UC33 泌尿道保健成貓專用乾糧

UC33 泌尿道保健成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg, 10kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

10kg

什麼才是正確的餵食量？
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維持尿液健康pH值，保持泌尿系統健康

皇家研發中心數據證實，連續餵食本配方10天內，有助於健康成貓維持泌尿道健康。

礦物質比例

營養均衡，有助維持理想礦物質比例。

乾濕換餵，呵護加倍

乾濕換餵同樣配方，營養完整還可提高水分攝取量* *國家研究委員會 (National Research Council) 貓犬營養需求量，2006年

產品詳情

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