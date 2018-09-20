貓的皮膚是身體最大器官，需要微量或大量的多種營養素來維護它的健康；任何干擾這些營養素吸收的因素都會影響到您愛貓的皮膚和毛髮狀況。值得慶幸的是，無論內外問題，大多常見的皮膚症狀都是能夠治療的。

貓的寄生蟲感染問題

寄生於貓皮膚的外寄生蟲會引起刺激和不適，有時還會導致掉毛或其他顯著的問題。

跳蚤是貓常見的困擾。這些小寄生蟲附著在貓的皮膚上，使您的愛貓用抓搔、舔拭和整理清潔毛髮來止癢。但這也會讓貓吞入大量自己的毛髮而會產生毛球問題。您的愛貓也可能會有跳蚤叮咬過敏，進而引發皮膚炎，此症狀通常發生於已被跳蚤嚴重叮咬的貓咪。

壁蝨在您的愛貓外出時可能附著於牠們的脖子和耳朵，從而引起發炎。某些壁蝨會在一年中的特定時間出現於植物上，且可能寄生於人類或其他哺乳動物。

如果您發現愛貓不停地抓搔，且耳朵裡有很多黑色耳垢，牠們可能感染了耳疥蟲。蟲體生活在耳道中並引起耳朵疼痛，讓貓會感到非常不舒服。

即使您的愛貓沒有常常煩躁搔癢，但皮癬也會引發許多皮膚問題。微小的真菌會從髮根部攻擊，使得貓的毛色變黯淡和造成脫毛。

寄生蟲感染可以透過口服藥、噴劑、藥物塗抹皮膚和環境改善方案等方法進行綜合治療，您的獸醫師會向您建議如何利用這些方法來照顧您的愛貓。對身上有跳蚤的貓，必須記住的是不要用專為犬設計的產品來治療貓，這樣做對貓有致命的危險。