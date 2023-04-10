貓咪體重怎麼檢查？我的貓為什麼容易胖？6關鍵解析！

雖然您的貓咪一生當中體重會有所改變，但重要的是您能夠在牠們的體重成為健康問題，也就是過重或過輕時判斷出來。若體重增減的速度緩慢，可能不容易發現，但有幾點您可加以注意。

一、覺得愛貓好胖？盤點哪些貓咪體重容易增加？

體重最容易增加的貓咪包括：

歐洲短毛貓，而不是純種貓

5 到 10 歲大且活動量降低的貓咪

公貓體重增加幅度相較於母貓體重高

已絕育的貓咪，因為絕育可能促使貓體重快速增加

飲食無節制、超過建議量的貓咪更容易超過普通貓正常體重

家貓，因為運動和玩耍空間有限

（貓貓胖胖的很可愛，但為了牠們的健康著想，還是要幫忙控管體重唷！想了解方法，可以參考這篇文章：貓咪減肥方法：正確的餵食行為及運動，有效維持貓健康體重；以及這篇文章：讓貓保持健康體重）

二、如何檢查幼貓與成貓體重？

影響貓咪體重的變數有許多種，包括貓咪獨特的體型、品種、性別及年齡。這表示，貓理想體重沒有固定的數值，拿您的貓咪實際體重，與「理想體重」比較，這種方式並不一定準確。您可以改為透過幾個簡單的步驟，在家檢查您的貓咪。



從上往下俯瞰您家貓咪的輪廓時，應可清楚看見牠的骨骼，包括側面凹處，而且胸腔和腹腔（胸部和腹部）有明顯區別。如果身形非常明顯，那麼您家愛貓的體重可能過輕；如果身形擴大且輪廓不清楚，表示可能超過貓標準體重。



摸摸您家貓咪感覺一下，也能大致了解貓咪的體重是否健康。輕輕觸摸牠的肋骨、背脊和肌肉，以及腹部的脂肪量。您可以利用這種方式來判斷貓咪的體重是否需要擔心：

如果您可以感覺到貓咪的肋骨，但看不見，表示愛貓體重標準

如果您可以感覺到肋骨，但無法一一摸到，表示您家貓體重過重

如果您完全感覺不到肋骨，表示您家貓咪屬於肥胖體型

若愛貓平均體重超標，您對牠的健康有所疑慮，務必要帶貓咪去看獸醫師，獸醫師可能會進行相同的檢查搭配其他檢驗，來判斷貓咪的體重。



（若今天貓咪體重不升反降，可能有哪些原因？又該怎麼幫貓貓增重呢？可參考這篇文章：為什麼我家貓體重下降？以及這篇：如何幫愛貓增重）

三、了解貓咪體重的警訊

如果您發現貓體重下降或增加的情況來得突然，就表示可能有更大的潛在問題。牠們的體重減少或增加會伴隨出現消化問題、嘔吐、腹瀉、皮膚或毛髮健康改變，而且情緒也會有所變化，因此一定要請獸醫師進行完整檢查。



當貓貓體重呈現理想狀態時，就更有機會可以享有良好飲食、運動和陪伴的健康滿足生活。當牠們的體重可能出現問題時及時發現，您就可以快速找出任何問題並加以解決，讓您的愛貓可以恢復健康並快樂地生活。