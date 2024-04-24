狗狗關節保養推薦｜獸醫師分享2大關節保養飼料挑選原則！
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目錄
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（一）先天因素
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（二）後天因素
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（一）狗主人必看！4大常見的狗狗關節疾病
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（二）毛爸媽當心！4個狗狗關節有問題的徵兆
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（一）留心體重！避免成為胖狗狗
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（二）多一點巧思！3個居家布置保護狗狗關節
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（三）靈活關節！補充狗狗關節保養品
一、狗狗關節保養小知識 | 5個常見狗關節問題原因
看著狗狗每天快樂奔跑，偶爾調皮惡作劇，閃亮的神情總是能撫慰毛爸媽們一天的疲倦，但是當狗狗關節越來越不好，這樣的歡樂與活力也會漸漸消失，究竟是哪些原因讓狗狗開始不願意活動了呢？ 其實影響狗狗關節健康的因素很多，為了讓大家更容易了解，以下分為先天遺傳、後天因素為大家一一介紹。
（一）先天因素
◆ 品種及遺傳
特定品種的犬隻因為先天身體構造的因素，容易好發不同的關節疾病，像是大型犬、巨型犬容易罹患退化性關節炎或髖關節發育不良，如德國牧羊犬、拉布拉多、黃金獵犬；而小型犬則好發膝蓋骨異位（髕骨脫位），如貴賓犬、馬爾濟斯、約克夏㹴、博美犬、臘腸犬等。
（二）後天因素
◆ 熟齡犬或老齡犬
就像人老了，關節也會越來越不好使，狗狗隨著年紀變大，關節機能會逐漸下降，像是關節軟骨磨損、囊液減少、韌帶退化的現象也會接連出現，如果缺乏適當的保養，會讓老狗狗在活動時，因關節缺乏緩衝機制，而感到疼痛。
想了解更多老狗狗的照顧方式嗎？大家可以延伸閱讀這篇文章《如何照顧老犬？》，幫助年紀大的狗狗也能享受生活。
◆ 體重過重
過胖狗狗除了行動不靈活外，過重的體重也會給予關節很大的壓力，加快關節耗損，並且讓關節處於不穩定的狀態，特別是髖關節容易因負荷過重而出現關節炎。
◆ 疾病或舊傷
過去曾有骨折、脫臼、韌帶撕裂等外傷，或者罹患關節感染疾病，也可能會影響狗狗關節的結構穩定性，成為退化性關節炎的高風險族群。
◆ 不良生活習慣
部分不良的生活習慣可能會提高關節的彎曲次數，或是讓狗狗的關節無意識用力，無形中增加了狗狗關節的負擔，惡化關節軟骨被磨損的情況，4個常見的生活習慣包含：
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後腳站立：這樣的姿勢雖然很可愛，卻會讓狗狗大部分的重量都壓在後腳上，使後腳負擔瞬間加倍，即便狗狗沒有過重，仍然會傷害後腳關節，建議盡量避免這類行為。
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指甲過長：狗狗指甲過長可能無形中影響狗狗的走姿，特別是不常運動的老狗狗，需要更常修剪指甲，維持指甲不碰地的健康長度。
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頻繁跳上跳下：如果讓狗狗經常上下樓梯，容易加重關節活動，不利於已經有關節問題的狗狗休養。
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在光滑地板上跑跳：家中常見的硬木、磁磚、水泥等光滑地板，因為缺乏抓地力，狗狗會為了平衡身體，施加更多力氣在關節上，增加關節負擔。
二、怎麼看出狗狗關節會痛？狗狗關節問題有哪些？
（一）狗主人必看！4大常見的狗狗關節疾病
◆ 退化性關節炎（Degenerative Joint Disease）
退化性關節炎又稱為「骨關節炎（Osteoarthritis）」，是狗狗最常見的關節疾病之一，造成狗狗關節退化的原因，主要是軟骨因為長期磨損而變形，或是韌帶或其他軟組織退化，使關節無法正常活動，這種疾病通常好發於狗狗四肢的關節和後側脊椎。
退化性關節炎高風險因素包含年齡大、體重過重、大型犬、關節發育不全、骨折或韌帶撕裂的舊傷等。
◆ 髖關節發育不全（Hip Dysplasia）
髖關節發育不全是許多狗主人聞風喪膽的骨骼疾病，想要理解這個疾病的原理，我們要先了解髖關節是球窩關節的1種，也就是骨盆和大腿骨的連接就像是1個碗中裝著1顆球。正常情況下，球會流暢地在碗中滑動，不會磨損碗的結構。
但當狗狗罹患髖關節發育不全，大腿骨可能長期位置不正確，容易從關節窩中滑出，造成髖關節軟骨磨損、大腿骨磨損、髖關節窩變淺等問題，進而引起髖關節功能退化，甚至造成退化性關節炎（Osteoarthritis）。
造成髖關節發育不全的原因很多，有些是特定品種容易天生髖關節窩太淺或角度異常，有些則是幼犬時期的營養出問題，導致成長速度過快而形成的骨骼問題，這種情況特別容易出現在巨型犬的幼犬身上。
並非所有髖關節發育不良都可以預防，但幼犬時期的適當飲食，能打好骨骼和關節發育基礎，並有助於維持關節健康。
◆ 關節創傷（Joint Trauma）
狗狗因受到高度衝擊而導致關節處受傷，像是車禍、從高處摔下來等。常見的關節創傷如：髖關節脫臼、肘關節脫臼、關節骨折、十字韌帶撕裂等。即便康復後，關節的結構也變得比較不穩定，容易有軟骨退化、變形，提高創傷性關節炎的發生機率。
◆ 膝蓋骨異位（Luxating Patella in Dogs）
一般來說當狗狗膝蓋彎曲，膝蓋骨會受到肌肉限制，只能沿著大腿骨的凹槽（滑車溝）上下滑動，而膝蓋骨異位就是膝關節彎曲時，膝蓋骨脫離滑車溝外。
膝關節異位可能是由於先天遺傳或後天創傷導致：
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先天遺傳：多半以小型犬為主，例如貴賓犬、約克夏、法鬥、吉娃娃等，並且以內側膝關節異位為大宗。
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後天創傷：造成的膝蓋骨異位，通常是關節或筋膜的撕裂所引發，狗狗會出現突然的跛腳。
膝蓋骨異位長期下來除了造成狗狗疼痛、引起膝關節炎，嚴重還會影響狗狗活動，甚至韌帶斷裂，建議一旦發現狗狗不適徵兆，就盡快就醫檢查。
（二）毛爸媽當心！4個狗狗關節有問題的徵兆
從上述內容，我們可以發現狗狗關節炎其實不是只有老狗狗才有的問題，實際上關節疾病可能發生在各個年紀和各種品種的狗狗身上。
然而，這些關節疾病一開始通常症狀不是很明顯，甚至有些擅長忍耐的狗狗會假裝沒事，如果主人們一個不留心，等到症狀變得嚴重，長期耗損可能已經對狗狗關節造成無法挽回的傷害，即使治療也不一定能完全復原，這樣的情況可能讓許多主人心痛不已。
如果我們能及早發現問題，並且盡快帶去給專業獸醫師檢查與治療，就能避免這樣的憾事，這邊提供4個狗狗關節有問題的徵兆：
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狗狗變得不愛玩：原本愛玩的狗狗突然不想玩，也不願意出門散步，不想跳躍奔跑，甚至整天都昏昏欲睡，不願意移動，可能就要留心關節問題。
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狗狗行為改變：有些狗狗如果感覺關節不舒服，就會一直啃咬關節或舔會痛的部位，引起局部脫毛，甚至飼主觸碰到會痛的地方，狗狗會出現疼痛或生氣的反應，這也可能是關節出問題的前兆。
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難以做出特定姿勢：像是狗狗很難做出上廁所、從地板起身、爬樓梯等動作，也是很明顯的警訊之一。
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走路一跛一跛：狗狗走路出現一瘸一拐，或是出現狗狗腳無力的症狀，代表關節問題比較嚴重，建議盡快就醫檢查。
三、狗狗顧關節要吃什麼？3個狗狗關節保健原則
希望看到毛寶貝開心玩耍嗎？其實要替狗狗做好關節保養，最重要的還是做好日常照護。平時除了減少環境中傷害狗狗關節的因素外，還可以透過專業寵物關節保健食品，幫助老狗關節保養，讓老狗狗行動更靈活。以下就為大家介紹2個生活建議、1個狗關節保養食物的挑選原則！
（一）留心體重！避免成為胖狗狗
1項國際研究表示，狗狗肥胖已經是全球性問題，來自世界各地的調查顯示狗狗肥胖的發生率超過40%，可以看出許多飼主對於狗狗肥胖的警覺性不高。
確實，狗狗圓滾滾看起來很可愛，但過重的體重卻會衍生出許多關節疾病，像是上述提到的退化性關節炎，並且肥胖也可能增加狗狗罹患糖尿病、高血壓和癌症的風險，縮短狗狗快樂玩耍的時間。
但身為主人該如何替狗狗把關體重呢？
建議可以諮詢專業獸醫師，確認引起狗狗肥胖的主要因素，並且著手制定理想的體態管理計畫，配合適合的營養配方，幫助狗狗維持優良體態，除了可以幫健康的狗狗維持關節健康，對於已經罹患關節炎狗狗來說，也能降低關節的負擔，減輕關節炎的不適喔！
想了解如何維持持愛犬健康體重？先來看這篇：《胖狗圓滾滾才可愛？狗狗過重當心疾病找上門！》
（二）多一點巧思！3個居家布置保護狗狗關節
如果狗狗已經有關節困擾，或是經獸醫師檢查，確定屬於高風險族群，我們也可以透過居家環境的改善，緩和狗狗關節的傷害，以下就分享3個貼心的居家布置小巧思：
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鋪設防滑墊：在光滑地板上行動，對狗狗關節可說是一大挑戰，飼主可以在狗狗常常活動的地方適當擺放防滑墊，增加摩擦力和抓地力，幫助狗狗在家中走路更省力。
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裝設寵物階梯、斜坡：對於關節不好的狗狗，大動作跳上跳下既吃力又不舒服，為了減少膝蓋的緩衝，飼主可以在高低落差大的地方，裝設寵物階梯或斜坡，像是床邊、沙發等地方都很適合。
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選擇支撐力好的床墊：選擇堅固、有一定支撐力的床墊，或是專門針對關節炎設計的床墊，可以減輕狗狗關節的負擔。
實際如果有任何不了解的部分，都可以諮詢專業獸醫師，做更詳細的評估。
（三）靈活關節！補充狗狗關節保養品
除了飲食控管和環境改善，身為主人，我們還可以幫狗狗補充額外的營養素，保養狗狗的關節。
◆ 保護關節炎推薦營養素：葡萄糖胺、軟骨素
如果想要管理髖關節的發炎狀況，可以給狗狗補充富含葡萄糖胺、軟骨素的保健品或處方飼料，能有助於管理發炎症狀、維持關節恢復力，並且支持軟骨的保水力，除了能幫助關節的靈活性，也有助於狗膝關節異位保養、狗狗髖關節保養照顧。
◆ 控制發炎症狀營養素：Omega-3脂肪酸
Omega-3脂肪酸是1種天然成分，可以控管全身性的發炎症狀，對於骨折、脫臼等產生的發炎症狀也有幫助，而Omega-3脂肪酸其中含有的DHA、EPA和α-亞麻酸也具有控制關節腫脹症狀的作用。 適合狗狗的Omega-3補充來源包含魚油、天然食物以及專業處方飼料或保健品，其中專業營養配方所含的DHA、EPA濃度最高。
有臨床效果的複合營養素，例如：薑黃萃取物、多酚和水解膠原蛋白，也都有助於關節健康。
四、狗關節保養要吃什麼？獸醫師分享2個飼料挑選原則
對於罹患關節炎的狗狗來說，狗狗關節保養是一條漫漫長路，除了需要主人們的細心照護，還需要精準營養的支援。以下獸醫師為大家整理照顧關節營養的小建議：
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添加Omega-3脂肪酸、膠原蛋白：這是2大照顧關節的重要營養，此外，也可以選擇含有薑黃萃取物、水解膠原蛋白和綠茶多酚的增效配方，讓成分發揮1+1大於2的協同作用，維持狗狗關節的靈活性。
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適當卡路里：狗狗過重產生的關節負擔，因此飼主可以透過不同的營養配方，像是高蛋白質、低脂肪提供適當的卡路里，或是添加左旋肉鹼，幫助狗狗維持理想體態，同時維持關節健康。
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醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
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專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
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經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
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學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。
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