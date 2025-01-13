老貓行為跡象＆症狀解析：掌握老貓健康狀況，提供最適合的照護

二、老貓行為＆跡象

雖然每隻貓表示出老化的跡象有所不同，但有一些常見的老化跡象是每一隻貓都會經歷的。如老貓的嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，進而影響牠們的食慾。許多牙齒相關問題也可能導致食慾不振，像是牙齒磨損、牙齦疾病或掉牙齒；以上這些問題同時影響下，愛貓的體重可能會減輕、越來越瘦。

步入老年的貓關節靈活度較差，尤其是受到骨關節炎的影響時，這種疾病可能會帶來嚴重的疼痛和活動性障礙。活動困難也使得牠們無法好好理毛，進而在毛髮和皮膚健康方面產生隱憂。

您或許會發現愛貓毛色變得更白了，毛髮的健康狀態也有所下降，這是因為皮脂腺功能下降，滋養皮膚油質減少。而免疫反應的自然能力也將隨著年齡增長而減弱，這讓貓暴露於更高的感染和疾病風險當中。隨著貓變老，由於牠們消化脂肪和蛋白質的能力降低，消化等新陳代謝的過程也開始發生變化。

老貓還有可能表現出過去不曾有的行為，包括缺乏互動或在不合時宜的時候發出噪音。牠們睡眠時間可能增加，但卻較淺眠，進而導致牠們的日常作息改變並出現行為問題。

三、老貓生病的症狀

有時在年紀較大的貓中，這些症狀並不僅僅是「變老」的標誌，牠們也可能是更大問題的症狀。

貓傾向於隱藏疾病，牠們會為了避免疾病惡化而限制自己的移動或活動，飼主不太容易經由跛行或吵鬧等跡象發現其疼痛不適的情況。有鑑於此，照顧老貓時請務必仔細觀察貓飲食、行為中的任何微妙變化，例如，不吃飼料，或不再跳到牠們最喜歡的地點，若發現異狀請帶牠們去看獸醫。

在老年貓中需要注意下列常見的症狀，這些情況可能表明存在的隱藏問題：

食慾不好、體重下降，甚至外觀看起來變瘦，這可能代表消化問題

排尿或口渴感增加，則是泌尿系統問題的潛在跡象

四肢僵硬、走路不穩或起身困難，則可能患有關節炎

出現迷失方向、焦慮或其他異常的行為

經由定期帶愛貓給獸醫師檢查，您將能夠在事態變嚴重前掌握愛寵的健康情況，並為您的老年貓提供最佳照護。