BS34 英國短毛成貓專用乾糧

BS34 英國短毛成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg, 10kg 1歲以上英國短毛成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

10kg

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適合英國短毛貓的獨特下顎

在大小和紋理上皆以英短成貓可輕鬆啣取的程度量身訂製。獨特大波浪形狀顆粒可鼓勵英短成貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。

肌肉量維持

適當的蛋白質成分有助於維持肌肉量。含有豐富的左旋肉鹼，幫助健康的脂肪代謝。

骨骼和關節健康

精選配方支撐骨骼和關節的健康。含有豐富的 Omega 3 脂肪酸 (EPA 和 DHA)。

心臟健康

富含牛磺酸、EPA 和 DHA，有助於維持心臟健康。

泌尿系統健康

適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。

產品詳情

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