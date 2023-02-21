BS34 英國短毛成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg 1歲以上英國短毛成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
適合英國短毛貓的獨特下顎
在大小和紋理上皆以英短成貓可輕鬆啣取的程度量身訂製。獨特大波浪形狀顆粒可鼓勵英短成貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。
肌肉量維持
適當的蛋白質成分有助於維持肌肉量。含有豐富的左旋肉鹼，幫助健康的脂肪代謝。
骨骼和關節健康
精選配方支撐骨骼和關節的健康。含有豐富的 Omega 3 脂肪酸 (EPA 和 DHA)。
心臟健康
富含牛磺酸、EPA 和 DHA，有助於維持心臟健康。
泌尿系統健康
適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。
成分：脫水家禽蛋白、小麥麩質*、米、玉米、動物脂肪、蔬菜纖維、水解動物蛋白、玉米麩質、菊苣漿、礦物質、大豆油、魚油、酵母產品、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖來源)、琉璃苣油、水解甲殼類(葡萄糖胺來源)、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 34%、脂肪 19%、纖維素 5.3%、灰分 6.9%。
|成貓體重
(活動量低/絕育貓)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|34g
|1+15g
|4kg
|41g
|1+23g
|5kg
|49g
|1+30g
|6kg
|55g
|1+37g
|7kg
|62g
|1+43g
|8kg
|68g
|1+49g
|成貓體重
(活動量中/未絕育)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|42g
|1+24g
|4kg
|52g
|1+33g
|5kg
|61g
|1+42g
|6kg
|69g
|1+51g
|7kg
|77g
|1+59g
|8kg
|85g
|1+66g