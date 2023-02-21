P30 波斯成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
適合波斯貓的獨特下顎
這款特殊設計的杏仁形狀顆粒與波斯貓獨特的嘴型有絕佳接觸面區域，讓波斯貓可輕鬆啣起咀嚼。
呵護長毛貓健康
獨家複合營養素支持皮膚屏障功能並維持皮膚健康和毛髮亮麗。富含 Omega 3 和 Omega 6 脂肪酸。
有助排除毛球
精選膳食纖維（包括富有黏性的洋車前子）幫助刺激腸道蠕動、排出毛髮，達化毛功效。
消化系統健康
使用極易消化的蛋白質(L.I.P.*)和益生元有助於維持腸道菌叢平衡。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。
泌尿系統健康
適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。
成分：脫水家禽蛋白、動物脂肪、植物分離蛋白*、米、玉米、玉米粉、蔬菜纖維、水解動物蛋白、玉米麩質、小麥麵粉、酵母及酵母提取物、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、果寡糖、洋車前子及殼、水解酵母(甘露寡糖來源)、琉璃苣油、金盞花。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 30%、脂肪 22%、纖維素 4.6%、灰分 7.3%。
|成貓體重
(活動量低/絕育貓)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|33g
|1+11g
|4kg
|40g
|1+18g
|5kg
|47g
|1+25g
|6kg
|54g
|1+32g
|成貓體重
(活動量中/未絕育)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|41g
|1+21g
|4kg
|50g
|1+31g
|5kg
|59g
|1+41g
|6kg
|67g
|1+45g