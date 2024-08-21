貓咪拉肚子怎麼辦？5大腹瀉原因及送醫時機讓獸醫教您看

貓拉肚子原因1｜飲食習慣

幼貓拉肚子是很常見的臨床問題，主要是因為幼貓的腸胃系統尚未發育完全，可能會因為吃太多、吃太快、水喝太快等飲食習慣而導致奶貓拉肚子或幼貓軟便，此外，突然換飼料、吃到不乾淨或難消化的食物，也都是潛在造成小貓拉肚子原因。

温琮斐獸醫師提醒 "幼貓能消化的食物會隨著成長階段逐漸改變，因此餵食適合幼貓年齡的食物非常重要。請遵從飼料包裝上的餵食建議，若有疑慮一定要徵詢獸醫師的意見。"

而對於成貓來說，許多成貓一直都是吃同一款飼料或罐頭，短則連續吃幾個月，長則持續好幾年，若是突然更換食物，也可能會使貓咪的腸胃難以適應而拉肚子，這也是常見的貓軟便原因之一。



若您也有貓換飼料拉肚子的問題，建議在更換飼料或食物時，用舊飼料混入新飼料的做法，以漸進方式，一步一步慢慢讓貓咪腸胃適應新食物，詳細可以參考這篇「貓咪更換飼料」文章，幫助減少成貓或小貓拉肚子。

貓拉肚子原因2｜食物變質

貓咪不愛喝水是許多飼主最頭痛的原因之一，很多飼主為了誘導貓咪喝水，可能會將貓咪的飼料或罐頭泡水，以提高貓咪的喝水量。



但台灣天氣炎熱，不論是飼料還是罐頭，泡水食物在室溫放太久容易會放壞，貓咪吃到變質的食物，就可能會導致拉肚子。因此，食物準備好後，一定要讓貓咪趁新鮮吃，若是放超過1小時，建議就要趕緊丟掉，避免貓咪吃到腐壞的食物。

貓拉肚子原因3｜食物中毒

我們日常家中的物品和食物看似正常，但許多東西其實對貓咪有毒，常見物品像是殺蟲劑、牙膏、藥物、清潔洗劑等，而對貓咪有毒的食物則包含酒、洋蔥、大蒜、咖啡、葡萄、巧克力等。



若貓咪誤食上述的物品或食物，除了引起嚴重腹瀉外，可能還會伴隨嘔吐、抽搐、發燒、呼吸困難等症狀，飼主一旦發現類似症狀，一定要立即就醫治療。

貓拉肚子原因4｜食物過敏

就像有些人吃到特定食物，容易莫名其妙拉肚子，貓咪也是有所謂的天生腸胃弱，或是對於特定食物過敏的情況，若是平常觀察家中愛貓一吃到特定食物就拉稀，很可能就是食物不耐引起的症狀。



若是不清楚過敏來源，建議可以找專業獸醫師諮詢，討論需不需要服用含有益生元的營養配方，或是做過敏原檢測，了解潛在的過敏食物與來源，幫助貓咪避開「拉稀地雷」的食物。



此外，貓咪拉肚子普遍會建議要低脂飲食，但根據NIH相關研究顯示[1]，飲食油脂含量高低似乎對貓咪拉肚子的影響並不大。

貓拉肚子原因5｜疾病

部分疾病也會引起腹瀉症狀，通常屬於慢性腹瀉，需要獸醫師的專業治療才能改善，常見的疾病如下：

腸胃炎

傳染性疾病（病毒、寄生蟲、細菌感染等）

腸道相關的腫瘤

腎臟疾病肝臟疾病

心血管疾病

神經相關疾病

心理性



温琮斐獸醫師提醒 "貓最常感染到的兩種寄生蟲包括梨形鞭毛蟲和球蟲。其中球蟲中還包含可能會傳染給人類的一種寄生蟲。"





二、貓軟便判斷怎麼做？獸醫教您看懂便便型態和送醫時機





許多新手毛爸媽會在網路上搜尋「幼貓拉肚子但精神很好」、「幼貓拉肚子精神好」、「成貓拉肚子但精神很好」，看到家中貓寶貝拉肚子時很緊張，但貓咪卻像沒事一樣繼續暴衝玩耍，讓很多飼主感到疑惑。這邊就一次帶您了解怎麼判斷貓便便是否正常，以及什麼情況需要帶去看醫生。





（一）貓咪糞便判斷方法

許多貓主人常常會被戲稱「鏟屎官」，但您知道嗎？這樣稀鬆平常的生活小事，其實也是檢查貓咪腸胃道健康的重要環節！以下就教大家怎麼判斷貓咪的糞便是否健康！