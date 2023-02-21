IH34 有效化毛成貓專用乾糧

IH34 有效化毛成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg - 4kg - 10kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

10kg

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科學實證有效化毛

精準均衡的營養配方以自然方式幫助排出腸胃道內的毛髮。皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方14天內有效達成化毛保健的功效。

幫助自然排出毛髮

幫助貓隨糞便排出每天吞下的毛髮，避免累積在腸胃道中或由吐毛排出。

消化系統健康

皇家化毛保健複合物由洋車前子等多種天然膳食纖維以特定比例組成，幫助腸道自然蠕動。

產品詳情

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