老貓臨終照護指南：飼主必懂4大身心照護重點，維持良好生活品質

貓平均壽命是 15 年，但是活到 20 年的高齡貓並不少見。在牠們的生命末期，您可以做一些簡單的改變，盡力提供最好的照顧，除了能夠幫助維持老貓的健康狀況外，還能讓牠們的安寧生活較為舒適。





一、當貓變老時會發生什麼事？

從 11 歲起，您將會發現貓身上出現一些明顯可見的老化跡象。例如老貓的嗅覺、味覺和聽覺不再那麼敏銳，活動力也因關節的老化與磨損而下降，並讓牠們難以正常自我梳理；還有專門產生油脂保護皮膚的皮脂腺無法正常分泌油脂，導致牠們的皮膚和毛色變得黯淡。

同時，您的愛貓還可能會開始出現牙齒問題（例如：牙齒磨損或牙齦疾病），這可能會導致他們食慾不振、食量減少，並讓牠們在進食時感覺不適。此外，牠們的消化系統和其他身體功能也正在逐漸降低，也就是說，牠們可能更難以從食物中吸收所需營養，並因此愈來愈瘦。

隨著年齡的增長，老貓也可能罹患認知功能障礙，其中 16 至 20 歲之間的貓罹患此症的機率超過 80%。症狀有失眠、迷失方向、焦慮而且忘記自己的例行習慣，例如，不記得自己的食物或貓砂盆的位置、亂尿尿等情形。

二、4 大老貓臨終照顧注意事項

您可以利用一點簡單的小改變，讓老貓的安寧照顧更舒適。

老貓臨終照護注意 1：老年貓的生活環境

利用斜坡或小階梯，讓貓可以輕鬆到達想去的地方，並在貓四周擺放牠最喜愛的玩具或用品。記得食物和飲水要放在容易前往的位置，而且建議改換較淺的貓砂盆，讓貓咪出入更容易。