IN27 室內成貓專用乾糧
貓乾糧
供應包裝 2kg - 4kg - 10kg 1歲以上成貓適用
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
有助形成理想的糞便狀態
專為室內貓設計蛋白質與纖維，有助形成理想的糞便狀態。
適度熱量
熱量與脂肪比特別適合活動量低的室內貓。
化毛保健
合宜纖維比例，幫助自然排出消化道累積的毛髮。
泌尿系統保健
配方幫助維持泌尿道健康。
成分：小麥、米、植物分離蛋白*、脫水家禽蛋白、玉米、動物脂肪、水解動物蛋白、小麥麵粉、蔬菜纖維、礦物質、甜菜漿、大豆油、酵母及酵母提取物、魚油、果寡糖、洋車前子及殼(0.5%)。 *L.I.P.：嚴選消化率90%以上的蛋白質。 營養成分分析：蛋白質 27%、脂肪 13%、纖維素 3.8%、灰分 7.6%、NFE 43.1%。
|成貓理想體重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|45g
|1+26g
|4kg
|56g
|1+36g
|5kg
|65g
|1+46g
|6kg
|74g
|1+55g
|成貓體重過重
|乾糧
|濕糧(包)+乾糧
|3kg
|36g
|1+17g
|4kg
|44g
|1+25g
|5kg
|52g
|1+33g
|6kg
|59g
|1+40g