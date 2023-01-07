目錄

一、阿嬤養的可愛胖狗才是王道？當心疾病找上牠！

（一）狗狗標準體重是多少？用數字來判斷狗狗是否過胖！

（二）我的狗狗體型標準嗎？是否過胖「摸這裡」就知道

（三）6個狗狗過胖原因大揭密！





二、超重胖狗請注意：狗狗過胖影響健康！

（一）狗狗糖尿病

（二）狗狗關節炎

（三）狗狗心血管疾病

（四）狗狗呼吸系統疾病

（五）狗狗泌尿系統草酸鈣結石





三、胖狗狗控制體重保健康！4步驟幫愛犬維持體態！

（一）胖狗維持體態步驟1：列出狗狗飲食清單

（二）胖狗維持體態步驟2：設定理想體重並計算熱量

（三）胖狗維持體態步驟3：健康、適量飲食

（四）胖狗維持體態步驟4：規律、適度運動





一、阿嬤養的可愛胖狗才是王道？當心疾病找上牠！



到公園散步時，一隻活潑、圓潤的胖狗往往是全場的注目焦點，畢竟胖狗狗蓬鬆柔軟的肚子、溢出指間的嫩肉總是讓人愛不釋手，誰能抗拒一隻「阿嬤養的」可愛胖狗狗呢？





但作為飼主的您，是否留意過狗狗的身體狀況呢？頻繁的餵食人類的食物、獎勵小零食這些行為都可能讓狗狗變胖，且已經有研究數據表明狗狗演化已為機會主義飲食，也就是說當主人餵食過量的食物，狗狗就會試著吃得更飽，種種不節制的飲食習慣都會減少狗狗們的壽命。





雖然胖狗很可愛，但是狗太胖可是會大大影響到狗狗的健康，若是想要讓愛犬伴您久久，飼主們務必做好狗狗體重管理。接下來，就讓我們一起來看看不同狗狗的標準體重，檢視愛犬有沒有體重過重的問題吧！





（一）狗狗標準體重是多少？用數字來判斷狗狗是否過胖！



由於狗狗體型判斷標準會依照品種、身高而有所不同，因此在找出狗狗的標準體重前，務必先讓狗狗四肢站立在地面上，並測量牠從地面到肩膀的高度。



量出狗狗身高後，就可以進一步判斷牠的體型大小與標準體重了，大致上可分為4類：

玩具犬





超級迷你的玩具犬身高約在25cm以下，只需要用單手就可抱起，小小的身體十分招人憐愛。





常見的玩具犬品種有博美、吉娃娃、馬爾濟斯、玩具貴賓、約克夏、蝴蝶犬等等，這類狗狗的適中的體重約在3-5公斤之間。





小型犬





小型犬的身高約25-39cm，常見的品種有迷你杜賓、巴哥、法國鬥牛犬、比熊犬、雪納瑞、西施犬、臘腸、可卡犬、傑克羅素梗犬、喜樂蒂等等，適中的體重約在6-11公斤之間。





中型犬





接著就是比較常見的中型犬了，中型犬的身高約40-64cm，適中的體重約在12-24公斤之間。





大家最喜歡的柴柴就是屬於中型犬，而除了柴犬外，柯基、米格魯、邊境牧羊犬、杜賓、鬥牛梗、冰島牧羊犬、台灣犬等犬種也屬於中型犬。





大型犬





最後則是威風凜凜的大型犬了，大型犬身高約65-80cm，適中的體重約在25-45公斤之間，常見的大型犬品種有哈士奇、大麥町、山地犬、大白熊、巨型貴賓、獒犬、紐芬蘭犬、聖伯納、黃金獵犬、拉布拉多、秋田犬等等。





瞭解狗狗的體型對於體重管理相當重要，千萬別以為狗狗體重只是超重了1公斤也無妨。對1隻25公斤的大型犬而言，體重增加1公斤則等同於65公斤的成人胖了3公斤；然而對於1隻10公斤的小型犬而言，體重增加了1公斤相當於65公斤的成人胖了7公斤！因此做為飼主，務必好好為狗狗的體態把關，才能守護狗狗健康。

（二）我的狗狗體型標準嗎？是否過胖「摸這裡」就知道



由於同一個品種的狗狗，也可能有體型大小之分，因此除了掌握體重外，還可以藉由觸摸、觀察的方式進一步判斷狗狗是否過重。一般而言，狗狗的體型可以分為過瘦、適中、過胖這3種。

狗狗過瘦體型

從視覺上可清楚看到肋骨、腰椎、骨盆的線條，俯視時腰部明顯往內凹陷，用手觸摸肋骨也幾乎感覺不到脂肪包覆在狗狗的肋骨上。

👉這樣的狗狗已經骨瘦如柴了，建議多補充容易吸收及消化的高能量食物、水分。

狗狗標準體型

觀察狗狗的體型，可看見肋骨、腰椎、骨盆的線條若隱若現，俯視時腰部微微往內凹陷，伸手輕摸可以稍微感受到脊椎、肋骨，肚子也有稍微的肉，屬於適中的好身材。

👉這種的狗狗體型很標準，請繼續保持下去！

狗狗過胖體型

過胖類型的狗狗除了難以清楚看見骨頭外，也幾乎看不見腰部、腹部的線條，反而可以發現脂肪囤積在胸部、脊椎、四隻或頸部，俯視時沒有腰身，身體呈現橢圓形，有飽滿軟嫩的腹部。 飼主觸摸腹部需要用比較大的力氣才能感受到脊椎、肋骨的線條，甚至根本摸不到肋骨的存在。

👉有這種情況的話，代表這是一隻油滋滋的胖狗狗，建議要從運動、飲食著手改善狗狗體型！

（三）6個狗狗過胖原因大揭密！

看完上述的資訊，您是否也想著手幫愛犬維持健康體態了呢？別急，先來看看下列資訊，幫助您找出狗狗過胖的主因。

幼犬時期的失控飲食

隨著醫學進步，「小時候胖不是胖」這種說法早已被推翻，即使在寵物身上也一樣。

飼主若在幼犬時期就有讓狗狗吃殘羹剩飯、用零食引誘幼犬吃飼料、準備過多食物的行為，容易導致狗狗「從小胖到大」，最終變成體重過重的胖狗。 温琮斐獸醫師提醒： "從幼犬時期就有肥胖或體重過重問題的狗兒，容易在成犬的時候有肥胖的問題。" 吃人類的食物 人類食物所散發出的香味往往令狗狗垂涎三尺，每當狗狗用水汪汪的大眼看著飼主時，許多人都忍不住將手中的食物分一點給狗狗吃，這樣的行為看似無傷大雅，但長久下來會嚴重影響狗狗的健康。 人類的食物多半都有過多的調味，對狗狗的身體與消化道來說都是很大的負擔，不僅無法替狗狗帶來所需的養分，還隱藏著食物中毒、引發疾病的風險。為了狗狗的身體著想，不論狗狗如何賣萌，飼主們務必克制住心中想餵狗狗的衝動。

餵食過量 在餵狗狗吃東西時，除了要定時、定點外，還要注意不可以過量。



飼主在餵狗狗吃飯時需要查看飼料包裝上推薦的每日餵食量，並依照狗狗的體重做調整。此外也不建議給狗吃太多寵物零食，避免狗狗攝取太多熱量，逐漸往胖狗之路前進。

運動量不足 規律的運動是狗狗瘦身的一大利器，不論是散步、慢跑、室內丟球、游泳或是捉迷藏都是很棒的運動，對精力充沛的幼犬與大型犬來說，建議一天運動2次以上，而對年長的狗狗與小型犬來說，早晚各出去散步1次就能達到適度的運動量了。



另外，國外Pet Insight Project的研究指出，平均每天運動超過60分鐘的成犬肥胖機率＜50%；而平均每天活動超過80分鐘的成犬，只有不到40%的肥胖機率，可見運動對狗狗體重管理來說有多重要。

結紮 或許您聽過狗狗結紮後會變胖的說法，但為什麼狗狗結紮後就會變胖呢？ 原因是在狗狗結紮後，牠們的體內變會缺乏性荷爾蒙的刺激，無形中降低了牠們的活動量，再加上荷爾蒙的變化使得牠們食量大增，在「多吃、少動」的雙重誘因下，不少狗狗最後都變得圓滾滾的。 然而，雖然結紮會讓狗狗容易變胖，但也不是每隻狗狗結紮後體重都會直線上升，最重要的還是飲食控制與適度運動。

易胖體質品種 您知道嗎？狗狗也有「易胖體質」！根據一則國外期刊的研究報告顯示，拉布拉多體內POMC基因的缺失，讓此品種的狗比起其他品種更容易陷入肥胖危機中，因此如果您飼養了一隻金燦燦的拉布拉多，務必要特別留意牠的體重，別讓牠輕易加入胖狗狗的行列喔！ 看完上述的說明，飼主們是否發現了狗狗太胖的真正原因了呢？接著就讓我們繼續往下閱讀，瞭解一隻超重的胖狗狗可能會有哪些問題。



二、超重胖狗請注意：狗狗過胖影響健康！

在工業化國家中，每5隻狗就有1隻是超重胖狗狗，您家的狗狗是否也是其中的一員呢？ 毛孩就像我們的家人，相信天底下的飼主都希望寵物可以多陪伴自己久一點，如果想要實現這個願望，務必從現在開始留意愛犬的體重，別讓下列這些疾病找上過重的狗狗喔！ 温琮斐獸醫師提醒： "研究指出，與體重健康的狗相比，超重狗的壽命最多會縮短2年半！" （一）狗狗糖尿病

可別以為狗狗不會有糖尿病！長期攝取過多熱量的肥胖狗狗會有高血糖的問題，進而提高胰島素的分泌量，而當狗狗的身體無法製造這麼多胰島素時，就會導致糖尿病。

狗狗糖尿病的症狀與人十分相近，當狗狗有「吃多、喝多、尿多」，且體重減輕的症狀時，務必帶狗狗到獸醫院做進一步的檢查。

（二）狗狗關節炎

過胖的體重會加重狗狗關節的負擔，讓關節加速磨損、消耗，甚至會讓骨頭、關節、肌肉和相關的肌腱、韌帶受傷，進而引發關節炎，通常好發在阿公、阿嬤等級的老狗狗身上。

若狗狗有關節方面的問題，牠們可能會變得更加不愛活動，而當懶洋洋的狗狗有著相同的食量，可想而知就會讓體重增加，再度加重牠們關節的不適，演變成惡性循環。

（三）狗狗心血管疾病

狗狗體內過多的脂肪與膽固醇會讓心臟周圍的血管壁加厚，造成血管堵塞並增加器官負擔，因此胖狗較容易有鬱血性心衰竭、高血壓等問題。



（四）狗狗呼吸系統疾病

過重的體型會讓狗狗的胸腔感到壓迫，進而讓肺臟無法有效擴張，增加身體供氧負擔，使狗狗有氣喘吁吁的現象。



（五）狗狗泌尿系統草酸鈣結石

當狗狗尿液中的鈣質與草酸鹽達到飽和，就會形成草酸鈣結石，影響狗狗排尿。

一般而言，肥胖狗狗與小型犬由於喝水量比較少，較容易有濃縮尿液，導致牠們罹患膀胱結石的機率較高，嚴重一點的話還可能引起腎衰竭呢！

🐶看完了這麼多胖狗狗可能會有的疾病，相信不少飼主都替自家愛犬捏了一把冷汗了吧！如果想要守護毛孩的健康、延長牠們的壽命，就快Follow以下的減重步驟，幫胖狗打造專屬體重管理計畫吧！

三、胖狗狗控制體重保健康！4步驟幫愛犬維持體態！

（一）胖狗維持體態步驟1：列出狗狗飲食清單



肥胖往往源自於攝取過多的熱量，若想控制狗狗體重就必須先列出一整天狗狗會攝取的所有食物，包括正餐、小點心、額外給予的小零食等等，或許可從中發現狗狗過重的問題核心。

（二）胖狗維持體態步驟2：設定理想體重並計算熱量

知道狗狗一整天都吃些什麼以後就可以設定體重目標啦！但是狗狗到底要瘦幾公斤才好呢？

建議飼主們依前面所述的狗狗標準體重為目標，或是與獸醫師討論理想體重，減肥初期可以先從1週減少狗狗體重的0.5%-1%開始。

設定完目標後，我們就能用下方的表格對照狗狗每日的熱量需求量（RER）：

理想體重（公斤） 每天所需的卡路里 理想體重（公斤） 每天所需的卡路里 4.5 210 24.9 820 6.8 270 27.2 890 9 340 29.4 950 11.3 410 31.7 1020 13.6 480 34 1090 15.8 550 36.2 1160 18 615 38.5 1230 20 680 40.8 1300 22.6 750 43.9 1430

接著飼主就可以依照這個數字去替狗狗配給糧食，建議飼主們可以搭配電子秤或是帶有計算重量功能的智能碗去替狗狗的飼料秤重，才能更好地掌握餵食量。



（三）胖狗維持體態步驟3：健康、適量飲食

餵狗狗吃飯看似簡單，但您知道要怎麼餵才能讓狗狗健康得控制體重嗎？以下就提供您3個餵狗狗吃飯時的小Tips！

少量多餐、緩慢進食

在餵食狗狗時，建議可以將食物的份量分成2餐進食，並使用底部帶有突起的餵食碗，不僅能夠降低狗狗吃東西的慾望，同時減緩牠們進食的速度。

控制零食分量

狗狗們哀求食物的眼神總是讓飼主難以拒絕，不過過多的零食往往是狗狗變胖的真兇，因此飼主們在餵狗狗吃小零食的時候務必留意餵食的份量。

有些飼主會將正確的飼料份量先抓出來，並從中保留一部分飼料作為狗狗一天的零食，這樣做既可以讓狗狗吃到零食，又不會超出每餐應攝取的熱量。若是飼主有額外購買別的狗狗零食，則應將零食分量限制在每日總熱量的10%以內，並相對地去減少正餐分量。

選用狗狗體重管理飼料

一般的狗狗的飼料成分主要以蛋白質、碳水化合物為主，並以其他營養成分為輔，如果想幫愛犬飲食控制的話，建議選購體重管理專用的狗飼料。

狗狗體重管理飼料具有高蛋白質、低脂肪比例，同時搭配一些纖維混合物，能夠用更低的熱量帶給狗狗飽足感，在飲食控制的同時兼顧營養均衡，是狗狗達到健康體態的最佳選擇。

（四）胖狗維持體態步驟4：規律、適度運動

飼主們在控制毛孩的飲食之餘，可別忘了帶著牠們一起運動喔！適度帶狗狗運動與每日散步可以幫助愛犬找回理想體態。

以下就提供不同體型的狗狗散步頻率與時間讓各位飼主參考，飼主們也能依照狗狗的身體狀況去調整散步次數與時間。



小型犬 中型犬 大型犬 每日散步次數 1-2次 2次 2次以上 每次時間 約5-10分鐘 約20-30分鐘 約60分鐘

至於散步時的活動有哪些呢？如果家中的狗狗還很年輕，那麼和飼主一起游泳、慢跑、長距離丟球、接飛盤都能有效鍛鍊狗狗的身體。

而對已經上了年紀的狗狗來說，太激烈的運動可能不適合牠們，建議每日可以散步至少1次、短距離丟球幫助狗狗運動，或是添購一些狗狗益智玩具，即使主人不在家，依舊能夠讓狗狗透過玩玩具消耗卡路里，順帶活絡一下腦力。

最後，如果遇上下雨的話，主人則可以和狗狗一起在室內玩捉迷藏、玩具拔河。

🐶看完這麼豐富的狗狗苗條祕笈，各位飼主是否也想幫身旁的胖嘟嘟的狗狗控制一下體重了呢？在帶狗狗運動之餘，可別忘了配合飲食控制，替狗狗尋找合適的營養配方喔！ 👉延伸閱讀： 貓飼料推薦精選！挑選原則、好評貓糧推薦款就看這篇！ | 法國皇家

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