英國短毛貓好養嗎？個性超Nice？獸醫分享4大照顧重點！

◆ 英國短毛貓毛色

講到英國短毛貓的顏色，優雅又穩重的藍色肯定成為許多人的第一印象，也確實是英短的標誌性顏色！但其實英短的毛色有許多變化，光是單色的毛色就有白色、黑色、奶油色、丁香色等，另外還有重點色、漸層色、玳瑁色、虎斑等，並且每一種毛色也可能會配合不同的眼睛顏色喔！





英國短毛貓壽命



英國短毛貓屬於很長壽的貓咪，壽命通常為15-20年左右，但實際仍要依照貓咪的健康情況而定，並且英短貓身材的塑形速度較為緩慢，大約到3歲左右才會長成壯壯、毛茸茸的樣子，部分貓咪需要到5歲身材才會定型。公貓的體重可達4.1-7.7公斤左右，而母貓的體種可達3.2-5.4公斤。



不過吳安妮醫師也叮囑，貓咪的體格成長與身材定型不一樣，體格變大與骨頭的生長板有關，大多數貓咪生長板閉合大約在1歲左右（慢一點可能至2歲），之後就體格就不會再長大，往後則很可能是身材長壯喔！

英國短毛貓個性

◆ 英國短毛貓個性1：忠誠又安靜的英國小紳士

英國短毛貓是很忠誠的貓咪，多半能認得自己的家人是誰，不過牠們大多數時候不太愛說話，尤其是成年之後，個性大多會變得內斂，即使一隻貓獨處也能怡然自得，不是會刻意搗蛋討拍的類型，就像是個與世無爭的英國紳士。

這樣沉穩個性也造就成年的英短貓不喜歡熱鬧的活動，加上牠們天生不愛動，手腳又稍微笨拙，身上總是散發出一股慵懶的氣質，與下午茶的氣氛非常匹配。





◆ 英國短毛貓個性2：好好先生／小姐

英國短毛貓智商很高，適應力很強，加上成熟的個性，讓牠們經常能快速適應環境中的新變化，總總的特質也使得英短對訓練的適應力與表現良好。

此外，英短貓也是眾所皆知的好好先生、好好小姐，牠們與老人、小孩以及其他不同年齡層的人都能相處，面對不同的動物也是游刃有餘，加上安靜內斂的個性，非常能融入都市的公寓生活！





◆ 英國短毛貓個性3：外冷內熱的反差萌

許多人第一次看到英國短毛貓，可能被高冷小眼神誤導，以為牠們不好接近，但只要接觸過後了，其實會發現牠們只是「外冷內熱」，本性上十分喜歡與人親近，有些英短貓甚至不排斥坐在人的大腿上，只是貓主子偶而會覺得太熱又跳走了。

英國短毛貓歷史冷知識



英國短毛貓的歷史很悠久，根據歷史研究，英短貓的祖先最早可追溯至羅馬時期，推測是跟著當時的羅馬人來到英國，並且偶然成為工作貓，幫助人們狩獵老鼠並保護糧食。

隨著時間推移，英短貓受到了英國人的愛戴，成為家家戶戶的一道可愛風景，甚至影響文學著作，像是知名兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》的柴郡貓（The Cheshire Cat）原型其實就參考了英國短毛貓；此外，電影《鞋貓劍客》中的主角普遍也被認為是英短貓。



然而，英國短毛貓的繁衍並非一帆風順，牠們的數量一度在一戰期間銳減，後來在育種專家與英國的貓迷管理委員會（Governing Council of the Cat Fancy）的合作下，謹慎挑選了波斯貓、俄羅斯藍貓、沙特爾貓進行育種，英國短毛貓的數量才逐漸恢復，不過，英短貓的長相與毛色也因此出現了變化，多了其他貓咪的外觀特徵與健康問題。

二、英國短毛貓好養嗎？英國短毛貓缺點有哪些？獸醫為您解答



相較於其他品種貓，英國短毛貓疾病並不多，可以說是頭好壯壯、五育均優的模範品種貓，美國連鎖VCA動物醫院也曾表示英短的甲狀腺機能亢進的發病率似乎相較其他品種貓低。



儘管英短貓很健康，仍然有一些飼養重點需要毛爸媽們留意，以下就由吳安妮獸醫師帶大家進一步認識貓咪的健康知識，讓大家在照顧這位英國小紳士時，更加得心應手！