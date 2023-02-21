O30 潔牙保健成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 1.5kg, 3.5kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
科學實證可管理牙垢
皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方28天後，可管理牙垢的形成達59%。
營養均衡且量身打造有雙重潔牙效果
1.獨特顆粒形狀與質地，達到類似刷牙效果，在咀嚼同時，有助於管理進食期間牙菌斑和牙垢堆積。 2.活性護齒成分，可維持口腔衛生。
泌尿系統保健
均衡的礦物質成分，幫助泌尿系統保健。
成分：脫水禽肉蛋白、米、玉米、動物脂肪、小麥麩質*、蔬菜纖維、水解家禽蛋白、小麥、小麥麵粉、玉米粉、玉米麩質、礦物質(含三磷酸五鈉 (0.2%))、甜菜漿、魚油、大豆油、果寡糖、洋車前子殼及籽。添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 14000 IU、維生素D3 700 IU、鐵 35mg、碘 3.5mg、銅11mg、錳 45mg、鋅 126mg、硒 0.06mg；抗氧化物。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。 營養成分分析：水分 8%、蛋白質 30%、脂肪 15%、纖維素 5.2%、灰分 7.1%。
|成貓理想體重
|乾糧
|3kg
|46g
|4kg
|56g
|5kg
|66g
|6kg
|75g
|成貓體重過重
|乾糧
|3kg
|36g
|4kg
|45g
|5kg
|52g
|6kg
|60g