K36 幼貓專用乾糧

K36 幼貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg, 4kg, 10kg

現有包裝

2kg

4kg

10kg

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幫助發展免疫力

添加具科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼貓免疫系統的發展。

支持大腦發育

添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼貓的大腦發育並保護視力健康。

幫助腸道菌叢維持平衡

極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，幫助維持腸道菌叢平衡，維持消化道健康。

產品詳情

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