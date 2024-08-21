貓咪拉肚子怎麼辦？5大腹瀉原因及送醫時機讓獸醫教您看
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目錄
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（一）貓咪拉肚子正常嗎？
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（二）5個貓咪拉肚子的常見原因
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（一）貓咪糞便判斷方法
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（二）什麼情況貓咪拉肚子要看醫生？
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（一）貓咪拉肚子怎麼辦？
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（二）就醫前該準備什麼？
一、貓咪拉肚子是怎麼了？認識5種常見貓拉肚子原因
貓咪是動物界的忍耐大師，即使身體不舒服也會裝沒事，身為飼主，一個不留神就很容易沒注意到愛貓生病了，這樣傲嬌的行為讓許多飼主又頭痛又心疼。
身為貓奴和飼主的我們，不一定要等到事態變嚴重才處理，其實平常我們就可以透過觀察，留意貓咪的健康狀態，例如貓咪的作息、活力、飲食喝水量、排尿和便便狀況等，而其中貓拉肚子是很常會嚇壞毛爸媽的徵兆之一，先不慌不緊張！這邊帶大家了解最常見的5種貓咪腹瀉原因，教大家怎麼做初步判斷。
（一）貓咪拉肚子正常嗎？
貓咪腹瀉並非健康貓咪的生理機能，臨床症狀包含拉肚子、軟便或水便。不論是哪一種情況，都是需要飼主留意及密切觀察的症狀！
貓咪腹瀉可分為急性腹瀉、慢性腹瀉2種，兩者的差異在於慢性腹瀉通常會持續超過3週，許多情況可能是因疾病引起，使貓咪長時間反覆拉肚子，而急性腹瀉通常與飲食、換飼料有關，並且持續時間不會太久。
整體來說，貓咪腹瀉可大可小，若家中是第1次發現貓軟便、貓拉稀，或是偶爾拉肚子，大家可以先居家觀察1-2天，視情況判斷是否需要就醫，但如果貓一直拉肚子，腹瀉現象持續數天，就強烈建議要帶去請醫生做檢查和診斷。
（二）5個貓咪拉肚子的常見原因
貓拉肚子原因1｜飲食習慣
幼貓拉肚子是很常見的臨床問題，主要是因為幼貓的腸胃系統尚未發育完全，可能會因為吃太多、吃太快、水喝太快等飲食習慣而導致奶貓拉肚子或幼貓軟便，此外，突然換飼料、吃到不乾淨或難消化的食物，也都是潛在造成小貓拉肚子原因。
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温琮斐獸醫師提醒
"幼貓能消化的食物會隨著成長階段逐漸改變，因此餵食適合幼貓年齡的食物非常重要。請遵從飼料包裝上的餵食建議，若有疑慮一定要徵詢獸醫師的意見。"
而對於成貓來說，許多成貓一直都是吃同一款飼料或罐頭，短則連續吃幾個月，長則持續好幾年，若是突然更換食物，也可能會使貓咪的腸胃難以適應而拉肚子，這也是常見的貓軟便原因之一。
若您也有貓換飼料拉肚子的問題，建議在更換飼料或食物時，用舊飼料混入新飼料的做法，以漸進方式，一步一步慢慢讓貓咪腸胃適應新食物，詳細可以參考這篇「貓咪更換飼料」文章，幫助減少成貓或小貓拉肚子。
貓拉肚子原因2｜食物變質
貓咪不愛喝水是許多飼主最頭痛的原因之一，很多飼主為了誘導貓咪喝水，可能會將貓咪的飼料或罐頭泡水，以提高貓咪的喝水量。
但台灣天氣炎熱，不論是飼料還是罐頭，泡水食物在室溫放太久容易會放壞，貓咪吃到變質的食物，就可能會導致拉肚子。因此，食物準備好後，一定要讓貓咪趁新鮮吃，若是放超過1小時，建議就要趕緊丟掉，避免貓咪吃到腐壞的食物。
貓拉肚子原因3｜食物中毒
我們日常家中的物品和食物看似正常，但許多東西其實對貓咪有毒，常見物品像是殺蟲劑、牙膏、藥物、清潔洗劑等，而對貓咪有毒的食物則包含酒、洋蔥、大蒜、咖啡、葡萄、巧克力等。
若貓咪誤食上述的物品或食物，除了引起嚴重腹瀉外，可能還會伴隨嘔吐、抽搐、發燒、呼吸困難等症狀，飼主一旦發現類似症狀，一定要立即就醫治療。
貓拉肚子原因4｜食物過敏
就像有些人吃到特定食物，容易莫名其妙拉肚子，貓咪也是有所謂的天生腸胃弱，或是對於特定食物過敏的情況，若是平常觀察家中愛貓一吃到特定食物就拉稀，很可能就是食物不耐引起的症狀。
若是不清楚過敏來源，建議可以找專業獸醫師諮詢，討論需不需要服用含有益生元的營養配方，或是做過敏原檢測，了解潛在的過敏食物與來源，幫助貓咪避開「拉稀地雷」的食物。
此外，貓咪拉肚子普遍會建議要低脂飲食，但根據NIH相關研究顯示[1]，飲食油脂含量高低似乎對貓咪拉肚子的影響並不大。
貓拉肚子原因5｜疾病
部分疾病也會引起腹瀉症狀，通常屬於慢性腹瀉，需要獸醫師的專業治療才能改善，常見的疾病如下：
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腸胃炎
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傳染性疾病（病毒、寄生蟲、細菌感染等）
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腸道相關的腫瘤
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腎臟疾病肝臟疾病
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心血管疾病
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神經相關疾病
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心理性
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温琮斐獸醫師提醒
"貓最常感染到的兩種寄生蟲包括梨形鞭毛蟲和球蟲。其中球蟲中還包含可能會傳染給人類的一種寄生蟲。"
二、貓軟便判斷怎麼做？獸醫教您看懂便便型態和送醫時機
許多新手毛爸媽會在網路上搜尋「幼貓拉肚子但精神很好」、「幼貓拉肚子精神好」、「成貓拉肚子但精神很好」，看到家中貓寶貝拉肚子時很緊張，但貓咪卻像沒事一樣繼續暴衝玩耍，讓很多飼主感到疑惑。這邊就一次帶您了解怎麼判斷貓便便是否正常，以及什麼情況需要帶去看醫生。
（一）貓咪糞便判斷方法
許多貓主人常常會被戲稱「鏟屎官」，但您知道嗎？這樣稀鬆平常的生活小事，其實也是檢查貓咪腸胃道健康的重要環節！以下就教大家怎麼判斷貓咪的糞便是否健康！
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健康貓便便：健康的貓咪便便通常是深咖啡色，並且外觀長條狀形且平滑。不會有惡臭，但有點臭味還是正常的喔！
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貓咪軟便／腹瀉：當貓咪軟便、拉稀的時候，糞便會難以成形，呈現鬆軟狀或水狀，有時候可能會帶有黏性，若是半放養的貓咪可能很難立刻發現拉肚子，建議可以檢查肛門附近的毛有沒有沾到糞便。
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貓咪便秘：糞便呈現乾硬顆粒狀，或是有明顯顆粒的香腸狀，代表貓咪的纖維、水分攝取不足以及運動量不足，須調整相關的飲食和生活習慣。
（二）什麼情況貓咪拉肚子要看醫生？
有時貓拉肚子但精神很好，飼主不以為意反而讓貓咪病情加重。所以貓咪拉肚子一定要立刻送醫、最好同時帶下痢的糞便的動物醫院做糞檢，確定沒有寄生蟲性的感染，以免延誤病情。以下症狀同時出現的時候，常常意味著疾病是比較嚴重的狀態。
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精神低靡
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食慾不振
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嘔吐
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糞便中有蟲
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紅色或深色排泄物
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黃褐色、黃綠色排泄物
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糞便中有黏液
其中，比較須要注意當貓咪的便便顏色接近黑色，並且形狀很濕軟，有可能是消化道出血；而若是貓咪的糞便中帶有黏液，很可能是貓咪罹患大腸炎（Colitis）；貓咪便便顏色很淺，有可能是出現肝臟、胰臟的相關疾病，建議由獸醫師評估較為保險。
此外，若是身體條件比較特殊的貓咪發生腹瀉，例如幼貓、老貓、懷孕母貓或是患有慢性疾病的貓，並且未在24小時內康復，也建議要盡快帶去獸醫院做檢查，以免病情繼續惡化。
三、貓拉肚子要禁食嗎？建議與NG事項一次看！
貓咪拉肚子該怎麼處理？相信這是很多新手貓奴來自靈魂的疑問，別擔心！這邊一次帶大家認識腹瀉後的飲食建議，以及就醫前該怎麼做準備，讓您不會再慌亂沒頭緒，成為貓咪的最大依靠！
（一）貓咪拉肚子怎麼辦？
❌貓咪拉肚子NG行為
貓咪拉肚子代表貓咪腸胃的狀態並不穩定，千萬不可以餵人類的止瀉藥，不論是吃半顆還是磨成粉，通通都不可以！
人類的藥物並非為貓咪設計，隨便亂吃只會加重貓咪腸胃的負擔與刺激。若貓咪出現上述比較嚴重的腹瀉情況，請務必立即就醫檢查，才是對貓咪最好的治療方式。
⭕貓咪拉肚子飲食建議
貓咪拉肚子其實不建議禁食，禁食反而可能會引起貓咪的肝臟問題，所以這邊提供幾項飲食建議，幫助飼主照顧貓咪度過腸胃不適的「非腸時期」：
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注意飲水量：貓咪腹瀉時，身體的水分會大量流失，因此要留意貓咪的喝水量，避免貓咪脫水情況。
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溫和飲食：為了避免食物過度刺激貓咪的腸胃，建議可以與醫師討論，改餵溫和、低敏、含有益生元的營養配方，幫助穩定貓咪的消化系統，提供貓咪康復需要的營養！
（二）就醫前該準備什麼？
最重要的事情還是蒐集新鮮的拉肚子糞便給獸醫檢查，而帶貓咪看醫生之前，大家可以預先準備下列問題的答案，幫助獸醫師更進一步評估貓咪腹瀉的原因，才能對症下藥，讓貓咪盡快康復。
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最近有更換飼料或罐頭嗎？
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最近餵食方式有變動嗎？平常會將飼料加水餵食嗎？
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最近有常常清潔貓咪常用的物品和餐具嗎？
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近期有幫貓咪進行除蟲嗎？
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最近有接觸別的貓咪嗎？
若是手邊有貓咪腹瀉的照片，也可以一併提供照片給醫師參考，都對診斷很有幫助喔！
四、貓軟便飼料該怎麼餵？有什麼要注意的地方？
相信看到這裡，大家對於貓咪拉肚子已經有很完整的認識了，不過俗話說的好：「預防勝於治療。」想要避免貓咪拉肚子，可以從我們的生活做起，最後獸醫師提供大家5個實用的腸胃照顧原則，幫助貓咪可以健健康康。
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選擇高纖、添加益生元的營養配方
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避免突然更換飼料或罐頭
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若是有疾病、過敏也要留意飲食地雷
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定期驅蟲，減少寄生蟲感染問題
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改善家中衛生環境，避免細菌感染、食物腐敗等問題
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温琮斐獸醫師提醒
"也可以為牠們規劃每天少量多餐的餵食方式，這樣做可減輕大份量餐食對消化系統造成的負荷，有助於維持腸胃健康。"
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醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
- 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
- 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
- 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。
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參考資料：
- [1]Effect of diets differing in fat content on chronic diarrhea in cats, NIH, Pub Med.gov
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