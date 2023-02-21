IH34 有效化毛成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg - 4kg - 10kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
科學實證有效化毛
精準均衡的營養配方以自然方式幫助排出腸胃道內的毛髮。皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方14天內有效達成化毛保健的功效。
幫助自然排出毛髮
幫助貓隨糞便排出每天吞下的毛髮，避免累積在腸胃道中或由吐毛排出。
消化系統健康
皇家化毛保健複合物由洋車前子等多種天然膳食纖維以特定比例組成，幫助腸道自然蠕動。
成分：脫水禽肉蛋白、玉米、蔬菜纖維、米、小麥麩質*、動物脂肪、玉米麩質、水解家禽蛋白、小麥、小麥麵粉、甜菜漿、礦物質、酵母產品、大豆油、魚油、洋車前子殼及籽(0.5%)、果寡糖。添加劑 (每公斤)：營養添加劑：維生素A 25000 IU、維生素D3 1000 IU、鐵 28mg、碘 2.8mg、銅 9mg、錳 36mg、鋅 116mg、硒 0.04mg；抗氧化物。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。 營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 34%、脂肪 15%、纖維素 6.9%、灰分 7.0%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|45g
|1+26g
|4kg
|55g
|1+36g
|5kg
|65g
|1+46g
|6kg
|74g
|1+55g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|36g
|1+17g
|4kg
|44g
|1+25g
|5kg
|52g
|1+33g
|6kg
|59g
|1+40g