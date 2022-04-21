喵星人好難懂？6大常見貓品種性格、喜好分析

您是否好奇，家中的貓主子平時都在想什麼？

多數人對貓咪的第一印象，只停留在傲嬌、獨立及神秘。事實上，每隻貓咪都是獨立的個體，擁有各自的喜好及興趣。不同品種的貓咪，性格更可能天差地遠。

因此，飼主若想深入喵星人的內心世界，不妨先從「品種」下手，了解自家毛孩的天性及偏好，再進一步給予「適性」的陪伴及照顧。以下列出6大常見貓品種，帶您一同認識各種貓咪獨一無二的個性、脾氣及照顧要點！

波斯貓(Persian)

波斯貓是全球最常見的長毛貓之一。牠們外表高貴冷酷，實則極為親民、喜歡社交，個性既溫順又低調，能與家中幼童、其他貓狗打成一片。另外，波斯貓性格獨立，雖然愛玩，卻很能自得其樂，不會為了贏得主人注意而胡作非為。不過相較於其他品種貓，波斯貓的好奇心偏低、不喜走動，飼主須多花時間陪貓主子玩耍、提高活動量以保持健康體重。



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英國短毛貓(British Shorthair)

英國短毛貓（簡稱「英短」）擁有圓潤頭型、水汪汪大眼，常被形容為「泰迪熊」。牠們性情穩定、個性隨和，不僅少發脾氣，在喵星人界更是出了名的安靜，只有在必要時才會「開金口」發出聲音。且脫離幼貓時期的英短，性格將變得更加穩重、少動，導致肥胖風險升高。建議可諮詢獸醫，針對不同成長階段制定飲食計畫。



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緬因貓(Maine Coon)

源自於美國東北部的「緬因州」，緬因貓體型龐大，且天性友善、溫馴，是世界上最受歡迎的貓品種之一。牠們的魅力，還包括乖巧、聽話，以及對主人高度忠誠。而緬因貓淘氣、貪玩的本性，更是不分年齡層，即便已是成貓，牠們仍會四處走動、上竄下跳，積極替自己找樂子。對緬因貓來說，擁有頻繁的「玩樂」時間，可是格外重要。



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豹貓(Bengal)

豹貓最著名的特色，是有如「獵豹」一般的斑點及花紋，及眼周一圈黑色印記。牠們活力充沛、野性十足，且好奇心爆棚。喜歡躍上高處、東摸西摸，甚至還可能在家中翻箱倒櫃，每天都需要充足的「放電」時間。另外，個性直爽的豹貓，絕對是「有怒敢言」。早餐時間已到，若主人還在賴床，牠們會毫不留情地以「喵」聲震耳，表達不滿。



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布偶貓(Ragdoll)

布偶貓擁有一雙漂亮的藍眼睛，以及號稱貓咪界最甜美的嗓音。正如其名，牠們溫順又懂事；聽話的程度，是願意配合主人指令，像隻布偶一樣乖乖躺好。且相較其他貓品種，布偶貓對人類的戒心低，能輕易與飼主產生深厚的感情。而不吵不鬧的布偶貓，其實很依賴人的陪伴。千萬別因牠們天性懂事，就忘記給予足夠的關注。



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無毛貓(Sphynx)

無毛貓的耳朵又高又挺、眼角微垂，給人一種惹人憐愛的形象。但骨子裡，牠們既活潑又調皮，是能量滿載的貓品種，喜歡跟主人玩「你追我跑」的遊戲。如此外向的無毛貓，既不善獨處，更極度討厭被忽視，會竭盡所能搗蛋，以博取主人的注意。在照顧方面，無毛貓則比一般貓咪更需要定期梳毛，協助清理表面油脂，保持肌膚清爽健康。



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綜合以上，可發現不同品種的貓咪，個性迥異、喜好有別；在飼養上，亦有須特別留意的地方。因此，法國皇家針對不同品種貓的性格、特性及下顎形狀，量身訂製顆粒，希望透過專屬的營養配方，與貓奴們一起，守護毛孩健康、給予喵星人更細緻的照護。





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文｜特約記者 李宥臻