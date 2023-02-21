O30 潔牙保健成貓專用乾糧

O30 潔牙保健成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 1.5kg, 3.5kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

1.5kg

3.5kg

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科學實證可管理牙垢

皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方28天後，可管理牙垢的形成達59%。

營養均衡且量身打造有雙重潔牙效果

1.獨特顆粒形狀與質地，達到類似刷牙效果，在咀嚼同時，有助於管理進食期間牙菌斑和牙垢堆積。 2.活性護齒成分，可維持口腔衛生。

泌尿系統保健

均衡的礦物質成分，幫助泌尿系統保健。

產品詳情

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