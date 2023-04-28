波斯貓好養嗎？波斯貓個性、壽命、常見疾病，讓獸醫師來解答！



波斯貓的體型從中等至大型皆有，四肢相對粗壯，尾巴的比例也比較短，加上一身長毛，從外觀看上去，整隻貓咪的身形可說是相當圓潤結實。



臉部方面，波斯貓最具象徵性的特徵就是扁鼻，與眼睛之間有一道溝狀構造，常見的眼睛顏色包含明亮的琥珀色，部分也可能會出現藍眼，配合胖胖的臉頰和小耳朵，看上去顯得可愛囧囧的樣子。

波斯貓毛色



波斯貓的花色變化相當豐富，一共有7種花色，包含單色、金銀色、雙色、玳瑁、虎斑、漸層色（Smoke and Shaded）、喜馬拉雅貓（Himalayan），每一種花紋還有不同的毛色，排列組合下來達到數十種毛色組合。



而有些波斯貓的毛色還因為知名度很高，使得特定顏色的波斯貓獲得不一樣的名稱，像是大家熟知的「金吉拉」，實際上也是波斯貓的一種，這種毛色分類屬於上述的金銀色，看上去是白色，但毛的根部顏色較淺，而末端顏色較深，呈現豐富的深淺變化，是人氣很高並且仙氣十足的毛色喔！



此外，喜馬拉雅貓其實也是波斯貓的一種，主要是波斯貓與暹羅貓交配的後代，整體保留更多波斯貓的特徵，但臉部中央和四肢末端的毛色較深，就像是戴小面具、穿小靴子一樣。

波斯貓相關品種｜波斯貓也有短毛嗎？



在網路查詢資料時，常常會看到短毛波斯貓，有著與波斯貓相似的扁鼻和囧囧的臉，唯一的差別在於毛變短了。

牠們其實不是波斯貓，而是波斯貓的親戚—異國短毛貓（Exotic Shorthair），是波斯貓與其他短毛貓培育出來的新品種，而短短的毛也讓主人們不用勤勞梳毛，因而被戲稱為「懶人的波斯貓」，成為頗受歡迎的品種貓，就連家喻戶曉的加菲貓卡通也被認為是借鑑了異國短毛貓呦！