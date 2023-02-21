UC33 泌尿道保健成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
維持尿液健康pH值，保持泌尿系統健康
皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方10天內，有助於健康成貓維持泌尿道健康。
礦物質比例
營養均衡，有助維持理想礦物質比例。
乾濕換餵，呵護加倍
乾濕換餵同樣配方，營養完整還可提高水分攝取量* *國家研究委員會 (National Research Council) 貓犬營養需求量，2006年
成分：玉米、小麥麩質*、脫水禽肉蛋白、米、小麥、玉米麩質、動物脂肪、蔬菜纖維、水解家禽蛋白、小麥麵粉、礦物質、甜菜漿、酵母產品、大豆油、魚油、金盞花。添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 14000 IU、維生素D3 700 IU、鐵 33mg、碘 3.4mg、銅 10mg、錳 3mg、鋅 134mg、硒 0.05mg、抗氧化物。*L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。 營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 33%、脂肪 13%、纖維素 4.8%、灰分 6.7%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|45g
|1+26g
|4kg
|55g
|1+37g
|5kg
|65g
|1+46g
|6kg
|74g
|1+55g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|36g
|1+17g
|4kg
|44g
|1+25g
|5kg
|52g
|1+33g
|6kg
|59g
|1+40g