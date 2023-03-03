胖貓如何減輕體重？了解貓肥胖判斷方式、太胖疾病、維持體態方法

如何判斷貓咪是否過胖？貓太胖原因有哪些？本文將介紹貓咪肥胖判斷方式、胖貓咪常見疾病，說明容易導致貓咪肥胖的先天與生活因素，並整理維持貓咪健康體重4原則，幫你改善愛貓肥胖問題！
胖貓甩肉怎麼做？學會貓咪減肥4步驟！讓貓咪健康陪伴我

目錄

一、胖貓超可愛！小心胖貓貓背後的健康警訊...

  • （一）小心！貓咪胖1公斤等於人類16公斤

  • （二）怎麼判斷貓咪過重？

  • （三）貓肥胖疾病

二、為什麼貓貓太胖了？認識這些貓咪肥胖原因

  • （一）貓過胖的身體因素

  • （二）貓過胖的NG生活因素

三、幫貓維持體態怎麼做？維持貓咪健康體重4原則

  • Step 1：貓咪熱量計算

  • Step 2：制定貓咪飲食計畫

  • Step 3：居家布置幫助貓咪運動

  • Step 4：定期檢查貓咪體重

 

 

一、胖貓超可愛！小心胖貓貓背後的健康警訊...

 

每次看到家中的胖貓咪走累了趴下來，肚子往地上一放，貓咪肥滋滋的肚肉立刻攤成一坨麻糬，或是貓咪坐下時將手收起來，變成一條巨大方形吐司，柔軟胖胖的樣子總是讓貓奴們心癢癢，即便被抓、被咬也甘願去摸。

胖萌到像是「阿嬤養的貓」看似可愛，但背後卻隱藏健康危機，2022年美國寵物肥胖協會公布61%的貓咪都有肥胖問題，以下温琮斐獸醫師就教大家如何判斷貓咪肥胖，從體重管理的角度，幫助貓咪健康陪伴我們！

 

（一）小心！貓咪胖1公斤等於人類16公斤

每隔一陣子幫貓咪量體重，看到只胖1公斤，許多飼主都會不以為意，但千萬不要對貓咪增加的體重掉以輕心！

 

因為貓咪的體型比人類嬌小許多，也就是說貓咪增胖1公斤，放大成1位體重65公斤的人類身上，相當於突然增加16公斤！

（二）怎麼判斷貓咪過重？

 

貓咪常常被網友笑是某種液體，東倒西歪的姿勢很難察覺是不是胖了？以下分為體重、體型2種方式，教大家怎麼在家評估貓咪是不是過重：

 

貓體重標準

近年來，體重逐漸不再是衡量肥胖的唯一標準，貓咪也是如此，身材不標準，即使體重仍位於合理範圍，也可能會被獸醫師說胖，此外，貓咪體重也非固定不變，可能因為貓咪品種、體型較大或較小，而衡量標準就會有所差異。

因此，一般來說，獸醫師要評估貓咪是否過重，通常會根據貓咪目前的體重，並使用貓體態評分標準（BCS）的數字，綜合評估貓咪目前是否需要飲食控制。

 

貓體型判斷

 

要判斷貓咪是否「體態太胖」，主要有2種方法：

 

1. 觸摸肋骨：

讓貓咪處在4隻腳站立的姿勢，接著找到貓咪身體兩側的肋骨，用手指輕輕按壓，您可能會碰到以下3種觸感：

  • 指尖輕易就摸到肋骨：代表貓咪太瘦了，須幫貓咪補充營養和熱量。

  • 指尖碰得到肋骨，但是有感覺被肉肉包覆：屬於標準貓咪體格，飲食運動繼續保持就好。

  • 指尖摸不到肋骨，只有軟軟的肥肉：這代表貓咪已經過重了！建議要開始擬定減重計畫。

 

2. 目測腰圍：

同樣讓貓咪4隻腳站立，並且從側面、上方觀察貓咪的身形，看看有沒有明顯的寬窄差異，若貓咪從側面可以明顯看到肋骨，而上方看腰身有明顯的凹陷感，就代表太瘦了；相反的，若從上方和側面觀察，都可以看到貓咪鼓起的小肚腩，就代表貓咪已經有水桶腰，屬於肥胖貓咪。

建議大家可以配合以下圖片，幫自家貓咪初步評估體態：

（三）貓肥胖疾病

 

肥胖除了會影響貓咪的壽命，還是以下疾病或健康問題的高風險族群：

 

  • 退化性關節炎（Osteoarthritis）

  • 脂肪肝（Hepatic Lipidosis）

  • 糖尿病（Diabetes Mellitus）

  • 癌症（Cancer）

  • 心臟相關疾病（Heart Disease）

  • 高血壓（Hypertension）

  • 尿路膀胱結石（Urinary Bladder Stones）

  • 提升麻醉併發症的風險（Anesthetic Complications）

 

 

二、為什麼貓貓太胖了？認識這些貓咪肥胖原因


羅馬不是1天建成的，肥胖貓咪也不是1日養出來的，要幫貓咪瘦身成功，我們就必須要了解貓咪變胖原因，以下就將原因分為貓咪本身的因素以及飲食方面來討論。

（一）貓過胖的身體因素


年紀

由於活動力下降，5-10歲的熟齡貓變胖的機率比其他年齡層更高，因此，需要更留意飲食管理。

結紮節育

 

貓咪結紮後因體內荷爾蒙變化，活動力下降，每日維持身體機能的所需熱量相較未結紮的貓咪低，部分貓咪結紮後胃口可能會比較好，若沒有留心餵食份量會讓貓咪變胖。

疾病

 

如果貓咪有關節炎、關節疼痛問題，活動意願可能會下降，導致運動量變少，同樣也會提高肥胖的機率。

胖貓品種

 

部分品種貓有易胖體質，先天基因上就比較容易吃胖，常見的品種如下：

 

（二）貓過胖的NG生活因素


貓咪吃太快

若是貓咪吃太快，除了容易導致貓咪嘔吐外，還可能會在胃部反應吃太多之前，就塞下過多的食物，而且貓咪也會容易感到無聊，向主人討更多食物。

不測量每次餵食量

 

若主人沒有習慣要測量每次的餵食份量，貓咪容易吃太多食物，不小心就腫成胖貓，所以一般建議用固定的小勺子，或是有刻度的餵食碗，才能掌握餵食份量，要餵多還是餵少才有依據。

不掌握每天總餵食量

 

每隻貓咪的飲食習慣不一樣，有的貓咪喜歡少量多餐，隨意進食，有的喜歡1天吃2-3餐，對於1天要餵幾次，目前獸醫界仍沒有共識，但是很重要的是不要過度餵食，建議要計算貓咪每天需要的正確總份量，再依照貓咪習慣，看是切成多份，分次餵食，還是將食物放著讓貓咪自己決定。

運動量太少

 

養在室內或限制戶外活動的貓胖的機率比較高，但其實貓咪和狗狗一樣也需要互動玩耍，增加運動量才能消耗卡路里。此外，毛爸媽若是經常和貓咪玩，一起在家運動，也會增加貓咪活動的意願。

貓咪一討食就心軟

 

看到貓咪討食就覺得是貓咪肚子餓，或是單純難以抗拒貓咪撒嬌耍賴的樣子嗎？但其實若正常餵食並且貓咪沒有生病的話，貓咪討食不一定是肚子餓，而是單純想引起注意或覺得無聊，若每次都心軟就餵，可能會強化這種行為，除了讓貓咪不小心吃太多，主人也難以掌握熱量攝取。

 

三、幫貓維持體態怎麼做？維持貓咪健康體重4原則

 

許多主人們一想到貓咪過胖，可能會想要減少餵食份量，這樣的觀念其實不對！就像人需要均衡營養，貓咪也是如此，單純減少份量除了會使貓咪營養不足外，長時間的過度節食甚至會引發其他身體問題。

 

温琮斐獸醫師提醒

"貓咪的體重控制很重要，除了要避免過胖之外，理想的速度大約是每週減少0.5-2%左右的體重。體重變化幅度過大、過快容易引發脂肪肝的問題進而影響肝功能，很危險。"

 

以下就一起認識4個獸醫師認可的維持貓咪健康體重的原則，從熱量到貓糧，幫助您的愛貓不必挨餓也能健健康康維持好身材！

 

Step 1：貓咪熱量計算

 

俗話說：「知己知彼，百戰百勝。」要幫助胖貓甩肉成功，了解貓咪每天需攝取多少熱量，才能負擔基礎代謝，以下用3步驟，帶大家了解熱量計算公式：

 

 

靜止能量需求量RER = 體重（Kg）的0.75次方 x 70

 

上面公式是先算出貓咪的一整天不動會消耗多熱量，用計算機也很簡單，就是體重數值乘3次，並且按2次開根號，最後乘70就好，若是對自己的數學腦沒自信，也可以參考下方懶人包表格：

 

每日能量需求DER = 靜止能量需求量RER x 需求因子

 

依照貓咪的生活型態、年齡、活動力的差異，需求因子會有所不同，以下用表格快速幫大家做整理：

貓咪階段

需求因子

發育期

2-2.5

未結紮

1.4-1.6

已結紮

1.2-1.4

過胖

0.8-1

過瘦

1.2-1.8

11歲以上高齡

1.1-1.6
 

若是不會計算，可以參考網路的線上計算器，或是與專業獸醫師討論，評估出貓咪適合的理想體重、熱量攝取以及健康的飲食建議。

 

 

Step 2：制定貓咪飲食計畫

 

接著就是最重要的「飲食計劃」！這邊提供2個建議，幫助大家快速制定出優質的胖貓飲食計畫：

 

Tip 1：精準掌握精準的餵食份量

得到貓咪的每日熱量後，接著按照飼料、罐頭、濕食包裝上的說明，或根據獸醫師的建議，使用磅秤測量出每天總份量。接著依照貓咪習性，看是每日少量多餐提供，或是放著讓貓咪自己決定。

Tip 2：建議嘗試改用體重控制貓飼料取代原本的貓糧，並搭配貓體重控制濕食

市面上有些飼料會推出無碳水配方，然而碳水化合物為每日重要的基礎熱量來源，吃太少貓咪的營養攝取不足，若想要維持貓咪的健康體態，建議選擇可提升飽足感，並且營養均衡的營養配方。

温琮斐獸醫師建議

"專屬體重管理配方通常蛋白質含量比一般配方高，有助於維持肌肉量。這種飲食也能幫助關節保持健康靈活，以及讓皮膚和皮毛保持健康狀態。"

此外，記得幫貓咪換新的貓體重控制飼料，一定要循序漸進，不可以突然換飼料，以免適應不良，建議參考《貓咪飼料更換指南：貓換食必看重點，該如何幫助適應新飼料？

 

Step 3：居家布置幫助貓咪運動

除了減少熱量外，也要增加貓咪活動力，加快消耗熱量，要做到這點，大家可以透過居家布置幫助貓貓運動，讓牠們有足夠的選擇可以玩耍。

主人可以為貓咪準備貓跳台或可讓貓咪跳躍的多層設計，並且提供多種玩具，然後輪流換不同的玩具，增加貓貓運動方式，這樣貓咪就不容易感到無聊。

此外，玩具類型也要多元，除了準備貓咪可以自己玩的玩具，像是餵食玩具就可以讓貓咪自己邊吃邊玩，也需要互動性高的玩具，像是逗貓棒一類的玩具就是很好的選擇，讓貓咪與飼主互動時就能在精神上獲得大量的刺激，增加玩耍意願。

而對於已經懶成習慣的胖貓來說，主人可以先以每天玩2次、每次2分鐘的頻率開始，與貓咪培養感情；當貓的活動力增加時，玩耍的次數和時間可以逐漸增加。

温琮斐獸醫師小提醒

"記得在家中多處為牠們準備大量乾淨的水，確保牠們在活動過程中攝取充足的水分，還能夠幫助消化。"


Step 4：定期檢查貓咪體重

當貓咪成功回到健康體重之後，後續的維持工作也不能馬虎，除了維持原本的飲食、運動模式外，也建議至少每6個月幫貓量1次體重，若是體重超過正常標準5%以上，就要重新調整餵食方式，以免貓咪復胖。提醒一下，幫愛貓量體重時，建議每次使用相同的磅秤，才能減少誤差維持愛貓的健康體重。

 

👉延伸閱讀：狗飼料如何選？4步驟、5原則讓狗狗吃得健康又安心！ | 法國皇家

醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師

研究寵物血液與內分泌的專家

 

  • 專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病

  • 經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任

  • 學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、國立嘉義大學獸醫系畢業

 

即便有豐富的臨床經歷，温琮斐獸醫師深知學海無涯以及專科分工的重要性，仍積極充實醫療知識，除參與國內各大研討會，並參與了多樣國際專業研討會以期更精進臨床專業，幫助改善貓犬的健康和福祉。

 

Facebook粉絲專頁：獸醫好想告訴你

想要幫貓咪甩肉成功嗎？

讓專業的獸醫師幫助你制定體重管理計畫，確保寶貝貓咪可以瘦得健健康康，遠離肥胖疾病！

尋找附近獸醫診所的協助

相關文章

分享此頁面