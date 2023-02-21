F32 理想體態成貓專用乾糧

F32 理想體態成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg, 10kg, 15kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

10kg

15kg

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均衡營養配方

提供完整均衡營養，維持健康。

適度熱量

合宜熱量設計，維持理想體態。

化毛保健

添加化毛配方，幫助自然排出消化道累積的毛髮。

泌尿系統保健

幫助維持泌尿道健康。

產品詳情

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