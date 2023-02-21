RD32 布偶成貓專用乾糧

RD32 布偶成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

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適合布偶貓的獨特下顎

這款特殊設計的金字塔形狀顆粒為讓布偶貓的寬顎可方便進食而打造。獨特的顆粒可輕鬆啣取、鼓勵布偶貓咀嚼，有助於保持口腔衛生。

健康的皮膚和毛髮

精選複合營養素包括胺基酸、維生素、Omega 3和 Omega 6 脂肪酸，有助於維持健康的皮膚並以豐富營養滋養毛髮。

心臟保健

富含牛磺酸、EPA 與 DHA，有助心臟保健。

骨骼和關節健康

富含 EPA 和 DHA 配方支持骨骼和關節的健康。

支持泌尿系統健康

適當礦物質比例幫助維持泌尿系統健康。

產品詳情

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