胖貓如何減輕體重？了解貓肥胖判斷方式、太胖疾病、維持體態方法
目錄
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（一）小心！貓咪胖1公斤等於人類16公斤
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（二）怎麼判斷貓咪過重？
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（三）貓肥胖疾病
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（一）貓過胖的身體因素
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（二）貓過胖的NG生活因素
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Step 1：貓咪熱量計算
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Step 2：制定貓咪飲食計畫
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Step 3：居家布置幫助貓咪運動
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Step 4：定期檢查貓咪體重
一、胖貓超可愛！小心胖貓貓背後的健康警訊...
每次看到家中的胖貓咪走累了趴下來，肚子往地上一放，貓咪肥滋滋的肚肉立刻攤成一坨麻糬，或是貓咪坐下時將手收起來，變成一條巨大方形吐司，柔軟胖胖的樣子總是讓貓奴們心癢癢，即便被抓、被咬也甘願去摸。
胖萌到像是「阿嬤養的貓」看似可愛，但背後卻隱藏健康危機，2022年美國寵物肥胖協會公布61%的貓咪都有肥胖問題，以下温琮斐獸醫師就教大家如何判斷貓咪肥胖，從體重管理的角度，幫助貓咪健康陪伴我們！
（一）小心！貓咪胖1公斤等於人類16公斤
每隔一陣子幫貓咪量體重，看到只胖1公斤，許多飼主都會不以為意，但千萬不要對貓咪增加的體重掉以輕心！
因為貓咪的體型比人類嬌小許多，也就是說貓咪增胖1公斤，放大成1位體重65公斤的人類身上，相當於突然增加16公斤！
（二）怎麼判斷貓咪過重？
貓咪常常被網友笑是某種液體，東倒西歪的姿勢很難察覺是不是胖了？以下分為體重、體型2種方式，教大家怎麼在家評估貓咪是不是過重：
近年來，體重逐漸不再是衡量肥胖的唯一標準，貓咪也是如此，身材不標準，即使體重仍位於合理範圍，也可能會被獸醫師說胖，此外，貓咪體重也非固定不變，可能因為貓咪品種、體型較大或較小，而衡量標準就會有所差異。
因此，一般來說，獸醫師要評估貓咪是否過重，通常會根據貓咪目前的體重，並使用貓體態評分標準（BCS）的數字，綜合評估貓咪目前是否需要飲食控制。
貓體型判斷
要判斷貓咪是否「體態太胖」，主要有2種方法：
1. 觸摸肋骨：
讓貓咪處在4隻腳站立的姿勢，接著找到貓咪身體兩側的肋骨，用手指輕輕按壓，您可能會碰到以下3種觸感：
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指尖輕易就摸到肋骨：代表貓咪太瘦了，須幫貓咪補充營養和熱量。
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指尖碰得到肋骨，但是有感覺被肉肉包覆：屬於標準貓咪體格，飲食運動繼續保持就好。
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指尖摸不到肋骨，只有軟軟的肥肉：這代表貓咪已經過重了！建議要開始擬定減重計畫。
2. 目測腰圍：
同樣讓貓咪4隻腳站立，並且從側面、上方觀察貓咪的身形，看看有沒有明顯的寬窄差異，若貓咪從側面可以明顯看到肋骨，而上方看腰身有明顯的凹陷感，就代表太瘦了；相反的，若從上方和側面觀察，都可以看到貓咪鼓起的小肚腩，就代表貓咪已經有水桶腰，屬於肥胖貓咪。
建議大家可以配合以下圖片，幫自家貓咪初步評估體態：
（三）貓肥胖疾病
肥胖除了會影響貓咪的壽命，還是以下疾病或健康問題的高風險族群：
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退化性關節炎（Osteoarthritis）
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脂肪肝（Hepatic Lipidosis）
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糖尿病（Diabetes Mellitus）
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癌症（Cancer）
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心臟相關疾病（Heart Disease）
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高血壓（Hypertension）
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尿路膀胱結石（Urinary Bladder Stones）
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提升麻醉併發症的風險（Anesthetic Complications）
二、為什麼貓貓太胖了？認識這些貓咪肥胖原因
羅馬不是1天建成的，肥胖貓咪也不是1日養出來的，要幫貓咪瘦身成功，我們就必須要了解貓咪變胖原因，以下就將原因分為貓咪本身的因素以及飲食方面來討論。
（一）貓過胖的身體因素
年紀
由於活動力下降，5-10歲的熟齡貓變胖的機率比其他年齡層更高，因此，需要更留意飲食管理。結紮節育
貓咪結紮後因體內荷爾蒙變化，活動力下降，每日維持身體機能的所需熱量相較未結紮的貓咪低，部分貓咪結紮後胃口可能會比較好，若沒有留心餵食份量會讓貓咪變胖。疾病
如果貓咪有關節炎、關節疼痛問題，活動意願可能會下降，導致運動量變少，同樣也會提高肥胖的機率。胖貓品種
部分品種貓有易胖體質，先天基因上就比較容易吃胖，常見的品種如下：
（二）貓過胖的NG生活因素
貓咪吃太快
若是貓咪吃太快，除了容易導致貓咪嘔吐外，還可能會在胃部反應吃太多之前，就塞下過多的食物，而且貓咪也會容易感到無聊，向主人討更多食物。不測量每次餵食量
若主人沒有習慣要測量每次的餵食份量，貓咪容易吃太多食物，不小心就腫成胖貓，所以一般建議用固定的小勺子，或是有刻度的餵食碗，才能掌握餵食份量，要餵多還是餵少才有依據。不掌握每天總餵食量
每隻貓咪的飲食習慣不一樣，有的貓咪喜歡少量多餐，隨意進食，有的喜歡1天吃2-3餐，對於1天要餵幾次，目前獸醫界仍沒有共識，但是很重要的是不要過度餵食，建議要計算貓咪每天需要的正確總份量，再依照貓咪習慣，看是切成多份，分次餵食，還是將食物放著讓貓咪自己決定。運動量太少
養在室內或限制戶外活動的貓胖的機率比較高，但其實貓咪和狗狗一樣也需要互動玩耍，增加運動量才能消耗卡路里。此外，毛爸媽若是經常和貓咪玩，一起在家運動，也會增加貓咪活動的意願。貓咪一討食就心軟
看到貓咪討食就覺得是貓咪肚子餓，或是單純難以抗拒貓咪撒嬌耍賴的樣子嗎？但其實若正常餵食並且貓咪沒有生病的話，貓咪討食不一定是肚子餓，而是單純想引起注意或覺得無聊，若每次都心軟就餵，可能會強化這種行為，除了讓貓咪不小心吃太多，主人也難以掌握熱量攝取。
三、幫貓維持體態怎麼做？維持貓咪健康體重4原則
許多主人們一想到貓咪過胖，可能會想要減少餵食份量，這樣的觀念其實不對！就像人需要均衡營養，貓咪也是如此，單純減少份量除了會使貓咪營養不足外，長時間的過度節食甚至會引發其他身體問題。
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温琮斐獸醫師提醒
"貓咪的體重控制很重要，除了要避免過胖之外，理想的速度大約是每週減少0.5-2%左右的體重。體重變化幅度過大、過快容易引發脂肪肝的問題進而影響肝功能，很危險。"
以下就一起認識4個獸醫師認可的維持貓咪健康體重的原則，從熱量到貓糧，幫助您的愛貓不必挨餓也能健健康康維持好身材！
Step 1：貓咪熱量計算
俗話說：「知己知彼，百戰百勝。」要幫助胖貓甩肉成功，了解貓咪每天需攝取多少熱量，才能負擔基礎代謝，以下用3步驟，帶大家了解熱量計算公式：
靜止能量需求量RER = 體重（Kg）的0.75次方 x 70
上面公式是先算出貓咪的一整天不動會消耗多熱量，用計算機也很簡單，就是體重數值乘3次，並且按2次開根號，最後乘70就好，若是對自己的數學腦沒自信，也可以參考下方懶人包表格：
每日能量需求DER = 靜止能量需求量RER x 需求因子
依照貓咪的生活型態、年齡、活動力的差異，需求因子會有所不同，以下用表格快速幫大家做整理：
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貓咪階段
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需求因子
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發育期
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2-2.5
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未結紮
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1.4-1.6
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已結紮
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1.2-1.4
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過胖
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0.8-1
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過瘦
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1.2-1.8
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11歲以上高齡
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1.1-1.6
若是不會計算，可以參考網路的線上計算器，或是與專業獸醫師討論，評估出貓咪適合的理想體重、熱量攝取以及健康的飲食建議。
Step 2：制定貓咪飲食計畫
接著就是最重要的「飲食計劃」！這邊提供2個建議，幫助大家快速制定出優質的胖貓飲食計畫：
得到貓咪的每日熱量後，接著按照飼料、罐頭、濕食包裝上的說明，或根據獸醫師的建議，使用磅秤測量出每天總份量。接著依照貓咪習性，看是每日少量多餐提供，或是放著讓貓咪自己決定。
市面上有些飼料會推出無碳水配方，然而碳水化合物為每日重要的基礎熱量來源，吃太少貓咪的營養攝取不足，若想要維持貓咪的健康體態，建議選擇可提升飽足感，並且營養均衡的營養配方。
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温琮斐獸醫師建議
"專屬體重管理配方通常蛋白質含量比一般配方高，有助於維持肌肉量。這種飲食也能幫助關節保持健康靈活，以及讓皮膚和皮毛保持健康狀態。"
此外，記得幫貓咪換新的貓體重控制飼料，一定要循序漸進，不可以突然換飼料，以免適應不良，建議參考《貓咪飼料更換指南：貓換食必看重點，該如何幫助適應新飼料？》
Step 3：居家布置幫助貓咪運動
除了減少熱量外，也要增加貓咪活動力，加快消耗熱量，要做到這點，大家可以透過居家布置幫助貓貓運動，讓牠們有足夠的選擇可以玩耍。
主人可以為貓咪準備貓跳台或可讓貓咪跳躍的多層設計，並且提供多種玩具，然後輪流換不同的玩具，增加貓貓運動方式，這樣貓咪就不容易感到無聊。
此外，玩具類型也要多元，除了準備貓咪可以自己玩的玩具，像是餵食玩具就可以讓貓咪自己邊吃邊玩，也需要互動性高的玩具，像是逗貓棒一類的玩具就是很好的選擇，讓貓咪與飼主互動時就能在精神上獲得大量的刺激，增加玩耍意願。
而對於已經懶成習慣的胖貓來說，主人可以先以每天玩2次、每次2分鐘的頻率開始，與貓咪培養感情；當貓的活動力增加時，玩耍的次數和時間可以逐漸增加。
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温琮斐獸醫師小提醒
"記得在家中多處為牠們準備大量乾淨的水，確保牠們在活動過程中攝取充足的水分，還能夠幫助消化。"
Step 4：定期檢查貓咪體重
當貓咪成功回到健康體重之後，後續的維持工作也不能馬虎，除了維持原本的飲食、運動模式外，也建議至少每6個月幫貓量1次體重，若是體重超過正常標準5%以上，就要重新調整餵食方式，以免貓咪復胖。提醒一下，幫愛貓量體重時，建議每次使用相同的磅秤，才能減少誤差維持愛貓的健康體重。
醫師介紹｜温琮斐 主治獸醫師
研究寵物血液與內分泌的專家
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專長：小動物臨床病理、血液疾病、內分泌疾病
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經歷：曾任國立台灣大學附設教學動物醫院傳染病門診醫師，
現職為高雄中興動物醫院主治醫師、高雄中興動物醫院內科主任
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學歷：國立台灣大學臨床動物醫學研究所畢業、
國立嘉義大學獸醫系畢業
即便有豐富的臨床經歷，
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