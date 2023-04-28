波斯貓好養嗎？波斯貓個性、壽命、常見疾病，讓獸醫師來解答！
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目錄
- 波斯貓品種起源｜波斯貓真的來自波斯？
- 波斯貓特徵｜貓奴必看特徵＆毛色
- 波斯貓相關品種｜波斯貓也有短毛嗎？
- 波斯貓個性
- 波斯貓壽命
- 常見波斯貓疾病
- 波斯貓照顧重點
一、貓奴最愛2D扁鼻！認識貓咪界的「老錢風」貴族—波斯貓
波斯貓有著雍容華貴的長毛、標誌性的2D扁平臉龐，加上驕傲小眼神輕輕一瞥，迷倒一眾古今中外貓奴們，甚至讓古埃及的貓奴、歐洲貴族都愛不釋手，就讓我們深入認識這位貓界的高冷貴族。
波斯貓品種起源｜波斯貓真的來自波斯？
講到波斯貓介紹，許多人肯定會好奇，波斯貓真的來自波斯嗎？牠們的足跡又是怎麼踏遍世界？以下為大家介紹有趣的貓咪歷史趣聞。
主流上認為波斯貓確實來自波斯地區，也就是現今的伊朗和土耳其一代的山區或沙漠，這也是波斯貓名字的由來，看著波斯貓高貴的樣子，有點難想像牠們原來曾縱橫在荒野之中。
目前最早與波斯貓有關的紀錄，出現於距今3,000多年前的埃及古文明，愛貓的古埃及人將波斯貓的祖先用象形文字記錄了下來。
而歐洲最早的紀錄則能追溯至14世紀，後來17世紀時，義大利、法國等地也陸續引進波斯貓，並大大受到上流階級青睞，要知道，當時能擁有一隻波斯貓真的是既困難又珍貴，更加深了貴族的寵愛，使得波斯貓的魅力風靡歐洲。
到了19世紀，波斯貓登上英國貴族圈的巔峰，就連英國的維多利亞女王也養了2隻波斯貓，更是在100多年前，就成功於世界最大的純種貓註冊機構Cat Fanciers Association（愛貓者協會，CFA）註冊，自此之後也一直是貓咪人氣排行榜的常勝軍，2021年CFA貓咪人氣排行榜也拿到了第4名，貓奴們的熱烈支持可見一斑。
波斯貓特徵｜貓奴必看特徵＆毛色
波斯貓的體型從中等至大型皆有，四肢相對粗壯，尾巴的比例也比較短，加上一身長毛，從外觀看上去，整隻貓咪的身形可說是相當圓潤結實。
臉部方面，波斯貓最具象徵性的特徵就是扁鼻，與眼睛之間有一道溝狀構造，常見的眼睛顏色包含明亮的琥珀色，部分也可能會出現藍眼，配合胖胖的臉頰和小耳朵，看上去顯得可愛囧囧的樣子。
波斯貓毛色
波斯貓的花色變化相當豐富，一共有7種花色，包含單色、金銀色、雙色、玳瑁、虎斑、漸層色（Smoke and Shaded）、喜馬拉雅貓（Himalayan），每一種花紋還有不同的毛色，排列組合下來達到數十種毛色組合。
而有些波斯貓的毛色還因為知名度很高，使得特定顏色的波斯貓獲得不一樣的名稱，像是大家熟知的「金吉拉」，實際上也是波斯貓的一種，這種毛色分類屬於上述的金銀色，看上去是白色，但毛的根部顏色較淺，而末端顏色較深，呈現豐富的深淺變化，是人氣很高並且仙氣十足的毛色喔！
此外，喜馬拉雅貓其實也是波斯貓的一種，主要是波斯貓與暹羅貓交配的後代，整體保留更多波斯貓的特徵，但臉部中央和四肢末端的毛色較深，就像是戴小面具、穿小靴子一樣。
波斯貓相關品種｜波斯貓也有短毛嗎？
在網路查詢資料時，常常會看到短毛波斯貓，有著與波斯貓相似的扁鼻和囧囧的臉，唯一的差別在於毛變短了。
牠們其實不是波斯貓，而是波斯貓的親戚—異國短毛貓（Exotic Shorthair），是波斯貓與其他短毛貓培育出來的新品種，而短短的毛也讓主人們不用勤勞梳毛，因而被戲稱為「懶人的波斯貓」，成為頗受歡迎的品種貓，就連家喻戶曉的加菲貓卡通也被認為是借鑑了異國短毛貓呦！
二、波斯貓個性＆波斯貓壽命全揭密！
認識完波斯貓的背景與外表，接下來就讓我們深入波斯貓的內心世界，了解這位小貴族的個性是不是真的高冷，還是有什麼奇怪的小癖好，並且牠們可以陪伴大家多久的時間。
波斯貓個性
- 完美的都市公寓貓咪：
波斯貓的個性文靜又親人，平時也不太愛亂叫，即使喵喵叫幾聲也是相當輕柔，整體屬於偏安靜的品種，也不太會為了爭取注意力而到處搗蛋，適合喜歡現代的公寓生活或不喜歡吵鬧的家庭。
- 不愛動的沙發馬鈴薯貓：
波斯貓本身屬於活動力比較低的品種，有些貓咪甚至會保持長時間不動，就好像居家裝飾一樣，但這可不代表波斯貓不愛玩，相反地，牠們很愛玩，並且也非常聰明，只是好奇心沒有其他貓咪那麼高。
- 處變不驚的高手：
波斯貓的適應力很好，只要讓牠習慣安全的環境，即使是很熱鬧的居家環境，牠們也能適應良好，並且也不排斥接觸小孩，但仍然不太喜歡無禮的熊孩子。
- 小表情超多：
雖然叫聲不大，但可不要以為波斯貓真的沒反應，牠們實際上各個都是表情豐富的小演員，時常會透過那雙大眼和小表情跟奴才們溝通，迷人的小模樣可說是男女老少通殺的魅力小明星！
波斯貓壽命
一般而言，波斯貓壽命可達12-17年。不過實際上會受到健康情況影響，並且由於遺傳緣故，波斯貓天生可能罹患比較多的遺傳疾病，但也不要為此過度擔心，只要留心貓咪的健康，可愛的波斯貓陪您長長久久並不是夢。
三、波斯貓好養嗎？獸醫師帶您看懂常見波斯貓疾病
養波斯貓要注意什麼？波斯貓缺點又有哪些？以下由吳安妮獸醫師介紹波斯貓的健康問題，以及波斯貓照顧應該要注意哪些重點，讓可愛又傲嬌的毛孩可以健康陪伴我們到老。
常見波斯貓疾病
波斯貓疾病1：多囊性腎臟病
多囊性腎臟病（Polycystic Kidney Disease）是一種遺傳性腎臟疾病，常見於所有波斯貓有關的品種，貓咪在年紀小時，體內的腎臟就出現小型的腎囊腫，隨著年齡增長，囊腫體積逐漸變大影響腎臟功能，甚至引起腎衰竭。多囊性腎臟病症狀包含：體重下降、異常口渴、整體健康狀況欠佳。
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吳安妮獸醫師小提醒：
"目前這種疾病尚未出現有效的治療方法，建議在選購波斯貓之前，可請貓舍或購買機構出示該疾病相關的基因檢測，才能提前判斷貓咪的患病風險。"
波斯貓疾病2：短吻症候群
波斯貓天生的扁鼻、扁臉雖然可愛，卻可能引發一系列健康問題，在醫學上稱為短吻症候群（Brachycephalia Syndrome），常見的相關問題如下：
- 下巴變形導致進食或飲水出現較為困難，也會提高口腔疾病的機率，想深入了解貓咪牙齒問題，可延伸閱讀「貓咪牙結石」的文章 。
- 由於波斯貓天生的鼻孔構造較短，而柔軟的上顎結構相較之下又比例過長，這可能會導致氣管過於狹窄，進而造成呼吸相關問題，像是睡覺打呼、睡眠呼吸中止症、慢性呼吸道感染、喉嚨腫脹等。
- 波斯貓的扁鼻也讓貓咪容易有淚痕問題，也就是眼角容易留下髒髒的汙漬，這是因為淚液分泌時，沒辦法像正常貓咪一樣通過鼻淚管流進鼻子，而是經常從眼睛流出來，長久下來就會形成淚痕，這種短吻結構也容易提升罹患眼部疾病的機率。
波斯貓疾病3：髖關節發育不全
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吳安妮獸醫師小提醒：33
"想要預防髖關節發育不全，建議定期到動物醫院做健康檢查，獸醫師可以透過骨盆X光，及早發現髖關節發育不全的問題。"
波斯貓疾病4：漸進性視網膜萎縮
漸進性視網膜萎縮（Progressive Retinal Atrophy）是一種眼部的遺傳性疾病，這種疾病會使得貓咪眼睛中的感光細胞退化，一開始的症狀為夜間視力下降，貓咪可能在黑暗中撞到家具，若病情持續惡化，最終可能引起失明。
這種疾病常見於波斯貓和阿比西尼亞貓，多數的案例中，貓咪會在發病後1-2年完全失明，如果想要避免這種情況，建議領養前，可以向貓舍或領養機構詢問基因檢測結果。
波斯貓疾病5：肥厚性心肌症
肥厚性心肌症（Hypertrophic Cardiomyopathy，HCM）是貓咪最常見的心臟問題，症狀包含：呼吸急促、昏昏欲睡、食慾不佳等。這些症狀可能看起來突然出現，實際上貓咪已經默默地忍受了一段時間。患有心臟病的貓咪大多都有心臟雜音，可以在健康體檢中透過聽診發現，因此定期帶貓咪做健康檢查非常重要，建議每2年做1次健康檢查，越早發現病徵，治療效果就會越好。
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吳安妮獸醫師小提醒：
"由於貓咪是很會忍耐的動物，生病也不吭一聲，可能會因此延誤就醫黃金時間。想要及早發現這種疾病，平時就要多觀察貓咪細微的變化，並定期帶去獸醫院檢查。"
波斯貓照顧重點
1. 定期清潔眼睛和肛門的衛生
上述提到波斯貓容易有淚痕問題，除了要留意眼睛和鼻子四周有沒有髒污，維持面部皮膚的乾淨以外，如果發現貓咪眼睛出現紅腫，或是分泌量異常，建議要盡快帶往動物醫院，請獸醫師做檢查。
另外，由於波斯貓是長毛貓，要特別留意肛門附近的毛髮，以免沾到糞便。
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吳安妮獸醫師小提醒：
"平日清潔時盡量讓眼睛周圍的毛髮修剪整齊，避免堆積污垢，並且拿沾過溫水的洗布，或用眼部清潔液擦拭眼睛周圍。"
2. 每天都須要梳毛
由於波斯貓有雙層毛，為了維持毛髮的光澤和健康，每天都需要梳毛，以免毛髮打結或失去光澤。另外，也建議每個月要帶貓咪洗澡1次，並且洗澡後一定要吹乾和梳毛。
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吳安妮獸醫師小提醒：
"如果貓咪很害怕洗澡，一定要慢慢訓練，避免造成貓咪壓力太大！"
3. 選擇化毛營養配方
波斯貓一身漂亮的長毛，可能會讓貓咪在舔毛時，舔下過多的毛髮，進而引起腸胃不適的問題，像是嘔吐、食慾下降、排便困難等。
除了定期梳毛外，建議飲食上可以配合排毛營養配方，推薦法國皇家的「IH34W化毛貓主食濕糧」，採用高消化性有效化毛配方，照顧腸道的同時還能幫助自然排出毛髮呦！
4. 注意飲食和運動
由於波斯貓的活動力不高，可能會成為潛在的小胖子，所以飲食上要留意卡路里，建議可以延伸閱讀《貓咪太胖怎麼辦？學會維持貓咪體態4步驟！讓貓咪健康陪伴我》，了解更多貓咪的飲食及運動建議。
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吳安妮獸醫師小提醒：
"對於已經懶成習慣的胖貓來說，主人可以先以每天玩2次、每次2分鐘的頻率循序漸進。當貓習慣動起來後，再逐漸增加玩耍的次數和時間。"
四、波斯貓飼料推薦怎麼挑？獸醫分享波斯貓健康飲食指南
波斯貓作為歷史悠久的品種貓，特殊的臉型讓牠們在吃東西時，習慣用舌頭取食，這種習慣讓貓咪吃一般飼料常常會吃一半、掉一半，全靠運氣在吃飯，讓貓主子們常常無法盡情享用美食，這邊就由獸醫師提供幾項飲食建議：
- 適合波斯貓進食的顆粒：由於波斯貓特殊的嘴型與進食方式，建議選擇有專為波斯貓設計的顆粒形狀，更適合波斯貓進食及消化。
- 挑選化毛保健配方：建議可以挑選添加特殊纖維素的營養配方，幫助貓咪自然排出消化道累積的毛髮。
- 挑選保護皮膚、毛髮配方：修長亮麗的毛髮和緻密的底毛是波斯貓的特徵。建議挑選含有保護皮膚和毛髮健康的複合營養，守護貓咪美麗外觀。
- 消化系統保健：建議挑選含有高消化性蛋白質、益生元的營養配方，幫助消化道健康。
- 泌尿系統保健：選擇有幫助維持成貓泌尿系統的營養，讓貓咪安心上廁所。
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醫師介紹｜吳安妮 獸醫師
- 專長：一般內科、皮膚科
- 經歷：台灣大學附設動物醫院實習醫師，台北慈愛動物醫院夜間急診醫師，現為伊亞動物醫院院長
- 學歷：國立嘉義大學獸醫系畢業
從小的志願就是當獸醫，希望犬貓健康也快樂。真正成為獸醫師之後經歷太多生老病死，遠離急診在自己的家鄉開了一間獸醫院。我的獸醫哲理：不斷進修才能幫助動物，Do No Harm 也避免過度醫療。
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