炎。

◆ 疾病或舊傷

過去曾有骨折、脫臼、韌帶撕裂等外傷，或者罹患關節感染疾病，也可能會影響狗狗關節的結構穩定性，成為退化性關節炎的高風險族群。

◆ 不良生活習慣

部分不良的生活習慣可能會提高關節的彎曲次數，或是讓狗狗的關節無意識用力，無形中增加了狗狗關節的負擔，惡化關節軟骨被磨損的情況，4個常見的生活習慣包含：

後腳站立 ：這樣的姿勢雖然很可愛，卻會讓狗狗大部分的重量都壓在後腳上，使後腳負擔瞬間加倍，即便狗狗沒有過重，仍然會傷害後腳關節，建議盡量避免這類行為。

指甲過長 ：狗狗指甲過長可能無形中影響狗狗的走姿，特別是不常運動的老狗狗，需要更常修剪指甲，維持指甲不碰地的健康長度。

頻繁跳上跳下 ：如果讓狗狗經常上下樓梯，容易加重關節活動，不利於已經有關節問題的狗狗休養。

在光滑地板上跑跳：家中常見的硬木、磁磚、水泥等光滑地板，因為缺乏抓地力，狗狗會為了平衡身體，施加更多力氣在關節上，增加關節負擔。

二、怎麼看出狗狗關節會痛？狗狗關節問題有哪些？

（一）狗主人必看！4大常見的狗狗關節疾病

◆ 退化性關節炎（Degenerative Joint Disease）

退化性關節炎又稱為「骨關節炎（Osteoarthritis）」，是狗狗最常見的關節疾病之一，造成狗狗關節退化的原因，主要是軟骨因為長期磨損而變形，或是韌帶或其他軟組織退化，使關節無法正常活動，這種疾病通常好發於狗狗四肢的關節和後側脊椎。

退化性關節炎高風險因素包含年齡大、體重過重、大型犬、關節發育不全、骨折或韌帶撕裂的舊傷等。

◆ 髖關節發育不全（Hip Dysplasia）

髖關節發育不全是許多狗主人聞風喪膽的骨骼疾病，想要理解這個疾病的原理，我們要先了解髖關節是球窩關節的1種，也就是骨盆和大腿骨的連接就像是1個碗中裝著1顆球。正常情況下，球會流暢地在碗中滑動，不會磨損碗的結構。

但當狗狗罹患髖關節發育不全，大腿骨可能長期位置不正確，容易從關節窩中滑出，造成髖關節軟骨磨損、大腿骨磨損、髖關節窩變淺等問題，進而引起髖關節功能退化，甚至造成退化性關節炎（Osteoarthritis）。

造成髖關節發育不全的原因很多，有些是特定品種容易天生髖關節窩太淺或角度異常，有些則是幼犬時期的營養出問題，導致成長速度過快而形成的骨骼問題，這種情況特別容易出現在巨型犬的幼犬身上。