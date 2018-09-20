貓咪皮膚過敏指南：認識常見感染源，管理貓皮膚過敏症狀
Article
貓的皮膚是身體最大器官，需要微量或大量的多種營養素來維護它的健康；任何干擾這些營養素吸收的因素都會影響到您愛貓的皮膚和毛髮狀況。值得慶幸的是，無論內外問題，大多常見的皮膚症狀都是能夠治療的。
貓的寄生蟲感染問題
寄生於貓皮膚的外寄生蟲會引起刺激和不適，有時還會導致掉毛或其他顯著的問題。
跳蚤是貓常見的困擾。這些小寄生蟲附著在貓的皮膚上，使您的愛貓用抓搔、舔拭和整理清潔毛髮來止癢。但這也會讓貓吞入大量自己的毛髮而會產生毛球問題。您的愛貓也可能會有跳蚤叮咬過敏，進而引發皮膚炎，此症狀通常發生於已被跳蚤嚴重叮咬的貓咪。
壁蝨在您的愛貓外出時可能附著於牠們的脖子和耳朵，從而引起發炎。某些壁蝨會在一年中的特定時間出現於植物上，且可能寄生於人類或其他哺乳動物。
如果您發現愛貓不停地抓搔，且耳朵裡有很多黑色耳垢，牠們可能感染了耳疥蟲。蟲體生活在耳道中並引起耳朵疼痛，讓貓會感到非常不舒服。
即使您的愛貓沒有常常煩躁搔癢，但皮癬也會引發許多皮膚問題。微小的真菌會從髮根部攻擊，使得貓的毛色變黯淡和造成脫毛。
寄生蟲感染可以透過口服藥、噴劑、藥物塗抹皮膚和環境改善方案等方法進行綜合治療，您的獸醫師會向您建議如何利用這些方法來照顧您的愛貓。對身上有跳蚤的貓，必須記住的是不要用專為犬設計的產品來治療貓，這樣做對貓有致命的危險。
愛貓的飲食和皮膚健康狀況的關聯
貓咪的毛有 95% 是蛋白質，長毛和換膚會用掉高達 30% 您的寵物每天攝取的蛋白質。因此，若貓咪的飲食中缺乏蛋白質，可能導致皮膚和毛髮出狀況，包括皮膚粗糙、容易掉毛、褪色、長毛慢、毛量稀疏、暗淡或脆弱。
若您的貓咪缺少必需脂肪酸，像是 Omega 3 和 Omega 6，您可能還會發現像是皮膚出油或乾燥，以及毛髮光澤暗淡的問題。貓咪無法自行合成某些必需脂肪酸，因此您需在牠們每天的飲食當中添加這些脂肪酸。
為您的貓咪準備完整、均衡的食物，是避免牠們營養不均衡的最簡單方法；您也可以選擇專為有皮膚問題的貓咪設計的食物，幫助牠們維持良好的皮膚和毛髮品質。
貓咪皮膚病發生原因和生活方式因素的關聯
若您的貓咪經常在外活動，您可能會發現牠們容易接觸到環境碎屑，像是碎片或種子，而使皮膚受到刺激；記得在貓咪進入家門時，幫牠們清除這些碎屑，防止牠們抓搔或發癢。
您可能還會發現，貓咪偶爾會被其他動物咬傷 (尤其是尚未絕育的情況)。若細菌感染咬傷處，傷口就可能化膿，引起皮膚腫脹、發炎和發熱。這種情況下，您的獸醫師會進行傷口的深層清潔。
為貓咪洗澡是個好主意，但務必注意，只使用專為貓咪設計的產品，因為相較於人類來說，牠們的皮膚偏酸性，人類的洗髮精可能對牠們引起刺激，引起貓咪皮膚病與敏感問題。
若您認為您的貓咪可能有皮膚方面的問題，請立即諮詢您的獸醫師，以便迅速展開治療，讓您的貓咪免於任何不適。
分享此頁面