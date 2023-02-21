IN27 室內成貓專用乾糧

IN27 室內成貓專用乾糧

貓乾糧

供應包裝 2kg - 4kg - 10kg 1歲以上成貓適用

現有包裝

2kg

4kg

10kg

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有助形成理想的糞便狀態

專為室內貓設計蛋白質與纖維，有助形成理想的糞便狀態。

適度熱量

熱量與脂肪比特別適合活動量低的室內貓。

化毛保健

合宜纖維比例，幫助自然排出消化道累積的毛髮。

泌尿系統保健

配方幫助維持泌尿道健康。

產品詳情

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