英國短毛貓好養嗎？個性超Nice？獸醫分享4大照顧重點！
目錄
- 英國短毛貓特徵
- 英國短毛貓壽命
- 英國短毛貓個性
- 英國短毛貓歷史冷知識
- 3種常見的英國短毛貓疾病
- 4大英國短毛貓照顧重點
一、柴郡貓原來是牠？認識貓界的「英倫小紳士」—英國短毛貓
英國短毛貓又常常被人稱為「英短」、「英短貓」，牠們擁有圓圓的腮幫子，加上標誌性的微笑，看起來就像會動的玩具泰迪熊，也因此獲得了「貓界泰迪熊」的稱呼！更是在2021年愛貓者協會人氣排行中，奪下第6名的好成績，接著讓我們深入認識這隻英倫小紳士吧！
英國短毛貓特徵
第一眼看到英國短毛貓時，通常會被牠們圓圓的眼睛和大臉吸引，配合牠們寬大的胸腔、圓圓的貓掌和尾巴、短短壯壯的四肢，整隻貓咪可說是與「圓」這個形容脫離不了關係，給人的印象也總是在「結實」和「圓滾滾」之間反覆橫跳，也難怪被認為像可愛泰迪熊。
英短貓的毛質相當柔軟光滑，毛髮密度很高，屬於短而厚實毛髮類型；而英短的體型則屬於中等至大型，身材平衡，肌肉也相當發達。
◆ 英國短毛貓毛色
講到英國短毛貓的顏色，優雅又穩重的藍色肯定成為許多人的第一印象，也確實是英短的標誌性顏色！但其實英短的毛色有許多變化，光是單色的毛色就有白色、黑色、奶油色、丁香色等，另外還有重點色、漸層色、玳瑁色、虎斑等，並且每一種毛色也可能會配合不同的眼睛顏色喔！
英國短毛貓壽命
英國短毛貓屬於很長壽的貓咪，壽命通常為15-20年左右，但實際仍要依照貓咪的健康情況而定，並且英短貓身材的塑形速度較為緩慢，大約到3歲左右才會長成壯壯、毛茸茸的樣子，部分貓咪需要到5歲身材才會定型。公貓的體重可達4.1-7.7公斤左右，而母貓的體種可達3.2-5.4公斤。
不過吳安妮醫師也叮囑，貓咪的體格成長與身材定型不一樣，體格變大與骨頭的生長板有關，大多數貓咪生長板閉合大約在1歲左右（慢一點可能至2歲），之後就體格就不會再長大，往後則很可能是身材長壯喔！
英國短毛貓個性
◆ 英國短毛貓個性1：忠誠又安靜的英國小紳士
英國短毛貓是很忠誠的貓咪，多半能認得自己的家人是誰，不過牠們大多數時候不太愛說話，尤其是成年之後，個性大多會變得內斂，即使一隻貓獨處也能怡然自得，不是會刻意搗蛋討拍的類型，就像是個與世無爭的英國紳士。
這樣沉穩個性也造就成年的英短貓不喜歡熱鬧的活動，加上牠們天生不愛動，手腳又稍微笨拙，身上總是散發出一股慵懶的氣質，與下午茶的氣氛非常匹配。
◆ 英國短毛貓個性2：好好先生／小姐
英國短毛貓智商很高，適應力很強，加上成熟的個性，讓牠們經常能快速適應環境中的新變化，總總的特質也使得英短對訓練的適應力與表現良好。
此外，英短貓也是眾所皆知的好好先生、好好小姐，牠們與老人、小孩以及其他不同年齡層的人都能相處，面對不同的動物也是游刃有餘，加上安靜內斂的個性，非常能融入都市的公寓生活！
◆ 英國短毛貓個性3：外冷內熱的反差萌
許多人第一次看到英國短毛貓，可能被高冷小眼神誤導，以為牠們不好接近，但只要接觸過後了，其實會發現牠們只是「外冷內熱」，本性上十分喜歡與人親近，有些英短貓甚至不排斥坐在人的大腿上，只是貓主子偶而會覺得太熱又跳走了。
英國短毛貓歷史冷知識
英國短毛貓的歷史很悠久，根據歷史研究，英短貓的祖先最早可追溯至羅馬時期，推測是跟著當時的羅馬人來到英國，並且偶然成為工作貓，幫助人們狩獵老鼠並保護糧食。
隨著時間推移，英短貓受到了英國人的愛戴，成為家家戶戶的一道可愛風景，甚至影響文學著作，像是知名兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》的柴郡貓（The Cheshire Cat）原型其實就參考了英國短毛貓；此外，電影《鞋貓劍客》中的主角普遍也被認為是英短貓。
然而，英國短毛貓的繁衍並非一帆風順，牠們的數量一度在一戰期間銳減，後來在育種專家與英國的貓迷管理委員會（Governing Council of the Cat Fancy）的合作下，謹慎挑選了波斯貓、俄羅斯藍貓、沙特爾貓進行育種，英國短毛貓的數量才逐漸恢復，不過，英短貓的長相與毛色也因此出現了變化，多了其他貓咪的外觀特徵與健康問題。
二、英國短毛貓好養嗎？英國短毛貓缺點有哪些？獸醫為您解答
相較於其他品種貓，英國短毛貓疾病並不多，可以說是頭好壯壯、五育均優的模範品種貓，美國連鎖VCA動物醫院也曾表示英短的甲狀腺機能亢進的發病率似乎相較其他品種貓低。
儘管英短貓很健康，仍然有一些飼養重點需要毛爸媽們留意，以下就由吳安妮獸醫師帶大家進一步認識貓咪的健康知識，讓大家在照顧這位英國小紳士時，更加得心應手！
3種常見的英國短毛貓疾病
◆ 英國短毛貓缺點1：易胖體質
英國短毛貓因為遺傳因素，導致代謝能力較差，加上貓咪活動力不高，使得吃下去的卡路里難以消耗，這也使得每隻英短貓都是潛在的「小胖子」，貓咪肥胖除了會影響壽命外，也可能引發一系列的疾病，包含退化性關節炎、脂肪肝、糖尿病、尿路膀胱結石、癌症等。
◆ 英國短毛貓缺點2：肥厚性心臟病英短貓罹患「肥厚型心肌病（Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM）」的機率較高，這是一種左心室心肌異常肥厚的心臟病，也是貓咪最常出現的心臟病，可能會引起鬱血性心衰竭，造成呼吸急促、後腳癱瘓、昏倒休克等症狀，部分的貓咪在復原後，仍可能有其他衍伸的健康問題。
健康檢查可以早期發現HCM，有些貓咪會慢慢惡化成鬱血性心衰竭，但也有些貓咪卻幾乎不會惡化，如果發現有HCM，務必定期回診追蹤喔！
◆ 英國短毛貓缺點3：多囊性腎臟病
多囊性腎臟病好發於波斯貓與相關的貓種身上，由於部分的英國短毛貓曾與波斯貓混種，因此同樣有機會罹患這種疾病。
這種疾病一開始的症狀不明顯，通常在貓咪年紀小時，腎臟就會出現小型的腎囊腫，隨著年齡增長，囊腫體積變大，逐漸影響腎臟功能，症狀包含：體重下降、異常口渴、整體健康狀況欠佳。
建議領養前可向貓舍或領養機構取得基因檢測，避免貓咪承受漫長的治療之路，或是飼主可以每年帶貓咪接受血液檢查或尿液檢查，可及早發現病徵，幫助病情的控制。
4大英國短毛貓照顧重點
◆ 英國短毛貓照顧重點1：幼貓飲食英國短毛貓幼貓處在發育階段時，腸胃及免疫系統尚未健全，飲食就成為重要的課題，毛爸媽們可以選擇優質蛋白質為基礎的營養配方，幫助幼貓獲得成長時所需的營養。
推薦法國皇家的「BSK38英國短毛幼貓專用乾糧」，專門為英國短毛貓幼貓設計半月形的飼料顆粒，並添加益生元和L.I.P. 蛋白質幫助腸胃保健，呵護脆弱仍在發育的消化系統，更重要的是這款營養配方為法國專利營養，幫助維護幼貓的天然免疫力，幫助幼貓健康長大！
◆ 英國短毛貓照顧重點2：體重管理
上述提到英短貓天生有易胖體質，因此體重管理就成為了毛爸媽們必備的功課，以下提供3個控制體重的生活建議：
- 留意餵食每餐的份量：盡量精準測量每次的餵食份量，並控制蛋白質與碳水化合物的營養比例，建議選擇高蛋白、低碳水比例的營養配方為佳，如果不知道餵食份量怎麼捏或營養配合是否合適，可以請專業獸醫師的建議。
- 添加特殊營養：可選擇含左旋肉鹼的營養配方，幫助脂肪代謝，補足英短貓天生代謝較弱的問題。
- 幫助貓咪運動：由於許多英短不愛動，建議毛爸媽可以花點心思布置家中，像是增設貓跳台、可供跳躍的層板，並提供多種玩具陪貓咪玩耍，引起貓咪興趣，促使牠們多跑跑跳跳，有助於貓咪的身材管理。
想要避免自家的小紳士變成小胖子嗎？建議可以延伸閱讀「胖貓甩肉怎麼做？幫助貓咪維持良好體態4步驟！讓貓咪健康陪伴我」，了解更多貓咪的飲食管理技巧！如果仍不確定怎麼幫貓咪控制飲食，也可以諮詢專業獸醫師，獲得更多專業意見。
◆ 英國短毛貓照顧重點3：勤勞刷牙
就像大多數的貓咪一樣，英國短毛貓也需要定期清潔牙齒，以免產生牙結石，甚至引發其他更嚴重的口腔疾病。
建議大家可以延伸閱讀「貓咪牙結石」的文章，了解更多貓咪的口腔保健知識，幫助貓咪年老時遠離牙痛問題。
為預防嚴重的牙病，建議每天至少刷牙1次，如果可以每天刷牙2次更好，並每年帶寵物進行1次專業的牙齒清潔。
◆ 英國短毛貓照顧重點4：每週梳毛相較於長毛貓來說，英國短毛貓的梳毛需求較低，但這不等於牠們不用梳毛喔！毛爸媽可以每週幫貓咪梳毛1次，如果遇到換毛季，建議可以稍微增加梳毛頻率，有助於維持毛髮的柔順與健康。
三、英短貓飲食怎麼照顧？英國短毛貓飼料推薦原則公開！
從上述的介紹可以看出英國短毛貓獨樹一格的健康需求，毛爸媽們可以從飲食做起，為毛孩子奠定未來的健康生活，讓寶貝們陪我們長長久久，最後就由獸醫師為毛爸媽們整理英短貓的飲食指南！
- 適合英國短毛貓的顆粒設計：建議可以選擇專為英短貓下顎設計的乾糧顆粒，這樣可以讓貓咪吃得更輕鬆、美味。
- 心臟保健配方：選擇富含牛磺酸、DHA、EPA，可以提供維持貓咪心臟健康的營養素。
- 照顧肌肉、關節發展：可以選擇富含優質蛋白質的配方，幫助維護貓咪的關節與肌肉健康，給貓咪活力的基礎。
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醫師介紹｜吳安妮 獸醫師
- 專長：一般內科、皮膚科
- 經歷：台灣大學附設動物醫院實習醫師，台北慈愛動物醫院夜間急診醫師，現為伊亞動物醫院院長。
- 學歷：國立嘉義大學獸醫系畢業
從小的志願就是當獸醫，希望犬貓健康也快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，遠離急診在自己的家鄉開了一間獸醫院。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，Do No Harm也避免過度醫療。
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