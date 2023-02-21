IN+7 室內熟齡貓專用乾糧

IN+7 室內熟齡貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 1.5kg - 3.5kg 7歲以上熟齡貓適用

現有包裝

1.5kg

3.5kg

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複合元氣配方

複合元氣配方，特別有益於初老的貓咪。

有助形成理想的糞便狀態

專為室內貓設計蛋白質與纖維，有助形成理想的糞便狀態。

腎臟保健

精準磷含量，幫助維持腎臟健康。

泌尿系統保健

有助維持成貓泌尿系統的健康。

產品詳情

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