F32 理想體態成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg, 15kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
15kg
均衡營養配方
提供完整均衡營養，維持健康。
適度熱量
合宜熱量設計，維持理想體態。
化毛保健
添加化毛配方，幫助自然排出消化道累積的毛髮。
泌尿系統保健
幫助維持泌尿道健康。
成分：脫水家禽蛋白、米、植物分離蛋白*、小麥、玉米、動物脂肪、小麥麵粉、水解動物蛋白、蔬菜纖維、礦物質、酵母及酵母提取物、玉米麩質、甜菜漿、大豆油、魚油、洋車前子及殼、水解酵母（甘露寡糖來源）、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 32%、脂肪 15%、纖維素 4.3%、灰分 7.6%、NFE 35.6%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|44g
|1+24g
|4kg
|54g
|1+34g
|5kg
|63g
|1+43g
|6kg
|72g
|1+52g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|35g
|1+15g
|4kg
|43g
|1+23g
|5kg
|51g
|1+30g
|6kg
|58g
|1+37g