老貓症狀不可不知：了解3大常見老貓疾病，守護貓咪健康

老貓，也就是超過 10 歲的高齡貓，可能會隨著年齡的增長而患有多種疾病，且身體也會逐漸喪失功能。此時，飼主可以透過飲食、醫療和環境改變的正確照護組合方式，緩解這些常見疾病為貓咪帶來的不適。

老貓症狀 1：行動力喪失

老年貓通常會有關節炎和關節疼痛的問題，因為多年以來，牠們的關節軟骨已經磨損。這會導致牠們的行動力變化，出現包括步伐不穩、跳躍困難，甚至因為身體不再靈活而無法整理毛髮等不舒服的表現。關節敏感也會讓牠們不願意玩耍或無視您的呼喚，因為對牠們而言，移動可能會感覺非常疼痛。

您可以透過改善老貓飲食的方式照顧愛貓的關節。舉例來說，您可以在牠們的食物中加入 Omega-3 長鏈多不飽和脂肪酸來協助維持牠們的關節健康。同樣的，在食物中加入軟骨素和葡萄糖胺等營養也助於維持軟骨的健康。

您也可以在牠們喜歡的高處休息地方加裝樓梯或坡道，將牠們的貓砂盤換成更容易進出的淺盆，並讓牠們的睡床更柔軟舒適，減輕老貓在移動時可能會感覺到的任何不適。

老貓症狀 2：糖尿病

每 200 隻貓就有一隻患有糖尿病，特別是 7 歲後的貓咪、老貓更容易罹患，而且糖尿病與肥胖也有直接的關係。因此，為了避免貓咪罹患這種疾病的最好方式之一，就是維持貓咪正常健康的體重。

貓咪如果罹患糖尿病，可能是牠們的細胞無法對胰島素做出正確的反應，也可能是因為牠們的身體無法製造足夠的胰島素。也就是說，這些貓必須注射胰島素，一般來說是一天一次或兩次。獸醫師通常會開出結合胰島素治療和飲食改變（蛋白質含量高、碳水化合物含量低）的組合處方。

熟齡貓罹患糖尿病有可能出現包括排尿次數和尿量增加、容易口渴和飢餓等生病特徵，而且易患肥胖症。如果您發現愛貓有這些症狀，請務必尋求獸醫師的協助。