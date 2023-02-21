RD32 布偶成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
適合布偶貓的獨特下顎
這款特殊設計的金字塔形狀顆粒為讓布偶貓的寬顎可方便進食而打造。獨特的顆粒可輕鬆啣取、鼓勵布偶貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。
健康的皮膚和毛髮
精選複合營養素包括胺基酸、維生素、Omega 3和 Omega 6 脂肪酸，有助於維持健康的皮膚並以豐富營養滋養毛髮。
心臟保健
富含牛磺酸、EPA 與 DHA，有助心臟保健。
骨骼和關節健康
富含 EPA 和 DHA 配方支持骨骼和關節的健康。
支持泌尿系統健康
適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。
成分：脫水家禽蛋白、小麥麩質*、玉米、動物脂肪、小麥、米、水解動物蛋白、玉米麩質、小麥麵粉、蔬菜纖維、菊苣漿、礦物質、大豆油、魚油、酵母產品、洋車前子及殼、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花、水解軟骨（軟骨素來源）。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 32%、脂肪 18%、纖維素 4%、灰分 7.6%。
|成貓體重
(活動量低/絕育貓)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|34g
|1+12g
|4kg
|42g
|1+20g
|5kg
|49g
|1+27g
|6kg
|56g
|1+34g
|7kg
|62g
|1+40g
|8kg
|68g
|1+46g
|成貓過重
(活動量中/未絕育)
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|43g
|1+21g
|4kg
|52g
|1+30g
|5kg
|61g
|1+39g
|6kg
|70g
|1+48g
|7kg
|78g
|1+56g
|8kg
|85g
|1+64g