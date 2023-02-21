K36 幼貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg, 4kg, 10kg
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
幫助發展免疫力
添加具科學實證之營養複合物，包含維生素E和維生素C，支持幼貓免疫系統的發展。
支持大腦發育
添加ω-3脂肪酸（DHA）有助支持幼貓的大腦發育並保護視力健康。
幫助腸道菌叢維持平衡
極易消化性蛋白質與益生元（MOS）結合，幫助維持腸道菌叢平衡，維持消化道健康。
營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 36%、脂肪 18%、粗纖維 2.4%、灰分 8.1%、NFE 30%
成分：脫水禽肉蛋白、米、小麥麩質*、動物脂肪、玉米粉、水解動物蛋白（家禽、魚肉）、小麥麵粉、玉米麩質、酵母產品、礦物質、蔬菜纖維、甜菜漿、大豆油、魚油、洋車前子及殼、果寡糖、水解酵母（甘露寡糖及β-葡聚糖來源）（0.29%）、裂殖壺藻油（DHA來源）、金盞花。添加劑（每千克） *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑 ： 維生素A 20500 國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）35mg、E2（碘）3.5mg、E4（銅）11mg、E5（錳）46mg、E6（鋅）127mg、E8（硒）0.06mg ； 技術性添加劑 ： 沸石粉10g ； 保存劑 ： 抗氧化物