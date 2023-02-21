IN+7 室內熟齡貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 1.5kg - 3.5kg 7歲以上熟齡貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
複合元氣配方
複合元氣配方，特別有益於初老的貓咪。
有助形成理想的糞便狀態
專為室內貓設計蛋白質與纖維，有助形成理想的糞便狀態。
腎臟保健
精準磷含量，幫助維持腎臟健康。
泌尿系統保健
有助維持成貓泌尿系統的健康。
成分：玉米、脫水家禽蛋白、小麥、小麥麩質*、大麥、玉米粉、水解動物蛋白、玉米麩質、動物脂肪、蔬菜纖維、甜菜漿、礦物質、大豆油、酵母產品、魚油、洋車前子及殼、果寡糖、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 27%、脂肪 13%、纖維素 3.6%、灰分 7%、NFE 43.5%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|45g
|1+24g
|4kg
|55g
|1+34g
|5kg
|65g
|1+44g
|6kg
|74g
|1+53g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|36g
|1+15g
|4kg
|44g
|1+23g
|5kg
|52g
|1+31g
|6kg
|59g
|1+38g