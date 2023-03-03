胖貓如何減輕體重？了解貓肥胖判斷方式、太胖疾病、維持體態方法

（一）貓過胖的身體因素



年紀

由於活動力下降，5-10歲的熟齡貓變胖的機率比其他年齡層更高，因此，需要更留意飲食管理。

結紮節育

貓咪結紮後因體內荷爾蒙變化，活動力下降，每日維持身體機能的所需熱量相較未結紮的貓咪低，部分貓咪結紮後胃口可能會比較好，若沒有留心餵食份量會讓貓咪變胖。

疾病

如果貓咪有關節炎、關節疼痛問題，活動意願可能會下降，導致運動量變少，同樣也會提高肥胖的機率。

胖貓品種

部分品種貓有易胖體質，先天基因上就比較容易吃胖，常見的品種如下：

（二）貓過胖的NG生活因素



貓咪吃太快

若是貓咪吃太快，除了容易導致貓咪嘔吐外，還可能會在胃部反應吃太多之前，就塞下過多的食物，而且貓咪也會容易感到無聊，向主人討更多食物。

不測量每次餵食量

若主人沒有習慣要測量每次的餵食份量，貓咪容易吃太多食物，不小心就腫成胖貓，所以一般建議用固定的小勺子，或是有刻度的餵食碗，才能掌握餵食份量，要餵多還是餵少才有依據。

不掌握每天總餵食量

每隻貓咪的飲食習慣不一樣，有的貓咪喜歡少量多餐，隨意進食，有的喜歡1天吃2-3餐，對於1天要餵幾次，目前獸醫界仍沒有共識，但是很重要的是不要過度餵食，建議要計算貓咪每天需要的正確總份量，再依照貓咪習慣，看是切成多份，分次餵食，還是將食物放著讓貓咪自己決定。

運動量太少

養在室內或限制戶外活動的貓胖的機率比較高，但其實貓咪和狗狗一樣也需要互動玩耍，增加運動量才能消耗卡路里。此外，毛爸媽若是經常和貓咪玩，一起在家運動，也會增加貓咪活動的意願。

貓咪一討食就心軟

看到貓咪討食就覺得是貓咪肚子餓，或是單純難以抗拒貓咪撒嬌耍賴的樣子嗎？但其實若正常餵食並且貓咪沒有生病的話，貓咪討食不一定是肚子餓，而是單純想引起注意或覺得無聊，若每次都心軟就餵，可能會強化這種行為，除了讓貓咪不小心吃太多，主人也難以掌握熱量攝取。

三、幫貓維持體態怎麼做？維持貓咪健康體重4原則



許多主人們一想到貓咪過胖，可能會想要減少餵食份量，這樣的觀念其實不對！就像人需要均衡營養，貓咪也是如此，單純減少份量除了會使貓咪營養不足外，長時間的過度節食甚至會引發其他身體問題。

温琮斐獸醫師提醒 "貓咪的體重控制很重要，除了要避免過胖之外，理想的速度大約是每週減少0.5-2%左右的體重。體重變化幅度過大、過快容易引發脂肪肝的問題進而影響肝功能，很危險。"

以下就一起認識4個獸醫師認可的維持貓咪健康體重的原則，從熱量到貓糧，幫助您的愛貓不必挨餓也能健健康康維持好身材！

Step 1：貓咪熱量計算

俗話說：「知己知彼，百戰百勝。」要幫助胖貓甩肉成功，了解貓咪每天需攝取多少熱量，才能負擔基礎代謝，以下用3步驟，帶大家了解熱量計算公式：

靜止能量需求量RER = 體重（Kg）的0.75次方 x 70