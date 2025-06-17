老貓臨終照護指南：飼主必懂4大身心照護重點，維持良好生活品質
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貓平均壽命是 15 年，但是活到 20 年的高齡貓並不少見。在牠們的生命末期，您可以做一些簡單的改變，盡力提供最好的照顧，除了能夠幫助維持老貓的健康狀況外，還能讓牠們的安寧生活較為舒適。
一、當貓變老時會發生什麼事？
從 11 歲起，您將會發現貓身上出現一些明顯可見的老化跡象。例如老貓的嗅覺、味覺和聽覺不再那麼敏銳，活動力也因關節的老化與磨損而下降，並讓牠們難以正常自我梳理；還有專門產生油脂保護皮膚的皮脂腺無法正常分泌油脂，導致牠們的皮膚和毛色變得黯淡。
同時，您的愛貓還可能會開始出現牙齒問題（例如：牙齒磨損或牙齦疾病），這可能會導致他們食慾不振、食量減少，並讓牠們在進食時感覺不適。此外，牠們的消化系統和其他身體功能也正在逐漸降低，也就是說，牠們可能更難以從食物中吸收所需營養，並因此愈來愈瘦。
隨著年齡的增長，老貓也可能罹患認知功能障礙，其中 16 至 20 歲之間的貓罹患此症的機率超過 80%。症狀有失眠、迷失方向、焦慮而且忘記自己的例行習慣，例如，不記得自己的食物或貓砂盆的位置、亂尿尿等情形。
二、4 大老貓臨終照顧注意事項
您可以利用一點簡單的小改變，讓老貓的安寧照顧更舒適。
老貓臨終照護注意 1：老年貓的生活環境
利用斜坡或小階梯，讓貓可以輕鬆到達想去的地方，並在貓四周擺放牠最喜愛的玩具或用品。記得食物和飲水要放在容易前往的位置，而且建議改換較淺的貓砂盆，讓貓咪出入更容易。
老貓臨終照護注意 2：睡覺、運動與熟齡貓的作息
為了幫助年長愛貓養成良好的睡眠習慣，您可以在白天陪牠玩，讓牠晚上比較好入眠睡。此外，為牠準備柔軟舒適的床墊，不僅能提升睡眠意願，也有助於預防行動力較差的貓咪出現褥瘡。也可以嘗試使用費洛蒙噴霧讓您的愛貓放鬆，幫助減少焦慮或失眠的情況。
老貓臨終照護注意 3：年長的貓與牠們的飲食
改變貓的飲食，變化飼料或食物的內容，確實可能對年長的貓造成不必要的壓力。只要隨著不同階段所需準備適合牠們的飲食，除非獸醫師另有建議，否則不必做改變。
您可以將食物加熱釋放香氣，讓食物更美味，並選擇質地容易消化的食物。隨著年齡增長，貓的喝水量通常更少，進而導致泌尿系統問題，因此務必準備方便飲用且乾淨的水，特別推薦使用流動式飲水機，不僅能吸引牠們主動喝水，也有助於維持身體機能的正常運作。
老貓臨終照護注意 4：考量年長愛貓的身心健康
務必定期帶年長的愛貓去看獸醫師、接受健康檢查，一年至少兩次。若愛貓出現呼吸困難、躲起來、不願活動，甚至對食物嚴重挑嘴的情形，可能表示愛貓正承受極大疼痛，應立即帶牠去看獸醫師。
獸醫師能夠診斷出牠們的痛苦程度，並告訴您安寧照護是否會是最好的選擇，或可考慮其他選擇。
年長愛貓臨終前的身心健康和生活品質，可透過調整居家環境、飲食，以及與獸醫師一起為牠們提供所需的醫療幫助獲得改善。若您不確定哪些是幫助年長愛貓的最佳方式，不妨預約您的獸醫師，參考獸醫師提供的建議。
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